ポケットに対して
インディケータ

MA-Crossover_Alert - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
1458
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Jason Robinson

最新のクローズバーで警告を有し、メールボックスにシグナルを送信する最も単純な矢印セマフォ指標。指標シグナル2つの移動平均の交差に基づいています。

MA-Crossover_Alert

MA-Crossover_Alert 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/983

