リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 224 1...217218219220221222223224225226227228229230231...360 新しいコメント 削除済み 2019.09.09 14:06 #2231 Georgiy Merts: なぜ隠す必要があるのか。私はここで何度かリンクを提供したことがあります。 何を気にしてるんだ - 何かを売るつもりはないんだ。 あなたのPAMMは、間違いなくモニタリングサービスのいずれかに接続されています。せめてスクリーンショットを見せてください（Romanでも似たようなものだと思います）。 Georgiy Merts 2019.09.09 17:28 #2232 Vladimir Baskakov: あなたのPAMは間違いなく、いずれかの監視サービスに接続されています。せめてスクリーンショットを見せてください（Romanでも似たようなものだと思います）。 はい、見せました。 アルパレフPAMMは、2016年の初めに開設し、そのランキングに参加している、私の唯一のリアル口座 です。 ドローダウンから抜け出したら（できれば、来年までに）-ここにシグナルを開設するつもりです。 削除済み 2019.09.09 17:33 #2233 Georgiy Merts: はい、見せました。 Alparev PAMM、2016年の初めに開かれ、それは彼らのランキングに参加している、それは私の唯一の本当のアカウント です。 私はスランプから抜け出すとき（できれば、来年までに） - 私はここでシグナルを開きます。 誰が映っていたかは不明です。それとも、毎週月曜日のこの色あせたチャートが何かを物語っているとでもいうのでしょうか。ローマンさんのモニターは、かなり出ていますね。もしかしたら、あなたの指標はもっと悪いかもしれません。そうですね、表示しないほうがいいですね。 Georgiy Merts 2019.09.09 18:38 #2234 Vladimir Baskakov: 誰に見せたかわからない。それとも、毎週月曜日のこの色褪せたグラフが何かを物語っているとでもいうのでしょうか。 ローマンさんのモニターが物語っていますね、もしかしたらあなたの数値はもっと悪いかもしれません、それならそう、表に出さないほうがいいのです。 横柄な態度を取るのであれば、話をしない。私たちは仲間なんです。"見せびらかす "とは、リンクを渡したということです。調べるのが面倒くさいスランプを脱するまで、もうあげない、遅い。 そして、「色あせたグラフ」...意味不明です...。かなりカラフルだと思います。そして、信じない人のために言っておくが、私はすでに何度も口座の投資パスワードを教えている。 もういいんじゃないですか？聖杯が欲しいのか？私は聖杯を持っていません。私は、デモ口座でしばらくの間動作し、誰もが好きなものを選ぶことができるシンプルなExpert Advisorのセットを持っています。しかも完全無料で、唯一の条件はモニターを開設することで、あとはトレードを リアル口座にコピーしても いいし、リアル口座で直接実行しても構わない--。 繰り返しますが、ウラジミール、私は一部の人たちと違って、Grailsを売っているわけではありません。私はただ、私が考えるに、うまくいくアイデアを持っているだけです。当初は、正反対の原理で働く専門家をたくさん作れば--必ず、その中の何人かは稼げるようにしたいと思ったのです。 3年前、この考えを口にしたとき、私はあなたがやろうとしていること以上にバカにされました。私自身、疑問に思っていたことがありました。でも、やってみようと思ったんです。そして、私の見立ては正しかったのです。 最も原始的なTS on Wagonは、1年以上前から良い結果を出しています。1年前にアカウントに載せるのを止めたのは誰？ 削除済み 2019.09.09 18:48 #2235 Georgiy Merts: マシュカで最も原始的なTS-は、1年以上前から良い結果を出している。1年前にアカウントに載せるのを止めたのは誰？ 理由;))))リーグ戦は、ctの選択基準がないと意味がありません。例えば、今週は326tcを取引する、とか...。あれもこれもそれで、事後報告ですが、1年前にこのシステムに参加すればよかったと言うのは、よくトレードしてくれるからです。それはおとぎ話のようなものです。1年前にポンドを売っておけばよかったと言えますね、同じことです。 Georgiy Merts 2019.09.09 19:23 #2236 Vladimir Baskakov: 理由;))) リーグ戦は、ctの選択基準がないと意味がありません。例えば、今週は326tcを取引する、とか...。あれもこれも それで、事後報告ですが、1年前にこのシステムに参加すればよかったと言うのは、よくトレードしてくれるからです。それはおとぎ話のようなものです。1年前、ポンドを売っておけばよかったと言える、同じことです 。 要は、MAで稼ぎのTSは全く作れないということで私は、「儲かるツは作れない」と思っていました。と信じたくなるような内容でした。 しかし、それが可能であることがわかったのです。MAを含め、最も原始的なTSでも儲かるかもしれない。 そのために、どの方向に「掘る」かを確認するのがリーグなのだ。 しかし、あなたはすぐに "その場で "条件を変更する - それはすでにあなたが "それはMAの収益のTSを作ることは不可能である "ことを非常に最近言っている、あなたには関係ありません、それはあなたのために十分ではありませんが、あなたは選択システムを必要としています！それは、あなたのためのものではありません。