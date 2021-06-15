登録者数1200人!!! - ページ 147

danminin:

私の質問に答えてくれますか？

回答者

 

新しいトップができました。

説明では、ネットやマーチンゲールではないことを誓っています。入出力のロジックについて、何かお考えはありますか？


 
Vladimir Tkach:

以前はトップだったのでは？そうだったんだけど、その後、連敗が続いて......。そして今、彼は再びトップに返り咲いたのです)。

削除済み  
Vladimir Tkach:

写真から判断すると、よくある平均化機ですね。

 
Vladimir Tkach:

(面白い!よくネットウォーカーじゃないと断言できるな ))))

出口ははっきりしている。バスケットによくあるテイクアウト。項目は目安です。

 
Vladimir Tkach:

ボリス・グリコフ

以下はその例です。https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi

トップス、ボトムスモデルについて
相対力指数は通常70以上でトップ、30以下でボトムを形成し、価格チャート上のトップとボトムの形成を上回ることが多い。

彼らはレベル30以下に形成され、その後のエントリの価格は、以前のオープンマーケットオーダー（ポーズ）よりも低い場合、すなわち、我々は（ここでマーチンなしなら、同じボリューム）を入力します。

利益ですべてをカバーする...

Roman Shiredchenko:
彼はMA設定のある恐ろしく高価なExpert Advisorを持っています。これは、設定のスクリーンショットでも確認できます。また、体験版をテストすると、テスト終了時に期間40のМАが3枚抽選で当たります。

 

+ は昨年の夏から稼働しています。しかし、4月にモニター彼が取引するのは、ユーロとポンドの2つのドルペアだけだ。取引の約85％はユーロ建てです。そして、昨年の夏以降、そこに大きな動きはない。

でも、もう一度上がるのはやはり美しい。

 
今、同じもので遊んでいるところです・・・画像は見慣れたものなので・・・。:-)

しかも、MSIを搭載しているし・・・。と平均化し、ボリュームを増やしていく。

MADIVでも同じように、レベルを下回ったら、あるステップから買いに入り、逆のエントリーで決済する...ということをやっています。というような、そんな感じの...。

必要であれば、アルゴリズムの詳細を説明します。

 
彼は同時に両方向にいくつもエントリーしていることに気づきました。そして、両方向にも分け、実質的には同時進行です。そして、わずかな利益をクローズする。

