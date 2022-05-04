リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 16 1...91011121314151617181920212223...360 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.09.17 19:58 #151 ゲオルギー・メルツもし、ポンドドルがシグナル全体を「引っ張って」くれなかったら - シグナルに大きな損失が発生していたことでしょう。だから、引っ張られていることを喜び、大金を投資するのかも？ Georgiy Merts 2018.09.17 20:08 #152 アレクセイ・ヴャジミキンでは、彼が引っ張ってくれたことを喜んで、多額の現金を投資するのはどうだろうか。でも、そのためには、ロットが増えることを何とか正当化して、計算しなければならない...。まだできません。だから、ロットを増やしたい気持ちはあるのですが、今は......また、直感的に......」。嫌だなぁ...。それに、ロットを増やすとポンドが暴落し始めるし......選択順を工夫しないと安定しないので、これ以上は無理ですね。 Georgiy Merts 2018.09.24 07:50 #153 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSベスト20。 バランス別トップ5チャート。 トレードクオリティーのトップ20。 トレードの質を高めるベスト5チャート。 最後の1週間は、2ダース以上のTS（448人中）にとって最後の1週間となった。いずれも許容できない挙動を示し、過剰最適化に回された。多くは貿易品質が急激に悪化しています。無料のTSリーグのシグナルを 見ると、そのようなTSも選ばれていることが分かります。残念ながら、信号のTSを選択する問題はまだ解決されていない。 また、取引品質スコアが若干変更されました。以前は、一度も損失を出していないTSの品質指数を計算することは不可能でしたが（回復を計算することができないため）、現在は回復の代わりに、負けトレードがない場合にも計算されるシャープレシオを使用しています。 取引品質で1位となったのは、GBPUSDのTP-SL固定（ブレイクイーブン、BUへの移行は全戦略で有効）の取引戦略で6週連続。 この戦略はモニタリング開始以来TOP5入りしている。先週は4回の取引を行い、非常に高い取引品質で推移しています（私たちは、取引品質を「良い」「価値がある」「従うべき手本」と考えていることを思い出してください）。特筆すべきは、このTSがバランスの良さではトップクラスであるということです。同僚たちよ、このTSを心に刻もう。今のところ、うまくいっている。いつまで続くかなぁ？ 2位はUSDCHFの逆張りで価格と移動トレンドの交差のTSが占めています。このTSはレーティングに入ったばかりで、すぐに2位にランクインしました。しかし、このTSを使った案件はかなり珍しい。8月中旬にトレードに出され、今になってようやく10件目の取引にこぎつけた。しかし、このTSのトレードの質は、とてもとても高いです。一方--リバース・トレイリングというシステムですが、これは非常に不安定な技術だと思います。このままでは2位をキープすることはできないのではないでしょうか。 3位はEURGBPの固定TP-SLでチャネル境界からのリバウンドのTPです。このTSは先週、1回だけ、しかし非常に良い取引を行い、ランキングに入ることができ、すぐに上位3つのTSに入りました。 Georgiy Merts 2018.09.27 11:44 #154 リーグのシステムを改造するアイディアがあるんだ。 私の現在のエントリーは、チャネル境界線にタッチするか、「インパルス」バー上の価格と移動平均線との相互位置関係に基づいています。 別のフォーラムで、ある人が水路の境界で入ることの重要なバリエーションに注意を促してくれました。 現在、私はこの方法でやっています。バーのオープニングで、以前のバーの極限値とチャンネルの境界を比較します。ブレイクアウトエントリーの場合、最後のバーがチャネル境界に触れず、最後のバーがチャネル境界に触れた場合（そしておそらく境界をさらに移動させ、チャネルを拡大した場合）。リバウンドに取り組む場合、最後から2本目のバーがチャンネルボーダーにタッチし、最後がタッチしない場合にエントリーする必要があります。 保留中のエントリーが提案されています。 