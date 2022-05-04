リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 4 1234567891011...360 新しいコメント Georgiy Merts 2018.08.27 06:42 #31 現時点での状況 (すべてのTSは最小ロットのデモ口座で動作します)。 バランスによるTSトップ20。 TSの残高上位10位をグラフ化したもの。 貿易品質によるTSベスト20。 トレードクオリティによるTSチャートベスト10 無料のTSリーグシグナルは、私がリアルになりそうなシステムを選んでオープンしています。 システム・フェイバリット（私は取引の質だけを評価しています）のパフォーマンスについて、いくつかの結論を導き出すことができます。 GBPUSDのTS「固定TP-SLでチャネルをブレイク」が3週連続で首位に。確かに先週は若干品質が落ちましたが（トレードは1回だけ）、その分最高です。 2位はUSDCHFの「Return to EMA with reverse trailing」システムです。このシステムは、3週ともチャートを上昇している。しかし、先週はその取引の質が若干低下している。 最後に、第3位はGBPJPYの「ダイレクトトレーリングストップ付きチャネルブレイク」です。このシステムにより、この3週間は取引の質が向上しました。 先週3本の指に入ったEURUSDのシステム「Breaking Through Channel with Reverse Trailing Stop」は、取引の質が急激に低下し、現在70位（450人中）を占めており、質によるトップ20にも入っていない状況である。逆張り」タイプのサポート（TPだけが設定され、各バーで終値に引き上げられる場合）の不安定さを改めて実感しています。 Georgiy Merts 2018.09.03 06:25 #32 現時点での状況 (すべてのTSは最小ロットのデモ口座で動作します)。 バランスによるTSトップ20。 TSの残高上位10位をグラフ化したもの。 取引品質によるベスト20（一度も負け取引をしなかったTSは、回復を計算することが不可能なため、ランキングには含まれず、最後の表で彼らは品質ゼロである）。 貿易品質別トップ10チャート。 ポンドドルの固定TP-SLによるチャネルブレイクアウトは、まだ品質でリードしています。先週は4件のトレードが行われ、全体的にやや質が向上しています。2位はUSDCADのダイレクトトレーリングストップ付きチャネルブレイクアウトのTPで占められています。システムは先週中にわずか2つの取引を実行し、さらにわずかに取引の品質を低下させ、しかし、非常に高いままですが、2位の最後の所有者は、逆トレールシステムでは受け入れられず、一般的に過剰最適化のための評価のうち、ストップロスとの取引を完了しました。トレーリング・ストップ・ロスのシステムは非常に不安定であることが改めて確認された。 先週の3位以下も、まだ高い水準を維持しているものの、先週1週間の取引の質を著しく低下させた。したがって、現在3位はEURUSDの固定TP-SLによる価格とEMAのトレンドクロッシングシステムが占めています。 Sergey Vradiy 2018.09.03 06:33 #33 解らないのは、全てのEAが同じ口座で同時に動作しているのか、それとも何なのか？バランスというのは、それぞれのEAが決済した純利益のことでしょうか？ Georgiy Merts 2018.09.03 06:36 #34 セルゲイ・ヴラディ 私は理解していない：すべてのEAは、同時に1つの同じアカウントで動作するか、何ですか？バランスというのは、各EAが決済した純利益のことでしょうか？はい、448本のTCはすべて同じアカウントで動作します。投資パスワードは内緒で教えます。しかし、必要なTSを「キャッチ」する特別なスクリプトがなければ、意味がない。なぜなら、TSの半分しか「黒字」で働かないし、どんなシステムでも赤字の期間の方が利益の期間より長いからです。定期的に仮想通貨を追加しています。 これらのシステムのうち、最も優れたものが選ばれています。これらは、私のプロフィールに掲載されているTSリーグの「プレリアル」デモ口座での作業を表しています。プレリアル用TSの選択-これはリーグTSの最後の問題で、リアルアカウントに 入る前に解かなければならない。残念ながら、まだ解決できていません。選別は目視で直感的に行っています。 バランスというのは、そうですね、各TSが閉じた純利益のことです。ボルチャンスキーはかつて、「手段を見るのはいいことだが、履歴の上で手段を計算するのは、バランスを計算するよりもずっと難しい」と正論を述べた。そして、私のTSのどれも座りすぎず、それぞれが常にSLを持っており、それは決して増加せず（しかし、時には非常に遠くに立っている - 最大5日間のTR）、資金は非常にバランスから離れていない - これは私のプロファイルで最高のTSを監視することによって見ることができる。

