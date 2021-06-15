登録者数1200人!!! - ページ 153 1...146147148149150151152153154155156157158159160...230 新しいコメント Vladimir Tkach 2019.08.21 08:59 #1521 なぜメタクオーツはこのような悪徳業者を禁止しないのでしょうか？3年間の利益は月10〜20％というストーリーが明確に描かれているからだ。それ以上でも以下でもない。ある有名な資料には、彼の信号の分析が掲載されています。このリソースは、記事のタイトルで検索エンジンを通して見つけることができますMQL5で描かれた統計で月18,000円を稼ぐ方法 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 09:16 #1522 Vladimir Tkach: なぜメタクオーターはそういったことを禁止しないのでしょうか？何しろ、3年間、月10〜20％の利益を出し続けるというストーリーが明確に描かれているのだ。それ以上でも以下でもない。 昨年、ナタリア・マシュコフツェワもモニタリングの前に、約2年間、このような美しい物語がありました。モニタリングの結果、半年で全てなくなりました。 明らかに何かが間違っています。 今、登録者数600人のトップは、1年前のシュガーと同じです。初期の取引期間は、月に1～2回のポジションで、50％以上の利益を得ることができます。私の知る限り、これはセント口座と無作為に反対売買を開くことによって達成され、失われた口座は地獄に落ち、生き残った者はアトラクションに参加し続けるのです。 なぜ、そのような悪ふざけを排除するために、サービス加入時からの取引履歴を公開しないのかが不明です。 Vladimir Tkach 2019.08.21 09:31 #1523 ポジションが長くなり、損失が多くなった。これが本当のトレーディング、つまりオーバーシッティング、オーバーアベレージングです。 Petros Shatakhtsyan 2019.08.21 09:51 #1524 Vladimir Tkach: ポジションが長くなり、損失が多くなった。これが本当のトレーディング、オーバーフィードとアベレージングです。 なぜかオーバーフィクスやアベレージは悪いことだと考える人が多い。価格が悪い方向に動いたとき、ポジションを閉じる のはどうするのですか？ 頻繁にやっていると、この損失が利益を食いつぶしてしまう。だから、すぐに閉じないで、タイミングを待つ必要があるのです。 Yevhenii Levchenko 2019.08.21 10:09 #1525 検索エンジンに「stats drawnで月18,000円稼ぐ方法」と入力します。そして、読み進めてください。原理的には、何も新しいことはありません。この（このスレッドに限らず）スレッドで多くの方が述べられていること全てです。 Georgiy Merts 2019.08.21 10:17 #1526 Vladimir Tkach: なぜmetaquotesはこのようなペテン師を禁止しないのでしょうか？何しろ、3年間、月10〜20％の利益を出し続けるというストーリーが明確に描かれているのだ。それ以上でも以下でもない。 ある有名な資料には、彼の信号の分析が掲載されています。 このリソースは、記事のタイトルで検索エンジンを通して見つけることができます MQL5で描かれた統計で月18,000円を稼ぐ方法 MetaQuotesは、数が少ないために評判を損なわず、きちんと購読者を集めているので、収益性が高いのです。その結果、MetaQuotesは安定した利益を得ることができるのです。 禁止されるのは、描かれたスタッツを持つ人が増えて、メタクオーツ自体の評判に影響が出始めたときですが、そんな出来事は起こりそうにありませんね。 Yevhenii Levchenko 2019.08.21 10:25 #1527 Georgiy Merts: 数が少ないからこそ、メタクォーツ社の評判を落とすことなく、定期的に購読者を集めることができるのです。その結果、MetaQuotesは安定したゲフィクスを得ることができました。 統計を取った人が増えて初めて、MetaQuotesの評判に影響が出始めるのですが、その可能性は低いと思います。 図々しくなって群れでドローシグナル投稿したら確実に禁止最近、ヒンズー教徒（「インド人」）がやったように...。 優れた信号の長年のドモホルンリンクルが瓦礫と化した前例はすでに数多くあるが...。いわば "シングル "です。そして、その理由については、すでに多くの憤りを感じている。そして、多くの購読者がそうでした。描け、何とかしろ」などと、直接レビューを書く。 そして面白いのは、mt5では観測されないようです。 最近、アレハランクの情報を教えてもらったのですが、統計によるとサイトの順位が下降しているとのことで、興味があります。だから、徐々に人が離れていっているのかもしれませんね。他のコピーサービスもありますが...。 ワシリー・プシュカリョフ 昨年のモニタリング前、Natalia Mashkovtsevaは 2年間、このような美しい物語を描いていました。