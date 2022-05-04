リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 314 1...307308309310311312313314315316317318319320321...360 新しいコメント Georgiy Merts 2020.11.23 06:00 #3131 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 トレードクオリティのベスト20。 トレードクオリティーのトップ20チャート。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 最も古いTSのチャートで、50回以上の取引があるもの。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.23 10:44 #3132 これらの戦略を、記事で紹介したようにMOで汲み上げてみてはいかがでしょうか。 利用可能な履歴あたりの取引回数が15k回以上であることが唯一の条件です。 悪化する可能性は少ないが、市場参入の 精度を高めることができる--明らかなミスをなくすことができるのだ。 Farkhat Guzairov 2020.11.25 12:59 #3133 以前にもテスターの例を紹介しましたが、この信号（https://www.mql5.com/ru/signals/875397）に出会ったとき、筆者はまさにこの「ひげ」を今のところてっぺんにつけています。 ところで、第三者のシグナルを接続する際には、チャートのこの部分を分析する必要がありますが、ここであなたはすぐに所有者の取引戦略を理解することができます。 だから、収益が上がらないという根拠のない主張を感想文に書く必要はないのです))) Торговые сигналы для MetaTrader 5: Enjoy AI www.mql5.com Для каждой открытой позиции в течение ее жизни записываются значения максимальной прибыли ( MFE ) и максимального убытка ( MAE ). Эти показатели дополнительно характеризуют каждую закрытую позицию значениями максимального нереализованного потенциала и максимального допущенного риска. На графиках распределения MFE/Profit и MAE/Profit каждой... Roman Shiredchenko 2020.11.25 15:30 #3134 Farkhat Guzairov:以前にもテスターの例を紹介しましたが、この信号（https://www.mql5.com/ru/signals/875397）に出会ったとき、筆者はまさにこの「ひげ」を今のところてっぺんにつけています。ところで、第三者のシグナルを接続する際には、チャートのこの部分を分析する必要がありますが、ここであなたはすぐに所有者の取引戦略を理解することができます。だから、利益が出ないという裏付けのない不満を感想文に書く必要はありません))。 営業マンでもなく、心理学者、研究者...。:-) Georgiy Merts 2020.11.28 07:35 #3135 Aleksey Vyazmikin:これらの戦略を、記事で紹介したようにMOで汲み上げてみてはいかがでしょうか。利用可能な履歴あたりの取引回数が15k回以上であることが唯一の条件です。悪化する可能性は少ないが、市場参入の 精度を高めることができる--明らかなミスをなくすことができるのだ。 誰がやるんですか？ 興味のある方には、3つの部門の投資用パスワード、実行可能なモジュール、そして特別にコンパイルされたモジュールもお渡しできますので、何らかの修正が必要な場合は、ご相談ください。 でも、ボランティアがいない。みんな「他人の手で熱をつかみたい」と思っているんです。しかし、このような研究そのものは、残念ながら、私には資源も時間もないのです。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.28 08:38 #3136 Georgiy Merts:誰がやるんですか？やりたい人には、3部門の投資パスワードと、実行モジュール、さらに修正が必要なら特別にコンパイルしたものを提供することができます。でも、ボランティアがいない。みんな「他人の手で熱をつかみたい」と思っているんです。ただ、アレクセイが一度助けてくれただけで、いつでも完全にオープンにしています。 でも、この研究のためには、残念ながら資源も時間もありません。 難しいことは何もありません。一度試してみてください。リソースの面では、従来の最適化と同等ですが、この方法では再構成の頻度を少なくすることができます。 Georgiy Merts 2020.11.30 06:37 #3137 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベスト5。 貿易の質でベスト20。 トレードクオリティーのベスト5をチャートで表示。 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 Kira27 2020.12.04 16:04 #3138 5metatraderでは、グラフィックオブジェクトのリストにどのような原理で番号が付けられているのでしょうか？ リストに4つのFiboレベルを作成すると、次のようになります。 しかし、Expert Advisorで以下を使用して選択を行う場合。 