Fast235 2018.09.03 06:53 #35

ジョルジュ トレンド指標をお持ちですか？ すべてのシステムの上で使われているのでしょうか？

最適なTSを選択することは、最も難しいことではないようです。ただ、システムが月末に月初めの残高に戻らないようにすることが重要です

Georgiy Merts 2018.09.03 08:03 #36

トレンドの判断には、EMAのクロスとプライスチャネルの高値または安値の境界線との接触という2つのバリエーションを用います。(テストによると、この2つの変種は著しく異なっており、他のすべての変種は - 最初か2番目のどちらかに引き寄せられる。とか、「バランスに戻るべきでない」とか、誰が議論してるんだ...。まさかしかし、448台のTCの中には、さまざまなバリエーションがあります。持ち上げようともせず、バランスを崩すものが多い（年1回程度のテストはされているが）。

追加の指標を導入してもあまり効果はなく、TSは歴史上より「美しく」なるが、安定性は失われる。私が何度も言っているように--ずいぶん前に確認したのですが--TSの利益はその複雑さにはあまり左右されないのです。何百もの条件、指標、ルールを使用することができます - 歴史上の完璧な曲線を取得し、さらに最初の数回の取引は、このシステムの収益性を確認するかもしれませんが、しかし、月に - システムは失敗し始めるでしょう。

9ヶ月で出産できる人造人間が、なぜわざわざ繁殖 するのか？

Vasily Belozerov 2018.09.03 08:13 #37

そう、美しいのです。しかし、悲しいかな、期待できない。著者は、システムの半分はプラス面であると書いている。おやおや、これはこれは。すぐにプラス25％になる。そして、誰もが知っている底力を発揮する。解決策はあるのですが、この飛行機では無理です。考えて、探してみてください。

Georgiy Merts 2018.09.03 08:21 #38

TCリーグを始めて1年以上経ちました。TCの約半数は常にプラスで推移しています。多いときは半分以上あります。時には、もっと少ない時もあります。しかし、この場合、各TCには「制御条件」があり、それを超えるとTCは停止し、再最適化へ移行します。平均して毎日5本のTCを「切腹」している。だから、あなたの言う通り、TCは平均的にいつも「マイナス」になるのです。

何度も強調していることですが、どんなTSでも利益の出る時期と損失の出る時期があり、しかも損失の出る時期は利益の出る時期より長いのです。そして、常に黒字でいるためには、負けているTSを時間差で儲かるTSに切り替えるしかないのです。 まだ多くの仕事をして、私は自由のためにそれを与えるしたくない）。

TSリーグの仕事は、すでに履歴でテストされ、しばらくの間デモトレードで良い結果を示したTSの「働くTSのプール」を作ることである。

このタスクは成功裏に解決されたようですね。

そしてその結果--私の考えは大きく変わりました。価格チャートを見ていて、どうすればTSがうまくいくのだろう--と考えた時期がありました。TSが、いい結果を出し始めたと思ったら、突然故障し始めたのは、本当に残念です。どうしたらいいんだろう......」と、ただただ絶望していました。

CUリーグを作ることで、「ピッチの上に立つ」ことができたのです。私はもうボールを持って走らないし、「選手」にどこに足を置くか、どうやってゴールに向かって走るか、どうやってボールを蹴るかということを指示しない。私は順位しか見ません。好調な "プレイヤー "がALWAYSにいる。そして、今の私の課題は、将来的に良い結果が得られる「儲かる手法」を探すことではなく、すでに機能しているTCで、高い確率で将来も全く同じ挙動をするものを選ぶことです。残念ながら、この問題はそれほど単純ではなく、また、完全な解決にはほど遠いのが現状です。

Vasily Belozerov 2018.09.03 12:29 #39

私は、あなた個人が成功しないとは言っていません。個人的には、最初の一歩を正しく踏み出したと思います。大多数の トレーダーは、それすらできなかった。この問題は、3つのステップで解決することができます。問題は、第2ステップをどうするかです。1年間同じところをぐるぐる回っているわけですから、ステップ2の計画がないのではと提案しました。これが、私の文章にある悲観論の理由である。

