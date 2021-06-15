登録者数1200人!!! - ページ 145 1...138139140141142143144145146147148149150151152...230 新しいコメント 削除済み 2019.05.24 12:44 #1441 Yevhenii Levchenko: ハムスターが死んでいるわけではなく、動いているのです。確かにドローダウンは100％以下ですが、それでも立ち上がり、さらに取引することを止めてはいないのです。しかも、購読者がいる。 だから、ここでは何もかもが違うのです。エレナには、「一人だけ生き残る」という考え方がないという意味で。fxopen.real2サーバーのcentアカウントのアラブ人は、そのような習慣があるそうです。彼らは、たくさんのシグナルを密かにばら撒いているのだと思います。そして、生き残った人たちを世間にさらして...。少なくとも、そう見えますね。 歴史が繰り返されるだけだ。そしてマシュウコはそう、話し方を知っている :)私には答えてくれなかった。 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 12:48 #1442 Vladimir Baskakov: 歴史が繰り返されるだけだ。そしてマシュウコは、そう、彼は話すことができる：）彼は私に答えませんでした。 ただ...今日は色々あったみたいで... 削除済み 2019.05.24 13:03 #1443 Yevhenii Levchenko: ただ...今日は色々あって...。 単純な話、トレンドの変化です。 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:09 #1444 Vladimir Baskakov: 単純な話、トレンドの変化です。 ポンドとユーロの取引しかしていない。そこで何かを売ったのだ。そして、"リスク "の項目で、彼が目一杯積んでいることがわかる。ポンドだと思います。100ピップスで魚雷をシグナルに...。もしかしたら今日も（彼がクローズしないか、ペアが右肩上がりにならない場合）かもしれない。 削除済み 2019.05.24 18:11 #1445 Yevhenii Levchenko: 彼はポンドとユーロしか取引しない。彼はそこで何かを売ってきた。そして、「リスク」の項では、目一杯積んでいることがわかる。ポンドだと思います。100ピップスで魚雷をシグナルに...。もしかしたら今日も（寄り付かないか、ペアが右肩上がりにならないなら）。 それこそ、ドル円は上がり疲れて、メイがいなくなり、ポンドが上がる。そして、さらに下へ下へと落ちていくと思ったのでしょう。これで、しっかり座れますね。 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:20 #1446 Vladimir Baskakov: それこそ、ドル円は上がり疲れて、メイがいなくなり、ポンドが上がる。そして、さらに下へ下へと落ちていくと思ったのでしょう。これで、しっかり座れますね。 100pipsはポンドに座るには小さいマージンです) もしそうなら、詐欺師が作った完璧な取引履歴を持つ前例がまたすぐにできてしまう。もしかしたら、モニタリングの前に取引履歴を考慮しないことになるかもしれない...。 削除済み 2019.05.24 18:39 #1447 Yevhenii Levchenko: 100pipsはポンドに座るには小さいマージンです) もしそうなら、詐欺師が作った完璧な取引履歴を持つ前例がまたすぐにできてしまう。もしかしたら、モニタリングの前に取引履歴をカウントしないことになるかもしれない...。 彼のコメントから理解したところでは、彼はデポの20％を課金し、それは強力ですが、300ピップスを持続するのに十分です。 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:45 #1448 Vladimir Baskakov: 彼のコメントから理解する限り、彼は預金の20％を請求しました、それは強力ですが、300 pipsは十分に持続することができます レバレッジ1k100 削除済み 2019.05.24 18:50 #1449 Yevhenii Levchenko: レバレッジ1k100。 ハードマーチンを積極的に使っているんですね。 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:54 #1450 Vladimir Baskakov: ハードマーチンを積極的に使っているんですね。 最近、レビューに似たようなものがありますね。 1...138139140141142143144145146147148149150151152...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ハムスターが死んでいるわけではなく、動いているのです。確かにドローダウンは100％以下ですが、それでも立ち上がり、さらに取引することを止めてはいないのです。しかも、購読者がいる。
だから、ここでは何もかもが違うのです。エレナには、「一人だけ生き残る」という考え方がないという意味で。fxopen.real2サーバーのcentアカウントのアラブ人は、そのような習慣があるそうです。彼らは、たくさんのシグナルを密かにばら撒いているのだと思います。そして、生き残った人たちを世間にさらして...。少なくとも、そう見えますね。
歴史が繰り返されるだけだ。そしてマシュウコは、そう、彼は話すことができる：）彼は私に答えませんでした。
ただ...今日は色々あって...。
単純な話、トレンドの変化です。
彼はポンドとユーロしか取引しない。彼はそこで何かを売ってきた。そして、「リスク」の項では、目一杯積んでいることがわかる。ポンドだと思います。100ピップスで魚雷をシグナルに...。もしかしたら今日も（寄り付かないか、ペアが右肩上がりにならないなら）。
それこそ、ドル円は上がり疲れて、メイがいなくなり、ポンドが上がる。そして、さらに下へ下へと落ちていくと思ったのでしょう。これで、しっかり座れますね。
もしそうなら、詐欺師が作った完璧な取引履歴を持つ前例がまたすぐにできてしまう。もしかしたら、モニタリングの前に取引履歴を考慮しないことになるかもしれない...。
100pipsはポンドに座るには小さいマージンです)
彼のコメントから理解する限り、彼は預金の20％を請求しました、それは強力ですが、300 pipsは十分に持続することができます
レバレッジ1k100。
ハードマーチンを積極的に使っているんですね。