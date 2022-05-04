リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 312 1...305306307308309310311312313314315316317318319...360 新しいコメント Farkhat Guzairov 2020.10.06 16:04 #3111 Georgiy Merts:その場合、国民の怒りは理解できない。私はこのままのリーグを支持します。もし誰かが何かを必要とするならば、専門家はKodobazにいるのだから、それを使って自分たちのリーグを作ればいい。どこにあるんだ？なぜ、そのような定期報告書のある支店がないのですか？ もうオワタスレなのにこの話題は投げないってことは、センスがあるってことだし、何より結果が利回り（利益）になるはずだし、そうみたいだし）。 Georgiy Merts 2020.10.06 16:07 #3112 Farkhat Guzairov:もう長いことやっているのに、あきらめないということは、そこに意味があると思うし、なによりも見返りがあるはずだし、うまくいっているように見えるということです。 主な利点は、私が前に言ったように、デモモードで動作し、利益を示している実際の取引のExpert Advisorのセットが利用可能であることです。すでに持っています。 すでに導入して市場が拡大しており、さらに満足しています。 Farkhat Guzairov 2020.10.06 16:10 #3113 たくさんのボットを試されているので、もしかしたらテストでヒゲを下から描かず、上から描くものを見たことがあるのでは？このボットは、たとえストップを明示的に設定しなくても、100％オーバーベターではありません。 Farkhat Guzairov 2020.10.06 16:12 #3114 上から "ひげ" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) グリーン、それは逸失利益だ ))。繰り返しになりますが、この画像はテストでしか見ることができませんが、ボットのアルゴリズムが「ためる」ロジックを持っていないことを確実に教えてくれるでしょう。 VVT 2020.10.06 16:43 #3115 Farkhat Guzairov:上から "ひげ" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 下のヒゲは何を意味するのでしょうか？ Farkhat Guzairov 2020.10.06 16:47 #3116 VVT:下からのヒゲは何を意味しているのでしょうか？ 下から "ヒゲ"。緑が損なわれる可能性がある。こんな感じです。 Roman Shiredchenko 2020.10.06 16:53 #3117 Farkhat Guzairov:上から "ひげ" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) グリーン、利益損失です ))。繰り返しになりますが、このような画像はテストでしか見ることができませんが、ボットのアルゴリズムが「過大評価」されていないロジックであることを確実に教えてくれるはずです :-) 報告なしにここに写真を載せるのはモウレツなことです...。 Farkhat Guzairov 2020.10.06 17:05 #3118 Roman Shiredchenko::-) 報告なしに写真を載せるのはモウベツなんですが...。 写真は説明のためのもので、それ以上のものではありません。このスレの主催者はテストでボットを動かしているのでしょう、おそらくそのような写真を撮ったのでしょう。 VVT 2020.10.06 17:31 #3119 Farkhat Guzairov:下から "ヒゲ"。グリーンは負ける可能性がある。こんな感じです。 ということは、やはり上のヒゲは下のヒゲよりいいわけで、アルゴリズムは正しいのでしょうか？ Farkhat Guzairov 2020.10.06 17:36 #3120 VVT:じゃあ、上のヒゲは下よりまだマシだから、アルゴリズムは正しいんですね？ その通りですが、これはテスターなんです。 現実にはそのような美点はないでしょうが）、ポイントは、ポジションが負けている場合はストップで決済し、ストップは予想取り分の50％以上とすることです。 1...305306307308309310311312313314315316317318319...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
その場合、国民の怒りは理解できない。
私はこのままのリーグを支持します。もし誰かが何かを必要とするならば、専門家はKodobazにいるのだから、それを使って自分たちのリーグを作ればいい。どこにあるんだ？なぜ、そのような定期報告書のある支店がないのですか？
もうオワタスレなのにこの話題は投げないってことは、センスがあるってことだし、何より結果が利回り（利益）になるはずだし、そうみたいだし）。
もう長いことやっているのに、あきらめないということは、そこに意味があると思うし、なによりも見返りがあるはずだし、うまくいっているように見えるということです。
主な利点は、私が前に言ったように、デモモードで動作し、利益を示している実際の取引のExpert Advisorのセットが利用可能であることです。すでに持っています。
すでに導入して市場が拡大しており、さらに満足しています。
上から "ひげ" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
上から "ひげ" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
下のヒゲは何を意味するのでしょうか？
下からのヒゲは何を意味しているのでしょうか？
下から "ヒゲ"。緑が損なわれる可能性がある。こんな感じです。
上から "ひげ" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
グリーン、利益損失です ))。繰り返しになりますが、このような画像はテストでしか見ることができませんが、ボットのアルゴリズムが「過大評価」されていないロジックであることを確実に教えてくれるはずです
:-)
報告なしにここに写真を載せるのはモウレツなことです...。
:-)
報告なしに写真を載せるのはモウベツなんですが...。
写真は説明のためのもので、それ以上のものではありません。このスレの主催者はテストでボットを動かしているのでしょう、おそらくそのような写真を撮ったのでしょう。
下から "ヒゲ"。グリーンは負ける可能性がある。こんな感じです。
ということは、やはり上のヒゲは下のヒゲよりいいわけで、アルゴリズムは正しいのでしょうか？
じゃあ、上のヒゲは下よりまだマシだから、アルゴリズムは正しいんですね？
その通りですが、これはテスターなんです。
現実にはそのような美点はないでしょうが）、ポイントは、ポジションが負けている場合はストップで決済し、ストップは予想取り分の50％以上とすることです。