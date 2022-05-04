リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 231 1...224225226227228229230231232233234235236237238...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.11.25 06:29 #2301 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 50回以上取引して いる最古の20のTS 50回以上取引されたベスト5TSチャート Реter Konow 2019.12.01 10:24 #2302 さて、ジョージ、パイルオンと最適化されていない「レジオネラ」攻撃で、市場征服はどうなっているんだ？600人の "部隊 "を率いていたのに、6,000人になったのでは？MT5のコンストラクタでまとめているのでしょうか？ 棚卸しが必要だ...リーグ全体の収益性を支えるEAローテーションのパターンを見つけることができましたか？ Georgiy Merts 2019.12.01 10:29 #2303 Реter Konow: さて、ジョージ、パイルオンと最適化されていない「レジオネラ」攻撃で、市場征服はどうなっているんだ？600人の "部隊 "を率いていたのに、6,000人になったのでは？MT5のコンストラクタでまとめているのでしょうか？ 棚卸しが必要だ...リーグ全体の収益性を支えるEAローテーションのパターンを見つけることができましたか？ なぜ6000人もいるんだ？ 2つの方向（トレンドに反対と沿う）、3種類のエントリー（EMA、チャネル、極値注文）、4種類の付属品（順張り/逆張り、固定TP-SL、フリップ） - どれだけのTPが可能かを自分で計算してみてください。 TCリーグでは、28文字を使っています。従って、総システム数は672となります。どこから数千ドルを調達しているのですか？ リーグ全体の収益性は、定義上マイナスである。例えば、トレンドシンボルがあるとします、その上でトレンドとフラットシステムを走らせれば、スプレッドなしでゼロになるに違いありません。そして、必ずスプレッドで負ける。 選択の問題は、直感的なままです。 今のところはっきりしているのは、FXのシステムは全く機能せず、ダイレクトトレーリングシステムは非常に悪く機能するということです。 他のシステムは、その時々で有効です。だから、しばらくは使えるものを選べばいいんです。 Реter Konow 2019.12.01 10:34 #2304 Georgiy Merts: なぜ6,000人もいるのでしょうか？ 2つの方向（トレンドと逆方向）、3種類のエントリー（EMA、チャネル、極値注文）、4種類のエスコート（順張り/逆張り、固定TP-SL、フリップ） - どれだけのTSが可能かご自身で計算してみてください。 TSリーグでは、28個のシンボルを使っています。従って、総システム数は672となります。どこから数千ドルを調達しているのですか？ OK、でも大きな問題は「結果はどうなったか」です。 Georgiy Merts 2019.12.01 10:37 #2305 Реter Konow: さて、本題の「結果はどうなったか」ですが。 その結果が、リーグそのものなのです。どのキャラクターに、どのタイプのシステムが最適なのかがわかる。 さらに、1年以上前から非常に良い結果を出しているシステムも見つかっています。そして、もうひとつ、品質面で迫っているものがあります。 Реter Konow 2019.12.01 11:03 #2306 Georgiy Merts: その結果が、リーグそのものなのです。どのキャラクターに、どのタイプのシステムが最適なのかがわかる。 さらに、1年以上にわたって非常に良い結果を出し続けているシステムも見つかっています。 悪くないですね。それでも、数あるシステムの中から、自分が求めていたものとは逆の結果を出すものを見つけてしまうのは、戦略の価値を否定してしまったからです。 まあ、いいや...)) リーグがもう一つの実験場として機能すれば、多くのことが明らかになるでしょう。おそらく考えたこともないでしょう。しかし、どうでしょう。 トレーダーとMMのやり取りを、ロボットを作って合成機器でシミュレートすることもできますね。トレーダーはリーグロボットで、MMは逆張りロボットで表現することができる。さらに、MMには自分自身というカウンターパーティが存在し、その相手とも取引を行う。