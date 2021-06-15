登録者数1200人!!! - ページ 148

Vladimir Tkach:

左右同時にいくつもの入り口があるそうです。そして、両方向にも分け、実質的には同時進行です。 そして、わずかな利益をクローズする。

ああ...写真で見ることができます。

 
そんなExpert Advisorを先月に作りました。

1. 異なる方向（同量）の成行注文を2つ開き、上下に保留注文を出します。

2. 1つ目の保留中の注文がトリガーされたら、トリガーされていない2つ目の保留中の注文を削除する。

3. トリガーされた方向で、新しい保留注文を出す。

4. バーチャルテイク、または入金通貨での注文の利益率でクローズする。

5.すなわち、その後、私はそれを修正し、保留中の注文の代わりに、いくつかの異なる指示の保留中の注文を設定し、注文を配置するステップと保留中の注文の2ロット増分を調整した後。

TS全体としては、意外にもかなり堅牢な作りとなっています


 
基本的には標準的な振り子です。
 
図から、同時性の概念は、市場におけるバーとセラーの両方のTIME存在として理解されていることがわかります。

例えば、平均化されたベイ（下降する値動き）の幅が広いとき、小さな売りがいくつかある...。本質的に例えば、いくつかの小さな収益性の高い、もちろん、販売しています - 平均化湾の内側。

 
あなたが望むなら、私は売り物で買うか、バイで売るかを含むあなた自身の変形を記述することができます。このTSはまだ私が最終的に決定していますが、基本はすでに書かれています - すべてはそこに基礎である。

 
euに関するこの1年間は、平坦なものでした。もちろん、すべてのネットが使えるようになります。
 

その信号の説明の中に、無料で何かをダウンロードできる様々なリソースへのリンクがあります。

同僚にも情報を流したのですが、「詐欺の要素があるコードだ」と言われました。だから、そこでは何もダウンロードしないでください。

mql5の運営はそれを確認して、確認できたらBANしてくれるの？

 
理論的にはそうです。

私の記憶違いでなければ、マシュウコの信号で同じような投稿があった のですが・・・。同様の話があれば、@Sergey Golubev 氏にも説明文から広告を削除するよう依頼すべきです。

 
プライベートで信号のURLを送ってくれれば、サービスデスクに（彼らの検討のために）渡します。

 
ありがとうございます（@Vladislav Andruschenkoは 28のURLを送ってくれました）。
それぞれ開封しました、すでに削除されている商品もあります、私が見たものはすべて、ある仲介業者からのアフィリエイトリンクがほとんどですが、説明文に第三者のサイトやメールなど、そのケースが多いですね。

全てサービスに移管（このスレッドの最後の数ページへのリンクあり）。結果は分かりませんが（結果は知らされないかも）、管理人の検討材料になればと思います。

情報については
