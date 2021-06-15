登録者数1200人!!! - ページ 85 1...787980818283848586878889909192...230 新しいコメント Sergey Golubev 2018.12.17 08:51 #841 ArtemTimm: どなたか、もう一度セントシグナルの説明をしていただけませんか？たくさんあって、中にはセント・アカウントという説明書きがあるものもあります。ブローカーのサーバーで自動的にセントかノンセントを判断しているのだと思います。 ブローカーがセントである場合、リアル口座は このシグナルを金銭で購読することはできませんが（ルールが施行される前に作成されたシグナルは別）、デモ口座では無料で購読することができます。つまり、「セント・シグナル」＝加入者向けのデモ・シグナルということです。 バグがある場合は、サービスに問い合わせるのがベターです。 Vladimir Tkach 2018.12.17 13:47 #842 チャート上にシグナルの履歴を表示するスクリプトを書きました。この信号は、崩壊寸前の瞬間があったことを示しています。 8月度ドローダウン Fast235 2018.12.17 13:55 #843 それは完全な機械取引ではなく、金曜日に彼女は今日 - すなわち金曜日、取引はありませんでした、そうでなければ動きがストップアウトにつながったというニュースでのメモを持っていました。 彼女はファンダメンタルズを見ていると思う。いずれにせよ、ルーレットで、価格は他のどの日にも間違った方向に行くかもしれない Vladimir Tkach 2018.12.17 14:44 #844 次に多い加入者も、ほとんど夜間に来て、ほとんど取らず、一線を画しています。 Vasiliy Kolesov 2018.12.17 15:48 #845 Vladimir Tkach:チャート上にシグナルの履歴を表示するスクリプトを書きました。この信号は、崩壊寸前の瞬間があったことを示しています。 8月度ドローダウン良い脚本です。 Petros Shatakhtsyan 2018.12.17 16:12 #846 この信号は、博士論文に使えるかもしれませんね :) Ivan Butko 2018.12.17 16:23 #847 Vasiliy Kolesov:良い脚本です。その人は、1つのスクリプトと分析で、サービス そのものよりも、サービスのシグナルを 多く作っていました )) Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 16:33 #848 Ivan Butko:この人はサービス そのものよりも、スクリプトと解析1つでサービスのシグナルを 多く作っていると思います))このようなスクリーンショットは、システムの最初から最後までの堅牢性を示していますね。 Rashid Umarov 2018.12.17 16:41 #849 Ivan Butko:この人は、1つのスクリプトと分析で、サービス そのものよりも、サービスのシグナルを 多く作っています ))ボートは？ヘリコプターは？私を侮辱したいのか？ Anatolii Zainchkovskii 2018.12.17 16:50 #850 Rashid Umarov:ボートは どうですか？ヘリコプターは どうですか？侮辱してるのか？悪気はないのですが、すべてが文字でなければならないという事実によって、文字も正しく書かなければならないし、時には文字による参照を理解できない人も多く、絵を直接見たり、具体的に言葉で表現されている場合の方がはるかに理解しやすいのです。 1...787980818283848586878889909192...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どなたか、もう一度セントシグナルの説明をしていただけませんか？たくさんあって、中にはセント・アカウントという説明書きがあるものもあります。
ブローカーのサーバーで自動的にセントかノンセントを判断しているのだと思います。
ブローカーがセントである場合、リアル口座は このシグナルを金銭で購読することはできませんが（ルールが施行される前に作成されたシグナルは別）、デモ口座では無料で購読することができます。つまり、「セント・シグナル」＝加入者向けのデモ・シグナルということです。
バグがある場合は、サービスに問い合わせるのがベターです。
チャート上にシグナルの履歴を表示するスクリプトを書きました。この信号は、崩壊寸前の瞬間があったことを示しています。
8月度ドローダウン
それは完全な機械取引ではなく、金曜日に彼女は今日 - すなわち金曜日、取引はありませんでした、そうでなければ動きがストップアウトにつながったというニュースでのメモを持っていました。
彼女はファンダメンタルズを見ていると思う。いずれにせよ、ルーレットで、価格は他のどの日にも間違った方向に行くかもしれない
次に多い加入者も、ほとんど夜間に来て、ほとんど取らず、一線を画しています。
良い脚本です。
その人は、1つのスクリプトと分析で、サービス そのものよりも、サービスのシグナルを 多く作っていました ))
このようなスクリーンショットは、システムの最初から最後までの堅牢性を示していますね。
ボートは？ヘリコプターは？私を侮辱したいのか？
悪気はないのですが、すべてが文字でなければならないという事実によって、文字も正しく書かなければならないし、時には文字による参照を理解できない人も多く、絵を直接見たり、具体的に言葉で表現されている場合の方がはるかに理解しやすいのです。