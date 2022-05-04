リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 217

Georgiy Merts:

スレの最初から言ってるんだけどね。

アイデアがないんです。直感的な「疑惑」のみ。例えば私はChnTrendSP系を使っていますが、その理由ははっきり言えません。 せいぜい「空から星をつかむわけではないが、一番安定しているような気がする」程度です。

そして、直感的ではなく、論理的に有望なTCを選ぶ方法論を考えていくことが課題です。残念ながら、私は何も提案できません。

分析しようとしてるんだ正しいのか、間違っているのか、わからない。分析の発想が妄想なら、それを批判すればいい。相手が合理的なら、助ける。

でも、どうにかしたいと思うことはないんですよね。

例えば、トップリーグのトレードは平均して最悪だと計算しています。RTSは（コントロールショットの瞬間まで）良い品質を示すので、ヴィシュカでの比率が他の部門より高いのだと推測しています。しかし、利益の統計がなければ検証することはできない。

 

ローマン

リーグが0.01～0.1Lotを取引し、あなたが5.0Lotを手持ちで取引するアカウントを監視 することに何の意味があるのでしょうか？何が見えるのか？

IMHO リーグは別会計が必要です。

 
動いて くれ！！今のところ、いい感じです。可能性あり - 後ほど。TS LIGEの重量係数(リスク)を上げていきます。時（7月上旬）10％であった - 今破損したシステムの一部は、新しいものを入れて、リスクと1％がありますが、ちょうどこれらのTCはまだ彼らの取引信号上の取引にされていない。7-8月の記事でもう一つ理解しておくべきことは、ロボットに10%のリスクを設定しても、このパーセントを失うということではない、つまりこのパーセントではコントロールショットを待っている間に預金の50%を失う可能性があるということです。

今回のユーロファウンデーションは 、マイクロアカウントがテストされたおかげで、ちょっと癇に障りましたね。

1年間鼻くそをほじらない、それがジョーの勝ち方だ
Dasha Dasha:
1年分の鼻くそをほじらない、ジョーはそうやって勝つべきなのだ。

本物のお金ならね、ダーシャ...。私のリーグでは、そんな「勝ち」を100回は経験した...。

Georgiy Merts:

ダーシャ、それが本物のお金だったら...。そんな "勝ち組 "が、リーグ戦では100人もいた......。

ネアンデルタール人にならないように。コンテストなんだから、勝つとリアルマネーになるんだよ。
 
Dasha Dasha:
ネアンデルタール人にならないように。コンテストだから、賞金はリアルマネー。

ネアンデルタール人にならないように。コンテストだと言っているのだから、何のリスクもないだろう。勝たなければ、地獄を見る。 それは、お金を賭けて、負ければ失うというのとは全く違う。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

取引回数が50回以上の最も古いTC。

50回以上取引された最古の5つのTSのチャート。

 
743642, 643550, 743942にご注目ください。その特徴は、非常に小さなDDである。おそらく、低DDで、SL=1キューでも、TSをよく見る価値があると思います。

レポートでは、DD=0のTPがいくつかあります。どう解釈すればいいのでしょうか。2年間の検査で全く陰性にならなかったのですか？

 
Eduard_D:

743642, 643550, 743942にご注目ください。その特徴は、非常に小さなDDである。DDが低い場合、SL=1キューであっても、より詳細に観察する価値があると思われます。

レポートでは、DD=0のTPがいくつかあります。どう解釈すればいいのでしょうか。2年間のテスト期間中、まったくマイナスにならなかったのですか？

デモ取引レポートとヒストリカルテストを混同しないようにしましょう。

履歴に何があったのか-各システムは起動時にログに書き込む。

そして、これらの表には、デモで確定した最大ドローダウンと最大損失があります。

当然、損失がなければドローダウンはゼロ（残念ながら残高しか計算されないので、エクイティの計算は難しすぎる）

