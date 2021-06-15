登録者数1200人!!! - ページ 85

ArtemTimm:
どなたか、もう一度セントシグナルの説明をしていただけませんか？たくさんあって、中にはセント・アカウントという説明書きがあるものもあります。

ブローカーのサーバーで自動的にセントかノンセントを判断しているのだと思います。
ブローカーがセントである場合、リアル口座は このシグナルを金銭で購読することはできませんが（ルールが施行される前に作成されたシグナルは別）、デモ口座では無料で購読することができます。つまり、「セント・シグナル」＝加入者向けのデモ・シグナルということです。

バグがある場合は、サービスに問い合わせるのがベターです。

 

チャート上にシグナルの履歴を表示するスクリプトを書きました。この信号は、崩壊寸前の瞬間があったことを示しています。


8月度ドローダウン


 

それは完全な機械取引ではなく、金曜日に彼女は今日 - すなわち金曜日、取引はありませんでした、そうでなければ動きがストップアウトにつながったというニュースでのメモを持っていました。

彼女はファンダメンタルズを見ていると思う。いずれにせよ、ルーレットで、価格は他のどの日にも間違った方向に行くかもしれない

 

次に多い加入者も、ほとんど夜間に来て、ほとんど取らず、一線を画しています。


 
Vladimir Tkach:

良い脚本です。

 
この信号は、博士論文に使えるかもしれませんね :)
 
Vasiliy Kolesov:

良い脚本です。

その人は、1つのスクリプトと分析で、サービス そのものよりも、サービスのシグナルを 多く作っていました ))

 
Ivan Butko:

このようなスクリーンショットは、システムの最初から最後までの堅牢性を示していますね。

 
Ivan Butko:

ボートはヘリコプターは？私を侮辱したいのか？

 
Rashid Umarov:

ボートは どうですか？ヘリコプターは どうですか？侮辱してるのか？

悪気はないのですが、すべてが文字でなければならないという事実によって、文字も正しく書かなければならないし、時には文字による参照を理解できない人も多く、絵を直接見たり、具体的に言葉で表現されている場合の方がはるかに理解しやすいのです。

