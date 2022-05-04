リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 22 1...151617181920212223242526272829...360 新しいコメント 削除済み 2018.10.10 16:38 #211 オープンデイ22組以上のカップルがハイクを開きました。目標は100です。 Georgiy Merts 2018.10.15 09:51 #212 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質によるベスト20。 品質別チャートBest5。 トップ3に変動はなかった。貿易の質に関する指標はあまり変化していません。また、案件も1、2件と少なかった。 トップ5については......最強を目指すという闘争心がある。特に、5位に浮上したAUDNZDのTP443941（固定TP-SLによるチャネル境界線からの離脱）が有望だと私は見ています。4位もアップデートですが、システムは「逆引き」タイプに属し、極めて不安定なTSと思われます。 Georgiy Merts 2018.10.22 06:49 #213 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 取引品質でベスト20。 取引品質のトップ5チャート。 トップ3に変動はありません。GBPUSDの固定TP-SLによるチャネルブレイクアウトは まだリードしており、先週中に2件の取引があったが、取引の質はあまり変わっていない。2位はGBPの固定TP-SLによるチャネルブレイクアウトで、先週は4件の取引があり、取引の質は少しも変わっていない。第3位は、トレンドによるEMAと価格のクロスに逆指値で入るТСです。取引は2回。取引の質は変わっていない。 4位、5位に関しては、深刻な争いになっています。4位のТС 742850は先週2回の負けトレードを行い、取引品質が38位まで落ちました。逆張りはマーチンゲールを彷彿とさせる非常に危険なサポートであるという考えが、改めて証明されたのです。 第5位を占めていたTS443941は、取引品質が若干低下し、迂回されましたが、ランキング第7位に留まっています。 現時点では、TS 643041と643451が4位と5位に上がっています。どちらの場合も逆張りで、ユーロではチャンネルの境界から、オートフランではチャンネルの境界から、それぞれ反発しています。両TCは9月上旬から稼働しており、最近ランキングに入ったが、ストレートに上位に食い込んだ。しかし、再び - 逆トレールは自信を持って私を鼓舞しない、このようなシステムは、価格の、実際には、ピックアップ、強いフラットで正常に動作しますが、破滅的に推測されていないトレンドに負ける。トップ5、そして一般的なレーティングにいつまでとどまるか見ものです。 Roman Shiredchenko 2018.10.22 07:11 #214 Georgiy Merts:現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 取引品質でベスト20。 取引品質のトップ5チャート。 トップ3に変動はありません。GBPUSDの固定TP-SLによるチャネルブレイクアウトはまだリードしており、先週は2件の取引があったが、取引の質はあまり変わっていない。2位はGBPの固定TP-SLによるチャネルブレイクアップで、先週は4件の取引があり、取引の質はやや低下した。第3位は、トレンドによるEMAと価格のクロスに逆指値で入るТСです。取引は2回。取引の質は変わっていない。 4位、5位に関しては、深刻な争いになっています。4位のТС 742850は先週2回の負けトレードを行い、取引品質を338位のレベルまで急激に低下させた。逆張りはマーチンゲールを彷彿とさせる非常に危険なサポートであるという考えが、改めて証明されたのです。 第5位のTS443941は、取引の品質が若干低下し、迂回されましたが、第7位に留まっています。 現在、4位には643041が位置しています。これも反転していますが、ユーロフランクチャンネルの境界線からの反発で入っています。TSは9月上旬から動いていて、高いところで一気にレーティングに入ったところです。しかし、またもや - 逆走は私に自信を抱かせてくれません、この評価がいつまで続くか見てみましょう。そこに法外なものは何もない場合は、それがこれらの設定で実際のアカウントのためにそれを充電するには遅すぎる前に、多分、その設定で外国為替ロボット（それが最初です）を入れてください、そしてちょうど - それをポップし、彼のTS近くを見ることができます... ありがとうございます。 Georgiy Merts 2018.10.22 07:23 #215 Roman Shiredchenko:こんにちは！ そこに法外なものは何もない場合は、これらの設定で本当のためにそれを充電するには遅すぎるかもしれない、そしてちょうど - popopitに、ポンドバックス（彼は最初です）のためのロボットをレイアウトすることができ、彼のTSを近くで見てください...。このロボットには好感が持てますね。このロボットの原理は、隠しているわけではないのですが、TP-SLを固定してチャンネルを 突破する（そしてBreakevenに移行する）ことです。チャート上でも見ることができます - 小さなステップ - これらは "Breakeven" （本当に - 日足 ATR の 0.25 の小さな利益）、大きなステップ - TP、 "steps down" - SL （TP / SL 比 = 2.5）. システムは非常にシンプルですが、私はこの原則に基づいている KodoBase のエキスパートがあると思います。