リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。

Roman Shiredchenko 2019.07.01 21:54 #1551

Eduard_D:
別の方法として、私はこうしています：実行モジュールの日付ごとに異なる名前を持っています。その結果、新しい（最近最適化された）マジシャンは新しいモジュールビルドで作業し、古いマジシャンは彼らが作業するモジュールをそのままにしておくことにしました。I.e.私は、実行モジュールの複数のビルドを同時に使用しています。
必要なマジックを古いランタイムビルドにロールバックすればいい。
せんくぅー。改名しました。ロールバックすると、うまくいく。
でもUSDCHFは......ダメですね。
今日、選びましたよ～レポートをご覧ください。
したのですが、違う番号になってしまいました。- 200640ではなく、240640
友よ、君たちのマジシャンのうち、誰が失敗したかを記録しておく術はない。
毎日、3〜10台のシステムがダウンしていると言ったところでしょうか。多くはLower Divisionのものですが、Higher Divisionのシステムも失敗することがあります。どのシステムがどの順位なのかを把握するのは、ストレスが溜まりすぎる。
そして、あまり意味がないと思っています。システムが許容できない挙動を示した場合、すぐにそのことをログに記録し、取引を停止します。
しかし、もちろん、私のアカウントでは、システムはもはや機能しておらず、あなたのアカウントでは、それはまだ許容限度を超えていない、とさらに動作することが可能である。
OKです。明確である。しかし、TCは制限を超えると自動的に取引を停止するのでしょうか？
私はインストール "アーカイブ "で持っている - LIGIの実行可能なモジュールの6月の始まりは、7月のモジュールで起きなかったマジシャンの取引に立ち上がりました。
M15 TFで取引するために任意のシンボルにマジックのTSロボットをインストールすることは可能ですか - 彼らはまた、それらに "ステッチ "シンボルでだけ取引されるのでしょうか？ (もちろん、この商品がMarket Watchに掲載されていることが前提ですが）。
答えに確信が持てれば、ジョージに代わって答えることもある。ジョージは気にしないの？
はい、制限を超えた場合、マジックを入札から完全に削除します。
どんな記号でも、どんなTFでも貼ることができます。しかし、インストール後にチャートのTFを変更することはできません。
OKです。 やっぱりね。:-)
金はどこだ、リボウスキー！？
皆さん、リーグが初めて利益を出すのはいつになると思いますか？(特別にジョーのために、利益の話をします)。
期待しているんでしょう？それとも、利益を度外視したメルヘンチックなダ○○○の宗派で、マイナスも自分にとってはボチボチの結果だとでも言うつもりなのか．:D
しかし、社会のために働いていると言ってはいけない。彼らは、私が言うのもなんだが、この短い「つ」の歴史によって浄化されたものを奪って来て、それで金持ちになろうとし始めるだろう。xD
私たちは、生地を出荷していたのですか？:-)
ここでは、トピックスターターが投稿したチャートを見て、行動する...
いいえ、そんなことはありません。
制限を超えた場合、TSはログファイルにメッセージを書き、それ以上取引しない。
取引履歴を分析し、限度額を決定します。取引停止後、2回目のTS起動時に履歴の上限を超えていない場合（履歴が読み込まれていない、たまにある、他の口座であるなど）でも、TSは通常動作を開始します。
Expert Advisor は、任意の時間枠と任意のシンボルに設定できます（ただし、TS シンボルは MarketWatch にある必要があります） - TS は、そのシンボルとその期間、そのために設計されているため、そのまま機能します。
発売後に時間軸を変えてはいけない、それは期待していなかった。そのような事態から身を守ることを、私はついつい忘れてしまうのです。気が向いたら、やってみます。発売後、タイムフレームはいくらでも変更できます。Expert Advisorは、チャートから削除されます。