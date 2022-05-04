リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 359

意味をゆがめている。もしロボットが、どんな市場でも、どんな商品でも、利益の出るパターンを認識し、最悪のパターンを無視するならば、2つの結果があります。

1.市場にはロボットが知っているパターンがなく、ポジションを開くこともない。これは通常、パターンを記述するアルゴリズムが「厳しすぎる」 場合に起こります。そのパターンは、市場のある瞬間、あるいはある楽器に「適合」している。

2.このパターンは、異なる市場や異なる商品で同じ状況を認識し、利益をもたらすシグナルを生成します。

他のバリエーションは全くありません :)

儲かる？とても面白い。

一つでも見つかったら教えてください。世界中のお金を稼ぐ方法をお教えしますよ。

私の経験では、このような「儲かる」パターンは、常に儲かるだけでなく、ほとんどの場合において、存在しないことが証明されています。どんなパターンでも、儲かるのはある一定の期間だけで、儲からないよりはずっと短い期間だけです。そして、常に利益を得るための唯一の可能性は、その時点で利益の出ているパターンを切り替えることです。

そのためには、「このパターンは今儲かっていて、このパターンは負けている」ということが分かるような指標が必要です。TSリーグはそのような指標となるものです。

私が理解するところでは、あなたが解決しようとしている問題、つまり、しばらくの間利益をもたらすパターンを決定することがまだあります。

 

Roman Shiredchenko #:

ああ、そうだな...本当にスキャルピングで儲けているのなら、なぜ彼女はスキャルピングを教えたのでしょうか？

たまに大儲けできることもあるけど......。私のPAMMを見たんですね。 私も1週間でかなり儲かりました。それで？トレードではなく、当て馬です。週1,000パーセントの規則正しい生活」なんて、どこにもない。

まだ選択肢はありませんね。リーグにスキャルパーも追加する案があり、ボラティリティのブレークダウンシグナルも...。より多くのロボット、より収益性の高いロボットが生まれるだろう...。しかし、それでは本題である、プラスで取引される可能性が高い安定したシステムを、ある程度の期間、選択することができない...。

でもね、アドバイザーはたくさんいるんだけど、そのアドバイザーたちが話していることの少なくとも半分も育てているとは思えないんだけど...。そこでタラバノフは、娘が毎週何百万ドルも集めていることについて、一般的な話をするのだが......。が、フォーブスのリストには載っていない...。


 
定期的に黒字化。1,000%は記録的な数字です。

PAMMはどうなっているのですか？

 
1.しばらくはプラスで取引する ようなシステムは求めていないんですね。誰がより多くのお金を稼いだかを分析し、彼に白紙委任するだけです。つまり、高値で買い、安値で売るということでしょう。

アドバイザーの取引戦術の収益性の変動の分析のようなものをすれば、幸せになれるでしょう。

2.数百万ドルではなく、100万ルーブルです。今の株式市場では通用しない、リスクは桁外れ、儲かる代わりがある、そこで転がるのです。

 
1.全くその通りです。

1.1.はい、そこに利益はありません - ので、お尻（絶対アメーバランダム）から有能な選択はありません - 梅がある。

 
いや、言ったはずだ...ブランコで失くしました。本来なら負荷を減らすべきなのに、そうしなかった。久しぶりです。2016年から...

今度はセノマンを開きました。

そして、設定をコードに書き換えるのではなく、専用の設定ファイルから取得するように、システム全体を再設計しているのですが...。最適化の際に、どのパスを使うかを指定するだけで、そのパスでの設定が自動的にこのファイルに書き込まれるのです。そして、実行モジュールを実行すると、リーグの全TCの設定がこのファイルから読み込まれます。 このファイルがあれば、新しいTCを追加することができます。少なくとも私は、ボラティリティ・ブレイクダウンによってエントリーする長い考えを持っています。また、このスレッドでは他にもいくつかのアイデアが提案されており、それらも実装されるべきです。

 
まいったなぁ。私のことを私以上に知っていることがわかったのです...。まあ...まあ

数百万ルーブルが問題なく手に入るのであれば、数百万ドルも夢ではない。待つんだ...

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

貿易品質による最高のTS。

トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。

リーグ最古のTSで、少なくとも50回以上のトレードが ある。

リーグ最古のTSで、少なくとも50回以上のトレードがある。

 
1歳以上なのに、恥ずかしくないの？

娘の40歳週に2回は馬に乗り、自分の馬を持つのが夢だという。

レンタルのBMWを運転する。

週3回、プールを使ったフィットネスクラス。

6つの言語と少しのプログラミングを持つ孫娘を育てます。

証券、不動産など、自分でビジネスをやっている。


ヒキガエルはすでに首を絞めている、いや、加えるべきだろうか？

P.S. 感動は、あなたの写真によって引き起こされたもので、私の再投稿には入りませんでした。

