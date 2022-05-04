リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 312

Georgiy Merts:

その場合、国民の怒りは理解できない。

私はこのままのリーグを支持します。もし誰かが何かを必要とするならば、専門家はKodobazにいるのだから、それを使って自分たちのリーグを作ればいい。どこにあるんだ？なぜ、そのような定期報告書のある支店がないのですか？

もうオワタスレなのにこの話題は投げないってことは、センスがあるってことだし、何より結果が利回り（利益）になるはずだし、そうみたいだし）。

 
Farkhat Guzairov:

もう長いことやっているのに、あきらめないということは、そこに意味があると思うし、なによりも見返りがあるはずだし、うまくいっているように見えるということです。

主な利点は、私が前に言ったように、デモモードで動作し、利益を示している実際の取引のExpert Advisorのセットが利用可能であることです。すでに持っています。

すでに導入して市場が拡大しており、さらに満足しています。

 
たくさんのボットを試されているので、もしかしたらテストでヒゲを下から描かず、上から描くものを見たことがあるのでは？このボットは、たとえストップを明示的に設定しなくても、100％オーバーベターではありません。
 

上から "ひげ" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


グリーン、それは逸失利益だ ))。繰り返しになりますが、この画像はテストでしか見ることができませんが、ボットのアルゴリズムが「ためる」ロジックを持っていないことを確実に教えてくれるでしょう。
 
Farkhat Guzairov:

上から "ひげ" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

下のヒゲは何を意味するのでしょうか？

 
VVT:

下からのヒゲは何を意味しているのでしょうか？

下から "ヒゲ"。緑が損なわれる可能性がある。こんな感じです。


 
Farkhat Guzairov:

上から "ひげ" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


グリーン、利益損失です ))。繰り返しになりますが、このような画像はテストでしか見ることができませんが、ボットのアルゴリズムが「過大評価」されていないロジックであることを確実に教えてくれるはずです

:-)

報告なしにここに写真を載せるのはモウレツなことです...。

 
Roman Shiredchenko:

:-)

報告なしに写真を載せるのはモウベツなんですが...。

写真は説明のためのもので、それ以上のものではありません。このスレの主催者はテストでボットを動かしているのでしょう、おそらくそのような写真を撮ったのでしょう。

 
Farkhat Guzairov:

下から "ヒゲ"。グリーンは負ける可能性がある。こんな感じです。

ということは、やはり上のヒゲは下のヒゲよりいいわけで、アルゴリズムは正しいのでしょうか？

 
VVT:

じゃあ、上のヒゲは下よりまだマシだから、アルゴリズムは正しいんですね？

その通りですが、これはテスターなんです。

現実にはそのような美点はないでしょうが）、ポイントは、ポジションが負けている場合はストップで決済し、ストップは予想取り分の50％以上とすることです。

