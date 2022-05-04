リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 297 1...290291292293294295296297298299300301302303304...360 新しいコメント Georgiy Merts 2020.09.12 15:10 #2961 Реter Konow: ジョージ このスレッドが面白い研究の議論で溢れるか、一部の生き物が安らぐ無駄なノミの巣になるか、単純な分かれ道だ。それはあなた次第です。原則的には、楽しみのために2番目の選択肢を選ぶこともできますが、私ならやはり1番目の選択肢にこだわります)。 そうなんです。 まあ、私には研究する能力もないし、誰もやりたがらないんですけどね。つまり、無駄なフラッベなんですね・・・。 悲しいけれど、事実です。 Georgiy Merts 2020.09.12 15:12 #2962 Aleksey Masterov: キティとオスタップがお互いの参加率を合わせるときに、オスタップが、まあ、興味がないのなら、あなたがいなくてもおばさんの宝物を探しますよ、みたいな感じだったのを思い出した......。:-) 共通するものは何もない。 Ostapと違って、私は必要なものをすでに持っています。システムを最新に保つ、ただそれだけです。開発するには - TSを選択するための方法論を練る必要があります。なんとかならないものか。 まあ、そこで止まってしまうんですけどね。 削除済み 2020.09.12 15:13 #2963 Georgiy Merts:そうなんです。 まあ、私には研究する能力もないし、誰もやりたがらないんですけどね。つまり、無駄なフラッベなんですね・・・。 悲しいけれど、事実です。 例えば、「2020年予測」スレッドはそれ自体が洪水なので、そこに書かれていることも全て洪水です。あなたのスレッド、そもそもがフラリッシュなんですね。 Реter Konow 2020.09.12 15:17 #2964 Georgiy Merts:そうなんです。 まあ、私には研究する能力もないし、誰もやりたがらないんですけどね。つまり、無駄なフラッベなんですね・・・。 悲しいけれど、事実です。 ... Georgiy Merts 2020.09.12 16:03 #2965 Vladimir Baskakov: 例えば、「2020年予測」スレッドはそれ自体が洪水なので、そこに書かれていることも全て洪水です。それであなたのスレッド、そもそもがノリノリなんですよ。 そう、それが人生の不条理なのです。 Aleksey Masterov 2020.09.12 16:04 #2966 Georgiy Merts:まあ、選ぶための最適な方法論が見つかれば文句はないのですが......。でも、見つかっていないんです。だから、これまでの私の選択は、より直感的なものです。 IMHOでは、それを正式なものにする必要があります。投稿の一番下にあるPPPの欄に質問へのリンクをLINKしてください。https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page296#comment_18250560 Georgiy Merts 2020.09.12 16:15 #2967 Aleksey Masterov: IMHOでは、これを正式なものにする必要があります。Я 記事下部のPPPセクションにある質問へのLINK https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page296#comment_18250560 いや、そんな記憶はないんだけどね。 以前は、どのシステムが上位に食い込むか、どのシステムが上位から脱落するか......といった順位付けをしていました。でも、もうずいぶん前に記録するのをやめたんだ。 Aleksey Masterov 2020.09.12 17:04 #2968 Georgiy Merts:いや、そんな記憶はないんだけどね。 以前は、どのシステムが上位に食い込んでくるか、どのシステムが上位から脱落してくるか......といったランキングを参考にする程度でした。でも、ずいぶん前に追うのをやめました。 あなたではないですが、LIGIの前に、儲かるシステムを選んでトレードにつなげるという記事がありましたね。リーグ戦前はどうだったか...色違いのカーブがあったし、下にも上にもあったし、覚えていますか？記事はこの掲示板にあるかないか、ここだと思うのですが...。 Georgiy Merts 2020.09.14 07:44 #2969 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 Aleksey Masterov 2020.09.14 10:50 #2970 Georgiy Merts:現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 ゲオルゲ 難しいことではないのですが、どの記事を見ても、TSに飛び乗るような形で、利益が出ていますね。上下のカーブの色が違うんです。上向きのカーブを描くロボットとくっつくように......。 1...290291292293294295296297298299300301302303304...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ジョージ このスレッドが面白い研究の議論で溢れるか、一部の生き物が安らぐ無駄なノミの巣になるか、単純な分かれ道だ。それはあなた次第です。原則的には、楽しみのために2番目の選択肢を選ぶこともできますが、私ならやはり1番目の選択肢にこだわります)。
そうなんです。
まあ、私には研究する能力もないし、誰もやりたがらないんですけどね。つまり、無駄なフラッベなんですね・・・。
悲しいけれど、事実です。
キティとオスタップがお互いの参加率を合わせるときに、オスタップが、まあ、興味がないのなら、あなたがいなくてもおばさんの宝物を探しますよ、みたいな感じだったのを思い出した......。:-)
共通するものは何もない。
Ostapと違って、私は必要なものをすでに持っています。システムを最新に保つ、ただそれだけです。開発するには - TSを選択するための方法論を練る必要があります。なんとかならないものか。 まあ、そこで止まってしまうんですけどね。
...
例えば、「2020年予測」スレッドはそれ自体が洪水なので、そこに書かれていることも全て洪水です。それであなたのスレッド、そもそもがノリノリなんですよ。
そう、それが人生の不条理なのです。
まあ、選ぶための最適な方法論が見つかれば文句はないのですが......。でも、見つかっていないんです。だから、これまでの私の選択は、より直感的なものです。
IMHOでは、これを正式なものにする必要があります。Я
いや、そんな記憶はないんだけどね。
以前は、どのシステムが上位に食い込むか、どのシステムが上位から脱落するか......といった順位付けをしていました。でも、もうずいぶん前に記録するのをやめたんだ。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。
