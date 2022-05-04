リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 222 1...215216217218219220221222223224225226227228229...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.08.28 19:01 #2211 最適化しても、TCが非常に悪い結果を示す場合があるのではないか、という疑問がわいた。 今、そんな事例があります。 TS 142341 (EURCADのChnTrendDTS)は最適化の後でも「マイナス60%」の品質を示し、さらに履歴で失われました...。まあ...このままにしておこう...。 Eduard_D 2019.08.31 20:24 #2212 ジョージさん、もしかしたら、私が提案した「やっぱり統計を取りましょう」に応えてくれるかもしれませんね。#2175ページ Georgiy Merts 2019.08.31 20:45 #2213 Eduard_D: ジョージさん、もしかしたら、私が提案した「やっぱり統計を取りましょう」に応えてくれるかもしれませんね。#2175ページ このデータは、以前からシステムのソースコードに直接書き込まれています。さて、どこかが増えて、どこかが減って、でも、どう使うか？ Eduard_D 2019.09.01 22:56 #2214 Georgiy Merts:このデータは、以前からシステムのソースコードに直接書き込まれています。今 - どこかでもっと、どこかでもっと。 でも、どう使えばいいのか？ EurUsdシンボルの TS EMATrendRTSの統計が2年分あるとします。 つまり、あなたは、生涯、取引から撤退した後の獲得 利益など、およそこのような（最小限の）データセットを持っているのです。例えば、こんな感じです。 1.85日、+15Usd 2.24日、-30Usd 3.310日、+120Usd その他 得られた利益をすべて加算し、最終的にこのシステムが統計収集中（2年以上）にこのシンボルで稼いだ（または失った）金額を得ることができます。 値が正であれば、平均的にこのシンボル上のTSが得られますが、 値が負である場合- それは失われます。 統計の収集は、TSが取引から撤退することが義務付けられています。システムが取引から撤去されない限り、現在の寿命期間の取引結果は計算に加味されるべきではありません。 Georgiy Merts 2019.09.02 07:00 #2215 Eduard_D: EurUsdシンボルのTS EMATrendRTSの統計が2年分あるとします。 つまり、あなたは、およそ次のような（最小限の）データセットを持っています：生涯、取引から撤退した後の獲得 利益。例えば、こんな感じです。 1.85日、+15Usd 2.24日、-30Usd 3.310日、+120Usd など 得られた利益をすべて加算し、最終的にこのシステムが統計収集期間中（2年以上）にこのシンボルで稼いだ（または失った）金額を得ることができます。 値が正であれば、平均的にこのシンボル上のTSが得られますが、 値が負である場合- それは失われます。 統計の収集は、TSが取引から撤退することが義務付けられています。システムが取引から外れない限り、現在の寿命期間の取引結果は計算に加味されないはずである。 問題は、このような「良い」TSの統計が集まるのが非常に遅いことです。 しかし、どんなTCでも回収されるようになった。やはり、TCクラスのテキストそのものに。 なので、表という形では出せないのですが、興味のあるマジシャンにとっては、かなり現実的な話だと思います。 Georgiy Merts 2019.09.02 07:03 #2216 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランスによるトップ5の表。 取引品質が高いTS上位20社。 取引品質のトップ5チャート。 50回以上取引して いる最も古い20のTS 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート Eduard_D 2019.09.02 22:12 #2217 Georgiy Merts: 問題は、「良い」TCのこのような統計が蓄積されるのが非常に遅いことです。 でも、どんなTCでもこれからです。私は言ったように、TCクラス自体のテキストで。 だから私は、テーブルの形でそれを与えることはできませんが、興味のあるマジシャンのために - それは非常に現実的である。 先ほど、次のように定めました。 1.TCの平均寿命は 3ヶ月 2.上位部門（「良い」TCで構成）は、TC1台あたりの収益性が最も低い。 提案内容：672のTCすべての統計を取ることを提案します。このような統計が十分な期間（例えば2年間-ほとんどのTCはその間に8回のライフサイクルを経る）収集されれば、672のTCすべてを分析し、どのTCが不採算であるかを判断することができるのです。そして、リアルに応募者リストから除外する。