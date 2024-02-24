トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2685 1...267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692...3399 新しいコメント 削除済み 2022.08.12 19:19 #26841 mytarmailS #: もちろん、その通りだ。 なぜわざわざ突っ込むのか？ 作業性のヒントさえなければ。やってみたけどダメだった。 FXではそれが普通だ。人は常にアルゴリズムをいじっているし、時には運もある。 mytarmailS 2022.08.12 19:26 #26842 Maxim Dmitrievsky #: そのような古代の方法で どんな方法で？ 削除済み 2022.08.12 19:28 #26843 mytarmailS #: どんな方法で？ テクニカル分析、あらゆる種類のマーチンゲール、インジケーターのような古い本による。トレンドに当たれば儲かるし、その逆もある。 mytarmailS 2022.08.12 19:37 #26844 Maxim Dmitrievsky #: 例えば、テクニカル分析、あらゆる種類のマーチンゲール、インジケーターなどだ。トレンドに当たれば儲かる、あるいはその逆。 新しい本も同じだ。 Roman 2022.08.12 23:35 #26845 Renat Fatkhullin #:組み込みの行列とベクトルの新機能に関するドキュメントを掲載： 行列とベクトルのメソッド 行列とベクトルの型 初期化 操作 演算 導関数 変換 統計 特性 ソリューション 機械学習 各機能の説明をご覧ください。 ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。 Renatさん、多次元行列は利用できないのでしょうか？ 行列はn次元空間を表します。 多次元表現が あるといいですね。 matrix matrix_a(4, 8, 3); Renat Fatkhullin 2022.08.13 02:40 #26846 Roman #:レナトさん、多次元行列は使えないのですか？ 行列がn次元空間である場合。 多次元表現が あるといいですね。 通常の標準的な配列を4次元まで使うことができるし、独自のクラスを使うこともできる。しかし、数学はすでに自分でやらなければならない。 私たちはベクトルと行列の基本的な数学についてはよくやっている。開発者がそれらを使えば、必要なことの99％はカバーできるだろう。 もちろん、私たちは数学のセットをさらに拡張していくつもりだ。 削除済み 2022.08.13 09:51 #26847 mytarmailS #: 新しいものは良くない。 量子に合格するために必要なプログラムを読んで、それを見つけてください。もちろん自分でテスターを書いてね😁、回帰分析、相関分析、リスクアセスメント、ボーナスの機械学習。DSPについては、もう一言も触れていない。より良いか、より良くないか...これが現在の事実上の基本であり、少なくとも見通しを持つことである。 mytarmailS 2022.08.13 11:09 #26848 この信号がアルファ化されているかどうかを知るには 削除済み 2022.08.13 11:20 #26849 Renat Fatkhullin #:組み込みの行列とベクトルの新機能に関するドキュメントを掲載： 行列とベクトルのメソッド 行列とベクトルの型 初期化 操作 演算 導関数 変換 統計 特性 ソリューション 機械学習 各機能の説明をご覧ください。 ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。 配列の値による初期化を見つけられませんでした。ループをなくすには便利でしょう。 例えば、指標バッファからベクトルや行列に値を転送する必要があります。 今のところ、これ以上の質問はないように思います。 Renat Fatkhullin 2022.08.13 12:07 #26850 Maxim Dmitrievsky #:配列値による初期化は見つけられなかったが、ループをなくすには便利だろう。例えば、インジケータ・バッファからベクトルや行列に値を転送する必要がある。今のところ、これ以上の質問はないように思います。 次の一連の関数は、MqlRates、MqlTickなどの間のさまざまなやり取りで、価格データをベクトルや行列に直接受け取ることも含まれます。 詳細な例を掲載した記事はもうすぐ完成する。 1...267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もちろん、その通りだ。 なぜわざわざ突っ込むのか？ 作業性のヒントさえなければ。やってみたけどダメだった。
そのような古代の方法で
どんな方法で？
例えば、テクニカル分析、あらゆる種類のマーチンゲール、インジケーターなどだ。
組み込みの行列とベクトルの新機能に関するドキュメントを掲載：
各機能の説明をご覧ください。
ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。
Renatさん、多次元行列は利用できないのでしょうか？
行列はn次元空間を表します。
多次元表現が あるといいですね。
matrix matrix_a(4, 8, 3);
レナトさん、多次元行列は使えないのですか？
行列がn次元空間である場合。
多次元表現が あるといいですね。
通常の標準的な配列を4次元まで使うことができるし、独自のクラスを使うこともできる。しかし、数学はすでに自分でやらなければならない。
私たちはベクトルと行列の基本的な数学についてはよくやっている。開発者がそれらを使えば、必要なことの99％はカバーできるだろう。
もちろん、私たちは数学のセットをさらに拡張していくつもりだ。
新しいものは良くない。
この信号がアルファ化されているかどうかを知るには
組み込みの行列とベクトルの新機能に関するドキュメントを掲載：
各機能の説明をご覧ください。
ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。
配列の値による初期化を見つけられませんでした。ループをなくすには便利でしょう。
例えば、指標バッファからベクトルや行列に値を転送する必要があります。
今のところ、これ以上の質問はないように思います。
配列値による初期化は見つけられなかったが、ループをなくすには便利だろう。
例えば、インジケータ・バッファからベクトルや行列に値を転送する必要がある。
今のところ、これ以上の質問はないように思います。
次の一連の関数は、MqlRates、MqlTickなどの間のさまざまなやり取りで、価格データをベクトルや行列に直接受け取ることも含まれます。
詳細な例を掲載した記事はもうすぐ完成する。