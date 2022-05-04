リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 19 1...121314151617181920212223242526...360 新しいコメント Georgiy Merts 2018.10.07 17:33 #181 Sprut112: あなたのレベルや極限を意味しています。そこにレベルはなく、あなたの想像の中にしかない。現実は、前日ではなく今何かが起こるというゼロバーだけです。また、高値、安値、開値、閉値があります。それだけです。あとは現実と関係ないのでゴミ箱でいいです。ファーストネームで呼び合う仲になりましょう。 この1時間で、あるレベルを確定したのは、客観的な現実の出来事です。何が「想像」なのか？ 客観的な事象がどうして「ゴミ箱」になるのか？ 削除済み 2018.10.07 17:38 #182 ゲオルギー・メルツファーストネームで呼び合う仲になりましょう。 この1時間である程度のレベルを記録したのは、客観的な現実の出来事なのですから。何が「想像」なのか？ 客観的な事象がどうして「ゴミ箱」になるのか？ EMや一般的なインデックスに対する戦略は、原則的に間違いです。0barでのmate商品フォーミュラのみ Georgiy Merts 2018.10.07 17:45 #183 Sprut112: EMやインデックス全般の戦略は原則的に間違いです。0barではmat式のみ。TCリーグの経験から言うと、そうではないのです。私はすべてのストラテジーをインデックスのみで行い、半分はEMAで行っています（残りの半分はプライスチャネルで行っています）。また、すべてのTCでATRを使用しています。そして-利益を示すTSは常に存在する。しかも、私の考えるTSの稼働時間や喪失時間は、他のTSと同じである。それから、なぜインジケータを使わないのか？ そして、私見ですが、先ほども言ったように、メインはまったく入力ではありません。主なポイントは、使用するシャペロンとペアの挙動を一致させることです。サポートがペアの挙動と一致する場合、チャート、チャネル、数式、またはコインを使用して入力することができ、我々は得ることができます。サポートがペアの挙動に対応していない場合、いくら計算式を載せても損切りになってしまうのです。 削除済み 2018.10.07 17:51 #184 ゲオルギー・メルツTCリーグの経験から分かるように、これは事実ではありません。私はすべてのストラテジーをインデックスのみで行い、半分はEMA（残りの半分はプライスチャネル）で行っています。また、すべてのTCでATRを使用しています。そして-利益を示すTSは常に存在する。しかも、私の考えるTSの稼働時間や喪失時間は、他のTSと同じである。それから、なぜインジケータを使わないのか？ そして、私の考えでは、先ほども言ったように、メインはエントリーではありません。要は、ペアの行動と使用するシャペロンを一致させることです。チャート、チャンネル、計算式、コインなどを使ってエントリーし、利益を得ることができます。サポートがペアの挙動に対応していない場合、どんな数式を導入しても赤字になります。 まあ、指標にExpert Advisorsは、彼らはすべてが失われることを知っているので、ブローカーの運です。 削除済み 2018.10.07 17:55 #185 Sprut112: まあ、指標はブローカーの運だから、全部下がるのはわかってるんだろうけど。 メンテナンスに関しては、わかりません。私は、7％の持分ですべての取引を終了させるEAを持っています。私のvpsには 32組のペアがいます。週明けには約24回のトレードが成立しており、もちろんプラスで Georgiy Merts 2018.10.08 07:13 #186 Sprut112: どうしたらいいのかわからない、すべてを失ってしまうかもしれない。まあ、そんなことはないんですけどね。 まず、現在リーグには240のシステムがあり、そのうちの数十は夏の初めから動いています。 2つ目は、毎週、リーグの得点上位のFXブローカーを掲載していることです。もうずいぶん長い間、みんなと一緒に仕事をしてきました。 第二に、正しく書かれたEAは「とにかく負ける」ことはありません。 ドローダウンして取引を停止するのが最大です。 とにかく負ける」と言ったことをどうやって証明するのですか？ Georgiy Merts 2018.10.08 07:14 #187 Sprut112: メンテナンスに関しては、わかりません。自己資本7%で全取引を終了させるEAを入れました。私のvpsには 32組のペアがいます。週明けには約24トレードがオープンし、当然ながらプラスでまあ、32個のEAのうち24個が常に利益を上げているのであれば、それは非常に良い統計です。あとは、私と同じ評価を投稿してくれれば、私たちは見ることができます。 Olga Devitsyna 2018.10.08 07:26 #188 すでに述べたように、どんな信号でも合流し、あなたの信号も例外ではありませんが、どうぞ、永久機関を発明してください )) Georgiy Merts 2018.10.08 07:37 #189 Olga Devitsyna: すでに議論されているように、どんな信号も融合し、あなたの信号も例外ではありません、しかし、永久運動を発明して進み続けてください ))どんな信号でも漏れる」理由を突かれても？ 何度も言いますが、どんなTSでも（その構造にかかわらず）利益の出る時期と損失の出る時期があり、損失の出る時期の方が長いのです。したがって、正しく作成されたEA であっても、遅かれ早かれ、許容できないドローダウンが発生し、取引から排除されなければなりません。しかし同時に、一般的には利益を残すことができる。 「永久機関」-私は発明したのではなく、何度も繰り返し言っているのですが、システムは最初の許容できない動作で取り外され、再最適化のために送られるのです。どんなシステムも「合体」することはできません。トータルの利益は、取引するシステムの正しい選択によってのみ決まる。この問題は、私にとっては2つの部分に分けられますが、1つ目（品質）は、うまく解決できたと思います。2つ目（サステナビリティ）は、現在研究中です。 Georgiy Merts 2018.10.08 07:39 #190 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 品質別ベスト20。 品質別チャートBest5。 トップ3では、変化はありませんでした。GBPUSDのTP-SL固定（Breakevenに移行あり）のチャネルブレイクアウトは まだ余裕でリードしています。 このTSが許容できない挙動を示すのはいつなんだろう？2位から3位......特に変化なし同僚、私たちは自分自身のお金を偽造することを学ぶべきである、すべてのシステムは非常に簡単です 4位 magik 343751 - NZDJPYの固定TP-SLとブレイクイーブンによるトレンド中のチャネルのブレークダウンがポジティブな結果を示している。彼女は先週、3回のトレードを行い、トレードの質を高めてくれました。彼女は9月中旬からレーティングに参加し、10回トレードすると同時にエントリーした。 最初の5つのポジションは、EMAと価格のクロスによるトレンドエントリーのためのTSが逆トレーリングストップで占有しています。このシステムの構築は8月中旬の日付ですが、すでに逆トレールストップで何度かスキャルディングをしており、この戦術の使用はお勧めできません。逆張りは、最初に良いカウンタートレンドが出るまで有効です。 1...121314151617181920212223242526...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたのレベルや極限を意味しています。そこにレベルはなく、あなたの想像の中にしかない。現実は、前日ではなく今何かが起こるというゼロバーだけです。また、高値、安値、開値、閉値があります。それだけです。あとは現実と関係ないのでゴミ箱でいいです。
ファーストネームで呼び合う仲になりましょう。
この1時間で、あるレベルを確定したのは、客観的な現実の出来事です。何が「想像」なのか？ 客観的な事象がどうして「ゴミ箱」になるのか？
ファーストネームで呼び合う仲になりましょう。
この1時間である程度のレベルを記録したのは、客観的な現実の出来事なのですから。何が「想像」なのか？ 客観的な事象がどうして「ゴミ箱」になるのか？
EMやインデックス全般の戦略は原則的に間違いです。0barではmat式のみ。
