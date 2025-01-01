ReceiverOperatingCharacteristic

値を計算して受信者操作特性(ROC)曲線を構築します。ClassificationScoreと同様、このメソッドは真の値のベクトルに適用されます。

bool vector::ReceiverOperatingCharacteristic(

const matrix& pred_scores,

const ENUM_ENUM_AVERAGE_MODE mode

matrix& fpr,

matrix& tpr,

matrix& thresholds,

);

パラメータ

pred_scores

[in] 各クラスの確率を含む一連の水平ベクトルを含む行列。行列の行数は、真の値のベクトルのサイズに対応する必要があります。

mode

[in] ENUM_AVERAGE_MODE列挙の平均化モード。AVERAGE_NONE、AVERAGE_BINARY、AVERAGE_MICROのみが使用されます。

fpr

[out] 偽陽性率曲線の計算値を含む行列。平均化が適用されない場合(AVERAGE_NONE)、行列の行数はモデル クラスの数に対応します。列の数は、真の値のベクトルのサイズ（または確率分布行列pred_scoreの行数）に対応します。マイクロ平均化の場合、行列の行数は、重複を除いた閾値の合計数に対応します。

tpr

[out] 真陽性率曲線の計算値を含む行列。

threshold

[out] 確率行列を並び替えて得られた閾値行列。

注意事項

ClassificationScoreメソッドの注意事項を参照してください。

例

ROCグラフのプロットの例。tpr値がy軸にプロットされ、fpr値がx軸にプロットされます。また、fprグラフとtprグラフは個別にプロットされ、しきい値がX軸にプロットされます。

matrixf mat_thres;

matrixf mat_fpr;

matrixf mat_tpr;



if(y_true.ReceiverOperatingCharacteristic(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_fpr,mat_tpr,mat_thres))

{

double fpr[],tpr[],thres[];

ArrayResize(fpr,mat_thres.Cols());

ArrayResize(tpr,mat_thres.Cols());

ArrayResize(thres,mat_thres.Cols());



for(uint i=0; i<fpr.Size(); i++)

{

fpr[i]=mat_fpr[0][i];

tpr[i]=mat_tpr[0][i];

thres[i]=mat_thres[0][i];

}

thres[0]=thres[1]+0.001;



PlotCurve("ROC curve (micro average)","roc","0.5",fpr,tpr);

Plot2Curves("fpr-tpr (micro average)","fpr","tpr",thres,fpr,tpr);

}



結果の曲線：

グラフ出力コードはシンプルで、<Graphics/Graphic.mqh>標準ライブラリに基づいています。

例では、mnist.onnxモデルのデータを使用します。コードはPrecisionRecallメソッドの説明に記載されています。

ROC AUCは理想に近いです。

