Maxim Dmitrievsky #:
深刻ではないとはどういう意味ですか？3階建てのニューラルネットワークはもちろんだが、時系列に使うのも深刻ではない。単純に訓練されたモデルは簡単に移植できる

もちろん、もっと具体的に言う必要がある。ロジスティック回帰や木製モデルなどのような単純なモデルであれば、おそらく可能でしょう。しかし、私が言っているのは、TCデータと表データの両方に対する本格的なモデルについてです。この2つの領域は現在、非常に分断され、専門化されています。主に機械学習で使われる表データについては、TabNet(paper, implementations (py)1,2,3)が非常に有望です。その他にも素晴らしい結果を出すパッケージがたくさんあります。以下は、私が調査し、部分的に使用しているもののリストです。

conda environments:
#
 base                  *  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1
PressPurtEnv             C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\PressPurtEnv
aif360                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\aif360
autogluon                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autogluon
autokeras                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autokeras
autopt                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\autopt
darts                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\darts
deap                     C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deap
deepxf                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\deepxf
evalml                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\evalml
fastai                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fastai
fedot                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\fedot
flash                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\flash
gluon                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\gluon
ludwig                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\ludwig
mindsdb                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mindsdb
mlbox                    C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlbox
mlr3keras                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlr3keras
mlsauce                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\mlsauce
nni                      C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\nni
poutyne                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\poutyne
pycaret                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret
pycaret-ts               C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pycaret-ts
pymc_env                 C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\pymc_env
r-gluonts                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts
r-gluonts1               C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-gluonts1
r-reticulate             C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-reticulate
r-torch                  C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\r-torch
reservoir                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\reservoir
skorch                   C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\skorch
sktime-dl                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\sktime-dl
terchmeta                C:\Users\User\AppData\Local\R-MINI~1\envs\terchmeta

マシンパワーの限界と個人的な好みのため、これらすべてを使用しているわけではありません。私にとって、1時間以上のトレーニングや最適化は面白くない。

これらのモデルをMCLに移行することは不可能だと思う。そしてここでは、MKL<->Pythonをリンクするためのインフラを作らなければできない。

少し脱線したが、この話題は私にとって重要だ。

フリーランサーであろうと、マーケターであろうと、FX/暗号/株トレーダーであろうと、すべての開発者は「お気に入りの」言語と、それに松葉杖をついた「お気に入りの」自転車を持っている。私たちは、何が優れているかを議論するのではなく、使用経験を共有する必要がある。特に、JAの将来についてとやかく言わないことだ。

また、発言を個人的な悪口と受け取らないでほしい。幼稚園じゃあるまいし。

皆さん、頑張ってください。

tabnet
tabnet
  • 2020.08.26
  • pypi.org
Tensorflow 2.0 implementation of TabNet of any configuration.
Vladimir Perervenko #:

表形式のデータ！＝表形式の時系列データ。

それは悪意の問題ではなく、さまざまなTCを書いた経験の問題だ。500のレイヤーのネットワークが1つの相場のチャートに添付されている場合、時々、それは読んで面白いです。
 
Maxim Dmitrievsky #:
もちろん、表データと時系列データは別物だ。

それに反論はできない。

特に笑えるのは、ニューラルネットワークは単純である、というような一連の記事だ。MKLのプログラミングの例として - 良いですが、練習のために - ゼロ。まあ、これはもう愚痴だ。

みんなに幸運を

Vladimir Perervenko #:

まだ見てない人は読んでね。

クラシファイヤーランキング

https://www.timeseriesclassification.com

私の記憶では、ニューラルネットワークは上位に入っていなかった。
TabNetはデータセットと選択された特徴に大きく依存する

他の分類器とほとんど差がないこともある

だから、何かを適用する際にはもっと具体性が欲しい。この分類器はそんなに優れているのでしょうか？

https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf

新しいデータを合成するために似たようなアーキテクチャを試したことがある。すべてのニューラルネットワークは、FXの時系列（より信憑性が低い）ではGMMより悪い結果を出した。一方、単純な表データではうまくいった。タブネットがあったかどうかは覚えていない。

そのため、表形式のデータ（＝表形式の時系列データ）では結果が悪くなることを明確にした。
 
Vladimir Perervenko #:

何を言っているのですか？暗号取引所（具体的にはバイナンス）が提供する...

私もバイナンスに首を突っ込もうかと思ったのですが、よく考えたら時間が勿体なくて...。

スレッドでみんながRで書いてると、Pythonistも大変だなぁ))))
え、Pythonがトップなんですか、どうなんですか？
mytarmailS #:
僕も聖書に首を突っ込もうかと思ったんだけど、よく考えたら時間が...。

枝でみんなRで書くとpythonistは大変ですね)))
あ、Pythonがトップなのはなんでだろう。
SDKはありません、左翼の聖書だけです。公式apiはJavaとpythonだけ。

何を書いているんだ？せめて解決策を一つでも示してくれ。Pisuns。それなら、あなたの書いたものに鼻を突っ込んでください。

少なくとも1つの正常な統合された解決策はどこにありますか？痛みや感動の涙を流さずに使えるものが😀。

アレクセイはcatbustで普通のソリューションを作った。私はpythonを使ったアナログを提案した。すべてターミナルで動く。

LGBMにも同じものがある。
ZY私のソリューションは開発者によって市場で使用されている。しかも2クリックで。


あなたが皮肉を言うとき、まずあなた自身が何をしたかを見てください...そして実際には何もありません、あなたはRのパッケージを回した。

別のフォーラムでお互いにパッケージを投げ合うことができますが、私は取引におけるMOの開発という点では何も変わらないと思います。

 

Rを使う場合、製品はとてもクールなので、売るのはもったいないです😁。

(mt5用の)最終的な製品は、いかなる統合もなく、(できれば)追加ファイルもないex5ファイルで構成されるべきであるということには、まったく同意します。入手の経緯はそれほど重要ではなく、主なことは、それが機能する（または販売される）ことです。

 
Aleksey Nikolayev #:

Rを使うと、売るのがもったいないくらいクールな製品になるんだ😁。

(mt5用の)最終的な製品は、いかなる統合もなく、(できれば)追加ファイルもないex5ファイルで構成されるべきだということには、まったく同意します。入手の経緯はそれほど重要ではなく、主なことは、それが機能する（または販売される）ことです。

私もそう思うし、これが正しい方法だと思う。すべてがexeの中にあるべきで、何もプルアップすべきではない。そうでなければ、それは販売のための製品ではない。

 
Valeriy Yastremskiy #:

私もそう思うし、これが正しい方法だと思う。すべてはexeの中にあるべきで、何も引き出すべきではない。そうでなければ、販売するための製品ではありません。

それをamazonやgoogleに言ってください。彼らはビジネスを正しく構築していないし、インフラも間違っている。）