軍団員」の預金はトレーダー（1000ドル～3000ドル）であり、カウンターパーティは軍団員の預金の合計を10倍したもの（とする）を持つ。 カウンターパーティは、「軍団員」の各オープニングポジションと反対のポジションをオープン し、また、トレーダーより一桁大きいボリュームで自分自身と取引しなければなりません。価格形成のアルゴリズムは、レジオネラやMMが行った入札の "消費 "に基づいて行われる。 入札を吸収する者が価格を動かす。この実験では、預け入れを伴う取引は除外しています。どちらかがお金を使い果たすまでゲームを行います。 いかがでしょうか？ Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Georgiy Merts 2019.12.01 11:35 #2307 Réter Konow: 悪くないですね。それでも、数あるシステムの中から1つだけ、求めていたものとは逆の結果を出すシステムが見つかったのは、戦略の価値を否定してしまったからです。 まあ、いいや...)) リーグがもう一つの実験場として機能すれば、多くのことが明らかになるでしょう。おそらく考えたこともないでしょう。しかし、どうでしょう。 トレーダーとMMのやり取りを、ロボットを作って合成機器でシミュレートすることもできますね。トレーダーはリーグロボットで、MMは逆張りロボットで表現することができる。さらに、MMには自分自身というカウンターパーティが存在し、その相手とも取引を行う。軍団員」の預金はトレーダー（1000ドル～3000ドル）であり、カウンターパーティは軍団員の預金の合計を10倍したもの（とする）を持つ。カウンターパーティは、「軍団員」の各オープニングポジションと反対のポジションをオープン し、また、トレーダーより一桁大きいボリュームで自分自身と取引しなければなりません。価格形成のアルゴリズムは、レジオネラやMMが行った入札の "消費 "に基づいて行われる。入札を吸収するのは価格を動かす人です。この実験では、預け入れを伴う取引は除外しています。どちらかがお金を使い果たすまでゲームを行います。 いかがでしょうか？ いや、もちろん、そんなことは考えてもいない。 問題は、まさにこの「ММ業者」にあります。 私の理解では、固定的な見積もりスケジュールの代わりに、一定のルールに従って見積もりを提供する「仲介会社モデル」を作ることを提案しているのだと思います。 理論的には可能ですが、問題はその実現性です。リーグの課題は、すべての可能なシステムのFULL集合を作ることです。もともと、あるフォーラム参加者の方と議論になったのですが、「システムセットが完全で、ありとあらゆる手法が含まれているのであれば、現時点で利益を示すシステムは必ず含まれているはずだ」と言ったのです。しかし、私の反対者は、例えばMAで利益の出るTSが作れないということはない、と主張しました。リーグ戦の経験は、私の考えが正しいことを証明してくれました。リーグ戦には必ず儲かる仕組みがある。 そしてその結果、リーグは「TSを機能させるために何をすべきか」から、「すでに機能しているTSの中から、今後も機能するものをどう選ぶか」へと問題を変容させるのです。この問題は複雑であることに変わりはなく、簡単な答えもないのですが、実質的には異なる問題なのです。 Réter Konow 2019.12.01 11:52 #2308
なぜ6000人もいるんだ？
2つの方向（トレンドに反対と沿う）、3種類のエントリー（EMA、チャネル、極値注文）、4種類の付属品（順張り/逆張り、固定TP-SL、フリップ） - どれだけのTPが可能かを自分で計算してみてください。
TCリーグでは、28文字を使っています。従って、総システム数は672となります。どこから数千ドルを調達しているのですか？
リーグ全体の収益性は、定義上マイナスである。例えば、トレンドシンボルがあるとします、その上でトレンドとフラットシステムを走らせれば、スプレッドなしでゼロになるに違いありません。そして、必ずスプレッドで負ける。
選択の問題は、直感的なままです。
今のところはっきりしているのは、FXのシステムは全く機能せず、ダイレクトトレーリングシステムは非常に悪く機能するということです。 他のシステムは、その時々で有効です。だから、しばらくは使えるものを選べばいいんです。
その結果が、リーグそのものなのです。どのキャラクターに、どのタイプのシステムが最適なのかがわかる。
さらに、1年以上前から非常に良い結果を出しているシステムも見つかっています。そして、もうひとつ、品質面で迫っているものがあります。
悪くないですね。それでも、数あるシステムの中から、自分が求めていたものとは逆の結果を出すものを見つけてしまうのは、戦略の価値を否定してしまったからです。
まあ、いいや...))
