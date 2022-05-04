リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 227 1...220221222223224225226227228229230231232233234...360 新しいコメント Dmitry Britan 2019.09.23 16:20 #2261 リバッジを取得するためには、まずデモ口座を 開設しなければならないのでしょうか？ Georgiy Merts 2019.09.23 17:37 #2262 Dmitry Britan: リビッドを受けるには、まずデモ口座を 開設しなければならないのでしょうか？ そうです、それ以上に、その上でシグナルを開くことを約束してください（もちろん、約束を守ってください、そうでなければ、これ以上REGCODを提供することはありません）。 スレッドを読んでみてください。私は再コード化を希望する人に繰り返し伝えています。 Dmitry Britan 2019.09.23 17:43 #2263 ありがとうございます！アカウント開設します！書きます！（笑 Georgiy Merts 2019.09.30 07:37 #2264 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 Georgiy Merts 2019.10.07 06:12 #2265 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 TSの残高上位5位までの表です。 貿易品質によるTSベスト20。 貿易品質別トップ5チャート。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 削除済み 2019.10.14 10:12 #2266 壊れているのでしょうか？ Georgiy Merts 2019.10.14 17:18 #2267 Vladimir Baskakov: 壊れているのでしょうか？ 誰が故障したんだ？ 灯りが消えた...。夕方、電源を入れ直したところです。 私が病気になったら、どんな風に悲鳴をあげるか......。 Georgiy Merts 2019.10.14 17:21 #2268 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランスによるトップ5の表。 貿易品質別トップ20。 取引品質でトップ5。 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート 削除済み 2019.10.15 05:22 #2269 Georgiy Merts: 誰が故障したんだ？ 灯りが消えた...。夕方、電源を入れ直したところです。 ああ、安心した。 Georgiy Merts 2019.10.21 08:13 #2270 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 TSの残高上位5位までの表です。 貿易品質によるTSベスト20。 TSの取引品質上位5社のチャート。 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 1...220221222223224225226227228229230231232233234...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
リビッドを受けるには、まずデモ口座を 開設しなければならないのでしょうか？
そうです、それ以上に、その上でシグナルを開くことを約束してください（もちろん、約束を守ってください、そうでなければ、これ以上REGCODを提供することはありません）。
スレッドを読んでみてください。私は再コード化を希望する人に繰り返し伝えています。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
TSの残高上位5位までの表です。
貿易品質によるTSベスト20。
貿易品質別トップ5チャート。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
壊れているのでしょうか？
誰が故障したんだ？
灯りが消えた...。夕方、電源を入れ直したところです。
私が病気になったら、どんな風に悲鳴をあげるか......。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランスによるトップ5の表。
貿易品質別トップ20。
取引品質でトップ5。
最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート
誰が故障したんだ？
灯りが消えた...。夕方、電源を入れ直したところです。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
TSの残高上位5位までの表です。
貿易品質によるTSベスト20。
TSの取引品質上位5社のチャート。
取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。