リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 15

Georgiy Merts 2018.09.13 08:36 #141

Oleg avtomat:わからない（だから自分には不可能）、だからといって全く不可能というわけではありません。この違い、わかりますか？まあ、「ありえない」と言ったわけでもないんですけどね。それは、「気がする」が表現していることであり、つまりは「証拠がまったくない」ということなのです。 しかし、これまでのところ、誰も（あなたを含めて）賢明な提案をしません。 では、どう考えましょう。フェルマーの大定理も、長い間証明できなかった。しかし、ほとんどの数学者は、それが真実であると認めている。それはこちらも同じです。可能かもしれません。可能性があっても、実際に結果が伴わなければ意味がありません。

Georgiy Merts 2018.09.13 08:38 #142

ユーリイ・アサウレンコでは、これらの用語が何を意味するのか、明確に定義してください。バーシャおじさんではなく、あなたのために。その意味するところは。もしかしたら、掲示板で明らかになるかも？私にとっての意味」ってなんですか？これらの定義が現実的にどのような意味を持つのか、その答えを聞きたいし、さらに言えば、TCの安定性を判断するための基礎となるような原則を得たいのです。今のところ、誰も何も提案していない。

Georgiy Merts 2018.09.13 08:47 #143

イワン・ネグレシュニーあなたが任意の発散せずに実質的にしたい場合は、非常に異なる引用符でいくつかのブローカーを取り、テストを実行し、結果の期待ペイオフと分散によって、安定性と安定性を計算します。うまくいくか心配です。インスタの本アカウントを持っています。メイン口座のUST-demoのスプレッドよりはるかに大きなスプレッドで。しかも、その結果に大きな差はない。キャッチフレーズは、「相場の大きな違い」とは、せいぜいユーロドル5桁の10ポイントか2桁の違いという惨めなものである。例えば、EMAと価格が近い場合、一方の口座では取引が開始され、もう一方の口座では開始されないというような、このような小さな違いが役割を果たすことがあります。しかし、1ヶ月 単位で見ると、その差はほとんどなくなっている。 システムの不安定さは何倍も違う。 問題は、多くの人が5桁で小さなpipsを取るスキャルパーに慣れていることです。しかし、私は以前から、スキャルパーはスプレッドやスリッページに大きく依存することはもちろん、極めて不安定なトレードを見せると確信していました。この点では、ポジショントレードの方がはるかに優れています。 これまでは、フォワードテストの「散布界」で不安定さを判断していました。結果の平均偏差が大きいほど、つまりシステムの安定性が低いということになる。しかし、このフィールドはまさにプラス領域（良い状況だが非常に稀な状況）にもマイナス領域（珍しくない状況）にも、またゼロ値領域（最も多い状況）にもなりうるため、この値を直接利用することはできない。そして、大きな値にあるが散乱が大きいものと、小さな値にあるが散乱が小さいもの、どちらの値が良いかを評価するには、純粋に直感的（視覚的）である必要があるのです。

削除済み 2018.09.13 10:22 #144

ゲオルギー・メルツまあ、「ありえない」と言ったわけでもないんですけどね。それは「気がする」という言葉で表現されるもので、つまり、まったく根拠がないのです。 しかし、これまでのところ、誰も（あなたを含めて）価値のあるものを提供していません。 では、どうでしょう？フェルマーの大定理も証明に時間がかかったが、ほとんどの数学者が正しいと認めている。それはこちらも同じです。可能かもしれません。可能性があっても、実際に結果が出なければ、何の意味もありません。 砂の中のように... いいもったいないのはわかるんだけど...。では、乾杯。

Georgiy Merts 2018.09.13 12:10 #145

Oleg avtomat:砂のように... まあ無駄に見えるんだけど...。では、乾杯。もちろん、「砂の中」 - 少なくとも上記のイワン・ネグレシュニーの ように、あなたは何も提示していません！ 私自身 - 安定性を評価する私の方法を明確に示しました。残念ながら、直感的なものなので、明確なアルゴリズムが欲しいところです。 しかし、あなたは全く何も持っておらず、王様は裸のままです。そして、あなたにとって良い厄介払いとなる。

