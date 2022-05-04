リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 220 1...213214215216217218219220221222223224225226227...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.08.19 06:45 #2191 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 50回以上取引された、最も長く稼働している20のシステム。 50回以上取引 された、最も長く稼働している5つのシステムのチャートです。 Georgiy Merts 2019.08.19 06:48 #2192 Dmitry Britan: こんにちは。統計情報を見るための投資用パスワードを***に教えていますか？トレードでフクロウを贈ることはありますか？ はい、すべて無料です。しかし、1つのアカウントで80人から300人の専門家が働いています（リーグのシステム総数は672で、3つの部門-アカウントに分かれています） - あなた（「あなた」とします）は、取引を選別し、あなたが興味を持つものを正確に引き出せますか？ ベストシステムレポート - 毎週月曜日に掲載、本日は上記です。 現在のEAに関する実行モジュールは定期的に掲載されています。 実行するには、希望のマジックナンバーと1トレードの希望のリスクパーセントを指定する必要があります。 このプログラムはストラテジーテスターで制限なく動作します。 デモまたはリアル口座で実行するには - 再コード化が必要です。リコードは、選択したシステムが動作するアカウントから無料のシグナルを 開くことを約束するために、いかなる制限もなく無料で提供されています。 現在の実行ファイル（MT4版、MT5版）、現在のシステム一覧（Excelで開く） - 添付されています。 ファイル: EALeague_Free.zip 5723 kb Dmitry Britan 2019.08.19 10:58 #2193 こんにちは。残高上位20位のフクロウの全取引履歴を見て、デモに設定するにはどうしたらよいですか？このフクロウは無料で配布しているのですか？ Dmitry Britan 2019.08.19 11:14 #2194 EALeague_Free, EALeague_Free.ex4 のようなファイルをどうしたらいいのでしょうか？ Georgiy Merts 2019.08.19 12:56 #2195 Dmitry Britan: EALeague_Free, EALeague_Free.ex4 といったファイルをどうしたらいいのでしょうか？ EAとは何か、どのように動かすか、どのように入力値を設定するかまでご存知ですか？ アーカイブには3つのファイルがあります。1つのファイルは、リーグで活動する全マジシャンのリストです。MetaTrader4用とMetaTrader5用の2つの実行モジュールがあり、その本質は同じです。ウィザードとターゲットリスクの入力が必要です。 その後、ストラテジーテスターで制限なく動作し、取引履歴を確認することができます... 今、エキスパートが活躍しているデモ口座を見てみるという手もありますが、繰り返しますが、何百人ものエキスパートのトレードから、（あなたのマジックを使って）必要なものを正確に得ることができるのでしょうか？ 最後に、デモや本番でエキスパートを配置するには、rgcodを取得する必要があります。レグコードは、希望のマジシャンが動作するアカウントから無料のシグナルを開くための約束のために無料で与えられます。マジックの番号と口座番号を書いて、フリーシグナル を開くと約束してくれたら、ラグコードを書くよ。 削除済み 2019.08.19 15:43 #2196 Georgiy Merts: そうだ、ジョー、おまえは大変な目にあうぞ。あなたの忠実な信奉者であるローマンとエドワードはどこにいるのですか、疲れているのですか？ Dmitry Britan 2019.08.19 15:48 #2197 ありがとうございました。 Artyom Trishkin 2019.08.23 05:19 #2198 Сергей Матвеев: Creative ***!著者 ***! マナーのルールをゆっくり読んでくださいと送り出しました。1週間あれば十分だと思います。 Roman Shiredchenko 2019.08.23 19:56 #2199 Vladimir Baskakov: そうだ、ジョー、おまえは大変な目にあうぞ。そして、あなたの忠実な信奉者であるローマンとエドゥアルドはどこにいるのですか、疲れているのですか？ 私、ローマン、休暇をとっていたのですが...。近々、テストを続けます・・・（マイクロリアルでの私のトレードは、Georgyさんのトレードとは、-エントリー/イグジットが違うようです、まだ確認してませんが・・・。たいが、時間がなく（＾＾；）、休暇に入りました（＾＾；）。- は確認する必要があります... PAMMのようなもので、適切なタイミングでエントリー、エグジットすることがメインとなる...。しかし、ここにはコミッションはありません ゲオルゲ！