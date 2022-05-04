リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 217 1...210211212213214215216217218219220221222223224...360 新しいコメント Eduard_D 2019.08.09 14:09 #2161 Georgiy Merts: スレの最初から言ってるんだけどね。 アイデアがないんです。直感的な「疑惑」のみ。例えば私はChnTrendSP系を使っていますが、その理由ははっきり言えません。 せいぜい「空から星をつかむわけではないが、一番安定しているような気がする」程度です。 そして、直感的ではなく、論理的に有望なTCを選ぶ方法論を考えていくことが課題です。残念ながら、私は何も提案できません。 分析しようとしてるんだ正しいのか、間違っているのか、わからない。分析の発想が妄想なら、それを批判すればいい。相手が合理的なら、助ける。 でも、どうにかしたいと思うことはないんですよね。 例えば、トップリーグのトレードは平均して最悪だと計算しています。RTSは（コントロールショットの瞬間まで）良い品質を示すので、ヴィシュカでの比率が他の部門より高いのだと推測しています。しかし、利益の統計がなければ検証することはできない。 Eduard_D 2019.08.09 14:41 #2162 ローマン リーグが0.01～0.1Lotを取引し、あなたが5.0Lotを手持ちで取引するアカウントを監視 することに何の意味があるのでしょうか？何が見えるのか？ IMHO リーグは別会計が必要です。 Roman Shiredchenko 2019.08.09 15:16 #2163 Eduard_D: ローマン リーグが0.01～0.1Lotを取引し、あなたが5.0Lotを手持ちで取引する口座を監視する意味は何でしょうか？何が見えるのか？ IMHO リーグは別会計が必要です。 動いて くれ！！今のところ、いい感じです。可能性あり - 後ほど。TS LIGEの重量係数(リスク)を上げていきます。時（7月上旬）10％であった - 今破損したシステムの一部は、新しいものを入れて、リスクと1％がありますが、ちょうどこれらのTCはまだ彼らの取引信号上の取引にされていない。7-8月の記事でもう一つ理解しておくべきことは、ロボットに10%のリスクを設定しても、このパーセントを失うということではない、つまりこのパーセントではコントロールショットを待っている間に預金の50%を失う可能性があるということです。 今回のユーロファウンデーションは 、マイクロアカウントがテストされたおかげで、ちょっと癇に障りましたね。 削除済み 2019.08.09 19:09 #2164 1年間鼻くそをほじらない、それがジョーの勝ち方だ ファイル: Screenshot_20190809-190756.jpg 206 kb Georgiy Merts 2019.08.09 19:18 #2165 Dasha Dasha: 1年分の鼻くそをほじらない、ジョーはそうやって勝つべきなのだ。 本物のお金ならね、ダーシャ...。私のリーグでは、そんな「勝ち」を100回は経験した...。 削除済み 2019.08.09 19:22 #2166 Georgiy Merts: ダーシャ、それが本物のお金だったら...。そんな "勝ち組 "が、リーグ戦では100人もいた......。 ネアンデルタール人にならないように。コンテストなんだから、勝つとリアルマネーになるんだよ。 Georgiy Merts 2019.08.09 19:27 #2167 Dasha Dasha: ネアンデルタール人にならないように。コンテストだから、賞金はリアルマネー。 ネアンデルタール人にならないように。コンテストだと言っているのだから、何のリスクもないだろう。勝たなければ、地獄を見る。 それは、お金を賭けて、負ければ失うというのとは全く違う。 Georgiy Merts 2019.08.12 06:29 #2168 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 取引回数が50回以上の最も古いTC。 50回以上取引された最古の5つのTSのチャート。 Eduard_D 2019.08.12 14:20 #2169 Georgiy Merts: 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 取引品質のベスト5チャート。 取引回数が50回以上の最も古いTC。