なぜメタクオーツはこのような悪徳業者を禁止しないのでしょうか？3年間の利益は月10〜20％というストーリーが明確に描かれているからだ。それ以上でも以下でもない。
ある有名な資料には、彼の信号の分析が掲載されています。
このリソースは、記事のタイトルで検索エンジンを通して見つけることができます
MQL5で描かれた統計で月18,000円を稼ぐ方法
 
Vladimir Tkach:
昨年、ナタリア・マシュコフツェワもモニタリングの前に、約2年間、このような美しい物語がありました。モニタリングの結果、半年で全てなくなりました。 明らかに何かが間違っています。

今、登録者数600人のトップは、1年前のシュガーと同じです。初期の取引期間は、月に1～2回のポジションで、50％以上の利益を得ることができます。私の知る限り、これはセント口座と無作為に反対売買を開くことによって達成され、失われた口座は地獄に落ち、生き残った者はアトラクションに参加し続けるのです。

なぜ、そのような悪ふざけを排除するために、サービス加入時からの取引履歴を公開しないのかが不明です。

 


ポジションが長くなり、損失が多くなった。これが本当のトレーディング、つまりオーバーシッティング、オーバーアベレージングです。

 
なぜかオーバーフィクスやアベレージは悪いことだと考える人が多い。価格が悪い方向に動いたとき、ポジションを閉じる のはどうするのですか？

頻繁にやっていると、この損失が利益を食いつぶしてしまう。だから、すぐに閉じないで、タイミングを待つ必要があるのです。

 
検索エンジンに「stats drawnで月18,000円稼ぐ方法」と入力します。そして、読み進めてください。原理的には、何も新しいことはありません。この（このスレッドに限らず）スレッドで多くの方が述べられていること全てです。
 
MetaQuotesは、数が少ないために評判を損なわず、きちんと購読者を集めているので、収益性が高いのです。その結果、MetaQuotesは安定した利益を得ることができるのです。

禁止されるのは、描かれたスタッツを持つ人が増えて、メタクオーツ自体の評判に影響が出始めたときですが、そんな出来事は起こりそうにありませんね。

 
図々しくなって群れでドローシグナル投稿したら確実に禁止最近、ヒンズー教徒（「インド人」）がやったように...。

優れた信号の長年のドモホルンリンクルが瓦礫と化した前例はすでに数多くあるが...。いわば "シングル "です。そして、その理由については、すでに多くの憤りを感じている。そして、多くの購読者がそうでした。描け、何とかしろ」などと、直接レビューを書く。


そして面白いのは、mt5では観測されないようです。

最近、アレハランクの情報を教えてもらったのですが、統計によるとサイトの順位が下降しているとのことで、興味があります。だから、徐々に人が離れていっているのかもしれませんね。他のコピーサービスもありますが...。


ワシリー・プシュカリョフ

昨年のモニタリング前、Natalia Mashkovtsevaは 2年間、このような美しい物語を描いていました。モニタリングの結果、ほぼゼロになり、半年で完全に赤字になった。 明らかに何かが間違っている。

すごい。それさえも！？これはもう、ある種のサイバーギャングですね...。

 

Andrey F. Zelinsky:

料金の正当な理由を教えてほしい。

そうでなければ、レトリック以外の何ものでもありません。


プロが何年も月々利益を出し続け、大きなドローダウンもなく、監視開始後に全て破綻した数々の前例は、何の意味もないのでしょうか？しかも、最も愚かなシナリオによって分解されている。普通、野郎はドローダウンに耐えられず、潜在能力をフルに発揮して仕返しをしようとする。というように、同じなのです。一見すると、マシュコベッツは冷徹なプロである。引き際を掴んで待つ。しかし、いや、彼はクソプロではない、彼は昨日から始まったようにオフになりました。

 
Yevhenii Levchenko:

すごい。そんなことまで！？これはある種のサイバーギャングだ...。

ええ、別のブローカーだけです。ブローカーと結託しているわけではなく、なんとなくMT4でのやり方を覚えたのではないかと思っています。

 
Vasiliy Pushkaryov:

はい、別のブローカーに限ります。ブローカーと結託しているわけではなく、なんとなくMT4でのやり方を覚えたのではないかと思っています。

タラス・ゴンチャールは休養中。

聞かないでください - どこで？どうだろう。
