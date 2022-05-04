リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 230

Vladimir Kononenko:
なぜ、手段ではなく、バランスに従うのか？

そして、手段を数えるのがずっと難しいからです。まあ、私のリーグにオーバーカマーがいないこと、すべてのTSに明確なSLがあり、価格から「動く」ことがないことを考えると、手段で結果を計算するのはリソースを使う観点から理不尽です。

バランスチャートを見て、有望なTSを選んだら、テスターで実際のティックで動かして、平均値だけでなく、他の多くの興味深いデータを得る方がずっと正しいのです。

そして、フォム非信者のために - 私はあなたにリーグTSの投資パスワードを与えることができ、希望のTSに関連するもの（それらはすべて一つの山に "積まれている"）、および資金を数えることができるように取引から選択します。

 

現在の状況（全てのTCはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています。）

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。

取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。

 

さて、Georgiyさんのリクエストにお応えして、掲載します。
私は現場にいないので、ファイル名をどう読み解けばいいのかわからないと、一応言っておく。
理解しやすいタイトルをつけました。その他は、ファイル名で署名しています。

貿易の質に関するトップ5のチャートです。

テーブルバランス 20

テーブルビルド20

貿易の質でベスト20。

チャートバランス5

チャートビルド5


 

Georgiy Merts:

640150 - 明らかにPAMMが要求されている...投資家が集まってくる。

 
Roman Shiredchenko:

640150は 明らかにPAMMですね・・・。投資家が集まってくる。

収量は非常に小さく、各トランザクションのドローダウンは、原則として、小さくはありません。 SL - 5（！）毎日の範囲と同じくらい価値がある。許容されるドローダウンは1.5桁の0.015と多くなっています。

ただし、連続して負けることができる回数は1回、つまり、2回までしか負けることができない。しかし、2つのSLはTENデイリーレンジ!つまり、全体像です。確かに、3つの日足レンジにTPがあります - 推測された急激な動きの場合（一度はほぼフルでトリガーし、二度目は半分でトリガーし、逆に同じようにトレースします）。しかし、大半のテイクは日足レンジの15％かそれ以下（ブレイクイーブン、プラス逆トレール）である。大雑把に言うと、SL1台分を補うには、30台分ものテイクオーバーが必要なのです。

全ては、「マーチン」の振る舞いのように。もし、このような大きな許容ドローダウンがなければ、私たちは両手を挙げてこの製品をお勧めします。このままでは...セントで別に持っているのですが・・・。スプレッドはデモより大きいので、利益はさらに少なくなりますが、それでも損失はありません...。ゲインは非常にゆっくり...

まあ...私は、このTSを実際に使う人に対しては全く反対ではなく、条件は同じで、モニタリングを開いて、そこから好きなところにトレードをコピーすることです。

 
Georgiy Merts:

でも、問題は、もう半年も利益を出していないことです。ええ、現在の基本的にリバウンドするドローダウンで・・・。

アカウントロックします～LIGI expの入札でTCを投稿するためのアカウント番号を送ります!!!!

削除済み  
Roman Shiredchenko:

素晴らしい！モニタリングはどこで見ることができるのですか？
 
問答無用で、レグコードが出る。

 
Vladimir Baskakov:
素晴らしい！モニタリングはどこで見ることができるのですか？

このアデプトとエンジンの枝は花盛りです :-)

超新星の誕生について-後日、ここに書きます。

現時点では - TC LIGIリストのGeorgiによって提供されたレポート - バランスの動きの分析に適していないよりも...

ゲオルギー・メルツ

問答無用で、レグコードが出る。

OK