あなたはハンサムな男です。 Roman Shiredchenko 2019.08.23 20:08 #2200 Laryx - それは私の意見では、最高だ、と私は混乱していないようだ、あなたはアービトラージまたはいくつかの画面のスクイーグルのような何かについてここに投稿している...私は、何か新しいものを読み、学ぶことに興味を持ちました。 とにかく、TC LIGHTSの前にどんなトピックをやって投稿していたのか、そこにはまだ純然たる4thフォーラムがあるようで・・・。 ---------------- と - 書く - 形成の順序とあなたのチャート上のBESTを投稿 - それは一般的に何ですか？取引のどの期間のためにまたは最適化後？ どのように一般的にあなたのこれらのレポートは、どのようなデータに基づいて毎週月曜日の写真に形成されている？ 最適化しすぎたLIGIのTSは、明確な新魔法使いによって、レポートチャートの中でもトップクラスになることができるのか？ 1...213214215216217218219220221222223224225226227...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
50回以上取引された、最も長く稼働している20のシステム。
50回以上取引 された、最も長く稼働している5つのシステムのチャートです。
こんにちは。統計情報を見るための投資用パスワードを***に教えていますか？トレードでフクロウを贈ることはありますか？
はい、すべて無料です。しかし、1つのアカウントで80人から300人の専門家が働いています（リーグのシステム総数は672で、3つの部門-アカウントに分かれています） - あなた（「あなた」とします）は、取引を選別し、あなたが興味を持つものを正確に引き出せますか？
ベストシステムレポート - 毎週月曜日に掲載、本日は上記です。
現在のEAに関する実行モジュールは定期的に掲載されています。
実行するには、希望のマジックナンバーと1トレードの希望のリスクパーセントを指定する必要があります。
このプログラムはストラテジーテスターで制限なく動作します。
デモまたはリアル口座で実行するには - 再コード化が必要です。リコードは、選択したシステムが動作するアカウントから無料のシグナルを 開くことを約束するために、いかなる制限もなく無料で提供されています。
現在の実行ファイル（MT4版、MT5版）、現在のシステム一覧（Excelで開く） - 添付されています。
EALeague_Free, EALeague_Free.ex4 といったファイルをどうしたらいいのでしょうか？
EAとは何か、どのように動かすか、どのように入力値を設定するかまでご存知ですか？
アーカイブには3つのファイルがあります。1つのファイルは、リーグで活動する全マジシャンのリストです。MetaTrader4用とMetaTrader5用の2つの実行モジュールがあり、その本質は同じです。ウィザードとターゲットリスクの入力が必要です。 その後、ストラテジーテスターで制限なく動作し、取引履歴を確認することができます...
今、エキスパートが活躍しているデモ口座を見てみるという手もありますが、繰り返しますが、何百人ものエキスパートのトレードから、（あなたのマジックを使って）必要なものを正確に得ることができるのでしょうか？
最後に、デモや本番でエキスパートを配置するには、rgcodを取得する必要があります。レグコードは、希望のマジシャンが動作するアカウントから無料のシグナルを開くための約束のために無料で与えられます。マジックの番号と口座番号を書いて、フリーシグナル を開くと約束してくれたら、ラグコードを書くよ。
Creative ***!著者 ***!
マナーのルールをゆっくり読んでくださいと送り出しました。1週間あれば十分だと思います。
そうだ、ジョー、おまえは大変な目にあうぞ。そして、あなたの忠実な信奉者であるローマンとエドゥアルドはどこにいるのですか、疲れているのですか？
私、ローマン、休暇をとっていたのですが...。近々、テストを続けます・・・（マイクロリアルでの私のトレードは、Georgyさんのトレードとは、-エントリー/イグジットが違うようです、まだ確認してませんが・・・。たいが、時間がなく（＾＾；）、休暇に入りました（＾＾；）。- は確認する必要があります...
PAMMのようなもので、適切なタイミングでエントリー、エグジットすることがメインとなる...。しかし、ここにはコミッションはありません
ゲオルゲ！あなたはハンサムな男です。
Laryx - それは私の意見では、最高だ、と私は混乱していないようだ、あなたはアービトラージまたはいくつかの画面のスクイーグルのような何かについてここに投稿している...私は、何か新しいものを読み、学ぶことに興味を持ちました。
とにかく、TC LIGHTSの前にどんなトピックをやって投稿していたのか、そこにはまだ純然たる4thフォーラムがあるようで・・・。
----------------
と - 書く - 形成の順序とあなたのチャート上のBESTを投稿 - それは一般的に何ですか？取引のどの期間のためにまたは最適化後？ どのように一般的にあなたのこれらのレポートは、どのようなデータに基づいて毎週月曜日の写真に形成されている？
最適化しすぎたLIGIのTSは、明確な新魔法使いによって、レポートチャートの中でもトップクラスになることができるのか？