価格がチャネル内のチャネル境界線から離れると、保留中のエントリー注文を出します。(ブレイクアウトで動いている場合はストップ、プルバックで動いている場合はリミット）。そのエリアに保留中の注文がある場合は、それを置かない。保留中の注文が長期間（数日間）有効でない場合、その注文を削除します。命令が発動された場合 - 4つの標準的な護衛のうち1つを同行させる。 最初はこの提案に半信半疑でした。このようなエントリーは、チャネル境界でのエントリーとあまり変わらないと思いましたし、チャネル期間の値も、両者のエントリーが近くなるような値を見つけることが常に可能でした。しかし、チェックの結果、私の考えは間違っていたことがわかりました。多くの通貨ペアでは、エントリーが大きく異なり、そのようなチャネルパラメータやエントリーを閉じるような注文を設定するためのパラメータを見つけることができませんでした。 そのようなパラメータを見つけることができるペアがあります。しかし、それらは不人気なクロスであることがほとんどです。 理由は衝動的な値動きです。人気のあるペアは、しばしば短い衝動で動きます。そして、チャンネルはたった1本のバーでそのボーダーを移動させる。その結果、このようなインパルス時には、私の場合、チャンネルの新しい「ポストインパルス」ボーダーでエントリーします。 保留注文を出した場合は、古い「プレインパルス」ボーダーでエントリーします。私は、衝動的な動きが少なく、スムーズな動きが優勢で、チャネルがいくつかの連続したバーでその端を移動するペアにのみ、エントリーの2つの方法を「一緒にする」ことに成功しました。 このように、私はもう1つ、チャネルマージンでのペンディングオーダーによるエントリーのバリエーションを見つけ、リーグに追加するつもりです。確かに、このようなエントリーの場合、「ロールオーバー」伴奏は不可能です。しかし，Trailing TP-SLとFixed TP-SLの両方があれば十分です．つまり，各シンボルに対して6つのTP（2方向×3エスコート）を追加することになります． まあ...「目標が明確であり、課題も明確である。仕事しろ、同志たちよ！"(С) Georgiy Merts 2018.10.01 07:54 #155 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 品質別ベスト20。 品質別チャートBest5。 トップ3では、特に変化はありません。すべてのTCがポジションをキープしています。 今のところ、保留中の注文でエントリー時にTSを追加しています。そして、SARのサポート（反転）は、保留中の注文へのエントリーで十分整理できる可能性があることが判明しました。入り口は同じで、保留中の注文は全く同じ方法で、価格の極端に、TP-SLは全く置かれません（より正確には、保護SLだけが置かれ、これは通常の状況では決してトリガーされるべきではありません）。そして、常にオープンポジションを 監視しています。逆のポジションが発生したら、すぐに古い方のポジションをクローズします。その結果、通常のSARが得られるが、エントランスはペンディングオーダーで行われる。ですから、ポリノートでエントリーする場合も、フォワードトレーリング、バックワードトレーリング、ロールオーバー、固定TP-SLの4つのエスコートを用意することができるのです。 したがって、アップグレード後のTSリーグシンボルには、24個のTC（エントリー3個、ディレクション2個、エスコート4個）が含まれることになります。TCリーグは28のシンボルを "熟知 "している。合計-最大で672人のTCを擁しています。膨大な数のポジションがある中で、問題はないのだろうか。 Andrey Karachev 2018.10.06 13:04 #156 ジョージ、3ヶ月で最高の結果を出したシステムで作業する、別の有料シグナルを開くことを妨げるものは何ですか？このまま順調にいけば、シグナルはトップに到達する可能性が高いと思います。 Georgiy Merts 2018.10.06 17:08 #157 御社のExpertAdvisorは 私にとって非常に重要です。 ゲオルギーさん、3ヶ月で最高の結果を出したシステムで、別途有料シグナルを開設することを妨げるものは何ですか？このまま順調に売買が続けば、シグナルはトップに到達する可能性が高いと思います。電波は無料 ですが、最高のTSが何本も同時に走っています。しかし、今週は、さらに2つのTCが「命を捨て」、再最適化のために送られるなど、定期的に許容できない行動を取り始めている。 しかし、予定は決まっている。でも、信号ではダメなんです。