トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2685

新しいコメント
削除済み  
mytarmailS #:
もちろん、その通りだ。 なぜわざわざ突っ込むのか？ 作業性のヒントさえなければ。やってみたけどダメだった。
FXではそれが普通だ。人は常にアルゴリズムをいじっているし、時には運もある。
 
Maxim Dmitrievsky #:
そのような古代の方法で
どんな方法で？
削除済み  
mytarmailS #:
どんな方法で？
テクニカル分析、あらゆる種類のマーチンゲール、インジケーターのような古い本による。
トレンドに当たれば儲かるし、その逆もある。
 
Maxim Dmitrievsky #:
例えば、テクニカル分析、あらゆる種類のマーチンゲール、インジケーターなどだ。
トレンドに当たれば儲かる、あるいはその逆。
新しい本も同じだ。
 
Renat Fatkhullin #:

組み込みの行列とベクトルの新機能に関するドキュメントを掲載：

各機能の説明をご覧ください。

ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

Renatさん、多次元行列は利用できないのでしょうか？
行列はn次元空間を表します。

多次元表現が あるといいですね。

matrix   matrix_a(4, 8, 3);

エヌエム

 
Roman #:

レナトさん、多次元行列は使えないのですか？
行列がn次元空間である場合。

多次元表現が あるといいですね。

通常の標準的な配列を4次元まで使うことができるし、独自のクラスを使うこともできる。しかし、数学はすでに自分でやらなければならない。

私たちはベクトルと行列の基本的な数学についてはよくやっている。開発者がそれらを使えば、必要なことの99％はカバーできるだろう。

もちろん、私たちは数学のセットをさらに拡張していくつもりだ。

削除済み  
mytarmailS #:
新しいものは良くない。
量子に合格するために必要なプログラムを読んで、それを見つけてください。もちろん自分でテスターを書いてね😁、回帰分析、相関分析、リスクアセスメント、ボーナスの機械学習。
DSPについては、もう一言も触れていない。より良いか、より良くないか...これが現在の事実上の基本であり、少なくとも見通しを持つことである。
 

この信号がアルファ化されているかどうかを知るには


削除済み  
Renat Fatkhullin #:

組み込みの行列とベクトルの新機能に関するドキュメントを掲載：

各機能の説明をご覧ください。

ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

配列の値による初期化を見つけられませんでした。ループをなくすには便利でしょう。

例えば、指標バッファからベクトルや行列に値を転送する必要があります。

今のところ、これ以上の質問はないように思います。

 
Maxim Dmitrievsky #:

配列値による初期化は見つけられなかったが、ループをなくすには便利だろう。

例えば、インジケータ・バッファからベクトルや行列に値を転送する必要がある。

今のところ、これ以上の質問はないように思います。

次の一連の関数は、MqlRates、MqlTickなどの間のさまざまなやり取りで、価格データをベクトルや行列に直接受け取ることも含まれます。

詳細な例を掲載した記事はもうすぐ完成する。

1...267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692...3399
新しいコメント