Georgiy Merts 2018.09.03 12:37 #40

ステップナンバー2」については、何度も書いている。- どうしても見つからないんです。

私は、2つの条件を満たすリアルタイム・トレーディング・システムを使わなければならない。

トレードの "美" 無料のTSリーグシグナルは、私がリアルになりそうなシステムを選んでオープンしています。
システム・フェイバリット（私は取引の質だけを評価しています）のパフォーマンスについて、いくつかの結論を導き出すことができます。
GBPUSDのTS「固定TP-SLでチャネルをブレイク」が3週連続で首位に。確かに先週は若干品質が落ちましたが（トレードは1回だけ）、その分最高です。
2位はUSDCHFの「Return to EMA with reverse trailing」システムです。このシステムは、3週ともチャートを上昇している。しかし、先週はその取引の質が若干低下している。
最後に、第3位はGBPJPYの「ダイレクトトレーリングストップ付きチャネルブレイク」です。このシステムにより、この3週間は取引の質が向上しました。
先週3本の指に入ったEURUSDのシステム「Breaking Through Channel with Reverse Trailing Stop」は、取引の質が急激に低下し、現在70位（450人中）を占めており、質によるトップ20にも入っていない状況である。逆張り」タイプのサポート（TPだけが設定され、各バーで終値に引き上げられる場合）の不安定さを改めて実感しています。
ポンドドルの固定TP-SLによるチャネルブレイクアウトは、まだ品質でリードしています。先週は4件のトレードが行われ、全体的にやや質が向上しています。
2位はUSDCADのダイレクトトレーリングストップ付きチャネルブレイクアウトのTPで占められています。システムは先週中にわずか2つの取引を実行し、さらにわずかに取引の品質を低下させ、しかし、非常に高いままですが、2位の最後の所有者は、逆トレールシステムでは受け入れられず、一般的に過剰最適化のための評価のうち、ストップロスとの取引を完了しました。トレーリング・ストップ・ロスのシステムは非常に不安定であることが改めて確認された。
先週の3位以下も、まだ高い水準を維持しているものの、先週1週間の取引の質を著しく低下させた。したがって、現在3位はEURUSDの固定TP-SLによる価格とEMAのトレンドクロッシングシステムが占めています。
私は理解していない：すべてのEAは、同時に1つの同じアカウントで動作するか、何ですか？バランスというのは、各EAが決済した純利益のことでしょうか？
はい、448本のTCはすべて同じアカウントで動作します。投資パスワードは内緒で教えます。しかし、必要なTSを「キャッチ」する特別なスクリプトがなければ、意味がない。なぜなら、TSの半分しか「黒字」で働かないし、どんなシステムでも赤字の期間の方が利益の期間より長いからです。定期的に仮想通貨を追加しています。
これらのシステムのうち、最も優れたものが選ばれています。これらは、私のプロフィールに掲載されているTSリーグの「プレリアル」デモ口座での作業を表しています。プレリアル用TSの選択-これはリーグTSの最後の問題で、リアルアカウントに 入る前に解かなければならない。残念ながら、まだ解決できていません。選別は目視で直感的に行っています。
バランスというのは、そうですね、各TSが閉じた純利益のことです。ボルチャンスキーはかつて、「手段を見るのはいいことだが、履歴の上で手段を計算するのは、バランスを計算するよりもずっと難しい」と正論を述べた。そして、私のTSのどれも座りすぎず、それぞれが常にSLを持っており、それは決して増加せず（しかし、時には非常に遠くに立っている - 最大5日間のTR）、資金は非常にバランスから離れていない - これは私のプロファイルで最高のTSを監視することによって見ることができる。
最適なTSを選択することは、最も難しいことではないようです。ただ、システムが月末に月初めの残高に戻らないようにすることが重要です
最適なTSを選ぶのはそれほど難しいことではなく、月末に残高が戻らないような仕組みにすればいいだけです。
トレンドの判断には、EMAのクロスとプライスチャネルの高値または安値の境界線との接触という2つのバリエーションを用います。(テストによると、この2つの変種は著しく異なっており、他のすべての変種は - 最初か2番目のどちらかに引き寄せられる。
とか、「バランスに戻るべきでない」とか、誰が議論してるんだ...。まさかしかし、448台のTCの中には、さまざまなバリエーションがあります。持ち上げようともせず、バランスを崩すものが多い（年1回程度のテストはされているが）。
