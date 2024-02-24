トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2690 1...268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697...3399 新しいコメント Vladimir Perervenko 2022.08.16 20:50 #26891 Maxim Dmitrievsky #: 深刻ではないとはどういう意味ですか？3階建てのニューラルネットワークはもちろんだが、時系列に使うのも深刻ではない。単純に訓練されたモデルは簡単に移植できる もちろん、もっと具体的に言う必要がある。ロジスティック回帰や木製モデルなどのような単純なモデルであれば、おそらく可能でしょう。しかし、私が言っているのは、TCデータと表データの両方に対する本格的なモデルについてです。この2つの領域は現在、非常に分断され、専門化されています。主に機械学習で使われる表データについては、TabNet(paper, implementations (py)1,2,3)が非常に有望です。その他にも素晴らしい結果を出すパッケージがたくさんあります。以下は、私が調査し、部分的に使用しているもののリストです。 conda environments: # base * C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1 PressPurtEnv C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\PressPurtEnv aif360 C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\aif360 autogluon C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autogluon autokeras C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autokeras autopt C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autopt darts C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\darts deap C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deap deepxf C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deepxf evalml C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\evalml fastai C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fastai fedot C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fedot flash C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\flash gluon C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\gluon ludwig C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\ludwig mindsdb C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mindsdb mlbox C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlbox mlr3keras C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlr3keras mlsauce C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlsauce nni C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\nni poutyne C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\poutyne pycaret C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret pycaret-ts C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret-ts pymc_env C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pymc_env r-gluonts C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts r-gluonts1 C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts1 r-reticulate C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-reticulate r-torch C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-torch reservoir C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\reservoir skorch C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\skorch sktime-dl C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\sktime-dl terchmeta C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\terchmeta マシンパワーの限界と個人的な好みのため、これらすべてを使用しているわけではありません。私にとって、1時間以上のトレーニングや最適化は面白くない。 これらのモデルをMCLに移行することは不可能だと思う。そしてここでは、MKL<->Pythonをリンクするためのインフラを作らなければできない。 少し脱線したが、この話題は私にとって重要だ。 