それを、最適化し、カスタマイズする。 売ることに関しては...TCリーグから直接ボットを販売したい-という提案が、私のところに来ることが多くなっています。だから、考えているんです。いずれは、TCリーグのエキスパートたちを個別に販売する可能性もあります。 しかし、「ポッピン」については、私のボットではうまくいきません。設定項目は1つだけで、1トレードあたりのリスクの割合です。その他の設定はExpert Advisorのコードに「ハードコード」されており、変更することはできません。各アドバイザーには「クリティカル」パラメーターがあり、それを超えるとすぐに取引を停止し、アドバイザーを交換（再最適化）しなければなりません。 Roman Shiredchenko 2018.10.23 20:36 #216 Georgiy Merts:1.このロボットの原理は - 私はそれを隠していない - 固定TP - SL（とブレークイーブンに転送）でチャネルを破ることです。でも、チャート上で見ることができます - 小さなステップ - これらは非常に "ブレークイーブン"（本当に - 0.25毎日のATRの小さな利益）、大きなステップ - TP、 "ステップダウン" - SL（TP / SL比= 2.5. システムは非常にシンプルですが、私はKodoBaseがこの原理に基づいて構築されている専門家があると思います。それを、最適化し、カスタマイズする。 売ることに関しては...TCリーグから直接ボットを販売したい-という提案が、私のところに来ることが多くなっています。だから、考えているんです。しばらくしたら、TCリーグのエキスパートたちを個別に売りに出す可能性もなくはない。 2.しかし、「微調整する」というのはどうでしょうか。私のボットでは使えません。設定項目は1つだけで、1トレードあたりのリスクの割合です。その他の設定はExpert Advisorのコードに「ハードコード」されており、変更することはできません。各アドバイザーには「クリティカル」パラメーターがあり、それを超えるとすぐに取引を停止し、アドバイザーを交換（再最適化）しなければなりません。 1.ありがとうございます。了解しました。見てみようかな...。チャネルが描かれて取引が行われるのは何TFですか？ 2... 入力パラメータの値を再最適化（"pop"）して、さらに取引する必要があるという意味です... オープンデイ22組以上のカップルがハイクを開きました。目標は100です。
トップ3に変動はなかった。貿易の質に関する指標はあまり変化していません。また、案件も1、2件と少なかった。
トップ5については......最強を目指すという闘争心がある。特に、5位に浮上したAUDNZDのTP443941（固定TP-SLによるチャネル境界線からの離脱）が有望だと私は見ています。4位もアップデートですが、システムは「逆引き」タイプに属し、極めて不安定なTSと思われます。
トップ3に変動はありません。GBPUSDの固定TP-SLによるチャネルブレイクアウトは まだリードしており、先週中に2件の取引があったが、取引の質はあまり変わっていない。2位はGBPの固定TP-SLによるチャネルブレイクアウトで、先週は4件の取引があり、取引の質は少しも変わっていない。第3位は、トレンドによるEMAと価格のクロスに逆指値で入るТСです。取引は2回。取引の質は変わっていない。
4位、5位に関しては、深刻な争いになっています。4位のТС 742850は先週2回の負けトレードを行い、取引品質が38位まで落ちました。逆張りはマーチンゲールを彷彿とさせる非常に危険なサポートであるという考えが、改めて証明されたのです。
第5位を占めていたTS443941は、取引品質が若干低下し、迂回されましたが、ランキング第7位に留まっています。
現時点では、TS 643041と643451が4位と5位に上がっています。どちらの場合も逆張りで、ユーロではチャンネルの境界から、オートフランではチャンネルの境界から、それぞれ反発しています。両TCは9月上旬から稼働しており、最近ランキングに入ったが、ストレートに上位に食い込んだ。しかし、再び - 逆トレールは自信を持って私を鼓舞しない、このようなシステムは、価格の、実際には、ピックアップ、強いフラットで正常に動作しますが、破滅的に推測されていないトレンドに負ける。トップ5、そして一般的なレーティングにいつまでとどまるか見ものです。
トップ3に変動はありません。GBPUSDの固定TP-SLによるチャネルブレイクアウトはまだリードしており、先週は2件の取引があったが、取引の質はあまり変わっていない。2位はGBPの固定TP-SLによるチャネルブレイクアップで、先週は4件の取引があり、取引の質はやや低下した。第3位は、トレンドによるEMAと価格のクロスに逆指値で入るТСです。取引は2回。取引の質は変わっていない。
4位、5位に関しては、深刻な争いになっています。4位のТС 742850は先週2回の負けトレードを行い、取引品質を338位のレベルまで急激に低下させた。逆張りはマーチンゲールを彷彿とさせる非常に危険なサポートであるという考えが、改めて証明されたのです。
第5位のTS443941は、取引の品質が若干低下し、迂回されましたが、第7位に留まっています。
現在、4位には643041が位置しています。これも反転していますが、ユーロフランクチャンネルの境界線からの反発で入っています。TSは9月上旬から動いていて、高いところで一気にレーティングに入ったところです。しかし、またもや - 逆走は私に自信を抱かせてくれません、この評価がいつまで続くか見てみましょう。
そこに法外なものは何もない場合は、それがこれらの設定で実際のアカウントのためにそれを充電するには遅すぎる前に、多分、その設定で外国為替ロボット（それが最初です）を入れてください、そしてちょうど - それをポップし、彼のTS近くを見ることができます...
