リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。

Georgiy Merts 2018.09.12 15:51 #131

イワン・ネグレシュニー論理的には、テスターではテストと最適化しかできませんが、安定化させるにはスタビライザーが必要で、そのようなツールの要件は何でしょうね:)

そのためには、「安定性」「スタビリティ」という概念を形式化する必要がある。しかし、上で述べたように、一般に受け入れられている安定性のリアプノフ理論は、微分方程式に基づいています。そして、市場の動きは非定常であるため、微分方程式では表せないというのが私の実感です。繰り返しになりますが、すべての市場参加者の行動は互いに依存しているという事実がすべての根底にあります。それゆえ、非ガウス分布、定常性の欠如、そして「安定性」の定義が不明確なのである。

削除済み 2018.09.12 19:01 #132

ゲオルギー・メルツそのためには、「安定性」「持続可能性」という概念を公式化する必要があります。しかし、先ほども言ったように--一般に受け入れられている安定性のリアプノフ理論では--微分方程式が基礎としてとらえられる。そして、市場の動きは非定常であるため、微分方程式では表せないというのが私の実感 です。繰り返しになりますが、すべての市場参加者の行動は互いに依存しているという事実がすべての根底にあります。それゆえ、非ガウス分布であり、定常性がなく、「安定性」をどのように定義するのかが不明である。ヒント:

非定常系は、非定常微分方程式で 記述される。

非定常系の安定性理論は より複雑であるが、解法も豊富である。

ザイ

うん...また言い訳を...

と正当化するのは「気がする」です ;))

ズィー

ちなみに、感性論は（自分の気持ちとは関係ないですが）とても参考になります。

Georgiy Merts 2018.09.12 19:16 #133

Oleg avtomat:ヒント:

非定常系は、非定常微分方程式で 記述される。

利口ぶっていないで、指をさす。(С)

ここでは、人々は市場を非定常微分方程式で記述し、お金をかき集めている。

なぜなら、あなたの言うことはすべて純粋に理論的なものだからです。確かにそうだが、実践にはとても遠い。しかし、その課題はかなり具体的です。TCの安定性を判断するための明確なアルゴリズムを導き出し、それを利用すること。

削除済み 2018.09.12 19:20 #134

ゲオルギー・メルツ利口ぶっていないで、指をさす。(С)

人々は非定常微分方程式で市場を記述し、お金をかき集めている。

なぜなら、あなたの言っていることは純粋に理論的なものだからです。確かにそうだが、実用にはほど遠い。そして、そのタスクは非常に具体的です。TS安定性を定義する明確なアルゴリズムを描き、それを利用すること。

あなたは 言い訳を探して いるのであって、解決策を探しているのではない--そういうことです。

TheXpert 2018.09.12 19:23 #135

Oleg avtomat:解決策ではなく、 言い訳を探して いる -- そういうことです。

モーモー）

削除済み 2018.09.12 19:39 #136

ゲオルギー・メルツ私が見つけたもの、私がやっていることは、誰にでもわかることなのです。

何を言いたいのかがわからない。他の人もそうだと思います。

大げさなことは言わないんですね。

Georgiy Merts 2018.09.12 19:53 #137

Oleg avtomat:

慌てないでください。矢って？非定常型ディフューザーの話だろ。マーケットをどう表現したらいいのかわからない。そして、あなたは何も提案しませんでした。

例えば、曲線の「美しさ」ですが、具体的な推定値で表現することは十分可能です。市場の非定常性、価格確率の 非ガウス分布にもかかわらず。微分方程式を一切使わずに

安定性パラメータの導出には、おそらくディフラクションの解法が必要であることに異存はありません。でも、どれが、どうすれば手に入るのか、それはわからない。それも言わないんですね。で、何が言いたいの？

削除済み 2018.09.12 20:20 #138

ゲオルギー・メルツ矢って？非定常型ディフューザーの話だろ。マーケットをどう表現したらいいのかわからない。そして、あなたは何も提案しませんでした。

例えば、曲線の「美しさ」は、具体的な推定値で表現することが十分可能でした。市場の非定常性、価格確率の非ガウス分布にもかかわらず。微分方程式を一切使わずに

安定性パラメータの導出には、おそらくディフラクションの解法が必要であることに異存はありません。でも、どれが、どうすれば手に入るのか、それはわからない。それも言わないんですね。では、何が言いたいのか？

そして、市場の動きは非定常であるため、微分方程式では表現できないと感じて いる」という言い訳です。"

