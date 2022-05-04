リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 226 1...219220221222223224225226227228229230231232233...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.09.17 16:47 #2251 Roman Shiredchenko: 私はロボットの TSリーグ取引の監視取引と アルプスの別のアカウントを設定し、あなたが研究を続け、スレッドに情報を投稿した場合...でしょうか？ やめませんよ。 私は今、リーグTSをベースに、スキャルパーを実験しています。私にとっては、やはり固定TP-SLが最も有望ですが、Breakevenに移動させるのはベストな選択ではありません。今のところ、分足のボラティリティのブレイクダウンでエグジット（場合によってはエントリー）する考えです。 見てみよう。 Roman Shiredchenko 2019.09.18 05:46 #2252 Vladimir Baskakov: どこがエラーなのか、もう少し具体的に教えてください。だから、後で自分でやる必要はないんです。 ここにデータを書き込むと...。私自身、まだ理解できていないのですが...。すべての歴史がある（すべての取引がある）...。私自身もまだ整理中ですが・・・履歴は全てあります（私のトレード全て・・・）（Entry/Exitはトレードロジックではありません）・・・が、テーマから外れるのでここでは割愛します。 Roman Shiredchenko 2019.09.18 19:29 #2253 Vladimir Baskakov: 技術的な間違いがある箇所を教えてください。自分では作りたくないんです。 絵のように - ここでは、ユーロフランの野生のスプレッドに起因するこのドローダウン（チェックはありませんでした）だったチャネル150符5桁、あなたが開口部を見れば - 終値、この幅よりもあり、さらに、ターミナル（その閉鎖）での障害後、何らかの理由でその開封後defaulterプロファイルを読み込み、そこにチャネル値が4桁の下に、すなわちであった。すなわち、また5桁で、開いてすぐに閉じて、5桁のために増加したボリュームで開いて続いて、すなわちチャネルは150ピップを必要とするが、それは4マーク15ピップであった。 画像の初めにTS LIGIの一連の損失のために損失への滑らかな滑りがあった、割合は、各ロボットあたり10だった - これは規範の一部であり、質問はありません。 Georgiyが週報で使っている取引ロボットは、写真に写っている最高のもののうち2つです。 エクスポージャーの開始時に最大ロットのチェックがなく、ブローカーに何度も依頼した結果、口座をブロックされてしまいました...。 オープニングのチェックはすべてチュートリアルから行うことができます: https://book.mql4.com/ru/build/lots https://book.mql4.com/ru/build/trading +は異常なスプレッド拡大で取引しない、一般的に誰もすべての標準的なチェックをキャンセルしていない... P.S. George - off-topの件、申し訳ありません。 Функция определения количества лотов - Создание обычной программы - Учебник по MQL4 book.mql4.com Для практической работы трейдеру необходимо иметь возможность регулировать количество лотов для новых ордеров. Создать для этой цели универсальную функцию затруднительно, т.к. каждая торговая стратегия предусматривает свой собственный порядок управления размерами ордеров. Например, некоторые стратегии предполагают возможность работы только с... Georgiy Merts 2019.09.19 07:11 #2254 Roman Shiredchenko: + スプレッドが異常に広がっているときは取引しない、など、一般的なチェックはすべて廃止されていない...。 P.S. Georgiy - off-topで申し訳ないです。 さあ...みんなそんなにこのオフトップをどうしてるんだろう・・・。何を偉そうに、ボルチャンスキーがスレッドで女性に言及し、十数件の書き込みで議論され...何がそんなにひどいんだ？ 特に話題に近いものは...。大丈夫です。リーグ戦はリーグ戦、プラスアルファのアイデアも必要です。FIDOでは、オフトップを記録しておくと、余分なバイトを電話回線で転送するのに非常に時間がかかり、小さなディスクに余分なスペースを取ってしまう......というのが賢明でした。そして今 - 主題からの小さな逸脱は、私の考えでは、有用でさえある。 特に、リーグ戦の結果を受けて、現在、スキャルパーに取り組んでいるのですが...。何か出てきたら、ここに結果を載せますね。 Dmitry Britan 2019.09.22 17:14 #2255 デモ口座での 取引は、redcodedのみですか、それともowlもありますか？デモ口座での取引に、魔法のふくろう340120をお願いします。 Georgiy Merts 2019.09.22 17:40 #2256 Dmitry Britan:デモ口座での 取引は、REKGコードだけですか、それともフクロウもですか？デモ口座で取引するためにマジックフクロウ340120が必要です。 MT4、MT5用の実行モジュールの最新版はこちらです（動作は同じです）。 また、アーカイブには、マジシャンとディビジョン（クラス）の表示があるすべてのリーグTSのリストがあり、Excelで開くことができます。 テスターでは - 制限なくすべての作業を行うことができます（テスターでのRegcodは必要ありません）。 デモや本番では - 正規表現が必要です。 お好きなマジコン（または複数のマジコン）でフリーシグナルを開くという約束で、制限なくrgcodsを入手することができます。とはいえ、リーグ戦のトレードがリアル口座にコピーされることには、まったく異存はないんですよ。 明日は、現時点でのリーグのベストTCのレポートを掲載する予定です。 そして、ここでは対等な仲間として、先着順としよう...。 ファイル: _EALeagueFree.zip 5737 kb Georgiy Merts 2019.09.23 07:50 #2257 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 最も古い20のTSで、50回以上取引して いるもの。