フリーランサーであろうと、マーケターであろうと、FX/暗号/株トレーダーであろうと、すべての開発者は「お気に入りの」言語と、それに松葉杖をついた「お気に入りの」自転車を持っている。私たちは、何が優れているかを議論するのではなく、使用経験を共有する必要がある。特に、JAの将来についてとやかく言わないことだ。 また、発言を個人的な悪口と受け取らないでほしい。幼稚園じゃあるまいし。 皆さん、頑張ってください。 tabnet 2020.08.26pypi.org Tensorflow 2.0 implementation of TabNet of any configuration. 削除済み 2022.08.16 20:55 #26892 Vladimir Perervenko #:もちろん、それを明確にする必要がある。ロジスティック回帰や樹木モデルなどの単純なモデルであれば、おそらく可能でしょう。しかし、私が言っているのは、TCデータと表データの両方に対する本格的なモデルについてです。この2つの領域は現在、非常に分断され、専門化されている。主に機械学習で使われる表データについては、TabNet（論文、実装(py)1,2,3）が非常に有望です。その他にも素晴らしい結果を出すパッケージがたくさんあります。以下は、私が調査し、部分的に使用しているもののリストです。マシンパワーの限界と個人的な好みのため、これらすべてを使用しているわけではありません。私にとって1時間以上のトレーニングや最適化は面白くない。これらのモデルをMCLに移行することは不可能だと思う。そして、MKL<->Pythonをリンクさせるためのインフラを構築しないことには、どうしようもない。少し脱線しましたが、この話題は私にとって重要です。フリーランサーであろうと、マーケターであろうと、FX/暗号/株トレーダーであろうと、すべての開発者は「お気に入りの」言語と、それに松葉杖をついた「お気に入りの」自転車を持っている。私たちは、何が優れているかを議論するのではなく、使用経験を共有する必要がある。ましてやAPIの将来についてあれこれ議論する必要はない。皆さん、頑張ってください。 表形式のデータ！＝表形式の時系列データ。それは悪意の問題ではなく、さまざまなTCを書いた経験の問題だ。500のレイヤーのネットワークが1つの相場のチャートに添付されている場合、時々、それは読んで面白いです。 Vladimir Perervenko 2022.08.16 21:15 #26893 Maxim Dmitrievsky #: 表データ != 表としての時系列、結局のところ両者は別物 それは悪意の問題ではなく、異なるTSを書いた経験の問題だ。500レイヤーのネットワークが1つの引用チャートに添付されている場合、それは時々読んで面白いです もちろん、表データと時系列データは別物だ。 それに反論はできない。 特に笑えるのは、ニューラルネットワークは単純である、というような一連の記事だ。MKLのプログラミングの例として - 深刻ではないとはどういう意味ですか？3階建てのニューラルネットワークはもちろんだが、時系列に使うのも深刻ではない。単純に訓練されたモデルは簡単に移植できる
もちろん、もっと具体的に言う必要がある。ロジスティック回帰や木製モデルなどのような単純なモデルであれば、おそらく可能でしょう。しかし、私が言っているのは、TCデータと表データの両方に対する本格的なモデルについてです。この2つの領域は現在、非常に分断され、専門化されています。主に機械学習で使われる表データについては、TabNet(paper, implementations (py)1,2,3)が非常に有望です。その他にも素晴らしい結果を出すパッケージがたくさんあります。以下は、私が調査し、部分的に使用しているもののリストです。
マシンパワーの限界と個人的な好みのため、これらすべてを使用しているわけではありません。私にとって、1時間以上のトレーニングや最適化は面白くない。
これらのモデルをMCLに移行することは不可能だと思う。そしてここでは、MKL<->Pythonをリンクするためのインフラを作らなければできない。
少し脱線したが、この話題は私にとって重要だ。
フリーランサーであろうと、マーケターであろうと、FX/暗号/株トレーダーであろうと、すべての開発者は「お気に入りの」言語と、それに松葉杖をついた「お気に入りの」自転車を持っている。私たちは、何が優れているかを議論するのではなく、使用経験を共有する必要がある。特に、JAの将来についてとやかく言わないことだ。
また、発言を個人的な悪口と受け取らないでほしい。幼稚園じゃあるまいし。
表データ != 表としての時系列、結局のところ両者は別物
もちろん、表データと時系列データは別物だ。
それに反論はできない。
特に笑えるのは、ニューラルネットワークは単純である、というような一連の記事だ。MKLのプログラミングの例として - 良いですが、練習のために - ゼロ。まあ、これはもう愚痴だ。
まだ見てない人は読んでね。
クラシファイヤーランキング
https://www.timeseriesclassification.com私の記憶では、ニューラルネットワークは上位に入っていなかった。
TabNetはデータセットと選択された特徴に大きく依存する
他の分類器とほとんど差がないこともある
だから、何かを適用する際にはもっと具体性が欲しい。この分類器はそんなに優れているのでしょうか？
https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf
新しいデータを合成するために似たようなアーキテクチャを試したことがある。すべてのニューラルネットワークは、FXの時系列（より信憑性が低い）ではGMMより悪い結果を出した。一方、単純な表データではうまくいった。タブネットがあったかどうかは覚えていない。そのため、表形式のデータ（＝表形式の時系列データ）では結果が悪くなることを明確にした。
何を言っているのですか？暗号取引所（具体的にはバイナンス）が提供する...
僕も聖書に首を突っ込もうかと思ったんだけど、よく考えたら時間が...。
あなたが皮肉を言うとき、まずあなた自身が何をしたかを見てください...そして実際には何もありません、あなたはRのパッケージを回した。
別のフォーラムでお互いにパッケージを投げ合うことができますが、私は取引におけるMOの開発という点では何も変わらないと思います。
Rを使う場合、製品はとてもクールなので、売るのはもったいないです😁。
(mt5用の)最終的な製品は、いかなる統合もなく、(できれば)追加ファイルもないex5ファイルで構成されるべきであるということには、まったく同意します。入手の経緯はそれほど重要ではなく、主なことは、それが機能する（または販売される）ことです。
私もそう思うし、これが正しい方法だと思う。すべてがexeの中にあるべきで、何もプルアップすべきではない。そうでなければ、それは販売のための製品ではない。
それをamazonやgoogleに言ってください。彼らはビジネスを正しく構築していないし、インフラも間違っている。）