登録者数1200人!!! - ページ 148

Roman Shiredchenko 2019.07.23 15:11 #1471
Vladimir Tkach:

Igor Makanu 2019.07.23 15:40 #1472
Vladimir Tkach:

Vladislav Andruschenko 2019.07.23 15:59 #1473
Igor Makanu:

基本的には標準的な振り子です。

Roman Shiredchenko 2019.07.23 16:05 #1474
Igor Makanu:

図から、同時性の概念は、市場におけるバーとセラーの両方のTIME存在として理解されていることがわかります。

例えば、平均化されたベイ（下降する値動き）の幅が広いとき、小さな売りがいくつかある...。本質的に例えば、いくつかの小さな収益性の高い、もちろん、販売しています - 平均化湾の内側。

Roman Shiredchenko 2019.07.23 16:24 #1475
Vladimir Tkach:

あなたが望むなら、私は売り物で買うか、バイで売るかを含むあなた自身の変形を記述することができます。このTSはまだ私が最終的に決定していますが、基本はすでに書かれています - すべてはそこに基礎である。

Ivan Butko 2019.07.23 16:45 #1476
euに関するこの1年間は、平坦なものでした。もちろん、すべてのネットが使えるようになります。

Vladimir Tkach 2019.07.23 19:50 #1477
その信号の説明の中に、無料で何かをダウンロードできる様々なリソースへのリンクがあります。

同僚にも情報を流したのですが、「詐欺の要素があるコードだ」と言われました。だから、そこでは何もダウンロードしないでください。

mql5の運営はそれを確認して、確認できたらBANしてくれるの？

Vasiliy Pushkaryov 2019.07.23 21:29 #1478
Vladimir Tkach:

理論的にはそうです。

私の記憶違いでなければ、マシュウコの信号で同じような投稿があった のですが・・・。同様の話があれば、@Sergey Golubev 氏にも説明文から広告を削除するよう依頼すべきです。

Sergey Golubev 2019.07.24 09:59 #1479
Vladimir Tkach:

プライベートで信号のURLを送ってくれれば、サービスデスクに（彼らの検討のために）渡します。

Sergey Golubev 2019.07.24 11:17 #1480
ありがとうございます（@Vladislav Andruschenkoは 28のURLを送ってくれました）。
ああ...写真で見ることができます。
そんなExpert Advisorを先月に作りました。
1. 異なる方向（同量）の成行注文を2つ開き、上下に保留注文を出します。
2. 1つ目の保留中の注文がトリガーされたら、トリガーされていない2つ目の保留中の注文を削除する。
3. トリガーされた方向で、新しい保留注文を出す。
4. バーチャルテイク、または入金通貨での注文の利益率でクローズする。
5.すなわち、その後、私はそれを修正し、保留中の注文の代わりに、いくつかの異なる指示の保留中の注文を設定し、注文を配置するステップと保留中の注文の2ロット増分を調整した後。
TS全体としては、意外にもかなり堅牢な作りとなっています
図から、同時性の概念は、市場におけるバーとセラーの両方のTIME存在として理解されていることがわかります。
例えば、平均化されたベイ（下降する値動き）の幅が広いとき、小さな売りがいくつかある...。本質的に例えば、いくつかの小さな収益性の高い、もちろん、販売しています - 平均化湾の内側。
あなたが望むなら、私は売り物で買うか、バイで売るかを含むあなた自身の変形を記述することができます。このTSはまだ私が最終的に決定していますが、基本はすでに書かれています - すべてはそこに基礎である。
その信号の説明の中に、無料で何かをダウンロードできる様々なリソースへのリンクがあります。
同僚にも情報を流したのですが、「詐欺の要素があるコードだ」と言われました。だから、そこでは何もダウンロードしないでください。
mql5の運営はそれを確認して、確認できたらBANしてくれるの？
理論的にはそうです。
私の記憶違いでなければ、マシュウコの信号で同じような投稿があった のですが・・・。同様の話があれば、@Sergey Golubev 氏にも説明文から広告を削除するよう依頼すべきです。
プライベートで信号のURLを送ってくれれば、サービスデスクに（彼らの検討のために）渡します。
それぞれ開封しました、すでに削除されている商品もあります、私が見たものはすべて、ある仲介業者からのアフィリエイトリンクがほとんどですが、説明文に第三者のサイトやメールなど、そのケースが多いですね。
全てサービスに移管（このスレッドの最後の数ページへのリンクあり）。結果は分かりませんが（結果は知らされないかも）、管理人の検討材料になればと思います。
