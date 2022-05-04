リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 348 1...341342343344345346347348349350351352353354355...360 新しいコメント Roman Shiredchenko 2021.10.19 10:40 #3471 Georgiy Merts #:現在、リーグには950のTCがあり、毎日5〜10のTCが最適化されています。すべてはスクリプトの助けを借りて整理された「オン・トラック」なので、心配することはあまりありません。私が一番困っているのは、実際の取引口座の選択です。これが一番の問題点です。 どうやら、終わりのないサイクルに突入してしまったようだ...。:-) と一般的に - ロシア株式、指数、石油（あなたは価格ガラス、価格で参加者の入札やボリュームを見ることができるとき）上の先物限り、交換で取引した後 - すべてのことは、ここで議論されている、それは不気味なサンドボックスのいくつかの種類のように見える!!! Georgiy Merts 2021.10.19 11:05 #3472 Roman Shiredchenko #:外から見ると、無限のサイクルに突入したように見えますが......。:-)と一般的に - ロシア株式、指数、石油（あなたは価格のガラス、入札、および価格の参加者のボリュームを見ることができるとき）の先物ながら、取引所で取引した後 - すべてのことは、ここでつぶやかれ、それは不気味なサンドボックスのいくつかの種類のように見える!!! そうですね......いきなりですが、「エンドレスサイクル」の話です。履歴でデバッグされたTCと、デモトレードである程度成功したものが必要です。すべてです。私はこの「TSプール」を支援し、その中から最も有望なTSの選抜に携わっています。 繰り返しますが、私への攻撃は、魔法使いが同じ道具を持って回り、同じ壊れた道具を買い、いつも同じ道具一式を持っているというのと似ています。 それが、私の目指すところですね。 証券取引所での取引」についてですが、かなり面白いですね。ここより稼いでいる人を見たことがない。同じ月10％でも、30％でも、それは運次第。では、バンプをバンプに変える意味はあるのでしょうか？ Uladzimir Izerski 2021.10.19 11:22 #3473 Roman Shiredchenko #:外から見ると、無限のサイクルに突入したように見えますが......。:-)と一般的に - ロシア株式、指数、石油（あなたが価格で価格カップ、入札、参加者のボリュームを見ることができるとき）の先物ながら、証券取引所で取引した後 - ここでつぶやかれるすべては不気味なサンドボックスのいくつかの種類のように見えます!!!投機筋がいくら稼ぐかは、正確には答えられない。統計しかない。例えば、株式市場ではほとんどの投機家が損をする（約95％）。そのほとんどが取引開始1年目で終わってしまう。3年後、取引所に残る投機筋はわずか1％。そんな砂場です。 削除済み 2021.10.19 12:12 #3474 Uladzimir Izerski #: 投機筋がいくら稼ぐかは、正確には答えられない。統計しかない。例えば、株式市場ではほとんどの投機家が損をする（約95％）。そのほとんどが取引開始1年目で終わってしまう。3年後、取引所に残る投機筋はわずか1％。そんな砂場です。 この統計はどこから来ているのか？ Uladzimir Izerski 2021.10.19 12:53 #3475 Vladimir Baskakov #: この統計はどこから来ているのか？ 普通、6歳くらいまでの子どもは、そういう質問をして、自分で理解するん ですよ（笑)。 削除済み 2021.10.19 13:01 #3476 Uladzimir Izerski #:普通、6歳くらいまでの子どもは、そういう質問をして、自分で理解するん ですよ（笑)。 ベラルーシ・プラウダの一面は？ Roman Shiredchenko 2021.10.19 13:21 #3477 Georgiy Merts #:1.冒頭の「エンドレスサイクル」については、なんとなく言ってみただけです履歴でデバッグされ、デモトレードである程度成功したTSが必要です。すべてです。私はこの「TSプール」を支援し、その中から最も有望なTSの選抜に携わっています。繰り返しますが、私への攻撃は、魔法使いが同じ道具を持って回り、同じ壊れた道具を買い、いつも同じ道具一式を持っているというのと似ています。それが、私の目指すところですね。2.証券取引所での取引」についてですが、かなり面白いですね。彼らがここより稼いでいるのを見たことがない。すべて同じ10％月、そして確かに30％の場合 - それは運のためだ。では、バンプをバンプに変える意味はあるのでしょうか？ 1.私が言いたいのは、「選択問題の無限ループ」です。 2.凸を凸に変えてどうすんだよw あそこは何もかも違うぞw 本物のブローカーに登録して試してみろw あそこは何もかも違うぞ。資料を準備したら、個人的なメッセージで書きます。 ここではすべてが「非人間的」で「ドライ」なのです。書きましたが、特定の引用プロバイダがあり、ここではKOOKLルールのようにすべてがぼやけています。これはゴミだ。価格の深さ"、ボリュームなどがあります、あなたは一般的なの深さであなたの要求が表示されます、どのようなボリュームを参照してください - 彼らは閉じるために適しているかどうか...というようなものです。そちらの方がずっと面白いですから。非人間的」なフォラは完全に詐欺です。乞食のゲームに。IMHO! 注：描かれているすべての曲線を見てください。 https://investor.moex.com/trader2021?user=289091 Лучший частный инвестор 2021 года investor.moex.com Michelangelo, 1 место, заработал 1872 736 руб. (+ 267% от счета) совершив 335 сделок. Georgiy Merts 2021.10.19 14:51 #3478 Roman Shiredchenko #:注：描かれている曲線を見てください。 