おそらく、非定常なので、方程式を作ることは不可能だと思います。

わからない（だから自分には不可能）、だからといって全く不可能というわけではありません。違いがわかりますか？

Yuriy Asaulenko 2018.09.12 20:23 #139

ゲオルギー・メルツ利口ぶっていないで、指をさす。(С)

非定常微分方程式でマーケットを記述し、儲けている人がいる。

なぜなら、あなたの言っていることは純粋に理論的なものだからです。確かにそうだが、実践にはとても遠い。そして、目の前の課題は極めて具体的です。TSの安定性を定義する明確なアルゴリズムを策定し、それを利用すること。

さて、最後にこれらの用語の意味を明確に定義してください。バーシャおじさんではなく、あなたのために。どういう意味ですか？掲示板に書くと分かりやすいかもしれませんね。

Ivan Negreshniy 2018.09.13 07:00 #140

ゲオルギー・メルツ利口ぶっていないで、指をさす。(С)

ここでは、人々は非定常微分方程式で市場を記述し、お金をかき集めている。

なぜなら、あなたの言うことはすべて純粋に理論的なものだからです。その通りだが、実践とは大きくかけ離れている。そして、そのタスクは非常に具体的です。TS安定性を定義する明確なアルゴリズムを描き、それを利用すること。

あなたが任意の発散せずに実質的にしたい場合は、非常に異なる引用符でいくつかのブローカーを取り、テストを実行し、結果の期待ペイオフと分散によって、安定性と安定性を計算します。

ここでは、今年に入ってからのユーロドル・ウォッチの始値について、ターミナル・デリバリーからのミューイングを見てみた。
論理的には、テスターではテストと最適化しかできませんが、安定化させるにはスタビライザーが必要で、そのようなツールの要件は何でしょうね:)
そのためには、「安定性」「スタビリティ」という概念を形式化する必要がある。しかし、上で述べたように、一般に受け入れられている安定性のリアプノフ理論は、微分方程式に基づいています。そして、市場の動きは非定常であるため、微分方程式では表せないというのが私の実感です。繰り返しになりますが、すべての市場参加者の行動は互いに依存しているという事実がすべての根底にあります。それゆえ、非ガウス分布、定常性の欠如、そして「安定性」の定義が不明確なのである。
ヒント:
非定常系は、非定常微分方程式で 記述される。
非定常系の安定性理論は より複雑であるが、解法も豊富である。
うん...また言い訳を...
と正当化するのは「気がする」です ;))
ちなみに、感性論は（自分の気持ちとは関係ないですが）とても参考になります。
利口ぶっていないで、指をさす。(С)
ここでは、人々は市場を非定常微分方程式で記述し、お金をかき集めている。
なぜなら、あなたの言うことはすべて純粋に理論的なものだからです。確かにそうだが、実践にはとても遠い。しかし、その課題はかなり具体的です。TCの安定性を判断するための明確なアルゴリズムを導き出し、それを利用すること。
あなたは 言い訳を探して いるのであって、解決策を探しているのではない--そういうことです。
私が見つけたもの、私がやっていることは、誰にでもわかることなのです。
何を言いたいのかがわからない。他の人もそうだと思います。
大げさなことは言わないんですね。
慌てないでください。
矢って？非定常型ディフューザーの話だろ。マーケットをどう表現したらいいのかわからない。そして、あなたは何も提案しませんでした。
例えば、曲線の「美しさ」ですが、具体的な推定値で表現することは十分可能です。市場の非定常性、価格確率の 非ガウス分布にもかかわらず。微分方程式を一切使わずに
安定性パラメータの導出には、おそらくディフラクションの解法が必要であることに異存はありません。でも、どれが、どうすれば手に入るのか、それはわからない。それも言わないんですね。で、何が言いたいの？
そして、市場の動きは非定常であるため、微分方程式では表現できないと感じて いる」という言い訳です。"
おそらく、非定常なので、方程式を作ることは不可能だと思います。
わからない（だから自分には不可能）、だからといって全く不可能というわけではありません。違いがわかりますか？
さて、最後にこれらの用語の意味を明確に定義してください。バーシャおじさんではなく、あなたのために。どういう意味ですか？掲示板に書くと分かりやすいかもしれませんね。
あなたが任意の発散せずに実質的にしたい場合は、非常に異なる引用符でいくつかのブローカーを取り、テストを実行し、結果の期待ペイオフと分散によって、安定性と安定性を計算します。
ここでは、今年に入ってからのユーロドル・ウォッチの始値について、ターミナル・デリバリーからのミューイングを見てみた。