Andrey Khatimlianskii 2018.09.13 14:33 #146

ゲオルギー・メルツうまくいくか心配です。インスタの本アカウントを持っています。メイン口座のUST-demoのスプレッドよりはるかに大きなスプレッドで。しかも、その結果に大きな差はない。キャッチフレーズは、「相場の大きな違い」とは、せいぜいユーロドル5桁の10ポイントか2桁の違いという惨めなものである。例えば、EMAと価格が近い場合、一方の口座では取引が開始され、もう一方の口座では開始されないというような、このような小さな違いが役割を果たすことがあります。しかし、1ヶ月 単位で見ると、その差はほとんどなくなっている。ほとんどすべてのシステムの利益は、この「10点以上」で成り立っている。しかし、高周波系ではすぐにわかるので、2、3年待たないといけない。 もちろん、IMHOです。

Georgiy Merts 2018.09.14 10:52 #147

アンドレイ・ハチムリアンスキーほとんどすべてのシステムの利益は、この「10点か2点」で成り立っている。ただ、高周波系はすぐにわかるのに対して、2〜3年待たないといけない。 もちろん、IMHOです。私はそうは思いません。私は、TCリーグの前に、友人の一人と彼のシステムを自動化したことがありますが、そこでは100pipsは重要な役割を果たしませんでしたし、さらに数十pipsは問題ではありませんでした。私は2014年にユーロドルの下落で非常に良い利益を得ました（友人が1.5千ドルの口座で500％以上の良い利益を得たのに対し、私はその時口座を開くのを恐れていたことを後悔しています）。しかし、翌年には稼いだ金額の半分を失いました。 TSリーグでは、ユーロドルでの取引の 平均結果（直近25回の取引）である5桁の250ポイントを取得しました。ポンドで-350pips。つまり、TCリーグでも、損益分岐までの送金があるため、5桁の10ポイントは実質的に意味がなく、アルパリECNデモ口座とインストフリアルを比較すると、それがよくわかります。インスタはスリッページが大きく、スプレッドも非常識なため、取引方法が異なることがあります）しかし、一般的な取引パターンは似ています。 Andrey Khatimlianski：「pipsでのトレードが不可能だとは言いません、もちろん不可能です・・・しかし、スキャルパーのトレードの結果の方が感覚的なものなのです。しかし、私の見るところ、スキャルパーとポジショントレードの結果はあまり変わらないし、スキャルパーのせいで証券会社はずいぶん太っ腹になっているようです。私のトレードがより多くのpipsを取るからということです。個人的には、物欲に刺されますね。

Georgiy Merts 2018.09.17 08:14 #148

現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。 バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 品質別ベスト20。 品質別チャートBest5。 つまり、5週連続で、GBPUSDのTP-SL（Breakeven-利益への移行とロスカット、終値はすべてのTSに有効）を固定した取引システムがベストなのです。そして、モニター開始以来、このTSはトップ5に入っています。先週は1件の取引を完了し、非常に高い取引の質を維持した（100％の取引の質を「良い」、「価値がある」、「見習うべき」であると考え、TCが一度も損失を出していない場合は、その質を推定できず、ゼロであると考えることを忘れないでください）。特筆すべきは、このTSがバランスの良さではトップクラスであるということです。同僚たちよ、このTSを心に刻もう。今のところ、うまくいっている。いつまで続くかなぁ？2位はやはりEURCHFの固定TP-SLによる価格とスライディングカウンタートレンドのクロスオーバーが占めている。このTSは評価3週目。 先週中に4回の取引を行い、取引の質も若干向上し、非常に高いレベルを維持している。 CADJPYのTP-SL固定で価格とトレンドのスライダーをクロスさせるTSが4位から3位に浮上しました。このTSは先週5回取引しており、取引の質はまだ高い水準にある。 先週3位のTS（EURUSDで固定TP-SLで価格とトレンドスライダーをクロス）は、許容できないドローダウンを示し、最適化しすぎでTSリーグから脱落しました。

