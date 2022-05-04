リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 227

リバッジを取得するためには、まずデモ口座を 開設しなければならないのでしょうか？
 
Dmitry Britan:
リビッドを受けるには、まずデモ口座を 開設しなければならないのでしょうか？

そうです、それ以上に、その上でシグナルを開くことを約束してください（もちろん、約束を守ってください、そうでなければ、これ以上REGCODを提供することはありません）。

スレッドを読んでみてください。私は再コード化を希望する人に繰り返し伝えています。

 
ありがとうございます！アカウント開設します！書きます！（笑
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。

 

壊れているのでしょうか？
 
Vladimir Baskakov:
壊れているのでしょうか？

誰が故障したんだ？

灯りが消えた...。夕方、電源を入れ直したところです。

私が病気になったら、どんな風に悲鳴をあげるか......。

 

Georgiy Merts:

誰が故障したんだ？

灯りが消えた...。夕方、電源を入れ直したところです。

ああ、安心した。
 

