リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。

VVT 2020.10.06 17:49 #3121

Farkhat Guzairov 2020.10.06 17:59 #3122

Georgiy Merts 2020.10.12 06:16 #3123

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

Georgiy Merts 2020.10.19 07:50 #3124

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

Roman Shiredchenko 2020.10.22 15:05 #3125

Georgiy Merts 2020.10.22 19:38 #3126

Georgiy Merts 2020.10.26 05:46 #3127

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

Georgiy Merts 2020.11.02 07:55 #3128

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

Georgiy Merts 2020.11.09 05:49 #3129

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

Georgiy Merts 2020.11.16 06:07 #3130

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
その通りですが、これはテスターなんです。
現実にはそのような美点はないでしょうが）、ポイントは、ポジションが負けている場合、ストップで決済すること、そしてストップは予想される取分の50％以上でなければならないということです。
このスレッドの著者は、ストップとボラティリティを同期させるというアイデアを思いつきました、私はそれが面白いと思います。
ストップもテイクも、現在の相場から計算された値であることには同意します。
まあ、選ぶための最適な方法論が見つかれば文句はないのですが......。でも、見つかっていないんです。だから、これまでの私の選択は、より直感的なものです。
ところで、Alexeiが疑問に思ったかもしれないトピックですが、この記事とトピックについてよく知らないと書かれていますね - REVIEW plz...選択という点では似たようなものかな？
は、MAのTSをセットにして、対応するMA期間のBEST TSに切り替える - これに近いもの......でしょうか？選択的に
適応型取引システムとその端末での利用について
市場が選んだベストなものなぜ、その選択に従わないのか？これら10種類の戦略を1つのEAにまとめ、各戦略に「仮想」取引の可能性を与え、実際の取引では定期的に（例えば新しいバーの始まりに）最適な戦略を決定し、そのシグナルに従ってリアルタイムに取引するとどうなるでしょうか？
その結果得られた適応策をテストした 結果を図2に示す。アダプティブ・トレーディング中の口座残高のチャートは、赤色で表示されています。なお、適応戦略の資金推移の半分以上は、最終的に勝者となったMA_63戦略と同じパターンを辿っていることに注意してください。
図2：10種類の売買シグナルを用いたアダプティブ・ストラテジーの資金推移のプロット
現在、どの戦略も利益を上げていない場合、適応システムは取引を行うべきではありません。その一例を図に示す。4（2010年1月4日から22日までの期間）。
図4：収益性の高いストラテジーがないため、適応型ストラテジーが新規ポジションのオープンを停止した時間帯
2010年1月初めから、パフォーマンスリーダーは戦略MA_3（青）であり、MA_3（青）が当時最も稼いでいたため、適応戦略（赤）はそのシグナルに従いました。1月8日から20日の間、検討したすべてのストラテジーが赤字であったため、アダプティブストラテジーは新しい取引ポジションを開設しなかった。
すべての取引戦略が赤字の場合、新しいポジションを開くのを控えた方がよい。この重要なポイントにより、負けトレードを止め、お金を節約することができます。
この記事を覚えていて、その中のいくつかのポイントをセレクトに使っています。
しかし、主な選択項目は直感的にわかるようになっています。
今のところまだ「ゼロ付近のチャタリング」です。負けてはいないが、稼げているわけでもない。
