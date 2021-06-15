登録者数1200人!!! - ページ 157

メタコータは絶対に信号でこのゴミをふるい落とすことから始めないといけない。そうでなければ、人々は資源をゴミ捨て場のように扱ってしまうでしょう。
 
Vasiliy Pushkaryov:

と、モニタリングの前に、こんな素敵なお話がありました。

モニタリング後のEquityグラフも同様です。



 
Vasiliy Pushkaryov:

さらに、最近ではモニタリング以来、積み上げてきたものをすべて失っての閉店となりました。

成長線がモニタリング時に出ていた地点まで戻っていること。

は、すべての加入者が途方に暮れている。

というのも、ある人はモニターポイントより少し高く、ある人はさらに高く、ある人はさらに高く、その結果、全員が赤字になったからです。


 

2018年7月ランキングのトップはNatalia Mashkovtsevaのシグナルで、2年間のドミノ履歴が10-20%と良好で、その後月3-7%の慎重な取引を行っているおかげです。


 
Vladimir Tkach:
ブローカーに不快感を与えないような方法を考えなければならない。

このブローカーは詐欺の疑いがあります」という警告を書くことはないだろう）。

この問題の解決策をどのようにお考えですか？
 
multiplicator:
一番良いのは、サービスが過去の履歴を見ないことです。すべての問題が解決する!そして、市場だけが判断し、実体験が示す......。

そして、サービスは今日この変更を行うことで、一瞬にして緊張の度合いが下がるのです。
 
multiplicator:
歴史を断ち切る。過剰申告を防ぐため、取引されたものを保管する。
 
Vasiliy Pushkaryov:

2018年7月ランキングのトップはNatalia Mashkovtsevaのシグナルで、2年間のドミノ履歴が10-20%と良好で、その後月3-7%の慎重な取引をしているおかげです。

このスクリーンショットは個人的なアーカイブなのでしょうか、それともこのウェブサイトのどこかにあるのでしょうか？
 

今、どこかに20,000%以上の潜在的な信号が100個用意されていると想像してみよう。どんな方法であれ、実は誰かが試していて、明日にはその驚くべき信号を世間に公表しようとしているのだ。また、半年前、1年前、2年前に発表された信号も100本あります。しかし、そこでの利回りは200〜300％です。

優勝は誰ですか？

そして、家事の話に応じなければ、誰が勝者なのか？上手に取引する人。よくトレードする人、早く発売する人。 それは公平です。そして今、それは不公平です。

 
Yevhenii Levchenko:
これ、たまに記念に上映しているんですよ。
