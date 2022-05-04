リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 337

Vitaly Muzichenko:
またもや、アイドルのボーズが飛び出してきましたね。
同じ文章で根拠のない2つの発言。何もしていないのに、どうしてクズだと断言できるのでしょうか。
Georgiy Merts:

こんにちは。あなたのお粥のようなものです。

一方、私のは非常に明快です。各ペアで全24種類のExpert Advisor、そして各設定で歴史上最も優れたExpert Advisorを提供します。履歴でも失敗するExpert Advisorを使う意味はあるのか？

私が定期的に思い出させるリーグの目標を忘れてしまった - 歴史に最適化され、良いデモの歴史を持つ別のExpert Advisorsのセットを持っている？

すべてのペアで同じ設定を使用する場合、このEAはせいぜい1つのシンボルで最適化されるだけです。残りは失敗する。履歴に最適化された28のExpert Advisorの代わりに、履歴に最適化された1つのExpert Advisorが表示されることが判明しました。その方がいいと思いますか？

リーグの目的は同じで、みんなの頭を混乱させることです。
 
Vladimir Baskakov:
リーグはみんなを惑わすことだけが目的なんだ。

どこが「誤解を招く」のか？ミスリードとは、意図的に誤解を与えることです。私は何について「誤解」しているのでしょうか？

Georgiy Merts:

どこが「誤解を招く」のか？ミスリードとは、意図的に誤解を与えることです。私は何について「誤解」しているのでしょうか？

不条理な考えを躁的なしつこさで支持するんですね。
どんな工夫があるのでしょうか？では、コドベースのEAをすべて取り出してみましょう。そして、あるサイトではそれぞれ利益が表示されます。それぞれそれがどうした？
 
Vladimir Baskakov:
あなたは狂信的に無茶な考えを支持することに固執する。 。
見どころは？では、コドベースのEAをすべて取り出してみましょう。そして、あるサイトではそれぞれ利益が表示されます。一人残らず。それで？

応援しています。なぜなら、かなり感覚的で期待できると思うからです。そして、誰がどこでふざけているのか？

kodobaseのEAもすべて撮影可能です。しかし、私にはそのためのリソースがありません。

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

ベスト・バイ・トレード・クオリティ。

最高の取引品質を誇るチャート。

取引 回数が50回以上の最も古いTS。

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。


 
