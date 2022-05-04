リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 338 1...331332333334335336337338339340341342343344345...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.08.09 06:08 #3371 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティの高いチャートです。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.08.16 07:36 #3372 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Олег Юдин 2021.08.19 12:07 #3373 フォーラムユーザーの皆様こんにちは、質問があります、Pythonで書かれたEAを戦略テスターで 実行することは可能でしょうか？ Georgiy Merts 2021.08.19 12:08 #3374 Олег Юдин: こんにちは、フォーラムユーザーの皆様、質問があります、Pythonで書かれたEAをstrategy testerで 実行しても良いでしょうか？ なぜこのスレッドなのか？ Python好きはここに来そうにないですね...。全然知らないんですけど...。私見では、メタトレーダーのEAはMT4-5で書くべきだと思いますが、どうでしょう。Pythonは今流行りの方向性ですが...。 削除済み 2021.08.19 12:10 #3375 Georgiy Merts:なぜこのスレッドなのか？Python好きはここに来そうにないですね...。 リーグについて教えてあげてください、少なくともあなたのスレに迷い込んだ人がいます。セレブレーション Georgiy Merts 2021.08.19 12:12 #3376 Vladimir Baskakov: リーグについて教えてあげてください、少なくともあなたのスレに迷い込んだ人がいます。セレブレーション 説明するまでもないでしょう。スレッドの最初の投稿ですべて説明されています...。 削除済み 2021.08.19 12:48 #3377 Georgiy Merts:説明するまでもないでしょう。スレッドの最初の投稿ですべて説明されています...。 もう一度言ってくれ、好きなんだろう？ Roman Shiredchenko 2021.08.19 14:53 #3378 Олег Юдин: フォーラムユーザーの皆様こんにちは、質問があります、Pythonで書かれたEAを戦略テスターで 実行することは可能でしょうか？ https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5 Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python www.mql5.com MetaTrader для Python - Интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 Georgiy Merts 2021.08.23 05:33 #3379 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランスによるベストTSの表です。 貿易品質によるTSベスト20。 トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 taviog 2021.08.23 08:14 #3380 新しい質問です。 Trade Receiver Freeの ソフトをダウンロードしました。無料です。 ユーザーマニュアルには、無償ライセンスのリクエストをベンダーに送るように書かれていますが、どのようにすればよいのでしょうか？ Trade Receiver Freeを 任意のチャートにインストールします。 初回実行時には、インターネットへのアクセスを許可するために、MT4の信頼できるURLリストに「http://copy.autofxpro.com」を追加する必要がある場合があります。 プロバイダーに、信号をコピーする許可を与える無料のライセンスを要求する。 次に、「プロバイダーリスト」に、取引のコピー元となるプロバイダーの口座番号を追加します。プロバイダーがあなたのアカウント番号をリストに追加していることを確認してください。 メインパネルに戻り、ステータスを「Enable」に変更します。 Automated Forex Trading Software & Tool | AutoFxPro.com www.autofxpro.com AutoFxPro.com provides automated forex trading softwares and tools that help traders improve trading and maximize profits. 1...331332333334335336337338339340341342343344345...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
トレードクオリティの高いチャートです。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
こんにちは、フォーラムユーザーの皆様、質問があります、Pythonで書かれたEAをstrategy testerで 実行しても良いでしょうか？
Python好きはここに来そうにないですね...。全然知らないんですけど...。私見では、メタトレーダーのEAはMT4-5で書くべきだと思いますが、どうでしょう。Pythonは今流行りの方向性ですが...。
リーグについて教えてあげてください、少なくともあなたのスレに迷い込んだ人がいます。セレブレーション
説明するまでもないでしょう。スレッドの最初の投稿ですべて説明されています...。
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5
新しい質問です。
Trade Receiver Freeの ソフトをダウンロードしました。無料です。
ユーザーマニュアルには、無償ライセンスのリクエストをベンダーに送るように書かれていますが、どのようにすればよいのでしょうか？