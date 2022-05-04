リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 19

新しいコメント
 
Sprut112:
あなたのレベルや極限を意味しています。そこにレベルはなく、あなたの想像の中にしかない。現実は、前日ではなく今何かが起こるというゼロバーだけです。また、高値、安値、開値、閉値があります。それだけです。あとは現実と関係ないのでゴミ箱でいいです。

ファーストネームで呼び合う仲になりましょう。

この1時間で、あるレベルを確定したのは、客観的な現実の出来事です。何が「想像」なのか？ 客観的な事象がどうして「ゴミ箱」になるのか？

削除済み  
ゲオルギー・メルツ

ファーストネームで呼び合う仲になりましょう。

この1時間である程度のレベルを記録したのは、客観的な現実の出来事なのですから。何が「想像」なのか？ 客観的な事象がどうして「ゴミ箱」になるのか？

EMや一般的なインデックスに対する戦略は、原則的に間違いです。0barでのmate商品フォーミュラのみ
 
Sprut112:
EMやインデックス全般の戦略は原則的に間違いです。0barではmat式のみ。

TCリーグの経験から言うと、そうではないのです。私はすべてのストラテジーをインデックスのみで行い、半分はEMAで行っています（残りの半分はプライスチャネルで行っています）。また、すべてのTCでATRを使用しています。そして-利益を示すTSは常に存在する。しかも、私の考えるTSの稼働時間や喪失時間は、他のTSと同じである。それから、なぜインジケータを使わないのか？

そして、私見ですが、先ほども言ったように、メインはまったく入力ではありません。主なポイントは、使用するシャペロンとペアの挙動を一致させることです。サポートがペアの挙動と一致する場合、チャート、チャネル、数式、またはコインを使用して入力することができ、我々は得ることができます。サポートがペアの挙動に対応していない場合、いくら計算式を載せても損切りになってしまうのです。
削除済み  
ゲオルギー・メルツ

TCリーグの経験から分かるように、これは事実ではありません。私はすべてのストラテジーをインデックスのみで行い、半分はEMA（残りの半分はプライスチャネル）で行っています。また、すべてのTCでATRを使用しています。そして-利益を示すTSは常に存在する。しかも、私の考えるTSの稼働時間や喪失時間は、他のTSと同じである。それから、なぜインジケータを使わないのか？

そして、私の考えでは、先ほども言ったように、メインはエントリーではありません。要は、ペアの行動と使用するシャペロンを一致させることです。チャート、チャンネル、計算式、コインなどを使ってエントリーし、利益を得ることができます。サポートがペアの挙動に対応していない場合、どんな数式を導入しても赤字になります。
まあ、指標にExpert Advisorsは、彼らはすべてが失われることを知っているので、ブローカーの運です。
削除済み  
Sprut112:
まあ、指標はブローカーの運だから、全部下がるのはわかってるんだろうけど。
メンテナンスに関しては、わかりません。私は、7％の持分ですべての取引を終了させるEAを持っています。私のvpsには 32組のペアがいます。週明けには約24回のトレードが成立しており、もちろんプラスで
 
Sprut112:
どうしたらいいのかわからない、すべてを失ってしまうかもしれない。

まあ、そんなことはないんですけどね。

まず、現在リーグには240のシステムがあり、そのうちの数十は夏の初めから動いています。

2つ目は、毎週、リーグの得点上位のFXブローカーを掲載していることです。もうずいぶん長い間、みんなと一緒に仕事をしてきました。

第二に、正しく書かれたEAは「とにかく負ける」ことはありません。 ドローダウンして取引を停止するのが最大です。

とにかく負ける」と言ったことをどうやって証明するのですか？

 
Sprut112:
メンテナンスに関しては、わかりません。自己資本7%で全取引を終了させるEAを入れました。私のvpsには 32組のペアがいます。週明けには約24トレードがオープンし、当然ながらプラスで

まあ、32個のEAのうち24個が常に利益を上げているのであれば、それは非常に良い統計です。あとは、私と同じ評価を投稿してくれれば、私たちは見ることができます。

 
すでに述べたように、どんな信号でも合流し、あなたの信号も例外ではありませんが、どうぞ、永久機関を発明してください ))
 
Olga Devitsyna:
すでに議論されているように、どんな信号も融合し、あなたの信号も例外ではありません、しかし、永久運動を発明して進み続けてください ))

どんな信号でも漏れる」理由を突かれても？

何度も言いますが、どんなTSでも（その構造にかかわらず）利益の出る時期と損失の出る時期があり、損失の出る時期の方が長いのです。したがって、正しく作成されたEA であっても、遅かれ早かれ、許容できないドローダウンが発生し、取引から排除されなければなりません。しかし同時に、一般的には利益を残すことができる。

「永久機関」-私は発明したのではなく、何度も繰り返し言っているのですが、システムは最初の許容できない動作で取り外され、再最適化のために送られるのです。どんなシステムも「合体」することはできません。トータルの利益は、取引するシステムの正しい選択によってのみ決まる。この問題は、私にとっては2つの部分に分けられますが、1つ目（品質）は、うまく解決できたと思います。2つ目（サステナビリティ）は、現在研究中です。

 

現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。

バランスによるTSトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

品質別ベスト20。

品質別チャートBest5。

トップ3では、変化はありませんでした。GBPUSDのTP-SL固定（Breakevenに移行あり）のチャネルブレイクアウトは まだ余裕でリードしています。 このTSが許容できない挙動を示すのはいつなんだろう？2位から3位......特に変化なし同僚、私たちは自分自身のお金を偽造することを学ぶべきである、すべてのシステムは非常に簡単です

4位 magik 343751 - NZDJPYの固定TP-SLとブレイクイーブンによるトレンド中のチャネルのブレークダウンがポジティブな結果を示している。彼女は先週、3回のトレードを行い、トレードの質を高めてくれました。彼女は9月中旬からレーティングに参加し、10回トレードすると同時にエントリーした。

最初の5つのポジションは、EMAと価格のクロスによるトレンドエントリーのためのTSが逆トレーリングストップで占有しています。このシステムの構築は8月中旬の日付ですが、すでに逆トレールストップで何度かスキャルディングをしており、この戦術の使用はお勧めできません。逆張りは、最初に良いカウンタートレンドが出るまで有効です。

1...121314151617181920212223242526...360
新しいコメント