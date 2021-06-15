登録者数1200人!!! - ページ 156

フィードバックと信号ごとのバランスのスクリーンショット（英語から翻訳されています。）

 
おそらく、ポンドを仕入れたのだろう・・・。これ以上ポンドが下がるとまずいですね、多くの人がをあちこちで見かけるようになりました。
Andrey F. Zelinsky:

なぜここであからさまなデタラメを紹介するのか？

記事中の「"描かれた "グラフであることに何の疑いも ない」というフレーズ。" -- 根拠のないデタラメ。

さて、「詐欺師ブローカー」という言葉ですが、これは何でしょうか？

p.s. 「詐欺」というローカルな（時に滑稽な）言葉を挟むのは構わないのですが、その主張の正当性を示してほしいものです。

そうでなければ、空疎な話になってしまいます。

あの記事には主観が多く、根拠がないのは同意です。

しかし、このトレーダーにはまだ多くの疑問がある。例えば、17年には（まだタラスと競っていた頃）1000人以上の加入者がいたのに、全財産をドブに捨てたんです。


しかし、同じブローカーでも、すでに2017年に入っている彼の現在のシグナルは、負けているわけではなく、利益を上げているのです。


では、これらが異なるアカウントであると仮定してみましょう。そのうちの1つでは損をし、もう1つでは儲けた。

10年以上の取引経験を生かし、独自に開発した戦略に従って取引している」というのが、現在のシグナルの説明の冒頭部分です。私はFXで稼ぐために来たのであって、損をするために来たのではない」。

10年も経てば、多かれ少なかれ安定したスタイルが確立されているはずで、モニタリングの前に見えてくるような気がします。

2016-й

2017-й


2018-й


2019-й

つまり、10年の経験は、モニタリングの後、どこかに行ってしまうのです。

 

上記は、0円負けについて、「技術的なミス」とコメントした画面です。その時にはすでに600人以上の購読者を獲得しており、ここに紹介する。私たちは3月のいくつかの取引について話しています、3月12日と13日の注文の取引履歴を見てください、私はAlpariローソク足で、下に1つの注文を与えるだけです。 縦線はマシュコフツェフからの始値・終値 注文の両方があるレベル


この事件以降、加入者の伸びが止まり、加入者の流出が発生した。

さらに、最近はモニタリング以降、積み上げてきたものをすべて一度に赤字で締めている。

以下は、経験豊富なトレーダーの書き込みである。「大変申し訳ありません。今日は28％の損失でした。結局、まだプラスになって います」。このアカウントは、バグを解決した後、今週中に削除される予定です。ほとんどの場合、新しい口座は凍結され、厳しい残高制限を受けるか、 他の証券会社で利用可能な別の口座を 開くことになるでしょう。

モニタリングからスタートした地点に戻れば、プラスになる人しかいない。UPUやサブスクリプションで負けた人がいる。そして、後から加入した人は、不利になる。本人にとっては不明確なのでしょうか？

しかし、彼は経験豊富で、次のように書いている。「GBP/USDのロングポジションが開かれており、リスクは高いです。

もちろん、これらはすべて状況証拠ということができ、誰にでも起こりうることです。しかし、上に書いたように、彼の3年間の家計簿には600人以上の人が登録している。今度のものは、20人すら募集する時間がなかったと思われる。

そのため、すでに美しい履歴を持つ新しいアカウントを用意している。しかし、彼が歴史に残るような取引をしたのは、今回が初めてではありません。不公平だと思うのです。

 

以前、技術的な理由で取引終了時に問題が発生し、ストップアウトで口座ごと閉鎖したことがあります。ブローカー（DTs）の技術サポートに手紙を出したら、謝ってくれて、すべての取引を戻してくれて、まるで損失はなかったかのようになりました。こんなことがあるのかと衝撃を受けました。過去ログにはまったく何もなかったのだ!つまり、ブローカーは数クリックで注文の変更・返品などを行うことができるのです。という話です。

 
Andrey F. Zelinsky:
無意味なことを話して、突っかかるような馬鹿を見るのはやめてください - 私はエゴール・ブラソフが誰なのかまったく知りません - または、この件に関する私の引用を少なくとも1つしてください。
あるブログで見つけたVlasovの信号履歴の写真です 。ちなみに、ブログ自体も面白く、キリル・バダエフのことが書かれていますが、彼とブラソフは当時、双子の兄弟のような関係だったそうです。

すると、このブローカーで作業していた人たちは、ローカルサーバーに接続できなくなった。どうやら、行政が動いたようだ。

 
Vasiliy Pushkaryov:
ここで 、あるブログでVlasovの信号履歴の写真を見つけました。ちなみに、ブログ自体も面白く、キリル・バダエフのことが書かれていますが、彼とブラソフは当時、双子の兄弟のような関係だったそうです。

すると、このブローカーで作業していた人たちは、ローカルサーバーに接続できなくなった。どうやら、行政が動いたようだ。

彼です。そして、以前のスクリーンショットについてですが...。彼（マシュコフツェフ）の信号は今まで見たことがなく、この信号だけです。そのようなスクリーンキャストは（特に彼のものではなく、一般的に）たくさんあるのでしょうか？もうアーカイブ丸出しですね...。
 
Andrey F. Zelinsky:

正当な理由と権力だけが重みを持つので、彼らは沈黙しています。誰も権力を持っておらず、誰も正当な理由を与えず、ただ根拠がないだけです。

笑 )))

後頭部に目があるのか？

あらゆる詐欺で有名なクソ田舎に電波が開通してるのがわからないのか ))))

ペッパーズ、ティック、ICM、アルプスで信号が開通していれば、不正という考えは全くなかったでしょう。

しかし、普通の証券会社ではそんな話をトレーダーが提供することはできない。なぜか負けている ))))

 
Yevhenii Levchenko:
彼です。そして、これまでのスクリーンショットについては...。彼（マシュコフツェフ）の信号は今まで見たことがなく、この信号だけです。そのようなスクリーンキャストは（特に彼のものではなく、一般的に）たくさんあるのでしょうか？ もうアーカイブ丸出しですね...。
このブログのコメントでスクリーンショットを見ました。 以前はなかったのですが（Yuliya Vinnitskaya さんに感謝）。NewYork Capital Cityのシグナルは覚えているのですが、私の投稿で彼のトレードが素晴らしいというレビューを書いたくらいで、Mashkovtsevは今日初めて思い出して注目しました。
 
Yevhenii Levchenko:
彼です。そして、これまでのスクリーンショットについては...。彼（マシュコフツェフ）の信号は今まで見たことがなく、この信号だけです。そのようなスクリーンキャストは（特に彼のものではなく、一般的に）たくさんあるのでしょうか？ もうアーカイブ丸出しですね...。

例えば、2017年3月の上位シグナルはこちらです。