Fast235 2018.09.17 08:46 #149

よくわからないんだけど、シグナルトレードの中身って何？常に上向きで、常に下向きである)

Georgiy Merts 2018.09.17 08:51 #150

Fast528 です。 信号の中身がよくわからないのですが？常に上向きで、常に下向きである)ランキングでは - 毎回ベストのTSを書きます。 ランキングから脱落したTSは表示されません。そしてシグナル上では、取引されるTSを選択しています（さらに、そこではマネーマネジメントが有効になっており、TSのリスクは常に5％）。 見ての通り、選択性が悪いです。もし、シグナル全体を「機関車が引っ張る」GBPUSDがなかったら-、シグナルは大損していたことでしょう。最も安定したTSを選ぶという問題が本格化している。そして、やはり直感的に決まります。直感力に問題がある。リマインダー、 この 記事の最後の評価 。
わからない（だから自分には不可能）、だからといって全く不可能というわけではありません。この違い、わかりますか？
まあ、「ありえない」と言ったわけでもないんですけどね。それは、「気がする」が表現していることであり、つまりは「証拠がまったくない」ということなのです。
しかし、これまでのところ、誰も（あなたを含めて）賢明な提案をしません。
では、どう考えましょう。フェルマーの大定理も、長い間証明できなかった。しかし、ほとんどの数学者は、それが真実であると認めている。それはこちらも同じです。可能かもしれません。可能性があっても、実際に結果が伴わなければ意味がありません。
では、これらの用語が何を意味するのか、明確に定義してください。バーシャおじさんではなく、あなたのために。その意味するところは。もしかしたら、掲示板で明らかになるかも？
私にとっての意味」ってなんですか？これらの定義が現実的にどのような意味を持つのか、その答えを聞きたいし、さらに言えば、TCの安定性を判断するための基礎となるような原則を得たいのです。今のところ、誰も何も提案していない。
あなたが任意の発散せずに実質的にしたい場合は、非常に異なる引用符でいくつかのブローカーを取り、テストを実行し、結果の期待ペイオフと分散によって、安定性と安定性を計算します。
うまくいくか心配です。インスタの本アカウントを持っています。メイン口座のUST-demoのスプレッドよりはるかに大きなスプレッドで。しかも、その結果に大きな差はない。キャッチフレーズは、「相場の大きな違い」とは、せいぜいユーロドル5桁の10ポイントか2桁の違いという惨めなものである。例えば、EMAと価格が近い場合、一方の口座では取引が開始され、もう一方の口座では開始されないというような、このような小さな違いが役割を果たすことがあります。しかし、1ヶ月 単位で見ると、その差はほとんどなくなっている。
システムの不安定さは何倍も違う。
問題は、多くの人が5桁で小さなpipsを取るスキャルパーに慣れていることです。しかし、私は以前から、スキャルパーはスプレッドやスリッページに大きく依存することはもちろん、極めて不安定なトレードを見せると確信していました。この点では、ポジショントレードの方がはるかに優れています。
これまでは、フォワードテストの「散布界」で不安定さを判断していました。結果の平均偏差が大きいほど、つまりシステムの安定性が低いということになる。しかし、このフィールドはまさにプラス領域（良い状況だが非常に稀な状況）にもマイナス領域（珍しくない状況）にも、またゼロ値領域（最も多い状況）にもなりうるため、この値を直接利用することはできない。そして、大きな値にあるが散乱が大きいものと、小さな値にあるが散乱が小さいもの、どちらの値が良いかを評価するには、純粋に直感的（視覚的）である必要があるのです。
砂の中のように...
いいもったいないのはわかるんだけど...。では、乾杯。
もちろん、「砂の中」 - 少なくとも上記のイワン・ネグレシュニーの ように、あなたは何も提示していません！ 私自身 - 安定性を評価する私の方法を明確に示しました。残念ながら、直感的なものなので、明確なアルゴリズムが欲しいところです。
