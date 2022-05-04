リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 230 1...223224225226227228229230231232233234235236237...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.11.03 15:52 #2291 Vladimir Kononenko: なぜ、手段ではなく、バランスに従うのか？ そして、手段を数えるのがずっと難しいからです。まあ、私のリーグにオーバーカマーがいないこと、すべてのTSに明確なSLがあり、価格から「動く」ことがないことを考えると、手段で結果を計算するのはリソースを使う観点から理不尽です。 バランスチャートを見て、有望なTSを選んだら、テスターで実際のティックで動かして、平均値だけでなく、他の多くの興味深いデータを得る方がずっと正しいのです。 そして、フォム非信者のために - 私はあなたにリーグTSの投資パスワードを与えることができ、希望のTSに関連するもの（それらはすべて一つの山に "積まれている"）、および資金を数えることができるように取引から選択します。 Georgiy Merts 2019.11.04 05:30 #2292 現在の状況（全てのTCはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています。） バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。 Artyom Trishkin 2019.11.10 20:57 #2293 さて、Georgiyさんのリクエストにお応えして、掲載します。 私は現場にいないので、ファイル名をどう読み解けばいいのかわからないと、一応言っておく。 理解しやすいタイトルをつけました。その他は、ファイル名で署名しています。 貿易の質に関するトップ5のチャートです。 テーブルバランス 20 テーブルビルド20 貿易の質でベスト20。 チャートバランス5 チャートビルド5 Georgiy Merts 2019.11.18 05:57 #2294 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質別トップ20。 取引品質のトップ5チャート。 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 Roman Shiredchenko 2019.11.21 04:28 #2295 Georgiy Merts: 現在の状況（全てのTCはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています。） バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 取引品質のベスト5チャート。 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 取引回数が50回以上の、最も古いTS上位5つのチャート。 640150 - 明らかにPAMMが要求されている...投資家が集まってくる。 Georgiy Merts 2019.11.21 05:32 #2296 Roman Shiredchenko: 640150は 明らかにPAMMですね・・・。投資家が集まってくる。 収量は非常に小さく、各トランザクションのドローダウンは、原則として、小さくはありません。 SL - 5（！）毎日の範囲と同じくらい価値がある。許容されるドローダウンは1.5桁の0.015と多くなっています。 ただし、連続して負けることができる回数は1回、つまり、2回までしか負けることができない。しかし、2つのSLはTENデイリーレンジ!つまり、全体像です。確かに、3つの日足レンジにTPがあります - 推測された急激な動きの場合（一度はほぼフルでトリガーし、二度目は半分でトリガーし、逆に同じようにトレースします）。しかし、大半のテイクは日足レンジの15％かそれ以下（ブレイクイーブン、プラス逆トレール）である。大雑把に言うと、SL1台分を補うには、30台分ものテイクオーバーが必要なのです。 全ては、「マーチン」の振る舞いのように。もし、このような大きな許容ドローダウンがなければ、私たちは両手を挙げてこの製品をお勧めします。このままでは...セントで別に持っているのですが・・・。スプレッドはデモより大きいので、利益はさらに少なくなりますが、それでも損失はありません...。ゲインは非常にゆっくり... まあ...私は、このTSを実際に使う人に対しては全く反対ではなく、条件は同じで、モニタリングを開いて、そこから好きなところにトレードをコピーすることです。 Roman Shiredchenko 2019.11.21 07:12 #2297 Georgiy Merts: 収益性は非常に低く、各トレードのドローダウンは通常軽微ではありません。 SLは5つの（！）日次レンジのために立っています。 許容ドローダウンは1.5桁、0.015です。 しかし、許容される連敗数は1、つまり2回までしかSLを連敗することはできない。しかし、2つのSLはTENデイリーレンジ!つまり、全体像です。確かに、3つの日足レンジにTPがあります - 推測された急激な動きの場合（一度はほぼフルでトリガーし、二度目は半分でトリガーし、逆に同じようにトレースします）。しかし、大半のテイクは日足レンジの15％かそれ以下（ブレイクイーブン、プラス逆トレール）である。大雑把に言うと、SL1台分を補うには、30台分ものテイクオーバーが必要なのです。 全ては、「マーチン」の振る舞いのように。もし、このような大きな許容ドローダウンがなければ、私たちは両手を挙げてこの製品をお勧めします。このままでは...セントで別に持っているのですが・・・。スプレッドはデモより大きいので、利益はさらに少なくなりますが、それでも損失はありません...。非常にゆっくりと増えていく......。 まあ...このTSをリアルに使っている人がいることに反対はしません、条件は同じです、モニタリングを開いて、そこから好きなところにトレードをコピーするのです。 でも、問題は、もう半年も利益を出していないことです。ええ、現在の基本的にリバウンドするドローダウンで・・・。 アカウントロックします～LIGI expの入札でTCを投稿するためのアカウント番号を送ります!!!! 削除済み 2019.11.21 07:29 #2298 Roman Shiredchenko: もう一つの問題は、利益を出してから半年も経っていることです。ええ、現在の基本的にリバウンドするドローダウンで・・・。 