リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 339 1...332333334335336337338339340341342343344345346...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.08.23 08:54 #3381 taviog:新しい質問です。Trade Receiver Freeの ソフトをダウンロードしました。無料です。ユーザーマニュアルには、無償ライセンスのリクエストをベンダーに送るように書かれていますが、どこで、どのように？ このような質問は、フォーラムのスレッドではなく、プログラムの開発者にするのがより論理的でしょう。 Vasiliy Sokolov 2021.08.27 19:03 #3382 2年経ってみていかがですか？利益はあるのか？結果はどうなったのでしょうか？ Valeriy Yastremskiy 2021.08.27 21:15 #3383 Vasiliy Sokolov #: では、2年経ってみてどうですか？利益はあるのか？結果はどうなったのでしょうか？ 結果はデータの中にあり、それをどう扱うかは未定。） Georgiy Merts 2021.08.28 07:12 #3384 Vasiliy Sokolov #: では、2年経ってみてどうですか？利益は？結果はどうなったのでしょうか？ まあ...わかったわ (ため息)それで... トレーディングシステムリーグ結果報告 上記の通り - 主な結果は、データがあることです。そのために始めたことなんです。2年前は、存在するかどうかもわからないし、何か使えるかどうかもわからなかった。今、そこにあるのは、私が使っているものです。でも、「どう処理したらいいかわからない」というのも事実で、結果的に私の処理は直感的になっています。 リーグをリアルに使い始めたのは、大晦日あたりからです。私の結果は、今のところ以下の通りです。 月次の収益性。 収益性が進んでいる（2016年初めから口座開設、先週の金曜夜報告）。 個々のTSについて、現時点でのリアルでの作業は以下のような状況です（22システムが同時に動いているので、「ほとんどお粥」のような景色ですが、これ以上のものは提供できません）。序列の軸に - 直接口座のドル。 今、リアルで活躍する5人のベストTS。 個人的には満足しています。 昔、他のTSが動かなくなり、ドローダウンに陥った時、悔しい思いをしたことがない。昔、自分が書いて長い間デバッグしてきたExpert Advisorが、取引中に全く違う挙動を示すようになったとき、よく怒ったのを覚えています。今はそうではありません。履歴上のデバッグだけでなく、ある程度ポジティブなデモの履歴があるシステムを常にセットで持っているのです。 それに、まさにこの「動かなくなる」タイミングがよくわかるのです。次のドローダウンで、コントロールパラメータを見て、許容範囲内かどうかを確認します。そうでない場合、TCは直ちにリアルから取り除かれ、再最適化され、共通のプールに送られる。許容範囲内であれば、ため息をつきながら、取引を続ける。 リーグは、TSの収益性がその複雑さに依存しないことを証明しました。複雑なTSはより多くの利益をもたらしますが、安定性が非常に低く、故障も早く、この間はより多く流失しています。単純なTSは利益は少ないが、失敗が遅いので、それに気づいてシステムを最適化し直したり、取引から削除したりすることができる。その結果、単純なTSも複雑なTSも利益の総額は同じになる。22のリアルタイム・トレーディング・システムのエッセンスを、その名前から読み取ることができます。2コペイカのようなシンプルなものから、コドベースで自由に使えるものまでありますよ。 今のままだと、大晦日あたりに信号が開通するのではないでしょうか。そんな投書が書かれているものの...。を、そんなピッチフォークで...。 削除済み 2021.08.28 07:33 #3385 Georgiy Merts #:まあ...わかったよ（苦笑）。それで...トレーディングシステムリーグ結果報告 上記の通り - 主な結果は、データがあることです。それが、私のこだわりです。というのも事実で、結果的に直感的に処理することができるようになりました。リーグをリアルに使い始めたのは、大晦日あたりからです。現時点での結果は以下の通りです。月次の収益性。収益性が進んでいる（2016年初めから口座開設、先週の金曜夜報告）。個々のTSについて、現時点でのリアルでの作業は以下のような状況です（22システムが同時に動いているので、「ほとんどお粥」のような景色ですが、これ以上のものは提供できません）。縦軸は-直接勘定ドル。個人的には満足しています。他のTSが動かなくなりドローダウンになるとイライラするのは久しぶりです。昔、自分が長い間書いてデバッグしてきたExpert Advisorが、取引で全く違う挙動を示すようになったとき、慌てたことを思い出します。今はそうではありません。履歴上のデバッグだけでなく、ある程度ポジティブなデモの履歴があるシステムを常にセットで持っているのです。それに、まさにこの「動かなくなる」タイミングがよくわかるのです。次のドローダウンで、コントロールパラメータを見て、許容範囲内かどうかを確認します。そうでない場合、TCは直ちにリアルから取り除かれ、再最適化され、共通のプールに送られる。許容範囲内であれば、ため息をつきながら、取引を続ける。リーグは、TSの収益性がその複雑さに依存しないことを証明しました。複雑なTSはより多くの利益をもたらしますが、安定性が非常に低く、故障も早く、この間はより多く流失しています。単純なTSは利益は少ないが、失敗が遅いので、それに気づいてシステムを最適化し直したり、取引から削除したりすることができる。