まあ、32人の専門家のうち24人が常にプラス思考なら、とても良い統計だと思います。だから、あなたは私と同じ評価を投稿すればいいだけです。
そして、ストップロスは臆病者によって発明された？
ストップループは腰抜けが発明したのか？
ストップロスは ブローカーが発明したのだろう
それはありえないな～、ブローカーは寝ていて、顧客がストップを使わないことを見抜いてるんだろうな・・・。
残高の1％のポジションを持ち、一種のヘッジが行われ、その後、1つのペアではなく、すべてのペアで行われます。結局はプラスで判明。
GBPが500pips下がったら、EUR/JPYとcadjpyが500pips下がると想像してください。そして、サーバーに注文を送ることができなくなる。寄り道せずに到達できるのは？
ストップはどんなTSでも絶対に必要な要素です。 ストップがなければ、あなたの取引はロシアンルーレットとなります。
水曜日には、市場は目を覚ました