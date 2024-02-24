トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2688 1...268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695...3399 新しいコメント Evgeny Dyuka 2022.08.15 08:52 #26871 Aleksey Nikolayev #:Pythonとの統合を導入したのは、ある特定の財団の特定の要求を満たす ためだった。より緊密な統合は明らかにmetaquoteのビジネスモデルには合わないので、実現されることはないだろうし、"彼らにビジネスを教えよう "とする試みは、いつものように無駄で、面白いほど素朴なものになるだろう。私のアドバイスに 従えば、時間と神経を節約できるだろう。 強調された文章はおかしい。 そして、誰かに教えたいとか、何かを頼みたいという気持ちを私にぶつけてはいけない。私はただ熟考し、評価を下しているだけだ。このプロジェクトがすでに開発のピークを過ぎていることは明らかだ。暗号のトピックは失敗し、MLのトピックはキャッチアップの役割で、通常のブラウザのバージョンはありませんし、今後もないようです。 mytarmailS 2022.08.15 09:33 #26872 Aleksey Nikolayev #:私のアドバイスに 従えば、時間と神経を節約できる。 このバンドルは新しいパッケージhttps://github.com/Kinzel/mt5R とどう違うのですか？ Renat Fatkhullin 2022.08.15 09:52 #26873 Evgeny Dyuka #:強調された文章がおかしい。そして、何かを教えようとか、何かを求めようという気持ちを私に当てはめないでほしい。私はただ熟考し、評価を下すだけだ。プロジェクトがすでにピークを過ぎていることは明らかだ。暗号のトピックは失敗し、MLのトピックは追いつく役割にあり、通常のブラウザのバージョンはありませんし、今後もないようです。 ウェブターミナル・モダンはこちら：https://www.mql5.com/ru/trading クリプトのテーマは、毎週、選手たちによって一斉に貼られ、法的な底辺に引きずり込まれる。そのため、私たちは触れません。このテーマについては議論しません。 MLのトピックでは、私たちはキャッチアップしているのではなく、このトピックに取り組み、統合されたソリューションを提供している人々の質の中にいます。今後6ヶ月の間に何を一貫して作り上げるか見てみよう。 vector、matrix、complexの ネイティブ型とその演算を 持つ言語はほとんどない。これらなしで機械学習を構築するのは難しい。 Python + Tensorflow（+デザートにCUDA）をデプロイすることを消費者に提供することは自殺行為であり、彼らの労働の成果を保護し販売することができない。 しかし、私たちは、何も追加することなく、一般的なターミナルで1つの*.ex5ファイルを作成することを目指している。そしてOpenCLのサポートは、CUDAと違って最も幅広いアクセラレーターをカバーしている。 Вебтерминал для MetaTrader 5 www.mql5.com Подключайтесь к счету и торгуйте на финансовых рынках прямо из браузера Maxim Kuznetsov 2022.08.15 10:03 #26874 mytarmailS #: このバンドルは新しいhttps://github.com/Kinzel/mt5R パッケージとどう違うのですか？ このバンドルは決して新しいものではなく、どうやら（ほとんどのように）作者によって放棄されたようです。最後の活動は1年半前だ。Rはとても需要があるので、誇大広告によってのみ動かされる。 ざっと見たところ、Kinzelのパッケージはファイルまたは（プロジェクトに*.mqhがない場合は）ソケット経由でのデータ交換を想定している。） mytarmailS 2022.08.15 10:17 #26875 Maxim Kuznetsov #:このパッケージは決して新しいものではなく、どうやら（他のものと同様）作者に見捨てられたようだ。最後の活動は1年半前である。Rは、誇大広告によってのみ動かされるほど需要がある。ざっと見たところ、Kinzelのパッケージはファイルか（プロジェクトに*.mqhがない場合は）ソケット経由でのデータ交換を想定している。） すべて公開されています。交換はソケット経由で...このパッケージがmt4rよりどのような点で優れているのか/劣っているのか、私には理解できません。 Aleksey Nikolayev 2022.08.15 10:46 #26876 Evgeny Dyuka #:強調された文章は馬鹿げているように聞こえる。 私もそう思うが、面白いのは、それが実際のストーリーに対応していることだ。 エフゲニー・デューカ#: ...Cryptoのテーマは失敗し、MLのテーマは追いつく役割を担っている。 また、取引所商品の取引にも長年の問題がある（メタ相場からブローカーへの永遠のドタキャン）。しかし、リテールFXではすべてがうまくいっている。 