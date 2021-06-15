登録者数1200人!!! - ページ 145

新しいコメント
Yevhenii Levchenko:
ハムスターが死んでいるわけではなく、動いているのです。確かにドローダウンは100％以下ですが、それでも立ち上がり、さらに取引することを止めてはいないのです。しかも、購読者がいる。

だから、ここでは何もかもが違うのです。エレナには、「一人だけ生き残る」という考え方がないという意味で。fxopen.real2サーバーのcentアカウントのアラブ人は、そのような習慣があるそうです。彼らは、たくさんのシグナルを密かにばら撒いているのだと思います。そして、生き残った人たちを世間にさらして...。少なくとも、そう見えますね。
Vladimir Baskakov:
歴史が繰り返されるだけだ。そしてマシュウコは、そう、彼は話すことができる：）彼は私に答えませんでした。
Yevhenii Levchenko:
ただ...今日は色々あって...。
Vladimir Baskakov:
単純な話、トレンドの変化です。
Yevhenii Levchenko:
彼はポンドとユーロしか取引しない。彼はそこで何かを売ってきた。そして、「リスク」の項では、目一杯積んでいることがわかる。ポンドだと思います。100ピップスで魚雷をシグナルに...。もしかしたら今日も（寄り付かないか、ペアが右肩上がりにならないなら）。
Vladimir Baskakov:
それこそ、ドル円は上がり疲れて、メイがいなくなり、ポンドが上がる。そして、さらに下へ下へと落ちていくと思ったのでしょう。これで、しっかり座れますね。
もしそうなら、詐欺師が作った完璧な取引履歴を持つ前例がまたすぐにできてしまう。もしかしたら、モニタリングの前に取引履歴を考慮しないことになるかもしれない...。
Yevhenii Levchenko:
100pipsはポンドに座るには小さいマージンです)

彼のコメントから理解したところでは、彼はデポの20％を課金し、それは強力ですが、300ピップスを持続するのに十分です。
 
Vladimir Baskakov:
彼のコメントから理解する限り、彼は預金の20％を請求しました、それは強力ですが、300 pipsは十分に持続することができます
Yevhenii Levchenko:
レバレッジ1k100。
Vladimir Baskakov:
ハードマーチンを積極的に使っているんですね。
