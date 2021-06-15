登録者数1200人!!! - ページ 207

は、先日のsp500の暴落でみんな下がっちゃったんですか？
 

FXOpen-Real2はマイクロアカウントサーバーですが、マイクロという言葉を理解していますか？銭
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
すべての通貨ペアの名前にドットがついています。これはマイクロ口座の証です。ブローカーは貧乏でマイクロ口座用のサーバーを別に用意することができず、通貨ペアの末尾にドットをつけることにしたそうです。

問題は、なぜ有料シグナルにマイクロアカウントが用意されているのか。おそらく、リアルアカウントとマイクロアカウントのサーバーが同じだからではないでしょうか？まあ、末尾にドットがついている通貨ペアのアカウントはフィルタリングできるのですが、ややこしいですかね？

 
はまたアンチが泣くのか？ 本も人生も教えてくれない。

トレンドに乗ったトレードは、トレンドが変わった時にしか負けられない、一度

 
それまでずっと負けていたことになる。

 
私のインジケーターでは、為替レートが非常に間違った動きをしないとインジケーターが壊れることに気づかず、友人よりも信頼してしまいました。

市場はそれに従うと思うことが多い)
探す場所を間違えています。

結果を見ているんですね。


と、なかなか良い結果が出ているので、購読者は増えるだろうし、減ることはないだろうし、両方稼げそうだ。

 

彼は大金を持っている、彼は強欲で愚かな多くのクライアントを持っている、彼は十数人の加入者を持っているかもしれない、口座に100ポンドを入れて、10kと表示され、誰もがOOOOOOOOGO GOOOO、これがバランスだ、彼は信頼できる、と思うことは悪いことではありません。

1万円の残高でカツカツに取引する奴が本当にいるのか？ 1万円の口座で5～8割のドローダウンを問題なくこなす奴がいるのか？ その億万長者を見てみたい。

Maksim Korotkiy:

本当に10Kの残高で全切りでトレードしてる人教えて！10Kの口座で50〜80%のドローダウンを問題なく許容してる人教えて！？ この大富豪に会いたい。

もう泣き言はやめてくれ。ダンスが下手な人の邪魔をするのは

セント口座でも、せめて同じようにやってください。 せっかく稼いだセントを217倍に増やしてください。

 
Aleksandr Volotko:

もう泣き言はやめてくれ。ダンスが下手な人の邪魔をするのは

セントで、せめて同じことを、苦労して稼いだセントを217倍に増やしてください。

おかわり」を見ませんでしたか？