TCリーグの経験から言うと、そうではないのです。私はすべてのストラテジーをインデックスのみで行い、半分はEMAで行っています（残りの半分はプライスチャネルで行っています）。また、すべてのTCでATRを使用しています。そして-利益を示すTSは常に存在する。しかも、私の考えるTSの稼働時間や喪失時間は、他のTSと同じである。それから、なぜインジケータを使わないのか？そして、私見ですが、先ほども言ったように、メインはまったく入力ではありません。主なポイントは、使用するシャペロンとペアの挙動を一致させることです。サポートがペアの挙動と一致する場合、チャート、チャネル、数式、またはコインを使用して入力することができ、我々は得ることができます。サポートがペアの挙動に対応していない場合、いくら計算式を載せても損切りになってしまうのです。
TCリーグの経験から分かるように、これは事実ではありません。私はすべてのストラテジーをインデックスのみで行い、半分はEMA（残りの半分はプライスチャネル）で行っています。また、すべてのTCでATRを使用しています。そして-利益を示すTSは常に存在する。しかも、私の考えるTSの稼働時間や喪失時間は、他のTSと同じである。それから、なぜインジケータを使わないのか？そして、私の考えでは、先ほども言ったように、メインはエントリーではありません。要は、ペアの行動と使用するシャペロンを一致させることです。チャート、チャンネル、計算式、コインなどを使ってエントリーし、利益を得ることができます。サポートがペアの挙動に対応していない場合、どんな数式を導入しても赤字になります。
まあ、指標はブローカーの運だから、全部下がるのはわかってるんだろうけど。
どうしたらいいのかわからない、すべてを失ってしまうかもしれない。
まあ、そんなことはないんですけどね。
まず、現在リーグには240のシステムがあり、そのうちの数十は夏の初めから動いています。
2つ目は、毎週、リーグの得点上位のFXブローカーを掲載していることです。もうずいぶん長い間、みんなと一緒に仕事をしてきました。
第二に、正しく書かれたEAは「とにかく負ける」ことはありません。 ドローダウンして取引を停止するのが最大です。
とにかく負ける」と言ったことをどうやって証明するのですか？
メンテナンスに関しては、わかりません。自己資本7%で全取引を終了させるEAを入れました。私のvpsには 32組のペアがいます。週明けには約24トレードがオープンし、当然ながらプラスで
まあ、32個のEAのうち24個が常に利益を上げているのであれば、それは非常に良い統計です。あとは、私と同じ評価を投稿してくれれば、私たちは見ることができます。
すでに議論されているように、どんな信号も融合し、あなたの信号も例外ではありません、しかし、永久運動を発明して進み続けてください ))
どんな信号でも漏れる」理由を突かれても？
何度も言いますが、どんなTSでも（その構造にかかわらず）利益の出る時期と損失の出る時期があり、損失の出る時期の方が長いのです。したがって、正しく作成されたEA であっても、遅かれ早かれ、許容できないドローダウンが発生し、取引から排除されなければなりません。しかし同時に、一般的には利益を残すことができる。
「永久機関」-私は発明したのではなく、何度も繰り返し言っているのですが、システムは最初の許容できない動作で取り外され、再最適化のために送られるのです。どんなシステムも「合体」することはできません。トータルの利益は、取引するシステムの正しい選択によってのみ決まる。この問題は、私にとっては2つの部分に分けられますが、1つ目（品質）は、うまく解決できたと思います。2つ目（サステナビリティ）は、現在研究中です。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
品質別ベスト20。
品質別チャートBest5。
トップ3では、変化はありませんでした。GBPUSDのTP-SL固定（Breakevenに移行あり）のチャネルブレイクアウトは まだ余裕でリードしています。 このTSが許容できない挙動を示すのはいつなんだろう？2位から3位......特に変化なし同僚、私たちは自分自身のお金を偽造することを学ぶべきである、すべてのシステムは非常に簡単です
4位 magik 343751 - NZDJPYの固定TP-SLとブレイクイーブンによるトレンド中のチャネルのブレークダウンがポジティブな結果を示している。彼女は先週、3回のトレードを行い、トレードの質を高めてくれました。彼女は9月中旬からレーティングに参加し、10回トレードすると同時にエントリーした。
最初の5つのポジションは、EMAと価格のクロスによるトレンドエントリーのためのTSが逆トレーリングストップで占有しています。このシステムの構築は8月中旬の日付ですが、すでに逆トレールストップで何度かスキャルディングをしており、この戦術の使用はお勧めできません。逆張りは、最初に良いカウンタートレンドが出るまで有効です。