追加の指標を導入してもあまり効果はなく、TSは歴史上より「美しく」なるが、安定性は失われる。私が何度も言っているように--ずいぶん前に確認したのですが--TSの利益はその複雑さにはあまり左右されないのです。何百もの条件、指標、ルールを使用することができます - 歴史上の完璧な曲線を取得し、さらに最初の数回の取引は、このシステムの収益性を確認するかもしれませんが、しかし、月に - システムは失敗し始めるでしょう。
9ヶ月で出産できる人造人間が、なぜわざわざ繁殖 するのか？
はい、美しいです。しかし、期待できないのが残念だ。著者は、システムの半分はプラス面であると書いている。さて、さて。すぐに25％の利益が出ます。そして、誰もが知っている底力を発揮する。解決策はあるのですが、この飛行機では無理です。考えて、探してみてください。
TCリーグを始めて1年以上経ちました。TCの約半数は常にプラスで推移しています。多いときは半分以上あります。時には、もっと少ない時もあります。しかし、この場合、各TCには「制御条件」があり、それを超えるとTCは停止し、再最適化へ移行します。平均して毎日5本のTCを「切腹」している。だから、あなたの言う通り、TCは平均的にいつも「マイナス」になるのです。
何度も強調していることですが、どんなTSでも利益の出る時期と損失の出る時期があり、しかも損失の出る時期は利益の出る時期より長いのです。そして、常に黒字でいるためには、負けているTSを時間差で儲かるTSに切り替えるしかないのです。
TCリーグの目的は「聖杯を 手に入れる」ことでは全くありません、なぜかそう信じられています。いや、気づいてください（「あなた」にしておきましょう）--私は、TSリーダーの原則を隠しているわけではありません。Kodobaseから同様のTSのコードを取り、このTSのために私と同様の結果を得る（あなたが同じ設定をした場合、私は共有したくない - まだ多くの仕事をして、私は自由のためにそれを与えるしたくない）。
TSリーグの仕事は、すでに履歴でテストされ、しばらくの間デモトレードで良い結果を示したTSの「働くTSのプール」を作ることである。
このタスクは成功裏に解決されたようですね。
そしてその結果--私の考えは大きく変わりました。価格チャートを見ていて、どうすればTSがうまくいくのだろう--と考えた時期がありました。TSが、いい結果を出し始めたと思ったら、突然故障し始めたのは、本当に残念です。どうしたらいいんだろう......」と、ただただ絶望していました。
CUリーグを作ることで、「ピッチの上に立つ」ことができたのです。私はもうボールを持って走らないし、「選手」にどこに足を置くか、どうやってゴールに向かって走るか、どうやってボールを蹴るかということを指示しない。私は順位しか見ません。好調な "プレイヤー "がALWAYSにいる。そして、今の私の課題は、将来的に良い結果が得られる「儲かる手法」を探すことではなく、すでに機能しているTCで、高い確率で将来も全く同じ挙動をするものを選ぶことです。残念ながら、この問題はそれほど単純ではなく、また、完全な解決にはほど遠いのが現状です。
あなた個人が成功しないとは言っていませんよ。最初の一歩を踏み出したのは、あなたです。大多数のトレーダーは、それすらできていない。そして、この問題は3つのステップで解決されます。問題は、第2ステップをどうするかです。1年間同じところをぐるぐる回っているわけですから、ステップ2の計画がないのではと提案しました。それゆえ、私の文章では悲観的になっています。
ステップナンバー2」については、何度も書いている。- どうしても見つからないんです。
私は、2つの条件を満たすリアルタイム・トレーディング・システムを使わなければならない。
最初の問題は解決し、うまくできたと思います。私は、バランスカーブの直感的な推定と非常によく対応する「品質」の積分指標を導入しました。確かに、品質が100％の曲線は、とてもとても良いものです。そして、120％のクオリティであれば、カーブの羨望を集めることができるのです。一方、品質50％のカーブは、結果は良いのですが、やはりかなり見栄えが悪いです。だから、この見積もりには大満足しています。
しかし、曲線が「美しい」だけではダメなのです。美しい曲線がたくさんあるんです。この美しさも、しっかり持続させなければなりませんね。これが2つ目の問題点です。変化に抵抗する」能力を、なんとか見極め、なんとか評価しなければならない。今のところ、残念ながら、小さな試算と推論しかない。いろいろなアプローチを試しているのですが、残念ながら、まだどれも満足できるものではありません。
さて、これが「ステップナンバー2」です。サステナビリティを評価するシステムを開発します。開発後は、実際の口座開設が可能になります。