そして、手に入れたら......また「グラが 足りない」と不満に思うはずです。 すみません、グレイル - それは私のためではない、私はあなたに百回言った。 削除済み 2019.09.09 19:33 #2237 Georgiy Merts: マシュカのことは一切聞いていない。しかもコインで儲けられるし、こんな無駄な園芸は必要ない。あなたのおかげで、Romanは99%のお金を失いました。 Georgiy Merts 2019.09.16 05:56 #2238 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 50回以上取引された最も古い5つのTSのチャート（最新の部門の作品のみを表示、本来は別の部門のTSである可能性もあり） 削除済み 2019.09.16 16:33 #2239 これが21世紀なのです。とても「ためになる」グラフ Georgiy Merts 2019.09.16 18:45 #2240 Vladimir Baskakov: これが21世紀なのです。とても「ためになる」チャート これらのチャートから何が見えてこないのでしょうか？アカウントから投資パスワードを取り出し、自分自身で、最新のものを構築する。 1...217218219220221222223224225226227228229230231...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜ隠す必要があるのか。私はここで何度かリンクを提供したことがあります。
何を気にしてるんだ - 何かを売るつもりはないんだ。
あなたのPAMMは、間違いなくモニタリングサービスのいずれかに接続されています。せめてスクリーンショットを見せてください（Romanでも似たようなものだと思います）。
あなたのPAMは間違いなく、いずれかの監視サービスに接続されています。せめてスクリーンショットを見せてください（Romanでも似たようなものだと思います）。
はい、見せました。
アルパレフPAMMは、2016年の初めに開設し、そのランキングに参加している、私の唯一のリアル口座 です。 ドローダウンから抜け出したら（できれば、来年までに）-ここにシグナルを開設するつもりです。
はい、見せました。
Alparev PAMM、2016年の初めに開かれ、それは彼らのランキングに参加している、それは私の唯一の本当のアカウント です。 私はスランプから抜け出すとき（できれば、来年までに） - 私はここでシグナルを開きます。
誰に見せたかわからない。それとも、毎週月曜日のこの色褪せたグラフが何かを物語っているとでもいうのでしょうか。
横柄な態度を取るのであれば、話をしない。私たちは仲間なんです。"見せびらかす "とは、リンクを渡したということです。調べるのが面倒くさいスランプを脱するまで、もうあげない、遅い。
そして、「色あせたグラフ」...意味不明です...。かなりカラフルだと思います。そして、信じない人のために言っておくが、私はすでに何度も口座の投資パスワードを教えている。
もういいんじゃないですか？聖杯が欲しいのか？私は聖杯を持っていません。私は、デモ口座でしばらくの間動作し、誰もが好きなものを選ぶことができるシンプルなExpert Advisorのセットを持っています。しかも完全無料で、唯一の条件はモニターを開設することで、あとはトレードを リアル口座にコピーしても いいし、リアル口座で直接実行しても構わない--。
繰り返しますが、ウラジミール、私は一部の人たちと違って、Grailsを売っているわけではありません。私はただ、私が考えるに、うまくいくアイデアを持っているだけです。当初は、正反対の原理で働く専門家をたくさん作れば--必ず、その中の何人かは稼げるようにしたいと思ったのです。 3年前、この考えを口にしたとき、私はあなたがやろうとしていること以上にバカにされました。私自身、疑問に思っていたことがありました。でも、やってみようと思ったんです。そして、私の見立ては正しかったのです。
最も原始的なTS on Wagonは、1年以上前から良い結果を出しています。1年前にアカウントに載せるのを止めたのは誰？
マシュカで最も原始的なTS-は、1年以上前から良い結果を出している。1年前にアカウントに載せるのを止めたのは誰？
理由;)))
。
要は、MAで稼ぎのTSは全く作れないということで私は、「儲かるツは作れない」と思っていました。と信じたくなるような内容でした。
しかし、それが可能であることがわかったのです。MAを含め、最も原始的なTSでも儲かるかもしれない。 そのために、どの方向に「掘る」かを確認するのがリーグなのだ。
しかし、あなたはすぐに "その場で "条件を変更する - それはすでにあなたが "それはMAの収益のTSを作ることは不可能である "ことを非常に最近言っている、あなたには関係ありません、それはあなたのために十分ではありませんが、あなたは選択システムを必要としています！それは、あなたのためのものではありません。そして、手に入れたら......また「グラが 足りない」と不満に思うはずです。
すみません、グレイル - それは私のためではない、私はあなたに百回言った。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。
50回以上取引された最も古い5つのTSのチャート（最新の部門の作品のみを表示、本来は別の部門のTSである可能性もあり）
これが21世紀なのです。とても「ためになる」チャート
これらのチャートから何が見えてこないのでしょうか？アカウントから投資パスワードを取り出し、自分自身で、最新のものを構築する。