TSごとにシグナルを出すには、500個の口座が必要で、それぞれにターミナルとExpert Advisorを走らせなければなりません。これは非現実的な話です。 したがって - 最高のTSの専門家は、支払われます。 Andrey Karachev 2018.10.06 18:41 #158 ゲオルギー・メルツ従って - 有給は、最高のTCの専門家である。 また、オプションとして少なくとも、マジックナンバー340221のケーブルエキスパートは、とても魅力的に見えます。 削除済み 2018.10.06 21:09 #159 アンドレイ・カラチェフまた、オプションとして少なくとも、マジックナンバー340221のケーブルエキスパートは、かなり魅力的に見えます。なんというか、チャンネル、エクストレイルはナンセンスなんですね。 Georgiy Merts 2018.10.07 07:13 #160 アンドレイ・カラチェフまた、オプションとして少なくとも、マジックナンバー340221のケーブルエキスパートは、かなり魅力的に見えます。もちろん、そうなのですが...。私の「機関車」です。もしこれがなかったら、私のLeagueデモ口座で一度でも損失を出したことがあるはずです。 すでに何度も言っているように、最も安定したTSを選ぶという問題は残っています。これまでは直感的に、つまり事実上偶然に解決してきた。 1...91011121314151617181920212223...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
でも、そのためには、ロットが増えることを何とか正当化して、計算しなければならない...。まだできません。だから、ロットを増やしたい気持ちはあるのですが、今は......また、直感的に......」。嫌だなぁ...。それに、ロットを増やすとポンドが暴落し始めるし......選択順を工夫しないと安定しないので、これ以上は無理ですね。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
最後の1週間は、2ダース以上のTS（448人中）にとって最後の1週間となった。いずれも許容できない挙動を示し、過剰最適化に回された。多くは貿易品質が急激に悪化しています。無料のTSリーグのシグナルを 見ると、そのようなTSも選ばれていることが分かります。残念ながら、信号のTSを選択する問題はまだ解決されていない。
また、取引品質スコアが若干変更されました。以前は、一度も損失を出していないTSの品質指数を計算することは不可能でしたが（回復を計算することができないため）、現在は回復の代わりに、負けトレードがない場合にも計算されるシャープレシオを使用しています。
取引品質で1位となったのは、GBPUSDのTP-SL固定（ブレイクイーブン、BUへの移行は全戦略で有効）の取引戦略で6週連続。 この戦略はモニタリング開始以来TOP5入りしている。先週は4回の取引を行い、非常に高い取引品質で推移しています（私たちは、取引品質を「良い」「価値がある」「従うべき手本」と考えていることを思い出してください）。特筆すべきは、このTSがバランスの良さではトップクラスであるということです。同僚たちよ、このTSを心に刻もう。今のところ、うまくいっている。いつまで続くかなぁ？
2位はUSDCHFの逆張りで価格と移動トレンドの交差のTSが占めています。このTSはレーティングに入ったばかりで、すぐに2位にランクインしました。しかし、このTSを使った案件はかなり珍しい。8月中旬にトレードに出され、今になってようやく10件目の取引にこぎつけた。しかし、このTSのトレードの質は、とてもとても高いです。一方--リバース・トレイリングというシステムですが、これは非常に不安定な技術だと思います。このままでは2位をキープすることはできないのではないでしょうか。
3位はEURGBPの固定TP-SLでチャネル境界からのリバウンドのTPです。このTSは先週、1回だけ、しかし非常に良い取引を行い、ランキングに入ることができ、すぐに上位3つのTSに入りました。
リーグのシステムを改造するアイディアがあるんだ。
私の現在のエントリーは、チャネル境界線にタッチするか、「インパルス」バー上の価格と移動平均線との相互位置関係に基づいています。
別のフォーラムで、ある人が水路の境界で入ることの重要なバリエーションに注意を促してくれました。
現在、私はこの方法でやっています。バーのオープニングで、以前のバーの極限値とチャンネルの境界を比較します。ブレイクアウトエントリーの場合、最後のバーがチャネル境界に触れず、最後のバーがチャネル境界に触れた場合（そしておそらく境界をさらに移動させ、チャネルを拡大した場合）。リバウンドに取り組む場合、最後から2本目のバーがチャンネルボーダーにタッチし、最後がタッチしない場合にエントリーする必要があります。