Maxim Kuznetsov 2022.08.15 10:56 #26877 mytarmailS #: すべてそこに公表されている。 交換はソケットを介して行われる。 このパッケージがmt4pより良いのか悪いのか、まだ理解できていない。 Oups...ターミナル配信からではないし、パッケージにも入っていない。 まあ、そんなことはどうでもいい。IMHOは、このようなことはミドルウェアで解決すべきだと考えている。ターミナルは履歴と相場を提供し、決定／予測を行い、それに基づいて取引を行う。デバッグされテストされたツールが計算を行う。通常の「分業」とそのためのインフラはすべてそこにある。無料ではないが、ある。）もちろん、ターミナルは別だ。そうでなければ、必要なだけギガバイトやテラフロップスを借りて、好きなものを好きなだけ計算すればいい。 mt-Rは、ある段階では単なるターミナル・ソリューションだった。おそらく今でもそうだろう。 Aleksey Nikolayev 2022.08.15 11:04 #26878 mytarmailS #: このバンドルは新しいパッケージhttps://github.com/Kinzel/mt5R とどう違うのですか？ あなたの リンクでは、取引と見積もりの取得、私の リンクでは、配列の交換とRでのコマンドの実行です。 また、C#ではmt-RスタイルでRを扱うことができる（移植性がある）ことも重要かもしれません。 mytarmailS 2022.08.15 11:19 #26879 ありがとう、これで少しはっきりした。 削除済み 2022.08.15 12:25 #26880 そして、別の、一見肯定的なトピックは、stRajduzhdushchihの問題の議論に縮小されている😆そして、例えば、同じ暗号取引所はラピを与えず、唯一のパイソン？そして、私は誰もRを必要としないことを数年間書いた 1...268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Pythonとの統合を導入したのは、ある特定の財団の特定の要求を満たす ためだった。より緊密な統合は明らかにmetaquoteのビジネスモデルには合わないので、実現されることはないだろうし、"彼らにビジネスを教えよう "とする試みは、いつものように無駄で、面白いほど素朴なものになるだろう。
強調された文章はおかしい。
そして、誰かに教えたいとか、何かを頼みたいという気持ちを私にぶつけてはいけない。私はただ熟考し、評価を下しているだけだ。このプロジェクトがすでに開発のピークを過ぎていることは明らかだ。暗号のトピックは失敗し、MLのトピックはキャッチアップの役割で、通常のブラウザのバージョンはありませんし、今後もないようです。
ウェブターミナル・モダンはこちら：https://www.mql5.com/ru/trading
クリプトのテーマは、毎週、選手たちによって一斉に貼られ、法的な底辺に引きずり込まれる。そのため、私たちは触れません。このテーマについては議論しません。
MLのトピックでは、私たちはキャッチアップしているのではなく、このトピックに取り組み、統合されたソリューションを提供している人々の質の中にいます。今後6ヶ月の間に何を一貫して作り上げるか見てみよう。
vector、matrix、complexの ネイティブ型とその演算を 持つ言語はほとんどない。これらなしで機械学習を構築するのは難しい。
Python + Tensorflow（+デザートにCUDA）をデプロイすることを消費者に提供することは自殺行為であり、彼らの労働の成果を保護し販売することができない。
しかし、私たちは、何も追加することなく、一般的なターミナルで1つの*.ex5ファイルを作成することを目指している。そしてOpenCLのサポートは、CUDAと違って最も幅広いアクセラレーターをカバーしている。
このバンドルは新しいhttps://github.com/Kinzel/mt5R パッケージとどう違うのですか？
このバンドルは決して新しいものではなく、どうやら（ほとんどのように）作者によって放棄されたようです。最後の活動は1年半前だ。Rはとても需要があるので、誇大広告によってのみ動かされる。
ざっと見たところ、Kinzelのパッケージはファイルまたは（プロジェクトに*.mqhがない場合は）ソケット経由でのデータ交換を想定している。）
私もそう思うが、面白いのは、それが実際のストーリーに対応していることだ。
また、取引所商品の取引にも長年の問題がある（メタ相場からブローカーへの永遠のドタキャン）。しかし、リテールFXではすべてがうまくいっている。
すべてそこに公表されている。
Oups...ターミナル配信からではないし、パッケージにも入っていない。
まあ、そんなことはどうでもいい。IMHOは、このようなことはミドルウェアで解決すべきだと考えている。ターミナルは履歴と相場を提供し、決定／予測を行い、それに基づいて取引を行う。デバッグされテストされたツールが計算を行う。通常の「分業」とそのためのインフラはすべてそこにある。無料ではないが、ある。）もちろん、ターミナルは別だ。そうでなければ、必要なだけギガバイトやテラフロップスを借りて、好きなものを好きなだけ計算すればいい。
mt-Rは、ある段階では単なるターミナル・ソリューションだった。おそらく今でもそうだろう。
あなたの リンクでは、取引と見積もりの取得、私の リンクでは、配列の交換とRでのコマンドの実行です。
また、C#ではmt-RスタイルでRを扱うことができる（移植性がある）ことも重要かもしれません。