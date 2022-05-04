リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 17 1...101112131415161718192021222324...360 新しいコメント Georgiy Merts 2018.10.07 07:13 #161 Sprut112 : あなたの頭の中には、チャンネル、極端なナンセンスがあるのですか？ 誰が何の上に立っていたのか？もっとわかりやすく教えてください。 Roman Shiredchenko 2018.10.07 08:37 #162 Georgiy Merts： うーん...。ディフューザーがない！？やりすぎがある。セルケー・ニキーチンは ここにいます。まさに今、私が目指している道です。その中から「良い」結果の一部を推定し、それを「安定」と考えています。 しかし、何か今のところ、良い結果は出ていません。私 が「弾力性がある」と評価したTCはすぐに故障することが多く、「不安定」と評価したTCはかなり長い間動作しています。確かに、ここでの基準は確率論的なもので、まあ、ここまではいいのですが......統計学を身につけること。IMHOは、めんどくさい。そこに、おそらく、それらの上の取引と貿易のためのCONFETTIONSアクチュアルの山から...:-) いつ消して、いつ新しいのをつけるかわからないし...。 私たちは、1つの偉大な TS、まあ、非常に特定の取引条件といくつかのバリエーションが必要です...THEREは明らかにオーバーキルです。 "全体のうち、何割かの「良い」結果を推定し、これを「持続可能性」と考える。"- ここはすべてが曖昧で、氷山の一角のように、今は儲かっているが、下は負けていて、儲かっているものが利益を出し続け、負けているものは負けていて、その場所を変えないものがあるのかどうか......という感じです。このアプローチで底上げを...バリエーションがある...一般的な信号が必要... Rashid Umarov 2018.10.07 08:49 #163 ゲオルギー・メルツもちろん...これは私の「機関車」で、もしこれがなかったら、私のリーグデモ口座で1敗しているところです。 何度も言うように、最も安定したTSを選ぶという問題は残ります。これまでは、直感的に、つまり事実上ランダムに解いていた。 4つのシンボルだけを残すべきだと思います。残りは足を引っ張るだけ Alexander_K2 2018.10.07 09:05 #164 はぁ... ジョルジュを助けるべき... 当初はもちろん、このスレッドでの考えには懐疑的です。もし、そうだとしたら？ザ・グレイル... そこで提案なのですが 1.何らかの持続可能性の基準を作ろうとしてもうまくいかない、頭を悩ますことはない。 2.リーグ戦では、すべてのペアで1つの戦略しか残さない。 3.参加者の変更は、極端な話、月末にのみ行い、一回のドローダウンの結果で変更しない。 以上、今回はこの辺で。 Alexander_K2 2018.10.07 09:28 #165 ラシード・ウマロフ4キャラだけでいいと思う。残りは足を引っ張るだけ ドラゴンも追加します - GBPJPY Реter Konow 2018.10.07 09:30 #166 ゲオルギー・メルツ ...そして、すべてのケースで最適化が行われています。つまり、価格の振る舞いに応じて、最適な設定パラメータを 選択することです。最適化とは、最適なパラメータの値を 選択することであって、最適なパラメータを選択することではありません。パラメータは、ストラテジーによって提案されます。戦略がダメなら、パラメータを最適化しても 意味がない。そうでしょう？ 総じて、ロボットの選手権にしか見えませんね。面白い発想ですね。 Georgiy Merts 2018.10.07 10:38 #167 ロマン・シレドチェンコ：1つのグレートなTSが必要であり、非常に特殊な取引条件を持ついくつかのバリエーションが必要かもしれない...。THEREは明らかにオーバーキルです。"全体のうち、何割かの「良い」結果を推定し、それを「持続可能性」と考える。"- ここはすべてが曖昧で、氷山の一角のように、今は儲かっているが、下は負けていて、儲かっているものが利益を出し続け、負けているものは負けていて、その場所を変えないものがあるのかどうか...というような感じです。このアプローチで底上げを...バリエーションがある...一般的な信号が必要...信号がある、無料である。 "グラニュラー TS"- そんなものはないと確信しています。先ほども言ったように、どんなTSでも利益と損失の時期があり、損失の時期の方が常に長いのです。そして、常に利益を出すには、今効果のあるTSを常に切り替えていくしかありません。 "多すぎるTS"- なんてことはないTSの数は必要十分と、すでに言っています。トレンドに沿った方向と、トレンドに逆らう方向の2つがあるんです。