その結果、単純なTSも複雑なTSも利益の総額は同じになる。今のままだと、信号の開通は年明けくらいになりそうですね。とはいえ、そんな投書で書かれても...。を投げる。 ピッチフォークについてはその通りです。幻想の世界で生きるのもいいですが、現実の世界では...ということで、待ち遠しい気もします。ユーシアのようにね。 Vasiliy Sokolov 2021.08.28 17:55 #3386 Georgiy Merts #:まあ...わかったわ (ため息)それで... 正直言って、全然すごくないです。3月の結果は良いのですが、一般的な背景からすると統計的に異常値であるように見えます。そして、一般的な背景として、100〜200〜400個のランダムメーターがかかり、その中からベストなものを選び、時間が経つと、その平均値が自然とゼロになり、他のランダムメーターに置き換わっていくという印象を与えるということです。つまり、この場合の進化淘汰は、元のTSが機能しないので、うまくいかないのです。 Georgiy Merts 2021.08.28 19:47 #3387 Vasiliy Sokolov #:総じて、正直なところ、イマイチなんです。3月の結果は良いのですが、一般的な背景からすると統計的に異常値であるように見えます。そして、全体的な背景として、100～200～400人のランダムの中からベストを選び、時間が経つと、その平均値が自然とゼロになり、他のランダムに置き換わっていくという印象があります。つまり、この場合は進化淘汰が働かないのです。元のTCが、まあ、なんとなく働かないからです。 うーん...。噴水」が欲しかった？毎月が3月みたいなことになるなんて......。明らかにランダムな運なのでは......？マージン水準が1000％を下回らないように常に気を配っており、少なくとも1500％という数字が望ましい。その場合、平均月収はどの程度になると思いますか？ ピエロBaskakovのように見えるしないでください - リーグは聖杯ではありません、それは常にいくつかの成功したデモの歴史を持っているTSの歴史によくチューニングを持っているだけの機会です。そして、その中から最適なものを選ぶという作業です。 オリジナルのTSが動かない」ことについて - だから、いつも「動くもの」はないのです常に入れ替えながら、ベストなものを選んでいく作業です今のマーケットに合ったものを...。 今の目標は、月10％を安定的に達成することです。さて、どうするかな...。 削除済み 2021.08.28 20:45 #3388 Georgiy Merts #:あの...噴水」が欲しかったのか？毎月が3月のようになるように？明らかにこれはランダムな運だ...。マージン水準が1000％を下回らないように常に気を配っており、少なくとも1500％という数字が望ましい。その場合、平均月収はどの程度になると思いますか？ピエロBaskakovのように見えるしないでください - リーグは聖杯ではありません、それは常にいくつかの成功したデモの歴史を持っているTSの歴史によくチューニングを持っているだけの機会です。そして、その中から最適なものを選ぶという作業です。オリジナルのTSが動かない」ことについてですが、「動くもの」は常にありません。常に入れ替えながら、ベストなものを選んでいく作業です今のマーケットに合ったものを...。今の目標は、月10％を安定的に達成することです。さて、どうするかな...。 リーグは聖杯ではない、それはゴミ箱である 削除済み 2021.08.28 21:18 #3389 Georgiy Merts #:あの...噴水」が欲しかったのか？毎月が3月のようになるように？明らかにこれはランダムな運だ...。マージン水準が1000％を下回らないように常に気を配っており、少なくとも1500％という数字が望ましい。その場合、平均月収はどの程度になると思いますか？ピエロBaskakovのように見えるしないでください - リーグは聖杯ではありません、それは常にいくつかの成功したデモの歴史を持っているTSの歴史によくチューニングを持っているだけの機会です。そして、その中から最適なものを選ぶという作業です。オリジナルのTSが動かない」ことについて -だから、いつも「動くもの」はないのです常に入れ替えながら、ベストなものを選んでいく作業です今のマーケットに合ったものを...。今の目標は、月10％を安定的に達成することです。さて、どうするかな...。 見つかっていないんですね。また、どのような根拠で全くないと言い切れるのでしょうか？見つからなかったからって？宇宙に行ったこともない、潜水艦に乗ったこともない、何も知らない...。-- ...それが、あなたがすべてを手に入れられない唯一の理由ですか？ あなたの論理には欠陥があります。 削除済み 2021.08.28 21:20 #3390 さあ、ゾーラ、チャンピオンシップに出場だ! 1...332333334335336337338339340341342343344345346...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい質問です。
Trade Receiver Freeの ソフトをダウンロードしました。無料です。
ユーザーマニュアルには、無償ライセンスのリクエストをベンダーに送るように書かれていますが、どこで、どのように？
このような質問は、フォーラムのスレッドではなく、プログラムの開発者にするのがより論理的でしょう。
では、2年経ってみてどうですか？利益はあるのか？結果はどうなったのでしょうか？
結果はデータの中にあり、それをどう扱うかは未定。）
では、2年経ってみてどうですか？利益は？結果はどうなったのでしょうか？
まあ...わかったわ (ため息)それで...
