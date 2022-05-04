リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 229

Vladimir Baskakov:
誰が600台作れと言ったんだ？通常の10を作る.
問題を作り、それを勇気をもって解決する。

どこが「問題」なのか？見えませんね。

関連するTCの完成度を高めることが目的です。 完成度が高ければ、良いものでも悪いものでも気にしません。

全部持っています。

どんな「問題」が？それはあなたが問題を持っているです - あなたは、あなたが絶対に何もする必要はありませんいくつかのクソGrailsを待って いるのか分からない、1つだけボタンがある "チョップ生地"。でも、リーグ戦にはそんなギミックはありませんから......。

削除済み  
Georgiy Merts:
まあ、壁みたいに反論しても無駄なんだけどね。すでにフォロワーがいなくなってるじゃん。
 
Vladimir Baskakov:
私は何も売りません。リーグは完全にオープンで、もし誰かが興味を持てば、その結果を使うことができます。誰も興味を示さない-悪気はない、個人的にはリーグが必要なんだ。

そして、リーグに何を求めているのか、あなたにはわからないのです。

削除済み  
Georgiy Merts:

フォーラムに載せるということは、人が判断できるということです。理にかなっていると思いませんか？
私の成績はCが2つです。
 
Vladimir Baskakov:
フォーラムに載せれば、みんなが評価できる。意味があるのか？
私のグレードは-で2です。

それで？

確かに、テスターのGrailsにとっては、Leagueは全く価値がなく、あなたの評価と全く同じです。すべて真実です。

И ?

削除済み  
Georgiy Merts:

あなたのスレッドを1年間観察した上での評価を述べただけです。私には権利がある。
どのようなグレイルについて 話し続けているのですか？
 
Vladimir Baskakov:
あなたのスレッドを1年間観察した上での評価を述べただけです。私には権利がある。
いつも言っているグレイルが何なのか不明です。

はい、プロフィールにある38の製品についてです。

削除済み  
Georgiy Merts:


それと、聖杯が どう関係するんだ？
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

最長動作20TSで取引回数が50回以上。

50回以上取引した5つの最長動作のTSのチャートです。

 
Georgiy Merts:

..

バランスよくトップ20に入る。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート...

なぜ、ファンドではなく、バランスシートなのか？