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTCのチャートです。 743642, 643550, 743942にご注目ください。その特徴は、非常に小さなDDである。おそらく、低DDで、SL=1キューでも、TSをよく見る価値があると思います。 レポートでは、DD=0のTPがいくつかあります。どう解釈すればいいのでしょうか。2年間の検査で全く陰性にならなかったのですか？ Georgiy Merts 2019.08.12 14:49 #2170 Eduard_D: 743642, 643550, 743942にご注目ください。その特徴は、非常に小さなDDである。DDが低い場合、SL=1キューであっても、より詳細に観察する価値があると思われます。 レポートでは、DD=0のTPがいくつかあります。どう解釈すればいいのでしょうか。2年間のテスト期間中、まったくマイナスにならなかったのですか？ デモ取引レポートとヒストリカルテストを混同しないようにしましょう。 履歴に何があったのか-各システムは起動時にログに書き込む。 そして、これらの表には、デモで確定した最大ドローダウンと最大損失があります。 当然、損失がなければドローダウンはゼロ（残念ながら残高しか計算されないので、エクイティの計算は難しすぎる） 1...210211212213214215216217218219220221222223224...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スレの最初から言ってるんだけどね。
アイデアがないんです。直感的な「疑惑」のみ。例えば私はChnTrendSP系を使っていますが、その理由ははっきり言えません。 せいぜい「空から星をつかむわけではないが、一番安定しているような気がする」程度です。
そして、直感的ではなく、論理的に有望なTCを選ぶ方法論を考えていくことが課題です。残念ながら、私は何も提案できません。
分析しようとしてるんだ正しいのか、間違っているのか、わからない。分析の発想が妄想なら、それを批判すればいい。相手が合理的なら、助ける。
でも、どうにかしたいと思うことはないんですよね。
例えば、トップリーグのトレードは平均して最悪だと計算しています。RTSは（コントロールショットの瞬間まで）良い品質を示すので、ヴィシュカでの比率が他の部門より高いのだと推測しています。しかし、利益の統計がなければ検証することはできない。
ローマン
リーグが0.01～0.1Lotを取引し、あなたが5.0Lotを手持ちで取引するアカウントを監視 することに何の意味があるのでしょうか？何が見えるのか？
IMHO リーグは別会計が必要です。
動いて くれ！！今のところ、いい感じです。可能性あり - 後ほど。TS LIGEの重量係数(リスク)を上げていきます。時（7月上旬）10％であった - 今破損したシステムの一部は、新しいものを入れて、リスクと1％がありますが、ちょうどこれらのTCはまだ彼らの取引信号上の取引にされていない。7-8月の記事でもう一つ理解しておくべきことは、ロボットに10%のリスクを設定しても、このパーセントを失うということではない、つまりこのパーセントではコントロールショットを待っている間に預金の50%を失う可能性があるということです。
今回のユーロファウンデーションは 、マイクロアカウントがテストされたおかげで、ちょっと癇に障りましたね。
1年分の鼻くそをほじらない、ジョーはそうやって勝つべきなのだ。
本物のお金ならね、ダーシャ...。私のリーグでは、そんな「勝ち」を100回は経験した...。
ネアンデルタール人にならないように。コンテストだから、賞金はリアルマネー。
ネアンデルタール人にならないように。コンテストだと言っているのだから、何のリスクもないだろう。勝たなければ、地獄を見る。 それは、お金を賭けて、負ければ失うというのとは全く違う。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
取引回数が50回以上の最も古いTC。
50回以上取引された最古の5つのTSのチャート。
743642, 643550, 743942にご注目ください。その特徴は、非常に小さなDDである。おそらく、低DDで、SL=1キューでも、TSをよく見る価値があると思います。
レポートでは、DD=0のTPがいくつかあります。どう解釈すればいいのでしょうか。2年間の検査で全く陰性にならなかったのですか？
デモ取引レポートとヒストリカルテストを混同しないようにしましょう。
履歴に何があったのか-各システムは起動時にログに書き込む。
そして、これらの表には、デモで確定した最大ドローダウンと最大損失があります。
当然、損失がなければドローダウンはゼロ（残念ながら残高しか計算されないので、エクイティの計算は難しすぎる）