順張り、逆張り、固定TP-SL、反転の4つのトラックを持っています。EMAと価格をクロスさせるか、PriceChannelのボーダーにタッチするか、2つの選択肢を用意しています。合計で1シンボルあたり2x4x2＝16ТСとなる。私が最近までテストしてきたTCは、すべてこの16のいずれかに該当します。どのようなTSによる取引でも、この16のいずれかに近いパラメータを必ず見つけることができます。 最近、チャンネルのボーダーで保留中の注文に対するエントリーは、中古の両者とは本質的に異なり、1にも2にも還元できないことを指摘されました。ということで、これもエントリーなんですが、そんなエントリーをTSリーグにつなげる作業を今やっているところなんです。(おそらく、1週間後には、そのような入力のある最初のTSが、TSリーグの一般デモアカウントに送られるでしょう)。 その結果、1シンボルあたり24個のTCがあることが判明した。リーグTSは28個のシンボルを「熟知」している。つまり、今、448枚のTSがある。保留中の注文の入力が完全に有効になった後 - 私たちは672のTSを持つことになります。すべてのシステムは、常にデモ口座で動作し、監視する必要があります。許容できない動作を示すTSは、直ちに再最適化されます。TS、最良の結果を示す - レポートの評価と信号に移動します。 バランスラインの「美しさ」と「安定性」の2つの基準で選ぶべきと思います。美しさ」というパラメータを公式化することができたので、このパラメータにはかなり満足しています。パラメータ "安定性" - まだ "空気中にぶら下がっている"、実際には、このパラメータの選択は直感的であり、あなたが見ることができるように - それは最適であることからほど遠いです。 信号の最後の週に2 TSは許容できない動作を示したと信号から削除され、再最適化のために送られた、彼らはリーグの一般デモ口座に移動した後、されています。 Georgiy Merts 2018.10.07 10:51 #168 ラシード・ウマロフ4つのシンボルしか残っていないはずなのですが。あとは引きずり下ろすだけです。先週まで、7人のTSが信号処理に携わっていました。 2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442921; Symbol: AUDCAD 2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 343221; Symbol: CHFJPY 2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 342641; Symbol: EURAUD 2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442320; Symbol: EURCAD 2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 240141; Symbol: EURUSD 2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 340221; Symbol: GBPUSD 2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! もちろん...これは私の「機関車」で、もしこれがなかったら、私のリーグデモ口座で1敗しているところです。
何度も言うように、最も安定したTSを選ぶという問題は残ります。これまでは、直感的に、つまり事実上ランダムに解いていた。
4つのシンボルだけを残すべきだと思います。残りは足を引っ張るだけ
...そして、すべてのケースで最適化が行われています。つまり、価格の振る舞いに応じて、最適な設定パラメータを 選択することです。
最適化とは、最適なパラメータの値を 選択することであって、最適なパラメータを選択することではありません。パラメータは、ストラテジーによって提案されます。戦略がダメなら、パラメータを最適化しても 意味がない。そうでしょう？
"グラニュラー TS"- そんなものはないと確信しています。先ほども言ったように、どんなTSでも利益と損失の時期があり、損失の時期の方が常に長いのです。そして、常に利益を出すには、今効果のあるTSを常に切り替えていくしかありません。
"多すぎるTS"- なんてことはないTSの数は必要十分と、すでに言っています。トレンドに沿った方向と、トレンドに逆らう方向の2つがあるんです。順張り、逆張り、固定TP-SL、反転の4つのトラックを持っています。EMAと価格をクロスさせるか、PriceChannelのボーダーにタッチするか、2つの選択肢を用意しています。合計で1シンボルあたり2x4x2＝16ТСとなる。私が最近までテストしてきたTCは、すべてこの16のいずれかに該当します。どのようなTSによる取引でも、この16のいずれかに近いパラメータを必ず見つけることができます。
