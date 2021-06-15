登録者数1200人!!! - ページ 149

新しいコメント
 
Vladimir Tkach:

その信号の説明の中に、無料で何かをダウンロードできる様々なリソースへのリンクがあります。

同僚にも情報を流したのですが、「詐欺の要素があるコードだ」と言われました。だから、そこでは何もダウンロードしないでください。

mql5の運営はそれを確認して、確認できたらBANしてくれるの？

了解です、ありがとうございます。
サービスに送信しました（信号の説明の私のスクリーンショットと、このスレッドのページへのリンクとあなたの投稿を添えて）。

 

このサービスを利用して気づいたことがあります。

なぜこうなるのか、よく理解できない。

  • 証券会社が自社サイトも持たない取引サーバーを持つ上位シグナル（契約者数ベース）で。
  • フィルターとして、サーバーをクリックすると、シグナルのみが表示される。
  • ターミナルからデモ口座を開設すると、このようなスプレッドになります。

  • このようなスプレッド（ロールオーバー時間ではなく、GMTオフセットが異なる）でまともな人は、この証券会社で実際の口座を 開くことはないでしょう。

スキームは次のようなものです。

  • 左のオフィスを開く。
  • それに合わせてMT4を注文しています。
  • シグナルズ専用のアカウントを複数作成する。
  • クリームを服用する。
  • ポジティブな評価だけに費やして、MT4をチマチマと。

DCはHPがない、口座は全てグレイル、デモは取引条件が最悪という時点で明らかな詐欺師。


ZS サイトが見つかりました。この詐欺のために2年。彼らは今、信号で生き延びている。
 
fxsaber:

このサービスを利用して気づいたことがあります。

なぜこうなるのか、よく理解できない。

  • 証券会社が自社サイトも持たない取引サーバーを持つ上位シグナル（契約者数ベース）で。
  • フィルターとして、サーバーをクリックすると、シグナルのみが表示される。
  • ターミナルからデモ口座を開設すると、このようなスプレッドになります。

  • このようなスプレッド（ロールオーバー時間ではなく、GMTオフセットが異なる）でまともな人は、この証券会社で実際の口座を 開くことはないでしょう。

スキームは次のようなものです。

  • 左のオフィスを開く。
  • それに合わせてMT4を注文しています。
  • シグナルズ専用のアカウントを複数作成する。
  • クリームを服用する。
  • ポジティブな評価だけに費やして、MT4をチマチマと。

DCはHPがない、口座は全てグレイル、デモは取引条件が最悪という時点で明らかな詐欺師。


ZSがホームページを見つけました。2年ほど前のものです。彼らは今、信号で生き延びている。
多くの人がすでに知っていることです。

偽ブローカーが存在すること。

したがって、シグナルを選ぶ際には、ブローカーの名前に注目する必要があります。

シグナルは、その良い例である。
 
multiplicator:
そのため、シグナルを選択する際には、ブローカーの名前にも注目する必要があります。

何百人もの現購読者にとって、それはあまりにも複雑です。

 
fxsaber:

このサービスを利用するシチュエーションに注目。

どれだ？

 
こんにちは、どなたか標準のFractalインジケータにサウンドアラートを追加することが可能かどうか教えて いただけませんか？
 
トピ主の信号はどうなったんだろう？
 
Yevhenii Levchenko:

どれだ？

はい。

 
Vladimir Kononenko:
トピカスターの電波はどうなったんだろう？
彼は3000人の加入者の大台に乗り、残りの人生を獲得し、加入者のためにゆっくりと痛みを伴う平均化で徐々にシグナルを捨てていった
 
Ivan Butko:
彼は3000の大台に乗り、一生分の金を稼ぎ、加入者のためにゆっくりと痛みを伴う平均化で 徐々にシグナルを失っていった

マンデラ効果」https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы--起こってもいないことをしつこく記憶 することです。

ゴンチャールの戦略には平均化は使われていない--各オーダーに10ポイントのトークンがあるだけだ。もし、アベレージングを使っていたら、信号が残っていた可能性は十分にある。

1...142143144145146147148149150151152153154155156...230
新しいコメント