登録者数1200人!!! - ページ 207 1...200201202203204205206207208209210211212213214...230 新しいコメント multiplicator 2020.03.06 09:54 #2061 は、先日のsp500の暴落でみんな下がっちゃったんですか？ Maksim Korotkiy 2020.03.06 10:02 #2062 FXOpen-Real2はマイクロアカウントサーバーですが、マイクロという言葉を理解していますか？銭https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet すべての通貨ペアの名前にドットがついています。これはマイクロ口座の証です。ブローカーは貧乏でマイクロ口座用のサーバーを別に用意することができず、通貨ペアの末尾にドットをつけることにしたそうです。 問題は、なぜ有料シグナルにマイクロアカウントが用意されているのか。おそらく、リアルアカウントとマイクロアカウントのサーバーが同じだからではないでしょうか？まあ、末尾にドットがついている通貨ペアのアカウントはフィルタリングできるのですが、ややこしいですかね？ Vladimir Tkach 2020.03.06 10:54 #2063 multiplicator: は、先日のsp500の暴落でみんな下がっちゃったんですか？ 秋はまだまだ続くと思っていました。しかし、ユーロは逆転された。 Fast235 2020.03.06 10:57 #2064 はまたアンチが泣くのか？ 本も人生も教えてくれない。 トレンドに乗ったトレードは、トレンドが変わった時にしか負けられない、一度 Даниил Минин 2020.03.06 11:09 #2065 Fast235: はまたアンチが泣くのか？ 本も人生も教えてくれない。 トレンドに乗ったトレードは、トレンドが変わった時に一度だけ負けることがあります。 それまでずっと負けていたことになる。 Fast235 2020.03.06 11:15 #2066 danminin: トレンド指標は今までずっと負け続けていたはずだ。 私のインジケーターでは、為替レートが非常に間違った動きをしないとインジケーターが壊れることに気づかず、友人よりも信頼してしまいました。 市場はそれに従うと思うことが多い) 削除済み 2020.03.06 11:43 #2067 探す場所を間違えています。 結果を見ているんですね。 と、なかなか良い結果が出ているので、購読者は増えるだろうし、減ることはないだろうし、両方稼げそうだ。 Maksim Korotkiy 2020.03.06 13:55 #2068 彼は大金を持っている、彼は強欲で愚かな多くのクライアントを持っている、彼は十数人の加入者を持っているかもしれない、口座に100ポンドを入れて、10kと表示され、誰もがOOOOOOOOGO GOOOO、これがバランスだ、彼は信頼できる、と思うことは悪いことではありません。 1万円の残高でカツカツに取引する奴が本当にいるのか？ 1万円の口座で5～8割のドローダウンを問題なくこなす奴がいるのか？ その億万長者を見てみたい。 削除済み 2020.03.06 17:58 #2069 Maksim Korotkiy: 本当に10Kの残高で全切りでトレードしてる人教えて！10Kの口座で50〜80%のドローダウンを問題なく許容してる人教えて！？ この大富豪に会いたい。 もう泣き言はやめてくれ。ダンスが下手な人の邪魔をするのは セント口座でも、せめて同じようにやってください。 せっかく稼いだセントを217倍に増やしてください。 Даниил Минин 2020.03.06 18:05 #2070 Aleksandr Volotko: もう泣き言はやめてくれ。ダンスが下手な人の邪魔をするのは セントで、せめて同じことを、苦労して稼いだセントを217倍に増やしてください。 おかわり」を見ませんでしたか？ 1...200201202203204205206207208209210211212213214...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
FXOpen-Real2はマイクロアカウントサーバーですが、マイクロという言葉を理解していますか？銭
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
すべての通貨ペアの名前にドットがついています。これはマイクロ口座の証です。ブローカーは貧乏でマイクロ口座用のサーバーを別に用意することができず、通貨ペアの末尾にドットをつけることにしたそうです。
問題は、なぜ有料シグナルにマイクロアカウントが用意されているのか。おそらく、リアルアカウントとマイクロアカウントのサーバーが同じだからではないでしょうか？まあ、末尾にドットがついている通貨ペアのアカウントはフィルタリングできるのですが、ややこしいですかね？
は、先日のsp500の暴落でみんな下がっちゃったんですか？
秋はまだまだ続くと思っていました。しかし、ユーロは逆転された。
はまたアンチが泣くのか？ 本も人生も教えてくれない。
トレンドに乗ったトレードは、トレンドが変わった時にしか負けられない、一度
はまたアンチが泣くのか？ 本も人生も教えてくれない。
トレンドに乗ったトレードは、トレンドが変わった時に一度だけ負けることがあります。
それまでずっと負けていたことになる。
トレンド指標は今までずっと負け続けていたはずだ。
私のインジケーターでは、為替レートが非常に間違った動きをしないとインジケーターが壊れることに気づかず、友人よりも信頼してしまいました。市場はそれに従うと思うことが多い)
探す場所を間違えています。
結果を見ているんですね。
と、なかなか良い結果が出ているので、購読者は増えるだろうし、減ることはないだろうし、両方稼げそうだ。
彼は大金を持っている、彼は強欲で愚かな多くのクライアントを持っている、彼は十数人の加入者を持っているかもしれない、口座に100ポンドを入れて、10kと表示され、誰もがOOOOOOOOGO GOOOO、これがバランスだ、彼は信頼できる、と思うことは悪いことではありません。
1万円の残高でカツカツに取引する奴が本当にいるのか？ 1万円の口座で5～8割のドローダウンを問題なくこなす奴がいるのか？ その億万長者を見てみたい。
本当に10Kの残高で全切りでトレードしてる人教えて！10Kの口座で50〜80%のドローダウンを問題なく許容してる人教えて！？ この大富豪に会いたい。
もう泣き言はやめてくれ。ダンスが下手な人の邪魔をするのは
セント口座でも、せめて同じようにやってください。 せっかく稼いだセントを217倍に増やしてください。
もう泣き言はやめてくれ。ダンスが下手な人の邪魔をするのは
セントで、せめて同じことを、苦労して稼いだセントを217倍に増やしてください。
おかわり」を見ませんでしたか？