トレーディングシステムリーグ結果報告
上記の通り - 主な結果は、データがあることです。そのために始めたことなんです。2年前は、存在するかどうかもわからないし、何か使えるかどうかもわからなかった。今、そこにあるのは、私が使っているものです。でも、「どう処理したらいいかわからない」というのも事実で、結果的に私の処理は直感的になっています。
リーグをリアルに使い始めたのは、大晦日あたりからです。私の結果は、今のところ以下の通りです。
月次の収益性。
収益性が進んでいる（2016年初めから口座開設、先週の金曜夜報告）。
個々のTSについて、現時点でのリアルでの作業は以下のような状況です（22システムが同時に動いているので、「ほとんどお粥」のような景色ですが、これ以上のものは提供できません）。序列の軸に - 直接口座のドル。
今、リアルで活躍する5人のベストTS。
個人的には満足しています。
昔、他のTSが動かなくなり、ドローダウンに陥った時、悔しい思いをしたことがない。昔、自分が書いて長い間デバッグしてきたExpert Advisorが、取引中に全く違う挙動を示すようになったとき、よく怒ったのを覚えています。今はそうではありません。履歴上のデバッグだけでなく、ある程度ポジティブなデモの履歴があるシステムを常にセットで持っているのです。
それに、まさにこの「動かなくなる」タイミングがよくわかるのです。次のドローダウンで、コントロールパラメータを見て、許容範囲内かどうかを確認します。そうでない場合、TCは直ちにリアルから取り除かれ、再最適化され、共通のプールに送られる。許容範囲内であれば、ため息をつきながら、取引を続ける。
リーグは、TSの収益性がその複雑さに依存しないことを証明しました。複雑なTSはより多くの利益をもたらしますが、安定性が非常に低く、故障も早く、この間はより多く流失しています。単純なTSは利益は少ないが、失敗が遅いので、それに気づいてシステムを最適化し直したり、取引から削除したりすることができる。その結果、単純なTSも複雑なTSも利益の総額は同じになる。22のリアルタイム・トレーディング・システムのエッセンスを、その名前から読み取ることができます。2コペイカのようなシンプルなものから、コドベースで自由に使えるものまでありますよ。
今のままだと、大晦日あたりに信号が開通するのではないでしょうか。そんな投書が書かれているものの...。を、そんなピッチフォークで...。
まあ...わかったよ（苦笑）。それで...
