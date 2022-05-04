リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 221 1...214215216217218219220221222223224225226227228...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.08.24 07:13 #2201 Roman Shiredchenko: Laryx - 私の意見では、それがベストです。そして、私は混乱していないようです、あなたはアービトラージまたはいくつかの種類の画面のスクイーグルのようなものについてここに投稿されている...私は、何か新しいものを読み、学ぶことに興味を持ちました。 要するに、TC LIGHTSの前にどんなトピックを書いて投稿すれば、純然たる4thフォーラムにはもっとあるような...。 以前にもお話しましたが、私がFXに興味を持ったのは2012年頃、ネット上の知人に勧められたのがきっかけでした。 彼は、数年前から開発していた超弩級のシステムを持っており、それをエキスパートにしたいと申し出たのだ。まさにこのロボットを半年くらいかけて書き、同時にシステムの改良も行いました。 システムには、15年分の利益が履歴として残っていた。リアル口座では3カ月で破綻し始め、稼いだ利益をすべて失ってしまった。 その時、私は自問自答しました。「最も簡単なシステムの結果と大差ないのに、なぜ何年もかけてシステムを開発し、何ヶ月もかけてコーディングするのか？ その頃、私はすでにかなりの数の異なる推奨製品やブログを研究しており、最も身近なのはイゴール・チェチェのアイデアでした。私は彼のアドバイスに基づいてエキスパート・アドバイザー連盟を作ることにしました。 リーグは、歴史的にテストされただけでなく、いくつかの成功したデモの歴史を持っている専門家を常に持つことです。 これらの専門家は、シンプルで、最も可能性があるはずです。リーグ作品（2方向×3種類の入力×4種類の伴奏）＝1シンボルあたり24TS。 "スクリーンスクイグル" - 私はこれをやったことはありませんが、積極的に議論に参加してきました。これらすべての "スクイグル "の作者の最大の問題は、抽象的な画面出力の可能性を提供しながら、それを適用するものを全く提供していないことです。非常に美しくカラフルな絵を描いている人が3人いましたが、これらの特徴をすべて指標に当てはめると、せいぜいカラフルな指標のひとつに過ぎず、実用性は非常に低いものでした。 アービトラージは全く扱わなかった。チェキさんのブログで少し読みましたが、自分では何もしていません。 Laryxは、昔自分で作ったニックネームで、多くの掲示板で使っています。 Georgiy Merts 2019.08.24 07:22 #2202 Roman Shiredchenko: ともう一つ - Laryx - 私の意見では、それがベストです。そして、私は混乱していないようです、あなたはアービトラージまたはいくつかの種類の画面のスクイーグルのようなものについてここに投稿されている...私は、何か新しいものを読み、学ぶことに興味を持ちました。
要するに、TC LIGHTSの前にどんなトピックを書いて投稿すれば、純然たる4thフォーラムにはもっとあるような...。
以前にもお話しましたが、私がFXに興味を持ったのは2012年頃、ネット上の知人に勧められたのがきっかけでした。
彼は、数年前から開発していた超弩級のシステムを持っており、それをエキスパートにしたいと申し出たのだ。まさにこのロボットを半年くらいかけて書き、同時にシステムの改良も行いました。
システムには、15年分の利益が履歴として残っていた。リアル口座では3カ月で破綻し始め、稼いだ利益をすべて失ってしまった。
その時、私は自問自答しました。「最も簡単なシステムの結果と大差ないのに、なぜ何年もかけてシステムを開発し、何ヶ月もかけてコーディングするのか？ その頃、私はすでにかなりの数の異なる推奨製品やブログを研究しており、最も身近なのはイゴール・チェチェのアイデアでした。私は彼のアドバイスに基づいてエキスパート・アドバイザー連盟を作ることにしました。
リーグは、歴史的にテストされただけでなく、いくつかの成功したデモの歴史を持っている専門家を常に持つことです。 これらの専門家は、シンプルで、最も可能性があるはずです。リーグ作品（2方向×3種類の入力×4種類の伴奏）＝1シンボルあたり24TS。
"スクリーンスクイグル" - 私はこれをやったことはありませんが、積極的に議論に参加してきました。これらすべての "スクイグル "の作者の最大の問題は、抽象的な画面出力の可能性を提供しながら、それを適用するものを全く提供していないことです。非常に美しくカラフルな絵を描いている人が3人いましたが、これらの特徴をすべて指標に当てはめると、せいぜいカラフルな指標のひとつに過ぎず、実用性は非常に低いものでした。
アービトラージは全く扱わなかった。チェキさんのブログで少し読みましたが、自分では何もしていません。
