意味をゆがめている。もしロボットが、どんな市場でも、どんな商品でも、利益の出るパターンを認識し、最悪のパターンを無視するならば、2つの結果があります。
1.市場にはロボットが知っているパターンがなく、ポジションを開くこともない。これは通常、パターンを記述するアルゴリズムが「厳しすぎる」 場合に起こります。そのパターンは、市場のある瞬間、あるいはある楽器に「適合」している。
2.このパターンは、異なる市場や異なる商品で同じ状況を認識し、利益をもたらすシグナルを生成します。
他のバリエーションは全くありません :)
儲かる？とても面白い。
一つでも見つかったら教えてください。世界中のお金を稼ぐ方法をお教えしますよ。
私の経験では、このような「儲かる」パターンは、常に儲かるだけでなく、ほとんどの場合において、存在しないことが証明されています。どんなパターンでも、儲かるのはある一定の期間だけで、儲からないよりはずっと短い期間だけです。そして、常に利益を得るための唯一の可能性は、その時点で利益の出ているパターンを切り替えることです。
そのためには、「このパターンは今儲かっていて、このパターンは負けている」ということが分かるような指標が必要です。TSリーグはそのような指標となるものです。
私が理解するところでは、あなたが解決しようとしている問題、つまり、しばらくの間利益をもたらすパターンを決定することがまだあります。
定期的に黒字化。1,000%は記録的な数字です。
PAMMはどうなっているのですか？
1.全くその通りです。
1.1.はい、そこに利益はありません - ので、お尻（絶対アメーバランダム）から有能な選択はありません - 梅がある。
いや、言ったはずだ...ブランコで失くしました。本来なら負荷を減らすべきなのに、そうしなかった。久しぶりです。2016年から...
今度はセノマンを開きました。
そして、設定をコードに書き換えるのではなく、専用の設定ファイルから取得するように、システム全体を再設計しているのですが...。最適化の際に、どのパスを使うかを指定するだけで、そのパスでの設定が自動的にこのファイルに書き込まれるのです。そして、実行モジュールを実行すると、リーグの全TCの設定がこのファイルから読み込まれます。 このファイルがあれば、新しいTCを追加することができます。少なくとも私は、ボラティリティ・ブレイクダウンによってエントリーする長い考えを持っています。また、このスレッドでは他にもいくつかのアイデアが提案されており、それらも実装されるべきです。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。
リーグ最古のTSで、少なくとも50回以上のトレードが ある。
1歳以上なのに、恥ずかしくないの？
娘の40歳週に2回は馬に乗り、自分の馬を持つのが夢だという。
レンタルのBMWを運転する。
週3回、プールを使ったフィットネスクラス。
6つの言語と少しのプログラミングを持つ孫娘を育てます。
証券、不動産など、自分でビジネスをやっている。
ヒキガエルはすでに首を絞めている、いや、加えるべきだろうか？
P.S. 感動は、あなたの写真によって引き起こされたもので、私の再投稿には入りませんでした。