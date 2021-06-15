登録者数1200人!!! - ページ 183

Aleksei Stepanenko:

そうですね、基本的にはジグザグなのですが、少し改良を加えています:)

それが、「動き＋引き戻し＝波」ということです。

ああ。そんな波が沈殿物を洗い流してしまうのです。

 
Signals-MT4-"NatureFo"（不完全なサーバー名ですが、十分です）と入力します。5つの信号最近（8月と9月のいわば2波）モニターされたベトナムの男たちのすべて。すでにレビューがあるものまであります（これは普通でしょうけど）。ドモホルンリンクルの歴史は67歳とは思えないほど、まっとうなものです...。
 
Uladzimir Izerski:

だから、大きな船、小さなロット。

イエベニ・レフチェンコ
67年の歴史はないが、まっとうな歴史でもある...。

長く美しいオフラインの歴史を見ると、疑念が湧いてくるんです。お金に関して、ブローカーやシグナルプロバイダーの言葉を信用できるのか？物語の始まりはモニタリングから始めるべきで、多くのチートは避けられるのですが...。

 

は、もう恒例なんですか？:)


 
Yevhenii Levchenko:

は、もう恒例なんですか？:)


まあ、彼は購読者のことを心配して、月曜日には、彼の指示に従ってすべてを行うようにと助言しました。


今日、生け垣を撤去して、、、。運が悪い。

 
今日は信号で漏れる人が多いのかなぁ（笑)
 
Uladzimir Izerski:

+ なんて詩的な表現なんだろう。
 
Vasiliy Pushkaryov:

さて、彼は加入者のことを気にして、月曜日に自分の指示に従ってすべて行うようにアドバイスした。

今日、生け垣を撤去して、、、。運が悪い。

悪い...

ブッシュも低迷し始めたし...。
 
Yevhenii Levchenko:

ブッシュも低迷し始めたし...。
始めたはいいが、まだ10％のドローダウンにも達していない。毎月の利益はかなり落ちているがすでに購読者が減り始めており、購読料がシグナルからの収益をカバーしていないことに憤慨している。
Vasiliy Pushkaryov:
始めたものの、今のところ10％のドローダウンにすら達していないそうです。毎月の利益はかなり落ちているが購読者はすでに離れており、購読料が彼のシグナルからの収益をカバーしていないことに憤慨している。
このようなピプシングに対応できる端末はありません。
