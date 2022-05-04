リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 337 1...330331332333334335336337338339340341342343344...360 新しいコメント 削除済み 2021.07.02 14:55 #3361 Vitaly Muzichenko: またもや、アイドルのボーズが飛び出してきましたね。 同じ文章で根拠のない2つの発言。何もしていないのに、どうしてクズだと断言できるのでしょうか。 削除済み 2021.07.02 14:55 #3362 Georgiy Merts:こんにちは。あなたのお粥のようなものです。一方、私のは非常に明快です。各ペアで全24種類のExpert Advisor、そして各設定で歴史上最も優れたExpert Advisorを提供します。履歴でも失敗するExpert Advisorを使う意味はあるのか？私が定期的に思い出させるリーグの目標を忘れてしまった - 歴史に最適化され、良いデモの歴史を持つ別のExpert Advisorsのセットを持っている？すべてのペアで同じ設定を使用する場合、このEAはせいぜい1つのシンボルで最適化されるだけです。残りは失敗する。履歴に最適化された28のExpert Advisorの代わりに、履歴に最適化された1つのExpert Advisorが表示されることが判明しました。その方がいいと思いますか？ リーグの目的は同じで、みんなの頭を混乱させることです。 Georgiy Merts 2021.07.02 20:11 #3363 Vladimir Baskakov: リーグはみんなを惑わすことだけが目的なんだ。 どこが「誤解を招く」のか？ミスリードとは、意図的に誤解を与えることです。私は何について「誤解」しているのでしょうか？ 削除済み 2021.07.02 20:24 #3364 Georgiy Merts:どこが「誤解を招く」のか？ミスリードとは、意図的に誤解を与えることです。私は何について「誤解」しているのでしょうか？ 不条理な考えを躁的なしつこさで支持するんですね。どんな工夫があるのでしょうか？では、コドベースのEAをすべて取り出してみましょう。そして、あるサイトではそれぞれ利益が表示されます。それぞれそれがどうした？ Georgiy Merts 2021.07.03 06:09 #3365 Vladimir Baskakov: あなたは狂信的に無茶な考えを支持することに固執する。 。 見どころは？では、コドベースのEAをすべて取り出してみましょう。そして、あるサイトではそれぞれ利益が表示されます。一人残らず。それで？ 応援しています。なぜなら、かなり感覚的で期待できると思うからです。そして、誰がどこでふざけているのか？ kodobaseのEAもすべて撮影可能です。しかし、私にはそのためのリソースがありません。 Georgiy Merts 2021.07.05 07:13 #3366 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.07.12 05:42 #3367 現在の状況（全てのTCはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています。） バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.07.19 06:54 #3368 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.07.26 05:22 #3369 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.08.02 05:30 #3370 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質によるTSベスト20。 トレードクオリティの高いチャートです。 取引 回数が50回以上の最古参の20TS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 1...330331332333334335336337338339340341342343344...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
またもや、アイドルのボーズが飛び出してきましたね。
こんにちは。あなたのお粥のようなものです。
一方、私のは非常に明快です。各ペアで全24種類のExpert Advisor、そして各設定で歴史上最も優れたExpert Advisorを提供します。履歴でも失敗するExpert Advisorを使う意味はあるのか？
私が定期的に思い出させるリーグの目標を忘れてしまった - 歴史に最適化され、良いデモの歴史を持つ別のExpert Advisorsのセットを持っている？
すべてのペアで同じ設定を使用する場合、このEAはせいぜい1つのシンボルで最適化されるだけです。残りは失敗する。履歴に最適化された28のExpert Advisorの代わりに、履歴に最適化された1つのExpert Advisorが表示されることが判明しました。その方がいいと思いますか？
リーグはみんなを惑わすことだけが目的なんだ。
どこが「誤解を招く」のか？ミスリードとは、意図的に誤解を与えることです。私は何について「誤解」しているのでしょうか？
あなたは狂信的に無茶な考えを支持することに固執する。 。
応援しています。なぜなら、かなり感覚的で期待できると思うからです。そして、誰がどこでふざけているのか？
kodobaseのEAもすべて撮影可能です。しかし、私にはそのためのリソースがありません。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
ベスト・バイ・トレード・クオリティ。
最高の取引品質を誇るチャート。
取引 回数が50回以上の最も古いTS。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
