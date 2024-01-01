|
//+------------------------------------------------------------------+
//| MyTree.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
//---
#include <Arrays\Tree.mqh>
#include "MyTreeNode.mqh"
//---
input int extCountedNodes = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
//| CTree.から派生された CMyTree クラスを記述する |
//+------------------------------------------------------------------+
//| CMyTree クラス |
//| 目的：二分探索木の建築とナビゲーション |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyTree : public CTree
{
public:
//--- カスタムデータによるツリーの検索のメソッド
CMyTreeNode* FindByLong(long find_long);
//--- ツリー要素作成のメソッド
virtual CTreeNode *CreateElement();
};
//---
CMyTree MyTree;
//+------------------------------------------------------------------+
//| 新しいツリーノードの作成 |
//| 入力：なし |
//| 出力：成功した場合は、新しいツリーノードのポインタ、または NULL |
//| メモ：なし |
//+------------------------------------------------------------------+
CTreeNode *CMyTree::CreateElement()
{
CMyTreeNode *node=new CMyTreeNode;
//---
return(node);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| m_long の値によってのリスト内の要素検索 |
//| 入力：find_long - 探される値 |
//| 出力：見つかった要素のポインタ、または NULL |
//| メモ：なし |
//+------------------------------------------------------------------+
CMyTreeNode* CMyTree::FindByLong(long find_long)
{
CMyTreeNode *res=NULL;
CMyTreeNode *node;
//--- 検索パラメータを渡すためにツリーノードを作成する
node=new CMyTreeNode;
if(node==NULL) return(NULL);
node.SetLong(find_long);
//---
res=Find(node);
delete node;
//---
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 「CMyTree クラスのテスト」スクリプト |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- 文字列初期化の配列
string str_array[11]={"p","oo","iii","uuuu","yyyyy","ttttt","rrrr","eee","ww","q","999"};
//---
int OnStart() export
{
int i;
uint pos;
int beg_time,end_time;
CMyTreeNode *node; //--- CMyTreeNode クラスサンプルへの一時的なポインタ
//---
printf("Start test %s.",__FILE__);
//--- MyTree に extCountedNodes 個の MyTreeNode クラスインスタンスのノードを書き込む
beg_time=GetTickCount();
for(i=0;i<extCountedNodes;i++)
{
node=MyTree.CreateElement();
if(node==NULL)
{
//--- 緊急終了
printf("%s (%4d): create error",__FILE__,__LINE__);
return(__LINE__);
}
NodeSetData(node,i);
node.SetLong(i);
MyTree.Insert(node);
}
end_time=GetTickCount();
printf("Filling time of MyTree is %d ms.",end_time-beg_time);
//--- 一時的な TmpMyTree ツリーを作成する
CMyTree TmpMyTree;
//--- 半分（偶数）のツリー要素を取り外す
//--- 一時的な TmpMyTree に追加する
beg_time=GetTickCount();
for(i=0;i<extCountedNodes;i+=2)
{
node=MyTree.FindByLong(i);
if(node!=NULL)
if(MyTree.Detach(node)) TmpMyTree.Insert(node);
}
end_time=GetTickCount();
printf("Deletion time of %d elements from MyTree is %d ms.",extCountedNodes/2,end_time-beg_time);
//--- 取り外した物を返す
node=TmpMyTree.Root();
while(node!=NULL)
{
if(TmpMyTree.Detach(node)) MyTree.Insert(node);
node=TmpMyTree.Root();
}
//--- Save(int file_handle); メソッドの操作をチェックする
int file_handle;
file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!MyTree.Save(file_handle))
{
//--- ファイル書き込みエラー
//--- 緊急終了
printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);
//--- 終了前にファイルを閉じる
FileClose(file_handle);
return(__LINE__);
}
FileClose(file_handle);
}
//--- Load(int file_handle); メソッドの操作をチェックする
file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!TmpMyTree.Load(file_handle))
{
//--- ファイル読み込みエラー
//--- 緊急終了
printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);
//--- 終了前にファイルを閉じる
FileClose(file_handle);
return(__LINE__);
}
FileClose(file_handle);
}
//---
MyTree.Clear();
TmpMyTree.Clear();
//---
printf("End test %s. OK!",__FILE__);
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ノードの内容を操作ログに出力する関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void NodeToLog(CMyTreeNode *node)
{
printf(" %I64d,%f,'%s','%s'",
node.GetLong(),node.GetDouble(),
node.GetString(),TimeToString(node.GetDateTime()));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ノードに乱数を書き込む関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void NodeSetData(CMyTreeNode *node,int mode)
{
if(mode%2==0)
{
node.SetLong(mode*MathRand());
node.SetDouble(MathPow(2.02,mode)*MathRand());
}
else
{
node.SetLong(mode*(long)(-1)*MathRand());
node.SetDouble(-MathPow(2.02,mode)*MathRand());
}
node.SetString(str_array[mode%10]);
node.SetDateTime(10000*mode);
}