リーグがもう一つの実験場として機能すれば、多くのことが明らかになるでしょう。おそらく考えたこともないでしょう。しかし、どうでしょう。
トレーダーとMMのやり取りを、ロボットを作って合成機器でシミュレートすることもできますね。トレーダーはリーグロボットで、MMは逆張りロボットで表現することができる。さらに、MMには自分自身というカウンターパーティが存在し、その相手とも取引を行う。軍団員」の預金はトレーダー（1000ドル～3000ドル）であり、カウンターパーティは軍団員の預金の合計を10倍したもの（とする）を持つ。 カウンターパーティは、「軍団員」の各オープニングポジションと反対のポジションをオープン し、また、トレーダーより一桁大きいボリュームで自分自身と取引しなければなりません。価格形成のアルゴリズムは、レジオネラやMMが行った入札の "消費 "に基づいて行われる。 入札を吸収する者が価格を動かす。この実験では、預け入れを伴う取引は除外しています。どちらかがお金を使い果たすまでゲームを行います。
いかがでしょうか？
いや、もちろん、そんなことは考えてもいない。
問題は、まさにこの「ММ業者」にあります。 私の理解では、固定的な見積もりスケジュールの代わりに、一定のルールに従って見積もりを提供する「仲介会社モデル」を作ることを提案しているのだと思います。
理論的には可能ですが、問題はその実現性です。リーグの課題は、すべての可能なシステムのFULL集合を作ることです。もともと、あるフォーラム参加者の方と議論になったのですが、「システムセットが完全で、ありとあらゆる手法が含まれているのであれば、現時点で利益を示すシステムは必ず含まれているはずだ」と言ったのです。しかし、私の反対者は、例えばMAで利益の出るTSが作れないということはない、と主張しました。リーグ戦の経験は、私の考えが正しいことを証明してくれました。リーグ戦には必ず儲かる仕組みがある。
そしてその結果、リーグは「TSを機能させるために何をすべきか」から、「すでに機能しているTSの中から、今後も機能するものをどう選ぶか」へと問題を変容させるのです。この問題は複雑であることに変わりはなく、簡単な答えもないのですが、実質的には異なる問題なのです。
この実験では、参加者数が同じで、軍団員（トレーダーを表す）と共通の対応者であるMMの2つの部分に分かれた合成商品について、市場の価格設定と清算をモデル化することで成り立っています。つまり、オープンした取引は、この当事者間のみで成立します。軍団員同士の取引は禁止されています。多国間」のクリアランスはなく、「二国間」のみ - MMとレジオネラ菌。しかし、MMとMMの間の取引は認められています。そのため、2台のロボットが自分たちの間で取引し、並行して他のロボットと取引することで表現する必要があります。つまり、当初、Counterpartyは2つの口座を持ち、2つの等しい預金を持つことになります。カウンターパーティーのロボットのうち、1台はジュニア、もう1台はシニアとなる予定です。しかし、両者は2つの口座の間で預金総額を注ぎ込むという共通の戦略を守らなければならない。 戦略はまだ考えなければならない。しかし、軍団員の戦略はテクニカル分析に基づくものであり、カウンターパーティーの戦略は、自分と他者との間のオープンポジションの 量を吸収することに基づくものである。そんな感じです。
そして、それで何を実現するのか？
結局のところ、目標は現在の実際の市場にマッチするシステムを見つけることであり、MMアルゴリズムの挙動をシミュレートすることではないのです。
どんな共通カウンターアルゴリズムが提案されようとも--この条件で儲かるTCは、必ずリーグに存在するはずだ。しかし、それでは意味がありません。なぜなら、現実の市場は全く異なる価格パターンを提供し、その上で利益を上げるためには、この合成MMの条件下で機能する全く別のシステムが必要になるからです。
では、このようなモデリングに何の意味があるのでしょうか？
TCリーグはあくまで「今、どのようなシンボルでどのようなシステムが動いているか」を示す指標です。それ以上のことは期待しないほうがいい。
実験のポイントは、理論を証明することです。マーフィーの法則を言い直すと、「見つかった市場の流動性再分配のモデルがデモでうまくいくなら、現実世界でも間違いなくうまくいく」というように実験を説明することになる）。
でも、システム全体を考えて実行するのはとても難しいし、確実にペイしない。
リーグ戦を続けてください、ジョージさん))