アカウントロックします～LIGI expの入札でTCを投稿するためのアカウント番号を送ります!!!! 素晴らしい！モニタリングはどこで見ることができるのですか？ Georgiy Merts 2019.11.21 07:30 #2299 Roman Shiredchenko: もう一つの問題は、利益を出してから半年も経っていることです。ええ、現在の基本的にリバウンドするドローダウンで・・・。 アカウントロックします～LIGI expの入札でTCを投稿するためのアカウント番号を送ります!!!! 問答無用で、レグコードが出る。 Roman Shiredchenko 2019.11.21 10:22 #2300 Vladimir Baskakov: 素晴らしい！モニタリングはどこで見ることができるのですか？ このアデプトとエンジンの枝は花盛りです :-) 超新星の誕生について-後日、ここに書きます。 現時点では - TC LIGIリストのGeorgiによって提供されたレポート - バランスの動きの分析に適していないよりも... ゲオルギー・メルツ 問答無用で、レグコードが出る。 OK 1...223224225226227228229230231232233234235236237...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜ、手段ではなく、バランスに従うのか？
そして、手段を数えるのがずっと難しいからです。まあ、私のリーグにオーバーカマーがいないこと、すべてのTSに明確なSLがあり、価格から「動く」ことがないことを考えると、手段で結果を計算するのはリソースを使う観点から理不尽です。
バランスチャートを見て、有望なTSを選んだら、テスターで実際のティックで動かして、平均値だけでなく、他の多くの興味深いデータを得る方がずっと正しいのです。
そして、フォム非信者のために - 私はあなたにリーグTSの投資パスワードを与えることができ、希望のTSに関連するもの（それらはすべて一つの山に "積まれている"）、および資金を数えることができるように取引から選択します。
現在の状況（全てのTCはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています。）
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。
取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。
さて、Georgiyさんのリクエストにお応えして、掲載します。
私は現場にいないので、ファイル名をどう読み解けばいいのかわからないと、一応言っておく。
理解しやすいタイトルをつけました。その他は、ファイル名で署名しています。
貿易の質に関するトップ5のチャートです。
テーブルバランス 20
テーブルビルド20
貿易の質でベスト20。
チャートバランス5
チャートビルド5
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易品質別トップ20。
取引品質のトップ5チャート。
最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。
現在の状況（全てのTCはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています。）
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
取引品質のベスト5チャート。
最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。
取引回数が50回以上の、最も古いTS上位5つのチャート。
640150 - 明らかにPAMMが要求されている...投資家が集まってくる。
640150は 明らかにPAMMですね・・・。投資家が集まってくる。
収量は非常に小さく、各トランザクションのドローダウンは、原則として、小さくはありません。 SL - 5（！）毎日の範囲と同じくらい価値がある。許容されるドローダウンは1.5桁の0.015と多くなっています。
ただし、連続して負けることができる回数は1回、つまり、2回までしか負けることができない。しかし、2つのSLはTENデイリーレンジ!つまり、全体像です。確かに、3つの日足レンジにTPがあります - 推測された急激な動きの場合（一度はほぼフルでトリガーし、二度目は半分でトリガーし、逆に同じようにトレースします）。しかし、大半のテイクは日足レンジの15％かそれ以下（ブレイクイーブン、プラス逆トレール）である。大雑把に言うと、SL1台分を補うには、30台分ものテイクオーバーが必要なのです。
全ては、「マーチン」の振る舞いのように。もし、このような大きな許容ドローダウンがなければ、私たちは両手を挙げてこの製品をお勧めします。このままでは...セントで別に持っているのですが・・・。スプレッドはデモより大きいので、利益はさらに少なくなりますが、それでも損失はありません...。ゲインは非常にゆっくり...
まあ...私は、このTSを実際に使う人に対しては全く反対ではなく、条件は同じで、モニタリングを開いて、そこから好きなところにトレードをコピーすることです。
収益性は非常に低く、各トレードのドローダウンは通常軽微ではありません。 SLは5つの（！）日次レンジのために立っています。 許容ドローダウンは1.5桁、0.015です。
しかし、許容される連敗数は1、つまり2回までしかSLを連敗することはできない。しかし、2つのSLはTENデイリーレンジ!つまり、全体像です。確かに、3つの日足レンジにTPがあります - 推測された急激な動きの場合（一度はほぼフルでトリガーし、二度目は半分でトリガーし、逆に同じようにトレースします）。しかし、大半のテイクは日足レンジの15％かそれ以下（ブレイクイーブン、プラス逆トレール）である。大雑把に言うと、SL1台分を補うには、30台分ものテイクオーバーが必要なのです。
全ては、「マーチン」の振る舞いのように。もし、このような大きな許容ドローダウンがなければ、私たちは両手を挙げてこの製品をお勧めします。このままでは...セントで別に持っているのですが・・・。スプレッドはデモより大きいので、利益はさらに少なくなりますが、それでも損失はありません...。非常にゆっくりと増えていく......。
まあ...このTSをリアルに使っている人がいることに反対はしません、条件は同じです、モニタリングを開いて、そこから好きなところにトレードをコピーするのです。
素晴らしい！モニタリングはどこで見ることができるのですか？
このアデプトとエンジンの枝は花盛りです :-)
超新星の誕生について-後日、ここに書きます。
現時点では - TC LIGIリストのGeorgiによって提供されたレポート - バランスの動きの分析に適していないよりも...