そして、PAMM口座の最高の投資家と比較してください - 少なくともAlpariで、少なくともRoboforexで・・・。さらに言えば、最高のアカウントではなく、最悪のアカウントの情報を得ることです。 私の意見では、全く違いはありません。本物の証券会社では違う」って何？私のペニーピンチングトレードを「本物のブローカー」が持ち出すとでも思っているのか？すでにコメントしたとおりです。地元の証券会社の人たちは、自分たちを高く評価しすぎている。誰も私たちの小銭に興味はないのです。FX厨も、「大手証券取引所」も。 そして、秒単位の遅れや点差の話から、「DTは車輪にスポークを入れる」と結論付けられると、笑いがこみ上げてくる......。そう、あなたの100ポンド（いや、10ポンドでなくても）はアルパリにとってとても大切なものなのです...。 まあ、一番大事なのは、FXでも、株でも、「TSのプール」が必要で、その中から働くものを選ばなければならないということです。リーグというアイデアは、株式、為替ペア、オプションなど、あらゆる分野で活躍する人物から提案されました。 Georgiy Merts 2021.10.25 06:33 #3479 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.11.01 06:25 #3480 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 取引品質が最も優れているチャートです。 リーグで活躍する最高齢のTSで、トレードの数は50以上。 リーグで活躍する最古参のTSのチャートで、トレード数は50以上。 1...341342343344345346347348349350351352353354355...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
現在、リーグには950のTCがあり、毎日5〜10のTCが最適化されています。
すべてはスクリプトの助けを借りて整理された「オン・トラック」なので、心配することはあまりありません。
私が一番困っているのは、実際の取引口座の選択です。これが一番の問題点です。
どうやら、終わりのないサイクルに突入してしまったようだ...。:-)
と一般的に - ロシア株式、指数、石油（あなたは価格ガラス、価格で参加者の入札やボリュームを見ることができるとき）上の先物限り、交換で取引した後 - すべてのことは、ここで議論されている、それは不気味なサンドボックスのいくつかの種類のように見える!!!
そうですね......いきなりですが、「エンドレスサイクル」の話です。履歴でデバッグされたTCと、デモトレードである程度成功したものが必要です。すべてです。私はこの「TSプール」を支援し、その中から最も有望なTSの選抜に携わっています。
繰り返しますが、私への攻撃は、魔法使いが同じ道具を持って回り、同じ壊れた道具を買い、いつも同じ道具一式を持っているというのと似ています。
それが、私の目指すところですね。
証券取引所での取引」についてですが、かなり面白いですね。ここより稼いでいる人を見たことがない。同じ月10％でも、30％でも、それは運次第。では、バンプをバンプに変える意味はあるのでしょうか？
投機筋がいくら稼ぐかは、正確には答えられない。統計しかない。例えば、株式市場ではほとんどの投機家が損をする（約95％）。そのほとんどが取引開始1年目で終わってしまう。3年後、取引所に残る投機筋はわずか1％。そんな砂場です。
この統計はどこから来ているのか？
普通、6歳くらいまでの子どもは、そういう質問をして、自分で理解するん ですよ（笑)。
1.私が言いたいのは、「選択問題の無限ループ」です。
2.凸を凸に変えてどうすんだよw あそこは何もかも違うぞw 本物のブローカーに登録して試してみろw あそこは何もかも違うぞ。資料を準備したら、個人的なメッセージで書きます。
ここではすべてが「非人間的」で「ドライ」なのです。書きましたが、特定の引用プロバイダがあり、ここではKOOKLルールのようにすべてがぼやけています。これはゴミだ。価格の深さ"、ボリュームなどがあります、あなたは一般的なの深さであなたの要求が表示されます、どのようなボリュームを参照してください - 彼らは閉じるために適しているかどうか...というようなものです。そちらの方がずっと面白いですから。非人間的」なフォラは完全に詐欺です。乞食のゲームに。IMHO!
注：描かれているすべての曲線を見てください。
https://investor.moex.com/trader2021?user=289091
そして、PAMM口座の最高の投資家と比較してください - 少なくともAlpariで、少なくともRoboforexで・・・。さらに言えば、最高のアカウントではなく、最悪のアカウントの情報を得ることです。 私の意見では、全く違いはありません。本物の証券会社では違う」って何？私のペニーピンチングトレードを「本物のブローカー」が持ち出すとでも思っているのか？すでにコメントしたとおりです。地元の証券会社の人たちは、自分たちを高く評価しすぎている。誰も私たちの小銭に興味はないのです。FX厨も、「大手証券取引所」も。
そして、秒単位の遅れや点差の話から、「DTは車輪にスポークを入れる」と結論付けられると、笑いがこみ上げてくる......。そう、あなたの100ポンド（いや、10ポンドでなくても）はアルパリにとってとても大切なものなのです...。
まあ、一番大事なのは、FXでも、株でも、「TSのプール」が必要で、その中から働くものを選ばなければならないということです。リーグというアイデアは、株式、為替ペア、オプションなど、あらゆる分野で活躍する人物から提案されました。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
最高の取引品質を誇るチャート。
取引 回数が50回以上の最も古いTS。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
