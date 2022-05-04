リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 297

Реter Konow:
ジョージ このスレッドが面白い研究の議論で溢れるか、一部の生き物が安らぐ無駄なノミの巣になるか、単純な分かれ道だ。それはあなた次第です。原則的には、楽しみのために2番目の選択肢を選ぶこともできますが、私ならやはり1番目の選択肢にこだわります)。

そうなんです。

まあ、私には研究する能力もないし、誰もやりたがらないんですけどね。つまり、無駄なフラッベなんですね・・・。

悲しいけれど、事実です。

 
Aleksey Masterov:
キティとオスタップがお互いの参加率を合わせるときに、オスタップが、まあ、興味がないのなら、あなたがいなくてもおばさんの宝物を探しますよ、みたいな感じだったのを思い出した......。:-)

共通するものは何もない。

Ostapと違って、私は必要なものをすでに持っています。システムを最新に保つ、ただそれだけです。開発するには - TSを選択するための方法論を練る必要があります。なんとかならないものか。 まあ、そこで止まってしまうんですけどね。

例えば、「2020年予測」スレッドはそれ自体が洪水なので、そこに書かれていることも全て洪水です。あなたのスレッド、そもそもがフラリッシュなんですね。
 
Georgiy Merts:

そうなんです。

まあ、私には研究する能力もないし、誰もやりたがらないんですけどね。つまり、無駄なフラッベなんですね・・・。

悲しいけれど、事実です。


Vladimir Baskakov:
例えば、「2020年予測」スレッドはそれ自体が洪水なので、そこに書かれていることも全て洪水です。それであなたのスレッド、そもそもがノリノリなんですよ。

そう、それが人生の不条理なのです。

 
Georgiy Merts:

まあ、選ぶための最適な方法論が見つかれば文句はないのですが......。でも、見つかっていないんです。だから、これまでの私の選択は、より直感的なものです。

IMHOでは、それを正式なものにする必要があります。
投稿の一番下にあるPPPの欄に質問へのリンクをLINKしてください。
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page296#comment_18250560
 
いや、そんな記憶はないんだけどね。

以前は、どのシステムが上位に食い込むか、どのシステムが上位から脱落するか......といった順位付けをしていました。でも、もうずいぶん前に記録するのをやめたんだ。

 
あなたではないですが、LIGIの前に、儲かるシステムを選んでトレードにつなげるという記事がありましたね。リーグ戦前はどうだったか...色違いのカーブがあったし、下にも上にもあったし、覚えていますか？記事はこの掲示板にあるかないか、ここだと思うのですが...。
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。

 
ゲオルゲ 難しいことではないのですが、どの記事を見ても、TSに飛び乗るような形で、利益が出ていますね。上下のカーブの色が違うんです。上向きのカーブを描くロボットとくっつくように......。