ありがとうございます。
このロボットには好感が持てますね。
このロボットの原理は、隠しているわけではないのですが、TP-SLを固定してチャンネルを 突破する（そしてBreakevenに移行する）ことです。チャート上でも見ることができます - 小さなステップ - これらは "Breakeven" （本当に - 日足 ATR の 0.25 の小さな利益）、大きなステップ - TP、 "steps down" - SL （TP / SL 比 = 2.5）. システムは非常にシンプルですが、私はこの原則に基づいている KodoBase のエキスパートがあると思います。それを、最適化し、カスタマイズする。
売ることに関しては...TCリーグから直接ボットを販売したい-という提案が、私のところに来ることが多くなっています。だから、考えているんです。いずれは、TCリーグのエキスパートたちを個別に販売する可能性もあります。
しかし、「ポッピン」については、私のボットではうまくいきません。設定項目は1つだけで、1トレードあたりのリスクの割合です。その他の設定はExpert Advisorのコードに「ハードコード」されており、変更することはできません。各アドバイザーには「クリティカル」パラメーターがあり、それを超えるとすぐに取引を停止し、アドバイザーを交換（再最適化）しなければなりません。
1.ありがとうございます。了解しました。見てみようかな...。チャネルが描かれて取引が行われるのは何TFですか？
2... 入力パラメータの値を再最適化（"pop"）して、さらに取引する必要があるという意味です...
"他のすべての設定はExpert Advisorのコードに「ハードワイヤード」されており、変更することはできません..."。- が、ここではよくわからない...。
"クリティカル "なパラメータは、原則として超過してはならない。そのためのテスターなのです。Expert Advisorを毎週、毎月、毎年、変更（最適化）する意味はあるのでしょうか？
私見ですが、実際の口座でクソみたいなEAを何個もテストするやり方は間違っていると思います。TDS-2を購入したら、テスターで動かしてみると、実トレードで出てくるゴミの99％を即座に排除することができるのです。TDSなしのテスターで、ネイティブとダウンロードした相場だけで、このドロボーは利益を表示してくれる。そして、デモが利益になる、それは十分にあり得ることです。そして、本物は1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と利益を出し、ある日突然、洪水が始まる（そして、その戦略は「壊れていない」、もともと悪かったが、通常のテストをしていないだけだ（あなたではなく、仮想の開発者））。
実際の市場でくだらないテストに半年、二十五年、人生を費やすより、100ポンドと一週間、二十五時間を、優れたソフトウェアの助けを借りてテストに費やす方がいい。
100個のExpert Advisorの中から2-3個のExpert Advisorを選択するだけで、収益性の高いトレードが可能になります。
ところで、なぜブレーカー設定を追加する必要があるのかわかりません。1つの同じExpert Advisorを使用している場合、過剰な最適化なしで何年も実際の口座で機能する膨大な数のセットを作成することができます（そのような取引の例は、成功したAlpari PAMMマネージャに存在します - それは本当に動作します）。
常に何かを変更したり、最適化したりする必要はないのです。もし戦略がうまくいっているならば、1年後、5年後、10年後に結果が出るでしょう。これもまた、歴史に照らして確認しています。はい、そこに週や月を失うことになりますが、良い戦略は、毎年、小さいながらも、正（理想的には、10-15年、年のカップルは、小さなマイナスに閉じられる場合 - それは特に重要ではありません）閉じます。
私が考えるに、主な課題は、相関のないシステムをピックアップし、停滞時に一方が他方を引っ張るようにすることです。
もしかしたら、1つのシステムでも、異なる設定、異なる時間枠（自動化できる収益性の高いシステムはそれほど多くない）のものになるかもしれません。
