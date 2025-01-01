ドキュメントセクション
ArrowCode

「Arrow（矢印）」のコード変更を禁止します。

bool  ArrowCode(
  char  code      // コード値
  ）

パラメータ

code

[in]  任意の値

戻り値

常に false

例:

//--- CChartObjectArrowCheck::ArrowCode の例      
//--- CChartObjectArrowDown::ArrowCode の例      
//--- CChartObjectArrowUp::ArrowCode の例      
//--- CChartObjectArrowStop::ArrowCode の例      
//--- CChartObjectArrowThumbDown::ArrowCode の例      
//--- CChartObjectArrowThumbUp::ArrowCode の例      
//--- CChartObjectArrowLeftPrice::ArrowCode の例      
//--- CChartObjectArrowRightPrice::ArrowCode の例      
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>      
//---      
void OnStart()      
 {      
//--- 例として CChartObjectArrowCheck を見る      
  CChartObjectArrowCheck arrow;      
//--- オブジェクトパラメータを設定する      
  double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);      
  if(!arrow.Create(0,"ArrowCheck",0,TimeCurrent(),price))      
    {      
    //--- 矢印作成エラー   
    printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());      
    //---      
    return;      
    }        
//--- 矢印のコードを設定する      
  if(!arrow.ArrowCode(181))      
    {      
    //--- エラーではない     
    printf("Arrow code can not be changed");      
    }      
//--- 矢印を使用する      
//--- . にて。にて。      
 }      