最近、チャンネルのボーダーで保留中の注文に対するエントリーは、中古の両者とは本質的に異なり、1にも2にも還元できないことを指摘されました。ということで、これもエントリーなんですが、そんなエントリーをTSリーグにつなげる作業を今やっているところなんです。(おそらく、1週間後には、そのような入力のある最初のTSが、TSリーグの一般デモアカウントに送られるでしょう)。
その結果、1シンボルあたり24個のTCがあることが判明した。リーグTSは28個のシンボルを「熟知」している。つまり、今、448枚のTSがある。保留中の注文の入力が完全に有効になった後 - 私たちは672のTSを持つことになります。すべてのシステムは、常にデモ口座で動作し、監視する必要があります。許容できない動作を示すTSは、直ちに再最適化されます。TS、最良の結果を示す - レポートの評価と信号に移動します。
バランスラインの「美しさ」と「安定性」の2つの基準で選ぶべきと思います。美しさ」というパラメータを公式化することができたので、このパラメータにはかなり満足しています。パラメータ "安定性" - まだ "空気中にぶら下がっている"、実際には、このパラメータの選択は直感的であり、あなたが見ることができるように - それは最適であることからほど遠いです。 信号の最後の週に2 TSは許容できない動作を示したと信号から削除され、再最適化のために送られた、彼らはリーグの一般デモ口座に移動した後、されています。
先週まで、7人のTSが信号処理に携わっていました。
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442921; Symbol: AUDCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 343221; Symbol: CHFJPY
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 342641; Symbol: EURAUD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442320; Symbol: EURCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 240141; Symbol: EURUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 340221; Symbol: GBPUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 440650; Symbol: USDCHF
残念ながら、先週、そのうちの最初の2つが許容できないドローダウンを示し、動作しなくなりました。再最適化し、デモ口座に送信しました。
今、何に交換するか考えているところです。
1.これが、バランスラインの「美しさ」について教えてもらったことです。しかし、「持続可能性」というのは、「美しさ」と同じくらい曖昧な基準である。まだ何も解決していませんが、だからといって、いろいろなアプローチを試さないわけにはいきません。
2.NO.まず、ペアごとに異なる挙動を示します。そして、強く横ばいのペアでトレンドフォローの商品（ダイレクトトレーリングストップがある商品）を使うことは、自分自身に損失を負わせることになるのです。またはその逆で、フラットなTS（例えば、逆トレール付きのもの）で強いトレンド傾向のペアを使用すること。 TSリーグの一般的な説明では - 448（いくつかの時間後に672）すべてのTSは常に動作します。私たちの仕事は、この「プール」の中からベストなものを選ぶことです。明らかに、各ペアに対して、28個のTCのうち、1個がベストである可能性が高い。だからこそ、すべてのTCが常に機能する共通のスコアが必要なのです。 サッカーリーグ」の原理です。ずっとトレーニングしている選手もいるんですよ。優秀な者だけが「日本代表」に行ける。しかし、だからといって、最悪のものをすべてリーグから追い出していい理由にはならない。
3.月末に参加者が入れ替わると、その月のうちにいろいろなトラブルが発生する可能性がある。そのため、参加者は最初の容認できない行動で即座に入札から外されます。今は2年間の履歴期間を使っています。1年目は設定をピックアップし、2年目はフォワード期間とする。この2年間に3つの重要なパラメータが固定されます：最大のドローダウン、最大のSLキュー、最大を更新するための最大の取引数です。このようなパラメータが2年間で起こったということは、また起こりうるということだと思います。しかし、これらのパラメータのいずれかを超えるとすぐに - これは即座に取引からTSを削除するための機会です。2年間起きなかったのに、起きてしまったのだから、TSは「一時的な狂気」だと考えるべきだろう ?TSがたくさんあり、正常な結果を示し、その限界を超えない場合？ いいえ。TSは、最初の、単一の許容できないドローダウン（またはSLキュー、または最大残高を更新せずに、取引のキュー）で、直ちに取引から削除されます。
GBPJPYで16台のTSが動いています。TS 142251のことですか？ダイレクトトレーリングでチャンネルを突破？考えてみます。