しかし、全体としてはよくできていますね。このフォーラムはとてもクールなトピックです。さらなるご活躍をお祈りしています。
あははははは...。笑わせてくれるね。
そうではないはずです。誰がそれに反論できるのか...。しかし、トレーディングストラテジーは、なぜか「やるべきこと、やってはいけないこと」を独自に考えている。
そして、あなたはどうしたいのですか（「あなた」になりましょう）？
私は、履歴期間の制限を修正し（2年間とします）、このパラメーターを超えた「違反」TCシステムを直ちにリーグから追い出すことを提案します。 彼らは再最適化のために送られるのです。
2年前まで超えていなかったのに、急に超えてきたということは、マーケットが変わったということであり、システムに対応していないのだと思います。システムは自ら最適化し直さなければならないのです。
私のキッチンを少しご紹介します。ここで、ちょうど今朝、制御スクリプトを実行したところ、次のような結果が得られました。
昨日の1日で6人のTCが許しがたい行動を見せた。743720と212440 - - 2週間前に置かれたそれらの間で、かなり長い時間前に貿易（例えば、142251は7月中旬に設定し、この時間の間に42取引を約束している）に置かれ、非常に最近のものである注意してください。とはいえ、512241が9月初めから4回の取引を行い、合計で30ドルの利益を出しており、良い結果を出しているシステムもあることに留意してほしい。しかし、ロールオーバー方式である。そして、その中に展示されているSLは、叩いてはいけないのです。少なくともこの2年間はそうではありませんでした。しかし、ここではそれが実現した。つまり、このシステムも過剰最適化を目指しているわけです。
6つのシステムすべてが最適化され、「予選ゲーム」のための「TCプール」全体に再び含まれます。
理解できない。TDS-2とは？
質問2：Expert Advisorがスキャルパーではなく、平均ポジション保有時間が1日以上のポジションボットの場合、どうして「デモモードでは利益を表示するが、リアルでは負ける」ことができるのでしょうか？これまでのTCリーグの経験から、実際の条件下でロボットを取引しても、その挙動は変わらないことがわかりました。ロボットがデモで良い利益を出し続ければ、リアル口座でも利益を出すことができます。ロボットがリアル口座で失敗し始めると、デモ口座での挙動が変化する。
ロボットは、かなり大きなスプレッドを持つサーバーに置かれた場合、異なる動作をし始める。例えば、アルパリのサーバーでテストを行い、それをインストフのサーバーに置くとします。そうすると、そう、行動が変わるんです。しかし、スプレッド自体の損失ではなく、スプレッドの大きいサーバーでは一部のトレードがスキップされ、スプレッドの小さいサーバーで約定したものと逆のトレードが約定することもあるなど、入力の違いによるものだそうです。
質問3：絶対に注がないTCは存在すると思いますか？この件に関しては、すでに多くのコメントをさせていただいています。ALWAYSの儲かるTSは存在しないと確信しています。ANY TSには利益と損失の期間があり、損失の期間は利益の期間より長くなります。そのため、TSは長期的にマイナスになります。そして、プラスになるには、今マイナスを表示しているTSを消して、プラスを表示しているTSに取り組むしかない。
現在、5人のTSが信号処理をしていますが、これが一番いい結果を出しています。しかし、それ以来、彼らはそれをしなくなり、定期的に私はリーグ信号からもそれらを削除する必要があります。平和に利益をトレードする」ということについてですが、このまさに「2～3の価値があるもの」を選択することに、私はまだ疑問を持っています。
実際の取引に最適なTSの選定順序は、まだ明確には決まっていない。デモでは良い結果を示したのに、TSを本番に入れた途端、失敗し始めた--というケースも一度や二度ではない。そして、どこでも!テストでも、デモでも、もちろんリアル口座でも。
例えば、今はGBPUSDのチャンネルのブレイクスルーが 非常に良い結果を示しているように思えます。しかし、明日から負けが始まらないという保証はしない。