mit5x:

こんにちは。

私はFXの初心者です。

私は4500ドルを投資したいと思います。これは私の資金の最後でもなければ、私のポートフォリオ全体でもありません。ただ、そのうちのいくつかをFXに置きたいんです。

すぐにでも多角化したい。

4種類のFXブローカー、4種類のシグナル。

私は、月50～100％の収益性を追い求めているわけではありません。でも、月5％では面白くないので、もっと欲しいです。シグナルコピーと VPSだけで損失を補填するのは避けたい。

まず、どのような信号を見ればいいのか、教えてください。

最大ドローダウン(<10%)とシグナル寿命が長い(>26週)成功トレード数(>90%)のどちらを先に見るべきでしょうか？

要は、離婚に巻き込まれないようにすることです。
 
バスコビッツの歴史的瞬間!!!!

- 大変申し訳ございません、申し訳ございません、今日は28％という損失が出てしまいました、結局まだプラスになっているんです。このアカウントは、バグを解決した後、今週中に削除される予定です。ほとんどの場合、新しい口座は凍結され、残高制限がかかるか、他の証券会社で利用可能な別の 口座を開くことになるでしょう。

 
Yury Lemeshev:

バスコビッツの歴史的瞬間!!!!

- 大変申し訳ございません、申し訳ございません、今日は28％という損失が出てしまいました、結局まだプラスになっているんです。このアカウントは、バグを解決した後、今週中に削除される予定です。ほとんどの場合、新しい口座は凍結され、厳しい残高制限を受けるか、他の証券会社で利用可能な別の口座を 開くことになるでしょう。

たまたまきれいに吹けなかっただけで、持ちこたえたのです。どっちがいいんだろう。いいじゃないですか、たぶん...。

何が悪い？悪いのは、利益がないことだ。この口座は今年初めに凍結されました。まさに崩壊した場所。スクリーンショットでは、モニタリング開始時（21.78％）と最後の数値（20.54％）を見ることができます。ずっと居座り続けている加入者には利益がないということです。受信料を差し引いた金額。だから、もしかしたら赤字になるかもしれない。そして、後から申し込んだ人たちは確実に途方に暮れている。もし、時間内に降りられなかったら...。購読者数は200人弱を維持しているようだが...。次の信号を見て、そこにどんなストーリーがあるのか見てみよう。その言葉から察するに、もうアカウントを持っていないのだろう。だから、モニタリング以前に長い歴史を持つアカウントには驚かされることになる...。

 
Yury Lemeshev:

バスコビッツの歴史的瞬間!!!!

- 大変申し訳ございません、申し訳ございません、今日は28％という損失が出てしまいました、結局まだプラスになっているんです。このアカウントは、バグを解決した後、今週中に削除される予定です。ほとんどの場合、新しい口座は凍結され、厳しい残高制限を受けるか、他の証券会社で利用可能な別の口座を 開くことになるでしょう。

ナタリアは2年近く、アレクセイはすでに3年間、モニタリング前のアカウント（月10～25％）を持っていました。もう1つのアカウントは、おそらく5年前になります。しかし、モニタリング後にモニタリング前のような取引ができないとしたら、ある人物が言ったように「疑問がある」のです。
 

マシュコベッツはどうすることもできなかった...。...パニックになり始めた...


 

キッチンだって、ここでは役に立たなかった。もう一度、彼の相場が市場に出回らないことを宣言し、このような粗悪な取引での損失を帳消しにするという選択肢はない。

今度はどこの会社と交渉して取引履歴を描いてもらうんだろう？)))

 
Yevhenii Levchenko:

マシュコベッツはどうすることもできなかった...。...パニックになり始めた...


このヒーローの信号のリンクを送ってください。
 

シグナルでもマーケットでも、多くのハスリング・ユーザーが、いかにして自分のやり方をごまかし、多くの加入者や顧客を誘い込むかを学んでいるようなルールになっているのです。

そして、進めば進むほど、その数は増えていく。 しかし、なぜか何も手を打てない。

