リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 229

Georgiy Merts 2019.10.26 11:56 #2281

Vladimir Baskakov:

削除済み 2019.10.26 12:11 #2282

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2019.10.26 13:38 #2283

Vladimir Baskakov:

削除済み 2019.10.26 13:55 #2284

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2019.10.26 14:05 #2285

Vladimir Baskakov:

削除済み 2019.10.26 14:22 #2286

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2019.10.26 16:25 #2287

Vladimir Baskakov:

削除済み 2019.10.26 16:26 #2288

Georgiy Merts:

Georgiy Merts 2019.10.28 07:46 #2289

Vladimir Kononenko 2019.11.03 10:38 #2290

Georgiy Merts:
誰が600台作れと言ったんだ？通常の10を作る.
どこが「問題」なのか？見えませんね。
関連するTCの完成度を高めることが目的です。 完成度が高ければ、良いものでも悪いものでも気にしません。
全部持っています。
どんな「問題」が？それはあなたが問題を持っているです - あなたは、あなたが絶対に何もする必要はありませんいくつかのクソGrailsを待って いるのか分からない、1つだけボタンがある "チョップ生地"。でも、リーグ戦にはそんなギミックはありませんから......。
まあ、壁みたいに反論しても無意味なんだけどね。もうフォロワーがいなくなってるじゃん。
何が「アデプト」だ。煽ってるのはお前だろボケナステスターのグレイルを売って「羊を育てる」仕事をするのはあなたです。
私は何も売りません。リーグは完全にオープンで、もし誰かが興味を持てば、その結果を使うことができます。誰も興味を示さない-悪気はない、個人的にはリーグが必要なんだ。
そして、リーグに何を求めているのか、あなたにはわからないのです。
フォーラムに載せれば、みんなが評価できる。意味があるのか？
あなたのスレッドを1年間観察した上での評価を述べただけです。私には権利がある。
はい、プロフィールにある38の製品についてです。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
最長動作20TSで取引回数が50回以上。
50回以上取引した5つの最長動作のTSのチャートです。
