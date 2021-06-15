登録者数1200人!!! - ページ 195 1...188189190191192193194195196197198199200201202...230 新しいコメント Boris Gulikov 2019.12.04 06:52 #1941 Michael Ortan: おいおい... 亥年は、その存在感を示している...。 亥年の足跡が...。 ロボットまたはハンドラ ...- 今にも破綻しそうだ...口座残高の 80％や100％を失うかもしれない...楽しい 何も証明されていない。スクリーンショットを見ると、明らかに、一方は数倍、他方は1桁もリスクが過大に表示されていることがわかります。 一部が隠されています。そもそも、どうやって入手したのかすら不明です。かなり予想通りの結果です。 Boris Gulikov 2019.12.04 06:58 #1942 Vasiliy Pushkaryov: 大きな動きではなかったが、トップは下がり始めた。 11月に2000％超。 梅の一号は、すでにそれに代わる新しい信号を用意しているのだろう。 もうひとつ。同じアカウントで投稿してくれるかは不明。 可能性もない。 すでにここに登場した本人や妻（妹）の代わりに、甥、弟、仲人......が登場する。 Vladimir Tkach 2019.12.06 11:19 #1943 別のトップが滑って、数百のナイーブを繁殖させた。 Vladislav Andruschenko 2019.12.06 11:29 #1944 HOW。一体どうやって数百人の購読者を見つけるのか......理解できない......。 Aleksei Stepanenko 2019.12.06 11:59 #1945 Vladislav Andruschenko: HOW。一体どうやって数百人の購読者を見つけるんだ・・・・・・・・・理解不能だ・・・。 シニカルでなければならない。信じて損をする人がいることをあらかじめ知っておかなければならないのです。知って、とりあえずやってみるというのは、誰にでもできることではありません。 シグナルやExpert Advisorを売るという話は、控えめに言ってもいい匂いがしない。シグナルや Expert Advisorの売り手が、自分のシステムに自信を持っていて、他人のお金を責任を持って危険にさらすとは思えないのである。もし、自信があったのなら、2つの選択肢が考えられる。静かに座って人生を楽しんでいたか、あるいは無償で提供したかのどちらかだろう。タイプライターがあるのに、なぜ銅貨30枚が必要なんだ？ 指標は通常の対象であり、金銭的な取引や約束事、奇跡を期待することはありません。お金のためにコードを書くのを手伝うのも、たぶんOKだと思います。その他もろもろ...。 これは個人的な状況判断であり、個人的な逆恨みではありません :) Andrey F. Zelinsky 2019.12.06 12:52 #1946 Aleksei Stepanenko: シニカルでなければならない。 エクソシスト： -- こんにちは。あなたに取り憑いている悪魔を追い払うために来たのです。 私はあなたを召喚していません。 Demon：--そうでした。 Mykola Shevchenko 2019.12.06 12:58 #1947 Vladimir Tkach: 数百人の世間知らずをスカウトして吸い上げたもう一人のトップ。 2ヶ月の統計でトップになり、数百人の顧客を獲得したのはなぜだろう？ Vladimir Tkach 2019.12.06 13:10 #1948 Mykola Shevchenko: 2ヶ月の統計で数百人の顧客を獲得し、どうやってトップになったんだろう？ 当初は各月200％となっていましたが、その後メタクオーターでこれらの数値が明確になり、再計算されるようになりました。しかし、その時にはすでに人が群がっていた。コメントでも、%統計が変わったことに憤慨している様子がうかがえます。 そして、200％獲得する方法は、すでに声が上がっている。複数の口座が開設され、それぞれ異なる方向で取引される。サバイバーが出版される。 Andrey F. Zelinsky 2019.12.06 13:13 #1949 Vladimir Tkach: 当初は各月200％でしたが、その後メタクォーターの改良が進み、数値が再計算されました ... メタ相場は何の関係もない。ブローカー側で取引を一つのバランスシートに集約していたのである。 EgorKim 2019.12.06 18:22 #1950 Vladislav Andruschenko: HOW。一体どうやって数百人の購読者を見つけるのか......理解できない......。 これらは、いつものボットです。 すなわち、ある人がここでたくさんのアカウントを作り、自分のアカウントに入金し、自分のシグナルを購読する。 その人は、自分が～30％の損をしていることを知っている。 しかし、彼は自分のシグナルに人を誘い込み、お金を取り戻したいと考えている。 このように、MQLは悪徳業者には一切譲歩しない。 運営は素晴らしい--他に何と言えばいいのだろう。 1...188189190191192193194195196197198199200201202...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
おいおい...
亥年は、その存在感を示している...。
亥年の足跡が...。
ロボットまたはハンドラ ...-
今にも破綻しそうだ...口座残高の 80％や100％を失うかもしれない...楽しい
何も証明されていない。スクリーンショットを見ると、明らかに、一方は数倍、他方は1桁もリスクが過大に表示されていることがわかります。
一部が隠されています。そもそも、どうやって入手したのかすら不明です。かなり予想通りの結果です。
大きな動きではなかったが、トップは下がり始めた。
11月に2000％超。
梅の一号は、すでにそれに代わる新しい信号を用意しているのだろう。
もうひとつ。同じアカウントで投稿してくれるかは不明。
可能性もない。
すでにここに登場した本人や妻（妹）の代わりに、甥、弟、仲人......が登場する。
別のトップが滑って、数百のナイーブを繁殖させた。
HOW。一体どうやって数百人の購読者を見つけるんだ・・・・・・・・・理解不能だ・・・。
シニカルでなければならない。信じて損をする人がいることをあらかじめ知っておかなければならないのです。知って、とりあえずやってみるというのは、誰にでもできることではありません。
シグナルやExpert Advisorを売るという話は、控えめに言ってもいい匂いがしない。シグナルや Expert Advisorの売り手が、自分のシステムに自信を持っていて、他人のお金を責任を持って危険にさらすとは思えないのである。もし、自信があったのなら、2つの選択肢が考えられる。静かに座って人生を楽しんでいたか、あるいは無償で提供したかのどちらかだろう。タイプライターがあるのに、なぜ銅貨30枚が必要なんだ？
指標は通常の対象であり、金銭的な取引や約束事、奇跡を期待することはありません。お金のためにコードを書くのを手伝うのも、たぶんOKだと思います。その他もろもろ...。
これは個人的な状況判断であり、個人的な逆恨みではありません :)
エクソシスト： -- こんにちは。あなたに取り憑いている悪魔を追い払うために来たのです。
私はあなたを召喚していません。
Demon：--そうでした。
数百人の世間知らずをスカウトして吸い上げたもう一人のトップ。
当初は各月200％となっていましたが、その後メタクオーターでこれらの数値が明確になり、再計算されるようになりました。しかし、その時にはすでに人が群がっていた。コメントでも、%統計が変わったことに憤慨している様子がうかがえます。そして、200％獲得する方法は、すでに声が上がっている。複数の口座が開設され、それぞれ異なる方向で取引される。サバイバーが出版される。
メタ相場は何の関係もない。ブローカー側で取引を一つのバランスシートに集約していたのである。
これらは、いつものボットです。
すなわち、ある人がここでたくさんのアカウントを作り、自分のアカウントに入金し、自分のシグナルを購読する。
その人は、自分が～30％の損をしていることを知っている。
しかし、彼は自分のシグナルに人を誘い込み、お金を取り戻したいと考えている。
このように、MQLは悪徳業者には一切譲歩しない。
運営は素晴らしい--他に何と言えばいいのだろう。