int Fibo_Koll = ObjectsTotal(0,0,OBJ_FIBO); //Запрос колличества объектов Fibo for(int i=0; i < Fibo_Koll; i++) { string n =ObjectName(0,i,0,OBJ_FIBO); 名前変更後にオブジェクトが削除され、再度作成されることを考慮すると、関数の第2パラメータを0に 変更することができる。 stringObjectName( longchart_id,// チャート識別子 ------------------------------------------------------------------------ intpos,// リスト内の番号 -------------------------------------------------------------------------------- intsub_window=-1,// ウィンドウの数 inttype=-1// オブジェクトの種類 ); 関数でも、リストからランダムにオブジェクトが選択さ れます。しかし、この4つのオブジェクトを作成した後、手動で名前を変更すると、オブジェクトの処理の順番は名前を変更した順番になりますが、2回目のコードのインターベーションでは、再び番号付けの順番がf*cck knows what ? 手動のチャート作成および取引ツールキット(第I部)準備: 構造の説明とヘルパークラス MetaTraderプログラムを簡単かつ迅速に開発するためのライブラリ(第10部): MQL4との互換性 - ポジションオープンイベントと指値注文発動イベント 価格速度測定方法 Georgiy Merts 2020.12.07 05:44 #3139 Kira27: 5metatraderのグラフィカルオブジェクトのリストで、グラフィカルオブジェクトの番号付けはどのような原理で行われているのか、ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。リストに4つのFiboレベルを作成すると、以下のようになります。 しかし、Expert Advisorで選択を行うと、リストの最初の数字から選択されず、カオスになります。オブジェクトを削除し、名前変更後に再度作成することを考慮すると、関数内の第2パラメータを0に 変更することによって、 。 リーグ・オブ・トレーディング・システムズでは、グラフィカル・オブジェクトは使用していません。 Georgiy Merts 2020.12.07 05:47 #3140 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 1...307308309310311312313314315316317318319320321...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
トレードクオリティのベスト20。
トレードクオリティーのトップ20チャート。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
最も古いTSのチャートで、50回以上の取引があるもの。
これらの戦略を、記事で紹介したようにMOで汲み上げてみてはいかがでしょうか。
利用可能な履歴あたりの取引回数が15k回以上であることが唯一の条件です。
悪化する可能性は少ないが、市場参入の 精度を高めることができる--明らかなミスをなくすことができるのだ。
以前にもテスターの例を紹介しましたが、この信号（https://www.mql5.com/ru/signals/875397）に出会ったとき、筆者はまさにこの「ひげ」を今のところてっぺんにつけています。
ところで、第三者のシグナルを接続する際には、チャートのこの部分を分析する必要がありますが、ここであなたはすぐに所有者の取引戦略を理解することができます。
だから、収益が上がらないという根拠のない主張を感想文に書く必要はないのです)))
誰がやるんですか？
興味のある方には、3つの部門の投資用パスワード、実行可能なモジュール、そして特別にコンパイルされたモジュールもお渡しできますので、何らかの修正が必要な場合は、ご相談ください。
でも、ボランティアがいない。みんな「他人の手で熱をつかみたい」と思っているんです。しかし、このような研究そのものは、残念ながら、私には資源も時間もないのです。
難しいことは何もありません。一度試してみてください。リソースの面では、従来の最適化と同等ですが、この方法では再構成の頻度を少なくすることができます。
stringObjectName(
longchart_id,// チャート識別子
------------------------------------------------------------------------
intpos,// リスト内の番号
--------------------------------------------------------------------------------
intsub_window=-1,// ウィンドウの数
inttype=-1// オブジェクトの種類
);
関数でも、リストからランダムにオブジェクトが選択さ れます。しかし、この4つのオブジェクトを作成した後、手動で名前を変更すると、オブジェクトの処理の順番は名前を変更した順番になりますが、2回目のコードのインターベーションでは、再び番号付けの順番がf*cck knows what ?
5metatraderのグラフィカルオブジェクトのリストで、グラフィカルオブジェクトの番号付けはどのような原理で行われているのか、ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。リストに4つのFiboレベルを作成すると、以下のようになります。 しかし、Expert Advisorで選択を行うと、リストの最初の数字から選択されず、カオスになります。オブジェクトを削除し、名前変更後に再度作成することを考慮すると、関数内の第2パラメータを0に 変更することによって、 。
リーグ・オブ・トレーディング・システムズでは、グラフィカル・オブジェクトは使用していません。