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。 一応、最新の実行モジュールと、マジコンがあるリーグの全TCのリストはスレッドの前の投稿にあります。 Dmitry Britan 2019.09.23 12:09 #2258 フクロウは与えず、レコ-ドだけ？フクロウのサイズが合えば購入できますか？ Georgiy Merts 2019.09.23 12:40 #2259 Dmitry Britan: フクロウは与えず、レッドコードのみですか？フクロウのサイズが合えば購入できますか？ そして、私が上に書いたものを再読してください。 あなたは、Expert Advisorを購入する必要はありません - それは無料です、rekordは、選択したTSで 無料の信号を 開くことを約束するために与えられます。 ヴォーン、MT4とMT5の両方に対応した実行可能モジュール 投稿日時： 2019.09.22 18:40 ダウンロードして、実行してください。テスターでは - すべてが制限なく動作し、正規表現は必要ありません。 気に入ったら - アカウントとマジックを教えてください - シグナルが開くという条件で正規表現を書きます。 Dmitry Britan 2019.09.23 16:01 #2260 ありがとうございます。 1...219220221222223224225226227228229230231232233...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はロボットの TSリーグ取引の監視取引と アルプスの別のアカウントを設定し、あなたが研究を続け、スレッドに情報を投稿した場合...でしょうか？
やめませんよ。
私は今、リーグTSをベースに、スキャルパーを実験しています。私にとっては、やはり固定TP-SLが最も有望ですが、Breakevenに移動させるのはベストな選択ではありません。今のところ、分足のボラティリティのブレイクダウンでエグジット（場合によってはエントリー）する考えです。
見てみよう。
どこがエラーなのか、もう少し具体的に教えてください。だから、後で自分でやる必要はないんです。
ここにデータを書き込むと...。私自身、まだ理解できていないのですが...。すべての歴史がある（すべての取引がある）...。私自身もまだ整理中ですが・・・履歴は全てあります（私のトレード全て・・・）（Entry/Exitはトレードロジックではありません）・・・が、テーマから外れるのでここでは割愛します。
技術的な間違いがある箇所を教えてください。自分では作りたくないんです。
絵のように - ここでは、ユーロフランの野生のスプレッドに起因するこのドローダウン（チェックはありませんでした）だったチャネル150符5桁、あなたが開口部を見れば - 終値、この幅よりもあり、さらに、ターミナル（その閉鎖）での障害後、何らかの理由でその開封後defaulterプロファイルを読み込み、そこにチャネル値が4桁の下に、すなわちであった。すなわち、また5桁で、開いてすぐに閉じて、5桁のために増加したボリュームで開いて続いて、すなわちチャネルは150ピップを必要とするが、それは4マーク15ピップであった。
画像の初めにTS LIGIの一連の損失のために損失への滑らかな滑りがあった、割合は、各ロボットあたり10だった - これは規範の一部であり、質問はありません。
Georgiyが週報で使っている取引ロボットは、写真に写っている最高のもののうち2つです。
エクスポージャーの開始時に最大ロットのチェックがなく、ブローカーに何度も依頼した結果、口座をブロックされてしまいました...。
オープニングのチェックはすべてチュートリアルから行うことができます: https://book.mql4.com/ru/build/lots
https://book.mql4.com/ru/build/trading
+は異常なスプレッド拡大で取引しない、一般的に誰もすべての標準的なチェックをキャンセルしていない...
P.S. George - off-topの件、申し訳ありません。
+ スプレッドが異常に広がっているときは取引しない、など、一般的なチェックはすべて廃止されていない...。
P.S. Georgiy - off-topで申し訳ないです。
さあ...みんなそんなにこのオフトップをどうしてるんだろう・・・。何を偉そうに、ボルチャンスキーがスレッドで女性に言及し、十数件の書き込みで議論され...何がそんなにひどいんだ？
特に話題に近いものは...。大丈夫です。リーグ戦はリーグ戦、プラスアルファのアイデアも必要です。FIDOでは、オフトップを記録しておくと、余分なバイトを電話回線で転送するのに非常に時間がかかり、小さなディスクに余分なスペースを取ってしまう......というのが賢明でした。そして今 - 主題からの小さな逸脱は、私の考えでは、有用でさえある。
特に、リーグ戦の結果を受けて、現在、スキャルパーに取り組んでいるのですが...。何か出てきたら、ここに結果を載せますね。
デモ口座での 取引は、REKGコードだけですか、それともフクロウもですか？デモ口座で取引するためにマジックフクロウ340120が必要です。
MT4、MT5用の実行モジュールの最新版はこちらです（動作は同じです）。
また、アーカイブには、マジシャンとディビジョン（クラス）の表示があるすべてのリーグTSのリストがあり、Excelで開くことができます。
テスターでは - 制限なくすべての作業を行うことができます（テスターでのRegcodは必要ありません）。
デモや本番では - 正規表現が必要です。
お好きなマジコン（または複数のマジコン）でフリーシグナルを開くという約束で、制限なくrgcodsを入手することができます。とはいえ、リーグ戦のトレードがリアル口座にコピーされることには、まったく異存はないんですよ。
明日は、現時点でのリーグのベストTCのレポートを掲載する予定です。
そして、ここでは対等な仲間として、先着順としよう...。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
最も古い20のTSで、50回以上取引して いるもの。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。
フクロウは与えず、レッドコードのみですか？フクロウのサイズが合えば購入できますか？
そして、私が上に書いたものを再読してください。
あなたは、Expert Advisorを購入する必要はありません - それは無料です、rekordは、選択したTSで 無料の信号を 開くことを約束するために与えられます。
ヴォーン、MT4とMT5の両方に対応した実行可能モジュール 投稿日時： 2019.09.22 18:40
ダウンロードして、実行してください。テスターでは - すべてが制限なく動作し、正規表現は必要ありません。 気に入ったら - アカウントとマジックを教えてください - シグナルが開くという条件で正規表現を書きます。