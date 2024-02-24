トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2688

新しいコメント
 
Aleksey Nikolayev #:

Pythonとの統合を導入したのは、ある特定の財団の特定の要求を満たす ためだった。より緊密な統合は明らかにmetaquoteのビジネスモデルには合わないので、実現されることはないだろうし、"彼らにビジネスを教えよう "とする試みは、いつものように無駄で、面白いほど素朴なものになるだろう。

私のアドバイスに 従えば、時間と神経を節約できるだろう。

強調された文章はおかしい。

そして、誰かに教えたいとか、何かを頼みたいという気持ちを私にぶつけてはいけない。私はただ熟考し、評価を下しているだけだ。このプロジェクトがすでに開発のピークを過ぎていることは明らかだ。暗号のトピックは失敗し、MLのトピックはキャッチアップの役割で、通常のブラウザのバージョンはありませんし、今後もないようです。

 
Aleksey Nikolayev #:

私のアドバイスに 従えば、時間と神経を節約できる。

このバンドルは新しいパッケージhttps://github.com/Kinzel/mt5R とどう違うのですか？
 
Evgeny Dyuka #:

強調された文章がおかしい。

そして、何かを教えようとか、何かを求めようという気持ちを私に当てはめないでほしい。私はただ熟考し、評価を下すだけだ。プロジェクトがすでにピークを過ぎていることは明らかだ。暗号のトピックは失敗し、MLのトピックは追いつく役割にあり、通常のブラウザのバージョンはありませんし、今後もないようです。

ウェブターミナル・モダンはこちら：https://www.mql5.com/ru/trading

クリプトのテーマは、毎週、選手たちによって一斉に貼られ、法的な底辺に引きずり込まれる。そのため、私たちは触れません。このテーマについては議論しません。

MLのトピックでは、私たちはキャッチアップしているのではなく、このトピックに取り組み、統合されたソリューションを提供している人々の質の中にいます。今後6ヶ月の間に何を一貫して作り上げるか見てみよう。

vector、matrix、complexの ネイティブ型とその演算を 持つ言語はほとんどない。これらなしで機械学習を構築するのは難しい。



Python + Tensorflow（+デザートにCUDA）をデプロイすることを消費者に提供することは自殺行為であり、彼らの労働の成果を保護し販売することができない。

しかし、私たちは、何も追加することなく、一般的なターミナルで1つの*.ex5ファイルを作成することを目指している。そしてOpenCLのサポートは、CUDAと違って最も幅広いアクセラレーターをカバーしている。

Вебтерминал для MetaTrader 5
Вебтерминал для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Подключайтесь к счету и торгуйте на финансовых рынках прямо из браузера
 
mytarmailS #:
このバンドルは新しいhttps://github.com/Kinzel/mt5R パッケージとどう違うのですか？

このバンドルは決して新しいものではなく、どうやら（ほとんどのように）作者によって放棄されたようです。最後の活動は1年半前だ。Rはとても需要があるので、誇大広告によってのみ動かされる。

ざっと見たところ、Kinzelのパッケージはファイルまたは（プロジェクトに*.mqhがない場合は）ソケット経由でのデータ交換を想定している。）

 
Maxim Kuznetsov #:

このパッケージは決して新しいものではなく、どうやら（他のものと同様）作者に見捨てられたようだ。最後の活動は1年半前である。Rは、誇大広告によってのみ動かされるほど需要がある。

ざっと見たところ、Kinzelのパッケージはファイルか（プロジェクトに*.mqhがない場合は）ソケット経由でのデータ交換を想定している。）

すべて公開されています。
交換はソケット経由で...
このパッケージがmt4rよりどのような点で優れているのか/劣っているのか、私には理解できません。
 
Evgeny Dyuka #:

強調された文章は馬鹿げているように聞こえる。

私もそう思うが、面白いのは、それが実際のストーリーに対応していることだ。

エフゲニー・デューカ#:

...Cryptoのテーマは失敗し、MLのテーマは追いつく役割を担っている。

また、取引所商品の取引にも長年の問題がある（メタ相場からブローカーへの永遠のドタキャン）。しかし、リテールFXではすべてがうまくいっている。

 
mytarmailS #:
すべてそこに公表されている。
交換はソケットを介して行われる。
このパッケージがmt4pより良いのか悪いのか、まだ理解できていない。


Oups...ターミナル配信からではないし、パッケージにも入っていない。

まあ、そんなことはどうでもいい。IMHOは、このようなことはミドルウェアで解決すべきだと考えている。ターミナルは履歴と相場を提供し、決定／予測を行い、それに基づいて取引を行う。デバッグされテストされたツールが計算を行う。通常の「分業」とそのためのインフラはすべてそこにある。無料ではないが、ある。）もちろん、ターミナルは別だ。そうでなければ、必要なだけギガバイトやテラフロップスを借りて、好きなものを好きなだけ計算すればいい。

mt-Rは、ある段階では単なるターミナル・ソリューションだった。おそらく今でもそうだろう。

 
mytarmailS #:
このバンドルは新しいパッケージhttps://github.com/Kinzel/mt5R とどう違うのですか？

あなたの リンクでは、取引と見積もりの取得、私の リンクでは、配列の交換とRでのコマンドの実行です。

また、C#ではmt-RスタイルでRを扱うことができる（移植性がある）ことも重要かもしれません。

 
ありがとう、これで少しはっきりした。
削除済み  
そして、別の、一見肯定的なトピックは、stRajduzhdushchihの問題の議論に縮小されている😆そして、例えば、同じ暗号取引所はラピを与えず、唯一のパイソン？そして、私は誰もRを必要としないことを数年間書いた
1...268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695...3399
新しいコメント