モニタリングの結果、ほぼゼロになり、半年で完全に赤字になった。 明らかに何かが間違っている。 すごい。それさえも！？これはもう、ある種のサイバーギャングですね...。 Yevhenii Levchenko 2019.08.21 10:32 #1528 Andrey F. Zelinsky: 料金の正当な理由を教えてほしい。 そうでなければ、レトリック以外の何ものでもありません。 プロが何年も月々利益を出し続け、大きなドローダウンもなく、監視開始後に全て破綻した数々の前例は、何の意味もないのでしょうか？しかも、最も愚かなシナリオによって分解されている。普通、野郎はドローダウンに耐えられず、潜在能力をフルに発揮して仕返しをしようとする。というように、同じなのです。一見すると、マシュコベッツは冷徹なプロである。引き際を掴んで待つ。しかし、いや、彼はクソプロではない、彼は昨日から始まったようにオフになりました。 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 10:35 #1529 Yevhenii Levchenko: すごい。そんなことまで！？これはある種のサイバーギャングだ...。 ええ、別のブローカーだけです。ブローカーと結託しているわけではなく、なんとなくMT4でのやり方を覚えたのではないかと思っています。 Vladimir Tkach 2019.08.21 10:37 #1530 Vasiliy Pushkaryov: はい、別のブローカーに限ります。ブローカーと結託しているわけではなく、なんとなくMT4でのやり方を覚えたのではないかと思っています。 タラス・ゴンチャールは休養中。 聞かないでください - どこで？どうだろう。 1...146147148149150151152153154155156157158159160...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
昨年、ナタリア・マシュコフツェワもモニタリングの前に、約2年間、このような美しい物語がありました。モニタリングの結果、半年で全てなくなりました。 明らかに何かが間違っています。
今、登録者数600人のトップは、1年前のシュガーと同じです。初期の取引期間は、月に1～2回のポジションで、50％以上の利益を得ることができます。私の知る限り、これはセント口座と無作為に反対売買を開くことによって達成され、失われた口座は地獄に落ち、生き残った者はアトラクションに参加し続けるのです。
なぜ、そのような悪ふざけを排除するために、サービス加入時からの取引履歴を公開しないのかが不明です。
ポジションが長くなり、損失が多くなった。これが本当のトレーディング、オーバーフィードとアベレージングです。
なぜかオーバーフィクスやアベレージは悪いことだと考える人が多い。価格が悪い方向に動いたとき、ポジションを閉じる のはどうするのですか？
頻繁にやっていると、この損失が利益を食いつぶしてしまう。だから、すぐに閉じないで、タイミングを待つ必要があるのです。
禁止されるのは、描かれたスタッツを持つ人が増えて、メタクオーツ自体の評判に影響が出始めたときですが、そんな出来事は起こりそうにありませんね。
数が少ないからこそ、メタクォーツ社の評判を落とすことなく、定期的に購読者を集めることができるのです。その結果、MetaQuotesは安定したゲフィクスを得ることができました。
統計を取った人が増えて初めて、MetaQuotesの評判に影響が出始めるのですが、その可能性は低いと思います。
図々しくなって群れでドローシグナル投稿したら確実に禁止最近、ヒンズー教徒（「インド人」）がやったように...。
優れた信号の長年のドモホルンリンクルが瓦礫と化した前例はすでに数多くあるが...。いわば "シングル "です。そして、その理由については、すでに多くの憤りを感じている。そして、多くの購読者がそうでした。描け、何とかしろ」などと、直接レビューを書く。
そして面白いのは、mt5では観測されないようです。
最近、アレハランクの情報を教えてもらったのですが、統計によるとサイトの順位が下降しているとのことで、興味があります。だから、徐々に人が離れていっているのかもしれませんね。他のコピーサービスもありますが...。
Andrey F. Zelinsky:
料金の正当な理由を教えてほしい。
そうでなければ、レトリック以外の何ものでもありません。
プロが何年も月々利益を出し続け、大きなドローダウンもなく、監視開始後に全て破綻した数々の前例は、何の意味もないのでしょうか？しかも、最も愚かなシナリオによって分解されている。普通、野郎はドローダウンに耐えられず、潜在能力をフルに発揮して仕返しをしようとする。というように、同じなのです。一見すると、マシュコベッツは冷徹なプロである。引き際を掴んで待つ。しかし、いや、彼はクソプロではない、彼は昨日から始まったようにオフになりました。
すごい。そんなことまで！？これはある種のサイバーギャングだ...。
はい、別のブローカーに限ります。ブローカーと結託しているわけではなく、なんとなくMT4でのやり方を覚えたのではないかと思っています。
タラス・ゴンチャールは休養中。聞かないでください - どこで？どうだろう。