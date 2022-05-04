リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 344

Vladimir Baskakov #:
ジーコも持ってないくせに。

春先以降に活躍しそうなシステムを紹介する。そして、「メルセデス」の話をするんだ、ピエロさん。

Georgiy Merts #:

春先から使えるようなシステムを教えてください。そして、「メルセデス」の話をするんだ、ピエロさん。

ほら、初歩的なことだけどね。ロックのあるシステムは、あなたのように、何年もゼロの周りをぶら下がって生きていくことができます。
 
Vladimir Baskakov #:
ほら、初歩的なことだけどね。ロックがかかっているシステムは、あなたのように何年もゼロ付近をウロウロしながら生きていくことができるのです。

最初に、まさにこの「ロック付きシステム」のグラフが表示されますね !だから「何年も生きる」ように。そして、話をする。フォワード期間のテスターでも、ほとんど出ません。そして、デモでは - さらに少ない（本当のところ、私は言及しません）。

リアルがあるんです。そして、すべてのシステムでSLが、一日の範囲を超えることはありません。そして、マージンレベルは最低でも1000％です。

はい、アカウントは小さいです。しかし、それにもかかわらず、私の見るところ、大多数はこれを持っていないのです。

Georgiy Merts #:

最初に、まさにこの「ロック付きシステム」のグラフが表示されますね !だから「何年も生きる」ように。そして、話をする。順送り式テスターでも、こんなことはありませんよ。そして、デモでは - さらに少ない（本当のところ、私は言及しません）。

I have REAL.はい、アカウントは小さいです。しかし、それにもかかわらず、ほとんどの場合、私が見ているように、これはありません。

捨てられたんだろ、マジで。
 
Vladimir Baskakov #:
ゴミ捨て場があるじゃないか、本当にゴミ捨て場が...。

ゴミ箱もないのかよ...。プラムだけ...。私のは5年前からゴミになってる...。

Georgiy Merts #:

ゴミ箱もないのかよ...。プラムだけ...。私のは5年前からゴミになってる...。

家に住み始めて5年...。なるほど
 
Vladimir Baskakov #:
私は自分の家に住んでいて、あなたは5年....

ええ、ええ、そして、これは休日の純粋なオリガルヒです。行けよ、知恵遅れ。

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

貿易品質による最高のTS。

トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。

取引 回数が50回以上の最も古いTS。

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。


この曲線は何を意味しているのでしょうか？毎回同じようなもの、それを公開して何になるのか、そこからどんな結論を出すのか、総じて何のためのものなのか。
 
Vladimir Baskakov #:
この曲線は何を意味しているのでしょうか？毎回同じような内容で、それを公開して何の役に立つのか、そこからどんな結論が導き出せるのか、総じて何のための公開なのか？

明らかにあなたを困らせるために。

自分で結論を出しているのです。そして、あなたは...何やってるんだか...。

