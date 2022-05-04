リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 348

Georgiy Merts #:

現在、リーグには950のTCがあり、毎日5〜10のTCが最適化されています。

すべてはスクリプトの助けを借りて整理された「オン・トラック」なので、心配することはあまりありません。

私が一番困っているのは、実際の取引口座の選択です。これが一番の問題点です。

どうやら、終わりのないサイクルに突入してしまったようだ...。:-)

Roman Shiredchenko #:

そうですね......いきなりですが、「エンドレスサイクル」の話です。履歴でデバッグされたTCと、デモトレードである程度成功したものが必要です。すべてです。私はこの「TSプール」を支援し、その中から最も有望なTSの選抜に携わっています。

繰り返しますが、私への攻撃は、魔法使いが同じ道具を持って回り、同じ壊れた道具を買い、いつも同じ道具一式を持っているというのと似ています。

それが、私の目指すところですね。

証券取引所での取引」についてですが、かなり面白いですね。ここより稼いでいる人を見たことがない。同じ月10％でも、30％でも、それは運次第。では、バンプをバンプに変える意味はあるのでしょうか？

 
Roman Shiredchenko #:

投機筋がいくら稼ぐかは、正確には答えられない。統計しかない。例えば、株式市場ではほとんどの投機家が損をする（約95％）。そのほとんどが取引開始1年目で終わってしまう。3年後、取引所に残る投機筋はわずか1％。そんな砂場です。
Uladzimir Izerski #:
この統計はどこから来ているのか？
 
Vladimir Baskakov #:
普通、6歳くらいまでの子どもは、そういう質問をして、自分で理解する ですよ（笑)。

Uladzimir Izerski #:

ベラルーシ・プラウダの一面は？
 
Georgiy Merts #:

1.私が言いたいのは、「選択問題の無限ループ」です。

2.凸を凸に変えてどうすんだよw あそこは何もかも違うぞw 本物のブローカーに登録して試してみろw あそこは何もかも違うぞ。資料を準備したら、個人的なメッセージで書きます。

ここではすべてが「非人間的」で「ドライ」なのです。書きましたが、特定の引用プロバイダがあり、ここではKOOKLルールのようにすべてがぼやけています。これはゴミだ。価格の深さ"、ボリュームなどがあります、あなたは一般的なの深さであなたの要求が表示されます、どのようなボリュームを参照してください - 彼らは閉じるために適しているかどうか...というようなものです。そちらの方がずっと面白いですから。非人間的」なフォラは完全に詐欺です。乞食のゲームに。IMHO!


注：描かれているすべての曲線を見てください。

https://investor.moex.com/trader2021?user=289091

Лучший частный инвестор 2021 года
  • investor.moex.com
Michelangelo, 1 место, заработал 1872 736 руб. (+ 267% от счета) совершив 335 сделок.
 
Roman Shiredchenko #:


そして、PAMM口座の最高の投資家と比較してください - 少なくともAlpariで、少なくともRoboforexで・・・。さらに言えば、最高のアカウントではなく、最悪のアカウントの情報を得ることです。 私の意見では、全く違いはありません。本物の証券会社では違う」って何？私のペニーピンチングトレードを「本物のブローカー」が持ち出すとでも思っているのか？すでにコメントしたとおりです。地元の証券会社の人たちは、自分たちを高く評価しすぎている。誰も私たちの小銭に興味はないのです。FX厨も、「大手証券取引所」も。

そして、秒単位の遅れや点差の話から、「DTは車輪にスポークを入れる」と結論付けられると、笑いがこみ上げてくる......。そう、あなたの100ポンド（いや、10ポンドでなくても）はアルパリにとってとても大切なものなのです...。

まあ、一番大事なのは、FXでも、株でも、「TSのプール」が必要で、その中から働くものを選ばなければならないということです。リーグというアイデアは、株式、為替ペア、オプションなど、あらゆる分野で活躍する人物から提案されました。

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

貿易品質による最高のTS。

最高の取引品質を誇るチャート。

取引 回数が50回以上の最も古いTS。

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。

 
