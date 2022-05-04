リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 340

Олег avtomat #:

見つかっていないんですね。また、どのような根拠で全くないと言っているのですか？見つからなかったからって？宇宙に行ったこともなければ、潜水艦に乗ったこともなく、知らないこと、できないことがたくさんあるわけですが...。-- ...それが、あなたがすべてを手に入れられない唯一の理由ですか？

あなたの論理は欠陥があります。

いいえ、そんなことはありません。非常に正しいロジックだと思います。自分用のシステムを探しています。そして、私が見つけたかどうかわからないものを頼りにすることに意味があるのです。私もトレーダーです!

もし、誰かが「必ず利益が出るシステム」を見せてくれたら、私は考えを変えます。今のところ、誰も見せてくれません。

 
Vladimir Baskakov #:
リーグは聖杯ではない、ゴミ箱だ

その通りです。

私は常々、リーグ戦のTSの多くは採算が合わないと言っています。約10％のシステムは、履歴上も実際の取引でも利益を示さず、2年間の利益期間も1週間から最大2週間と非常に短い。 約半数のシステムは履歴上では良い結果を示しているが、デモ口座での取引では非常に早く負け始め、時には利益を得て、さらに負ける。 そして約15-20％のシステムだけが「ゼロ付近をぶらつき、定期的に利益を得る」ことを示しています。まさに、これらのシステムの中から、最も有望なものを選んでいるのです。

私の考えでは、ゴミをリサイクルするのはごく普通のことで、今の世の中、産業界全体がそれに取り組んでいる。

 
Олег avtomat #:
さあ、ゾーラさん、チャンピオンシップに参加してください。

何が言いたいの？何が言いたいの？自分も700人規模の選手権を開催していますが...。それで十分なんです。

Georgiy Merts #:

その通りです。

コドバザに行け、そこは天国だ
 
Vladimir Baskakov #:
コドバザに行け、そこは天国だ。

なぜ？自動シャットダウン、自動レポート、自動スクリプト生成など、私の「ゴミ処理場」に接続するために必要なものはすべて備えている。

そんなことを言い出すのはバカだけだ。そしてバスカコフさん、そんな異端を気取った顔で吐く前に、少なくとも意識的に有用なコードを何十行も書いてください。

Georgiy Merts #:

なぜ？自動シャットダウン、自動レポート、自動スクリプト生成など、私の「ゴミ処理場」に接続するために必要なものはすべて備えている。

そんなことを言い出すのはバカだけだ。そしてバスカコフさん、そんな異端を気取った顔で吐く前に、少なくとも意識的に有用なコードを何十行も書いてください。

時間を無駄にしない儲かっているロボットは1つもないんですよ、まったく。しかも、一番きれいで正しいコードが、まったく機能しないんです。というか、どちらが早く預金を切り崩すかを競っているのです。
 
Georgiy Merts #:

その通りです。

それが理由です。あなたのシステムは、一種の遺伝子淘汰なのです。センスあるアイデアですね、自分もそういうのやりたかったんです。しかし、この選択が成功するのは、候補者が非ランダムな安定成長特性を持っている場合に限られる。そして、それがないから、セレクションが無駄に機能する。つまり、「リーグ」は必要条件ではあるが、十分条件ではない。充足するための第二の必要条件はワーキングTCですが、これは存在しないようです。つまり、数学的期待値がゼロの1000のTSのうち、数学的期待値がプラスの1つのTSからさえ、Leagueや他の選択・フィルタリングシステムではポートフォリオを集めることはできないのです。

 
Vasiliy Sokolov #:

それが理由です。あなたのシステムは、ある種の遺伝子淘汰です。感覚的な発想で、自分もそういうことをやりたいと思いました。しかし、この選択が成功するのは、選択された候補が非ランダムな安定成長特性を持つ場合のみである。そして、それがないから、セレクションが無駄に機能する。つまり、「リーグ」は必要条件ではあるが、十分条件ではない。充足するための第二の必要条件はワーキングTCですが、これは存在しないようです。つまり、数学的期待値がゼロの1000のTPのうち、リーグや他の選択・フィルタリングシステムでは、プラスのMOを持つ1つのTPからさえポートフォリオを集めることができません。

最適化・選択基準は「ロバスト」であること!

"安定 "であり、損益による最適化・選択はオーバートレーニング／フィッティングである。

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

ベスト・バイ・トレード・クオリティ。

最高の取引品質を誇るチャート。

取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。


 
Vasiliy Sokolov #:

充足のための第二の前提条件は、働くTSであり、それらはどうやら存在しないようです。つまり、数学的期待値がゼロの1000のTSのうち、リーグでも他の選択とフィルタリングシステムでも、正のM.O.を持つ1つのTSのポートフォリオさえ作ることができない。

だから、まったく存在しないのだと思います。

フォン、ここで誰かが違うと主張してるけど、なぜかまだ全部儲かってないんだよね。私は、どのシステムも長い間、自分自身でお金を稼ぐことはできないと確信しています。

この辺の事情は、生物学の世界に近いと思います。どんな生物も、他から孤立して存在することはできません。ごく一部の例外はありますが、決して「盛ん」とは言えません。むしろ、超保存的なシステムの類似品で、年に数パーセントの利回りがある。遺伝的アルゴリズムが機能するのは、トレーディングにおける選択の理由と無関係ではない。1つのTSの利益は、1つのバクテリアの増殖に成功したようなものです。しばらくは順調に成長し、分裂もするが、どうしても外的条件の変化で死滅する瞬間が来る。安定した実験の「温室」条件下でも、細菌はいくつかの集団を形成し、それぞれが異なる何かに特化して、他を追い越そうとする。そして、全体として、より効率的に基材を消費することができます。

これは、私が見るところ、トレード（特にFX）でも全く同じ状況です。あらゆる種類のシステムから、一瞬一瞬、他を犠牲にしてお金を稼ぐ動作原理を持つものがいくつかあります。そして、常に利益を出し続けるには、現在稼いでいるTSに定期的に切り替えるしかないのです。そして、そこでは収益性よりも安定性が優先されます。だから私は、最小限のパラメータで構成される最もシンプルなシステムを支持するのです。より安定しているのです。いくつかのシステムでは、私は8つのパラメータまで持っている - と私はそれが良いとは思えない、私は少なくとも変動幅（例えば、私はずっと前にM15未満のタイムフレームと1日以上の範囲のストップを持つTS上で動作して放棄した）しようとします。

もし数学的な期待値がゼロであれば、6ヶ月間Leagueを実際の口座で使用する間に、少なくとも預金の一部を失うことは避けられないでしょう。でも、なんとか稼げています。3月の運を除いても、この間、マージン水準が1000％を下回ることはなく、1500％を超えることがほとんどだったことを考えると、その合計はかなりの利益である。

