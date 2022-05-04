リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 223 1...216217218219220221222223224225226227228229230...360 新しいコメント Roman Shiredchenko 2019.09.04 04:36 #2221 Georgiy Merts: 6ばかりだな...。ああ、そのうち姿を現すだろう...。 口座番号：2599118 マジック：642150 RegCode: 370953601 ----------------------------------- エスピーシー:-) 数字はどうでもいい、大事なのはタイムテーブルと結果だ。 Georgiy Merts 2019.09.09 05:52 #2222 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 取引品質によるTSベスト20。 取引品質の高いTSチャートトップ5。 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 削除済み 2019.09.09 10:36 #2223 そういうことだったのでしょうか。 Georgiy Merts 2019.09.09 12:26 #2224 Alexander_K: え...それがジョルジュステートなら、もちろん残念なことですが...。ごめんね、ジョルジュ - 恨みっこなし Dasha Baskakovaを聴いていますか？ 何度も言いますが、私はPAMMを持っています。 まだ30％のドローダウン中です。でも、70％のドローダウンと同じくらい下がったので、-ゆっくりですが、確実に上がっています。 出てきたら--そのとき、信号を開けます。リーグに感謝します。 そして今、私はスキャルパーの選択肢について考えています。これも、リーグから得たデータをもとに。 私はダーシャと違って、誰かに何かを押し付けるわけでもなく、何かを売るわけでもない。 ただ、私の自尊心を養うためにこの話題が必要なのだ。 そして、私は純粋に自分のためにリーグを運営しているのである。私が期待するものをかなり見せてくれています。一度、MAKで収益性の高いTSを構築することは不可能であることが証明されました。リーグはそれが真実ではないことを示しています、できます。このため、最も「長続き」するTSは、些細なMAKに基づいており、さらに、非常にまともな取引の質を示しているのである。 Alexander_K 2019.09.09 12:41 #2225 Georgiy Merts: では、失礼します。私の書き込みを削除します。 削除済み 2019.09.09 12:52 #2226 Alexander_K: では、失礼します。私の書き込みを削除します。 ローマ帝国リーグの信奉者の一人のステイトです。少なくとも話題と違って隠れてはいない。生徒と先生のスタッツが根本的に違う気がするんですが。 Georgiy Merts 2019.09.09 13:17 #2227 Vladimir Baskakov: ローマンのリーグ加入者の統計の一つです。少なくともこのスレと違って隠してない。生徒のスタッツと先生のスタッツは根本的に違うと思います。 なぜ隠す必要があるのか。私はここで何度かリンクを提供したことがあります。 別にいいじゃん、売り込みたいわけじゃないんだし。 Roman Shiredchenko 2019.09.09 13:22 #2228 Vladimir Baskakov:そういうことなのでしょうか。 チューニングやデバッグと呼ばれるものです。 それとは別に-各ロボット（取引中の商品の画面）には、TS LIGEはチャート上に取引を 表示するインジケータを搭載しています。取引される割合が1に設定されています。 画面のスクリーンショットは後ほどここに掲載します。適切なロボットとマジックの下にトレードを表示します。 TS LIGEには、有益な取引について考えるための有益な情報があることは間違いないでしょう。 削除済み 2019.09.09 13:27 #2229 Roman Shiredchenko: これをセットアップとデバッグといいます。 他の名前だと思うけど、まあ、あなたの砂場、私はそれに滞在しています。 Roman Shiredchenko 2019.09.09 13:31 #2230 Vladimir Baskakov: 私はそれが異なって呼ばれると思う、まああなたの砂場、私は詮索しない 私は私のサンドボックスではない - 私はここでゲストです、ロボットの5桁の 設定による損失（LIGHTS TSではないロボットによる）がありました。ストップ/ストックを4桁に設定し、スプレッドで即座にクローズし、クローズまで再開した...では、LIGI TSのエキスポトレード（口座で取引）を検証してみます、LIGI TS専用口座が開設されます。 1...216217218219220221222223224225226227228229230...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
6ばかりだな...。ああ、そのうち姿を現すだろう...。
口座番号：2599118
マジック：642150
RegCode: 370953601
-----------------------------------
エスピーシー:-)
数字はどうでもいい、大事なのはタイムテーブルと結果だ。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
取引品質によるTSベスト20。
取引品質の高いTSチャートトップ5。
取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。
そういうことだったのでしょうか。
え...それがジョルジュステートなら、もちろん残念なことですが...。ごめんね、ジョルジュ - 恨みっこなし
Dasha Baskakovaを聴いていますか？
何度も言いますが、私はPAMMを持っています。 まだ30％のドローダウン中です。でも、70％のドローダウンと同じくらい下がったので、-ゆっくりですが、確実に上がっています。 出てきたら--そのとき、信号を開けます。リーグに感謝します。
そして今、私はスキャルパーの選択肢について考えています。これも、リーグから得たデータをもとに。
私はダーシャと違って、誰かに何かを押し付けるわけでもなく、何かを売るわけでもない。 ただ、私の自尊心を養うためにこの話題が必要なのだ。 そして、私は純粋に自分のためにリーグを運営しているのである。私が期待するものをかなり見せてくれています。一度、MAKで収益性の高いTSを構築することは不可能であることが証明されました。リーグはそれが真実ではないことを示しています、できます。このため、最も「長続き」するTSは、些細なMAKに基づいており、さらに、非常にまともな取引の質を示しているのである。
では、失礼します。私の書き込みを削除します。
ローマンのリーグ加入者の統計の一つです。少なくともこのスレと違って隠してない。生徒のスタッツと先生のスタッツは根本的に違うと思います。
なぜ隠す必要があるのか。私はここで何度かリンクを提供したことがあります。
別にいいじゃん、売り込みたいわけじゃないんだし。
そういうことなのでしょうか。
チューニングやデバッグと呼ばれるものです。
それとは別に-各ロボット（取引中の商品の画面）には、TS LIGEはチャート上に取引を 表示するインジケータを搭載しています。取引される割合が1に設定されています。
画面のスクリーンショットは後ほどここに掲載します。適切なロボットとマジックの下にトレードを表示します。
TS LIGEには、有益な取引について考えるための有益な情報があることは間違いないでしょう。
これをセットアップとデバッグといいます。
私はそれが異なって呼ばれると思う、まああなたの砂場、私は詮索しない
私は私のサンドボックスではない - 私はここでゲストです、ロボットの5桁の 設定による損失（LIGHTS TSではないロボットによる）がありました。ストップ/ストックを4桁に設定し、スプレッドで即座にクローズし、クローズまで再開した...では、LIGI TSのエキスポトレード（口座で取引）を検証してみます、LIGI TS専用口座が開設されます。