トレーディングシステムリーグ結果報告
上記の通り - 主な結果は、データがあることです。それが、私のこだわりです。というのも事実で、結果的に直感的に処理することができるようになりました。
リーグをリアルに使い始めたのは、大晦日あたりからです。現時点での結果は以下の通りです。
月次の収益性。
収益性が進んでいる（2016年初めから口座開設、先週の金曜夜報告）。
個々のTSについて、現時点でのリアルでの作業は以下のような状況です（22システムが同時に動いているので、「ほとんどお粥」のような景色ですが、これ以上のものは提供できません）。縦軸は-直接勘定ドル。
個人的には満足しています。
他のTSが動かなくなりドローダウンになるとイライラするのは久しぶりです。昔、自分が長い間書いてデバッグしてきたExpert Advisorが、取引で全く違う挙動を示すようになったとき、慌てたことを思い出します。今はそうではありません。履歴上のデバッグだけでなく、ある程度ポジティブなデモの履歴があるシステムを常にセットで持っているのです。
それに、まさにこの「動かなくなる」タイミングがよくわかるのです。次のドローダウンで、コントロールパラメータを見て、許容範囲内かどうかを確認します。そうでない場合、TCは直ちにリアルから取り除かれ、再最適化され、共通のプールに送られる。許容範囲内であれば、ため息をつきながら、取引を続ける。
リーグは、TSの収益性がその複雑さに依存しないことを証明しました。複雑なTSはより多くの利益をもたらしますが、安定性が非常に低く、故障も早く、この間はより多く流失しています。単純なTSは利益は少ないが、失敗が遅いので、それに気づいてシステムを最適化し直したり、取引から削除したりすることができる。その結果、単純なTSも複雑なTSも利益の総額は同じになる。
今のままだと、信号の開通は年明けくらいになりそうですね。とはいえ、そんな投書で書かれても...。を投げる。
まあ...わかったわ (ため息)それで...
正直言って、全然すごくないです。3月の結果は良いのですが、一般的な背景からすると統計的に異常値であるように見えます。そして、一般的な背景として、100〜200〜400個のランダムメーターがかかり、その中からベストなものを選び、時間が経つと、その平均値が自然とゼロになり、他のランダムメーターに置き換わっていくという印象を与えるということです。つまり、この場合の進化淘汰は、元のTSが機能しないので、うまくいかないのです。
総じて、正直なところ、イマイチなんです。3月の結果は良いのですが、一般的な背景からすると統計的に異常値であるように見えます。そして、全体的な背景として、100～200～400人のランダムの中からベストを選び、時間が経つと、その平均値が自然とゼロになり、他のランダムに置き換わっていくという印象があります。つまり、この場合は進化淘汰が働かないのです。元のTCが、まあ、なんとなく働かないからです。
うーん...。噴水」が欲しかった？毎月が3月みたいなことになるなんて......。明らかにランダムな運なのでは......？マージン水準が1000％を下回らないように常に気を配っており、少なくとも1500％という数字が望ましい。その場合、平均月収はどの程度になると思いますか？
ピエロBaskakovのように見えるしないでください - リーグは聖杯ではありません、それは常にいくつかの成功したデモの歴史を持っているTSの歴史によくチューニングを持っているだけの機会です。そして、その中から最適なものを選ぶという作業です。
オリジナルのTSが動かない」ことについて - だから、いつも「動くもの」はないのです常に入れ替えながら、ベストなものを選んでいく作業です今のマーケットに合ったものを...。
今の目標は、月10％を安定的に達成することです。さて、どうするかな...。
あの...噴水」が欲しかったのか？毎月が3月のようになるように？明らかにこれはランダムな運だ...。マージン水準が1000％を下回らないように常に気を配っており、少なくとも1500％という数字が望ましい。その場合、平均月収はどの程度になると思いますか？
ピエロBaskakovのように見えるしないでください - リーグは聖杯ではありません、それは常にいくつかの成功したデモの歴史を持っているTSの歴史によくチューニングを持っているだけの機会です。そして、その中から最適なものを選ぶという作業です。
オリジナルのTSが動かない」ことについてですが、「動くもの」は常にありません。常に入れ替えながら、ベストなものを選んでいく作業です今のマーケットに合ったものを...。
今の目標は、月10％を安定的に達成することです。さて、どうするかな...。
あの...噴水」が欲しかったのか？毎月が3月のようになるように？明らかにこれはランダムな運だ...。マージン水準が1000％を下回らないように常に気を配っており、少なくとも1500％という数字が望ましい。その場合、平均月収はどの程度になると思いますか？
ピエロBaskakovのように見えるしないでください - リーグは聖杯ではありません、それは常にいくつかの成功したデモの歴史を持っているTSの歴史によくチューニングを持っているだけの機会です。そして、その中から最適なものを選ぶという作業です。
オリジナルのTSが動かない」ことについて -だから、いつも「動くもの」はないのです常に入れ替えながら、ベストなものを選んでいく作業です今のマーケットに合ったものを...。
今の目標は、月10％を安定的に達成することです。さて、どうするかな...。
見つかっていないんですね。また、どのような根拠で全くないと言い切れるのでしょうか？見つからなかったからって？宇宙に行ったこともない、潜水艦に乗ったこともない、何も知らない...。-- ...それが、あなたがすべてを手に入れられない唯一の理由ですか？
あなたの論理には欠陥があります。