また、現在のクオリティや現在のバランスに関係なく、トップリーグへのアクセスを拒否する。 Georgiy Merts 2019.09.03 16:16 #2218 Eduard_D: 前回、私は次のように設定しました。 1.TCの平均寿命は 3ヶ月 2.最も高い部門（「良い」TCで構成）は、TCあたり最も不採算である。 提案内容：672のTCすべての統計を取ることを提案します。このような統計が十分な期間（例えば2年間-ほとんどのTCはその間に8回のライフサイクルを経る）収集されれば、672のTCすべてを分析し、どのTCが不採算であるかを判断することができる。そして、リアルに応募者リストから除外する。また、現在のクオリティや現在のバランスに関係なく、トップリーグへのアクセスも拒否する。 それは、コードを確認することです。決算・収支統計が記録されます。 まあ...えーと... Roman Shiredchenko 2019.09.03 19:48 #2219 ジョージ - 私のアカウントの登録コードを教えてください。 2599118 マジコン642150 レジコード は、チャート上に取引を示すインジケータをインストールし、これまでのところ正常に飛行している - ここに例があります。 Georgiy Merts 2019.09.03 20:07 #2220 Roman Shiredchenko: ジョージ - 私のアカウントの登録コードを教えてください。 2599118 マジシャン642150 6ばかりだな...。ああ、そのうち姿を現すだろう...。 口座番号：2599118 マジック：642150 RegCode: 370953601 ----------------------------------- 1...215216217218219220221222223224225226227228229...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最適化しても、TCが非常に悪い結果を示す場合があるのではないか、という疑問がわいた。
今、そんな事例があります。
TS 142341 (EURCADのChnTrendDTS)は最適化の後でも「マイナス60%」の品質を示し、さらに履歴で失われました...。まあ...このままにしておこう...。
ジョージさん、もしかしたら、私が提案した「やっぱり統計を取りましょう」に応えてくれるかもしれませんね。#2175ページ
このデータは、以前からシステムのソースコードに直接書き込まれています。さて、どこかが増えて、どこかが減って、でも、どう使うか？
EurUsdシンボルの TS EMATrendRTSの統計が2年分あるとします。
つまり、あなたは、生涯、取引から撤退した後の獲得 利益など、およそこのような（最小限の）データセットを持っているのです。例えば、こんな感じです。
1.85日、+15Usd
2.24日、-30Usd
3.310日、+120Usd
その他
得られた利益をすべて加算し、最終的にこのシステムが統計収集中（2年以上）にこのシンボルで稼いだ（または失った）金額を得ることができます。
値が正であれば、平均的にこのシンボル上のTSが得られますが、 値が負である場合- それは失われます。
統計の収集は、TSが取引から撤退することが義務付けられています。システムが取引から撤去されない限り、現在の寿命期間の取引結果は計算に加味されるべきではありません。
問題は、このような「良い」TSの統計が集まるのが非常に遅いことです。
しかし、どんなTCでも回収されるようになった。やはり、TCクラスのテキストそのものに。 なので、表という形では出せないのですが、興味のあるマジシャンにとっては、かなり現実的な話だと思います。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランスによるトップ5の表。
取引品質が高いTS上位20社。
取引品質のトップ5チャート。
50回以上取引して いる最も古い20のTS
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート
先ほど、次のように定めました。
1.TCの平均寿命は 3ヶ月
2.上位部門（「良い」TCで構成）は、TC1台あたりの収益性が最も低い。
提案内容：672のTCすべての統計を取ることを提案します。このような統計が十分な期間（例えば2年間-ほとんどのTCはその間に8回のライフサイクルを経る）収集されれば、672のTCすべてを分析し、どのTCが不採算であるかを判断することができるのです。そして、リアルに応募者リストから除外する。また、現在のクオリティや現在のバランスに関係なく、トップリーグへのアクセスを拒否する。
それは、コードを確認することです。決算・収支統計が記録されます。
まあ...えーと...
ジョージ - 私のアカウントの登録コードを教えてください。
2599118
マジコン642150
レジコード
は、チャート上に取引を示すインジケータをインストールし、これまでのところ正常に飛行している - ここに例があります。
6ばかりだな...。ああ、そのうち姿を現すだろう...。
口座番号：2599118
マジック：642150
RegCode: 370953601
