無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MA-Crossover_Alert - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1458
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Jason Robinson
最新のクローズバーで警告を有し、メールボックスにシグナルを送信する最も単純な矢印セマフォ指標。指標シグナル2つの移動平均の交差に基づいています。
MA-Crossover_Alert
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/983
i-AnyRange
無制限の時間間隔の範囲を示す指標。BrakeExp
NTRの形で表示されたシンプルなトレンド指標。