Laryxは、昔自分で作ったニックネームで、多くの掲示板で使っています。
ともう一つ - 書く - あなたのチャート上のベストを形成し、表示の順序 - それも何ですか？ どのような取引期間または最適化の後に？ あなたはどのようなデータに基づいて毎週月曜日の写真にこれらのレポートを生成するのですか？
グラフは現在稼働しているシステムのみを表示しています。バランス、品質、「試し撃ち」なしの取引期間という3つの切り口で、システムの最高峰を目指します。チャートと表は、すべてのシステムを過剰に最適化し、デモ取引にインストールした最後の瞬間から、その結果を示しています。ビルドの日付がいたるところに表示されている。これは、システムが過剰に最適化され（あるいは事業部から事業部へ移動し）、それ以来ずっと稼働している日である。
総系統は常に（2方向×3入力タイプ×4伴奏タイプ）×28文字＝672。表示される取引品質に応じて、3つのデモ口座のいずれかで常に稼働しています。私はこのアカウントを「リーグディビジョン」と呼んでいます。
毎週末にリーグ戦のTSをすべて実行するスクリプトを実行し、デモ口座の履歴から各システムのトレードを選択するという、非常にシンプルなレポートです。このデータをもとに、まさに私が掲載しているバランスチャートを構築しています。3つの切り口でトップ20を表にして、トップ5をチャートにしてみました。これらの表やグラフは、毎週月曜日の朝に掲載されます。
TCリギ、愚かにも過剰最適化の後、その当然のように新しいマジシャンとレポートのスケジュールで最高の間することができますか？
最適化しすぎた結果、TSはまだ何も取引していない。
もし「短期間で」という意味であれば、理論的には実現できるかもしれませんが、実際には非現実的です。
自分で判断する - レポートには3つの切り口がある - バランス、品質、期間。
最適化されたばかりのTCや、部門に入ったばかりのTCは、たとえ短期間に50トレードを獲得したとしても（Duration Topに入るための最低ライン）、Duration Topに入ることはできず、最新の構築で、キューの最後尾になります。
理論的には、TSはバランスあるいは品質の面で非常に早く、その日のうちにTopに到達することができます。しかし、それは絶対に素晴らしい何かを実現するために - バランステーブルTSのために一定の0.01ロット（私はTSが動作していないスキャルパー、および最小時間枠を持っていない、非常に問題である、30ドル以上を獲得する必要があります - M15）を獲得する。そして、バランスチャートに載せるには、TSは少なくとも90ドルを稼がなければならない。
トップ・イン・クオリティで - 状況は良くなっていない。私の品質スコアは、少なくとも10回以上の取引履歴で機能します。だから、TSはこれら10個の取引を実行しなければならず、同じ日に実行することはほとんど不可能である。しかし、1週間では現実的な話です。しかし、20トレードのランキングを得るためには、85％以上のトレードの質を示す必要があり、TCにとっては簡単なことではありません。品質を評価する際には、曲線の均一性、1取引あたりの平均利益、シャープレシオが考慮されます。したがって、10回連続して利益を上げるだけでは不十分で、利回りも良く、カーブも滑らかに見える必要があります。
そして、マジシャンは、新しいものであろうと古いものであろうと、違いはないのです。システムは、前回のビルド以降、または前回の部門間移動以降のレポートしか取得できない。
そこが素晴らしいところです。もし難しいことでなければ、最適化 自体の現在の実期間（時間と％）、デモトレードにかける前のバックエンドテスト ...などについて教えてください。
と別の要求は、あなたが持っていない場合 - 例えば、エントリの条件がトリガされたときに、例えば、そのように、注文を開くためのチェックを追加 - 注文が配置されていない、それが配置される...
そして、一般的には、例えば、640150、642152、143141、143750、740250 - あなたは埋めるためにお金を稼ぐことができる、黒の魔法使いであなたのPAMMをスクラッチしてみましょう...。
月曜日に私のところで入札を続ける予定です。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス別ベスト5チャート。
トレードクオリティの観点から見たベスト20
トレードクオリティ別ベスト5チャート
50回以上取引 された、20のロングランTS。
50回以上取引している最古参の5つのTSのチャートです。
アカウント」と「マジシャン」を前面に出して、わかりやすくしていますね。
口座番号：2599118
マジック：643550
RegCode: 1436303326
-----------------------------------
口座番号：2599118
マジック：543350
RegCode: 823934588
-----------------------------------
口座番号：2599118
マジック：640151
RegCode: 60571509
-----------------------------------
エスピーシー観察中...