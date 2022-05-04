リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 224

Georgiy Merts:

なぜ隠す必要があるのか。私はここで何度かリンクを提供したことがあります。

何を気にしてるんだ - 何かを売るつもりはないんだ。

あなたのPAMMは、間違いなくモニタリングサービスのいずれかに接続されています。せめてスクリーンショットを見せてください（Romanでも似たようなものだと思います）。

 
はい、見せました。

アルパレフPAMMは、2016年の初めに開設し、そのランキングに参加している、私の唯一のリアル口座 です。 ドローダウンから抜け出したら（できれば、来年までに）-ここにシグナルを開設するつもりです。

Georgiy Merts:

はい、見せました。

Alparev PAMM、2016年の初めに開かれ、それは彼らのランキングに参加している、それは私の唯一の本当のアカウント です。 私はスランプから抜け出すとき（できれば、来年までに） - 私はここでシグナルを開きます。

誰が映っていたかは不明です。それとも、毎週月曜日のこの色あせたチャートが何かを物語っているとでもいうのでしょうか。
ローマンさんのモニターは、かなり出ていますね。もしかしたら、あなたの指標はもっと悪いかもしれません。そうですね、表示しないほうがいいですね。
 
横柄な態度を取るのであれば、話をしない。私たちは仲間なんです。"見せびらかす "とは、リンクを渡したということです。調べるのが面倒くさいスランプを脱するまで、もうあげない、遅い。

そして、「色あせたグラフ」...意味不明です...。かなりカラフルだと思います。そして、信じない人のために言っておくが、私はすでに何度も口座の投資パスワードを教えている。

もういいんじゃないですか？聖杯が欲しいのか？私は聖杯を持っていません。私は、デモ口座でしばらくの間動作し、誰もが好きなものを選ぶことができるシンプルなExpert Advisorのセットを持っています。しかも完全無料で、唯一の条件はモニターを開設することで、あとはトレードを リアル口座にコピーしても いいし、リアル口座で直接実行しても構わない--。

繰り返しますが、ウラジミール、私は一部の人たちと違って、Grailsを売っているわけではありません。私はただ、私が考えるに、うまくいくアイデアを持っているだけです。当初は、正反対の原理で働く専門家をたくさん作れば--必ず、その中の何人かは稼げるようにしたいと思ったのです。 3年前、この考えを口にしたとき、私はあなたがやろうとしていること以上にバカにされました。私自身、疑問に思っていたことがありました。でも、やってみようと思ったんです。そして、私の見立ては正しかったのです。

最も原始的なTS on Wagonは、1年以上前から良い結果を出しています。1年前にアカウントに載せるのを止めたのは誰？

Georgiy Merts:


マシュカで最も原始的なTS-は、1年以上前から良い結果を出している。1年前にアカウントに載せるのを止めたのは誰？

理由;))))
リーグ戦は、ctの選択基準がないと意味がありません。例えば、今週は326tcを取引する、とか...。あれもこれも
それで、事後報告ですが、1年前にこのシステムに参加すればよかったと言うのは、よくトレードしてくれるからです。それはおとぎ話のようなものです。1年前にポンドを売っておけばよかったと言えますね、同じことです。

 
要は、MAで稼ぎのTSは全く作れないということで私は、「儲かるツは作れない」と思っていました。と信じたくなるような内容でした。

しかし、それが可能であることがわかったのです。MAを含め、最も原始的なTSでも儲かるかもしれない。 そのために、どの方向に「掘る」かを確認するのがリーグなのだ。

しかし、あなたはすぐに "その場で "条件を変更する - それはすでにあなたが "それはMAの収益のTSを作ることは不可能である "ことを非常に最近言っている、あなたには関係ありません、それはあなたのために十分ではありませんが、あなたは選択システムを必要としています！それは、あなたのためのものではありません。そして、手に入れたら......また「グラが 足りない」と不満に思うはずです。

すみません、グレイル - それは私のためではない、私はあなたに百回言った。

Georgiy Merts:


マシュカのことは一切聞いていない。しかもコインで儲けられるし、こんな無駄な園芸は必要ない。あなたのおかげで、Romanは99%のお金を失いました。
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。

50回以上取引された最も古い5つのTSのチャート（最新の部門の作品のみを表示、本来は別の部門のTSである可能性もあり）

これが21世紀なのです。とても「ためになる」グラフ
 
Vladimir Baskakov:
これが21世紀なのです。とても「ためになる」チャート

これらのチャートから何が見えてこないのでしょうか？アカウントから投資パスワードを取り出し、自分自身で、最新のものを構築する。