保留中のエントリーが提案されています。 価格がチャネル内のチャネル境界線から離れると、保留中のエントリー注文を出します。(ブレイクアウトで動いている場合はストップ、プルバックで動いている場合はリミット）。そのエリアに保留中の注文がある場合は、それを置かない。保留中の注文が長期間（数日間）有効でない場合、その注文を削除します。命令が発動された場合 - 4つの標準的な護衛のうち1つを同行させる。
最初はこの提案に半信半疑でした。このようなエントリーは、チャネル境界でのエントリーとあまり変わらないと思いましたし、チャネル期間の値も、両者のエントリーが近くなるような値を見つけることが常に可能でした。しかし、チェックの結果、私の考えは間違っていたことがわかりました。多くの通貨ペアでは、エントリーが大きく異なり、そのようなチャネルパラメータやエントリーを閉じるような注文を設定するためのパラメータを見つけることができませんでした。 そのようなパラメータを見つけることができるペアがあります。しかし、それらは不人気なクロスであることがほとんどです。
理由は衝動的な値動きです。人気のあるペアは、しばしば短い衝動で動きます。そして、チャンネルはたった1本のバーでそのボーダーを移動させる。その結果、このようなインパルス時には、私の場合、チャンネルの新しい「ポストインパルス」ボーダーでエントリーします。 保留注文を出した場合は、古い「プレインパルス」ボーダーでエントリーします。私は、衝動的な動きが少なく、スムーズな動きが優勢で、チャネルがいくつかの連続したバーでその端を移動するペアにのみ、エントリーの2つの方法を「一緒にする」ことに成功しました。
このように、私はもう1つ、チャネルマージンでのペンディングオーダーによるエントリーのバリエーションを見つけ、リーグに追加するつもりです。確かに、このようなエントリーの場合、「ロールオーバー」伴奏は不可能です。しかし，Trailing TP-SLとFixed TP-SLの両方があれば十分です．つまり，各シンボルに対して6つのTP（2方向×3エスコート）を追加することになります．
まあ...「目標が明確であり、課題も明確である。仕事しろ、同志たちよ！"(С)
トップ3では、特に変化はありません。すべてのTCがポジションをキープしています。
今のところ、保留中の注文でエントリー時にTSを追加しています。そして、SARのサポート（反転）は、保留中の注文へのエントリーで十分整理できる可能性があることが判明しました。入り口は同じで、保留中の注文は全く同じ方法で、価格の極端に、TP-SLは全く置かれません（より正確には、保護SLだけが置かれ、これは通常の状況では決してトリガーされるべきではありません）。そして、常にオープンポジションを 監視しています。逆のポジションが発生したら、すぐに古い方のポジションをクローズします。その結果、通常のSARが得られるが、エントランスはペンディングオーダーで行われる。ですから、ポリノートでエントリーする場合も、フォワードトレーリング、バックワードトレーリング、ロールオーバー、固定TP-SLの4つのエスコートを用意することができるのです。
したがって、アップグレード後のTSリーグシンボルには、24個のTC（エントリー3個、ディレクション2個、エスコート4個）が含まれることになります。TCリーグは28のシンボルを "熟知 "している。合計-最大で672人のTCを擁しています。膨大な数のポジションがある中で、問題はないのだろうか。
ゲオルギーさん、3ヶ月で最高の結果を出したシステムで、別途有料シグナルを開設することを妨げるものは何ですか？このまま順調に売買が続けば、シグナルはトップに到達する可能性が高いと思います。
電波は無料 ですが、最高のTSが何本も同時に走っています。しかし、今週は、さらに2つのTCが「命を捨て」、再最適化のために送られるなど、定期的に許容できない行動を取り始めている。
しかし、予定は決まっている。でも、信号ではダメなんです。TSごとにシグナルを出すには、500個の口座が必要で、それぞれにターミナルとExpert Advisorを走らせなければなりません。これは非現実的な話です。
従って - 有給は、最高のTCの専門家である。
なんというか、チャンネル、エクストレイルはナンセンスなんですね。
もちろん、そうなのですが...。私の「機関車」です。もしこれがなかったら、私のLeagueデモ口座で一度でも損失を出したことがあるはずです。
すでに何度も言っているように、最も安定したTSを選ぶという問題は残っています。これまでは直感的に、つまり事実上偶然に解決してきた。