しかし、あなたは全く何も持っておらず、王様は裸のままです。そして、あなたにとって良い厄介払いとなる。
ほとんどすべてのシステムの利益は、この「10点以上」で成り立っている。しかし、高周波系ではすぐにわかるので、2、3年待たないといけない。
もちろん、IMHOです。
私はそうは思いません。私は、TCリーグの前に、友人の一人と彼のシステムを自動化したことがありますが、そこでは100pipsは重要な役割を果たしませんでしたし、さらに数十pipsは問題ではありませんでした。私は2014年にユーロドルの下落で非常に良い利益を得ました（友人が1.5千ドルの口座で500％以上の良い利益を得たのに対し、私はその時口座を開くのを恐れていたことを後悔しています）。しかし、翌年には稼いだ金額の半分を失いました。
TSリーグでは、ユーロドルでの取引の 平均結果（直近25回の取引）である5桁の250ポイントを取得しました。ポンドで-350pips。つまり、TCリーグでも、損益分岐までの送金があるため、5桁の10ポイントは実質的に意味がなく、アルパリECNデモ口座とインストフリアルを比較すると、それがよくわかります。インスタはスリッページが大きく、スプレッドも非常識なため、取引方法が異なることがあります）しかし、一般的な取引パターンは似ています。
Andrey Khatimlianski：「pipsでのトレードが不可能だとは言いません、もちろん不可能です・・・しかし、スキャルパーのトレードの結果の方が感覚的なものなのです。しかし、私の見るところ、スキャルパーとポジショントレードの結果はあまり変わらないし、スキャルパーのせいで証券会社はずいぶん太っ腹になっているようです。私のトレードがより多くのpipsを取るからということです。個人的には、物欲に刺されますね。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
品質別ベスト20。
品質別チャートBest5。
つまり、5週連続で、GBPUSDのTP-SL（Breakeven-利益への移行とロスカット、終値はすべてのTSに有効）を固定した取引システムがベストなのです。そして、モニター開始以来、このTSはトップ5に入っています。先週は1件の取引を完了し、非常に高い取引の質を維持した（100％の取引の質を「良い」、「価値がある」、「見習うべき」であると考え、TCが一度も損失を出していない場合は、その質を推定できず、ゼロであると考えることを忘れないでください）。特筆すべきは、このTSがバランスの良さではトップクラスであるということです。同僚たちよ、このTSを心に刻もう。今のところ、うまくいっている。いつまで続くかなぁ？
2位はやはりEURCHFの固定TP-SLによる価格とスライディングカウンタートレンドのクロスオーバーが占めている。このTSは評価3週目。 先週中に4回の取引を行い、取引の質も若干向上し、非常に高いレベルを維持している。
CADJPYのTP-SL固定で価格とトレンドのスライダーをクロスさせるTSが4位から3位に浮上しました。このTSは先週5回取引しており、取引の質はまだ高い水準にある。
先週3位のTS（EURUSDで固定TP-SLで価格とトレンドスライダーをクロス）は、許容できないドローダウンを示し、最適化しすぎでTSリーグから脱落しました。
信号の中身がよくわからないのですが？常に上向きで、常に下向きである)
ランキングでは - 毎回ベストのTSを書きます。 ランキングから脱落したTSは表示されません。そしてシグナル上では、取引されるTSを選択しています（さらに、そこではマネーマネジメントが有効になっており、TSのリスクは常に5％）。 見ての通り、選択性が悪いです。もし、シグナル全体を「機関車が引っ張る」GBPUSDがなかったら-、シグナルは大損していたことでしょう。最も安定したTSを選ぶという問題が本格化している。そして、やはり直感的に決まります。直感力に問題がある。リマインダー、 この 記事の最後の評価 。